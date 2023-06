Les plateformes dedéveloppement sans code ont révolutionné la manière dont les applications sont construites, permettant aux utilisateurs non techniques de créer des applications web et mobiles sans avoir besoin d'écrire du code. À mesure que la demande de solutions no-code augmente, de nombreuses plateformes émergent, offrant aux utilisateurs un éventail de choix pour leurs besoins en matière de développement d'applications. L'une de ces plateformes est Bubble, connue pour être relativement conviviale et polyvalente dans la création d'applications web. Néanmoins, il peut arriver que Bubble ne réponde pas complètement aux différents besoins des utilisateurs.

Dans cet article, nous verrons ce qu'est Bubble et pourquoi vous devriez envisager d'autres solutions. En outre, nous fournirons une liste des meilleures alternatives à Bubble avec leurs caractéristiques uniques pour vous aider à trouver la solution idéale pour votre projet de développement d'applications.

Qu'est-ce que Bubble

Bubble est une plateforme populaire no-code qui permet aux utilisateurs de créer et de lancer des applications web sans écrire de code. Elle offre un constructeur visuel par glisser-déposer pour concevoir des interfaces utilisateur, ainsi qu'un large éventail de flux de travail, de conditions et de logique basée sur les événements pour gérer les fonctionnalités de l'application. Bubble fournit également de nombreux plugins et intégrations intégrés, permettant aux utilisateurs de se connecter facilement à des services, des outils et des API tiers.

En utilisant Bubble, les utilisateurs peuvent créer rapidement des applications web personnalisées et des prototypes, sans avoir besoin de connaissances approfondies en matière de codage ou d'un bagage technique. Parmi les cas d'utilisation de Bubble, citons la création de boutiques de commerce électronique, de réseaux sociaux et d'outils de productivité.

Pourquoi chercher des alternatives à Bubble

Bien que Bubble soit une plateforme no-code compétente qui a attiré un grand nombre d'utilisateurs, ce n'est peut-être pas la meilleure solution pour chaque personne ou projet. Voici quelques raisons pour lesquelles vous pourriez envisager d'autres plateformes :

Différents cas d'utilisation

Bubble se concentre principalement sur le développement d'applications web et n'est peut-être pas la solution idéale pour ceux qui cherchent à créer des applications mobiles, des sites web interactifs riches ou des applications qui nécessitent un backend complexe et un support de base de données.

Limites de l'hébergement

Bubble Les plateformes de développement d'applications web hébergent les applications développées sur leur plateforme, ce qui limite la possibilité pour les utilisateurs d'héberger leurs applications sur site ou de choisir leur fournisseur d'hébergement.

Problèmes d'évolutivité

Les exigences d'évolutivité des applications d'entreprise peuvent ne pas être entièrement satisfaites par Bubble, ce qui nécessite la recherche d'alternatives pour les projets à plus grande échelle et les cas d'utilisation à forte charge.

Considérations de coût

Les contraintes budgétaires peuvent inciter les utilisateurs à explorer d'autres plateformes no-code dont les prix et les plans d'abonnement varient.

Fonctionnalités

Certaines plateformes alternatives no-code offrent des caractéristiques et des capacités uniques qui pourraient mieux répondre aux exigences de projets spécifiques.

En comprenant mieux les raisons qui poussent à chercher des alternatives à Bubble, nous pouvons maintenant nous plonger dans une liste des meilleures plateformes offrant diverses fonctionnalités, structures de prix et autres caractéristiques qui répondent aux divers besoins des développeurs d'applications no-code.

AppMaster.io

AppMaster.io est une puissante plateforme sans code qui permet aux utilisateurs de créer des applications backend, web et mobiles sans aucune expérience en matière de codage. L'une des principales différences entre AppMaster.io et Bubble est sa prise en charge étendue des applications dorsales. Cette plateforme offre une interface visuelle facile à utiliser pour concevoir des modèles de données (schéma de base de données), des processus commerciaux, des API REST et WSS endpoints.

Avec AppMaster.io, vous avez la possibilité de concevoir une interface utilisateur entièrement interactive à l'aide de composants drag-and-drop pour les applications web et mobiles. La plateforme offre une expérience transparente pour la création d'applications mobiles natives pour les appareils Android et iOS, grâce à son cadre orienté serveur utilisant Kotlin et SwiftUI.

Une autre caractéristique remarquable de AppMaster.io est sa capacité à générer le code source et les fichiers binaires, ce qui vous permet d'héberger les applications sur place. Il génère automatiquement la documentation nécessaire, telle que swagger (API ouverte), chaque fois qu'un schéma directeur subit des modifications, ce qui garantit que votre application reste à jour avec une dette technique minimale.

AppMaster.io a été reconnu par G2 en tant que High Performer dans plusieurs catégories, dont No-Code Development Platforms, Rapid Application Development (RAD), API Management, et d'autres. Avec plus de 60 000 utilisateurs, il s'agit d'une option fiable pour les entreprises de toutes tailles à la recherche d'une alternative à Bubble.

En termes de prix, AppMaster.io propose six niveaux d'abonnement différents pour répondre aux différents besoins et budgets des clients, y compris une option gratuite et des plans d'entreprise personnalisés.

Adalo

Adalo est une plateforme no-code axée principalement sur le développement d'applications mobiles. Elle permet aux utilisateurs de concevoir et de réaliser des applications mobiles natives pour iOS et Android à l'aide d'une bibliothèque complète de composants et d'une interface drag-and-drop. L'accent mis sur le développement d'applications mobiles en fait une alternative appropriée à Bubble si votre objectif principal est de créer des applications mobiles.

Adalo Le logiciel est doté de fonctions intégrées qui facilitent la gestion des données, comme la création de bases de données et leur liaison à des composants de l'application. En outre, il offre des intégrations avec divers services tiers, tels que Zapier et Integromat, ce qui vous permet d'automatiser les flux de travail et d'étendre les capacités de votre application.

L'un des principaux inconvénients de Adalo par rapport à Bubble est qu'il ne prend pas en charge le développement d'applications web, ce qui limite son champ d'application aux applications mobiles natives. Cependant, si les applications mobiles sont votre principal objectif, Adalo pourrait être un excellent choix pour votre projet en raison de sa facilité d'utilisation et de ses fonctionnalités centrées sur le mobile.

En ce qui concerne les prix, Adalo propose un plan gratuit et deux plans payants, répondant à un éventail de budgets et d'exigences.

Wix

Wix est un constructeur de sites web bien connu et une plateforme no-code qui se concentre sur la création et la gestion de sites web. Il propose un éditeur intuitif drag-and-drop, une large gamme de modèles de conception et un ensemble complet d'outils et de fonctionnalités permettant de créer des sites web complets sans aucune connaissance en matière de codage. Bien qu'il ne prenne pas en charge le développement d'applications mobiles natives comme Bubble ou AppMaster.io, il offre une expérience conviviale à ceux qui cherchent à créer des applications basées sur le web.

L'un des principaux atouts de Wix est sa vaste place de marché d'applications, qui propose de nombreuses intégrations et de nombreux plugins permettant d'étendre les capacités de votre site web. En outre, Wix Code (également connu sous le nom de Velo) permet aux développeurs d'ajouter du code JavaScript personnalisé et d'interagir avec les API de Wix, ce qui donne aux utilisateurs plus avancés la possibilité d'ajouter des fonctionnalités personnalisées à leurs applications.

Bien que Wix soit principalement connu pour ses capacités de création de sites web, il offre quelques fonctions de gestion de données de base et la possibilité de créer des bases de données à l'aide de son éditeur visuel. Toutefois, par rapport à Bubble et AppMaster.io, ses capacités en matière de bases de données sont relativement limitées.

En ce qui concerne les prix, Wix offre une large gamme de plans d'abonnement pour répondre à différents budgets et exigences, y compris une option gratuite et plusieurs niveaux pour les cas d'utilisation personnels et professionnels.

OutSystems

OutSystems est une plateforme low-code bien connue, conçue pour créer des applications web et mobiles de qualité professionnelle. Elle permet aux développeurs et aux utilisateurs professionnels de créer, de déployer et de gérer des applications plus rapidement qu'avec les méthodes de codage traditionnelles. Grâce à son puissant environnement de développement visuel, à ses options d'intégration et à ses nombreux modèles préconstruits, OutSystems accélère le développement d'applications personnalisées pour divers secteurs d'activité.

Caractéristiques principales :

Développement visuel par glisser-déposer pour les applications web et mobiles

Intégration avec les bases de données, les API et les services web les plus courants

Connecteurs et modèles prédéfinis pour un développement rapide

Options de déploiement et de retour en arrière en un clic

Prise en charge des applications multi-locataires et du déploiement multi-cloud

Surveillance et analyse des performances en cours d'exécution

Pour :

Plateforme puissante adaptée au développement d'applications d'entreprise

Grande flexibilité et personnalisation pour les développeurs

Les options de déploiement et de retour en arrière en un clic facilitent la gestion des nouvelles versions.

Forte prise en charge du développement d'applications mobiles, y compris des capacités hors ligne

Inconvénients :

Les prix d'OutSystems peuvent être élevés pour les petites entreprises ou les développeurs indépendants.

Une certaine expérience du codage peut être nécessaire pour tirer le meilleur parti des capacités de la plateforme.

La courbe d'apprentissage peut être plus raide comparée à des plateformes no-code plus conviviales.

Webflow

Webflow est une plateforme de conception et de développement web no-code qui permet aux concepteurs et aux développeurs de créer facilement des sites web visuellement étonnants et réactifs sans avoir à écrire le moindre code. Webflow combine un puissant constructeur visuel de sites avec un CMS convivial, des fonctionnalités de commerce électronique et de puissantes options d'hébergement pour offrir une solution complète de création et de gestion de sites web.

Caractéristiques principales :

Editeur visuel intuitif pour la conception de sites web

CMS intégré pour l'ajout et la gestion de contenu

Capacités de conception réactive et prise en charge de la grille CSS

Infrastructure d'hébergement alimentée par Amazon Web Services (AWS ) et Fastly pour de hautes performances et une grande fiabilité

Outils de conception collaborative pour les équipes composées de plusieurs concepteurs

Pour :

Capacités de conception web puissantes et intuitives avec un contrôle précis des propriétés CSS

Les outils de conception réactive facilitent la création de sites web qui s'affichent parfaitement sur tous les appareils.

Webflow L'infrastructure d'hébergement du site offre des vitesses de chargement rapides et une grande fiabilité.

L'infrastructure d'hébergement du site offre des vitesses de chargement rapides et une grande fiabilité. Les fonctionnalités intégrées de CMS et de commerce électronique rationalisent l'expérience de conception et de gestion.

Inconvénients :

Support limité pour le développement d'applications mobiles

Les prix peuvent être plus élevés que ceux d'autres plateformes no-code .

. Bien que puissant, l'éditeur de Webflow peut nécessiter un certain temps d'apprentissage et de maîtrise.

peut nécessiter un certain temps d'apprentissage et de maîtrise. Les sites web plus importants ou plus complexes peuvent nécessiter un codage personnalisé supplémentaire ou des intégrations tierces.

Appgyver

Appgyver est une plateforme no-code conçue pour créer des applications web et mobiles à l'aide d'une approche de développement visuelle. Elle permet aux utilisateurs de créer des applications natives entièrement réactives pour iOS, Android et les plateformes web, sans avoir recours à une programmation complexe. Appgyver offre une large gamme de composants et de modèles préconstruits qui aident les développeurs à créer rapidement des applications puissantes, et son éditeur de logique visuelle permet aux utilisateurs de mettre en œuvre des fonctionnalités avancées sans codage.

Caractéristiques principales :

Constructeur visuel par glisser-déposer pour la création d'applications web et mobiles réactives

Composants et modèles préconstruits pour de multiples cas d'utilisation

Éditeur de logique visuelle pour mettre en œuvre les fonctionnalités de l'application sans code

Prise en charge des API REST et de la synchronisation des données en temps réel

Hébergement gratuit des applications frontales et dorsales sur la plateforme d'Appgyver

Avantages :

Prix abordable, ce qui le rend accessible à un large éventail d'utilisateurs

Gamme impressionnante de composants et de modèles préconstruits pour le développement rapide d'applications

Support pour la création d'applications mobiles natives, en plus des applications web

L'éditeur de logique visuelle simplifie la création de fonctionnalités avancées dans les applications.

Inconvénients :

Options de personnalisation plus limitées que celles de certains concurrents

Moins bien adapté aux applications d'entreprise complexes et à grande échelle

Les intégrations et les plugins tiers peuvent nécessiter une configuration manuelle.

Les applications générées peuvent être confrontées à des limitations de performance sur leur niveau d'hébergement gratuit.

Glide

Glide est une plateforme de développement d'applications no-code qui permet aux utilisateurs de créer des applications mobiles en utilisant Google Sheets comme backend. Elle est idéale pour les petites entreprises et les utilisateurs individuels qui ont besoin d'un moyen simple de créer et de gérer des applications mobiles sans aucune connaissance en codage. Glide met l'accent sur la simplicité et la facilité d'utilisation, mais ne dispose pas de certaines fonctionnalités avancées offertes par d'autres plateformes.

Avec Glide, vous pouvez créer une application native pour les appareils iOS et Android, mais il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'applications natives à part entière. Il s'agit d'applications web progressives (PWA ) enveloppées dans des conteneurs natifs. Si cela peut convenir aux besoins de projets simples, cela peut s'avérer insuffisant si votre application nécessite des fonctionnalités plus complexes.

Glide propose une version gratuite, qui inclut les fonctionnalités de base et la marque Glide sur votre application. Pour des fonctionnalités plus avancées et des options de personnalisation, vous pouvez opter pour leurs plans payants, qui vont de 32 à 120 dollars par mois.

Facteurs à prendre en compte lors du choix d'une plateforme No-Code

Avant de choisir une plateforme no-code, tenez compte des facteurs suivants pour vous assurer qu'elle répond à vos besoins spécifiques :

Fonctionnalités : Identifiez les fonctionnalités qui sont importantes pour votre application. Assurez-vous que la plateforme que vous choisissez prend en charge les capacités nécessaires, telles que le développement d'applications mobiles natives, l'intégration du backend, la prise en charge de l'API et les processus d'entreprise.

Identifiez les fonctionnalités qui sont importantes pour votre application. Assurez-vous que la plateforme que vous choisissez prend en charge les capacités nécessaires, telles que le développement d'applications mobiles natives, l'intégration du backend, la prise en charge de l'API et les processus d'entreprise. Prix : Comparez les coûts de chaque plateforme pour qu'ils correspondent à votre budget. Tenez compte des plans gratuits, des structures de paiement, des frais supplémentaires et des exigences de mise à niveau potentielles.

Comparez les coûts de chaque plateforme pour qu'ils correspondent à votre budget. Tenez compte des plans gratuits, des structures de paiement, des frais supplémentaires et des exigences de mise à niveau potentielles. Facilité d'utilisation : Choisissez une plateforme que vous ou votre équipe pouvez utiliser facilement. Une interface conviviale et des ressources bien documentées faciliteront la courbe d'apprentissage et le processus de développement.

Choisissez une plateforme que vous ou votre équipe pouvez utiliser facilement. Une interface conviviale et des ressources bien documentées faciliteront la courbe d'apprentissage et le processus de développement. Évolutivité : Choisissez une plateforme capable de soutenir votre projet au fur et à mesure de son développement. Cela peut nécessiter des caractéristiques telles que des serveurs très performants, des options d'intégration de données et des API améliorées.

Choisissez une plateforme capable de soutenir votre projet au fur et à mesure de son développement. Cela peut nécessiter des caractéristiques telles que des serveurs très performants, des options d'intégration de données et des API améliorées. Support d'intégration : Recherchez des plateformes qui offrent une intégration avec des services et des applications tiers. Ces intégrations peuvent étendre les fonctionnalités de votre application et rationaliser votre processus de développement.

Recherchez des plateformes qui offrent une intégration avec des services et des applications tiers. Ces intégrations peuvent étendre les fonctionnalités de votre application et rationaliser votre processus de développement. Type d'applications : En fonction de votre projet, vous pouvez avoir besoin d'une plateforme qui prenne en charge différents types d'applications, telles que les applications web, backend ou mobiles. Assurez-vous que la plateforme répond à vos besoins spécifiques.

En fonction de votre projet, vous pouvez avoir besoin d'une plateforme qui prenne en charge différents types d'applications, telles que les applications web, backend ou mobiles. Assurez-vous que la plateforme répond à vos besoins spécifiques. Plugins et modules complémentaires : Évaluez si la plateforme dispose d'une base de données de plugins ou de modules complémentaires permettant d'étendre les fonctionnalités de votre application sans codage supplémentaire.

Évaluez si la plateforme dispose d'une base de données de plugins ou de modules complémentaires permettant d'étendre les fonctionnalités de votre application sans codage supplémentaire. Assistance : Enfin, tenez compte du niveau d'assistance fourni par la plateforme. Cela inclut la documentation, les tutoriels et l'accès à l'assistance clientèle.

Conclusion

Pour trouver l'alternative Bubble idéale à vos besoins de développement d'applications no-code, vous devez effectuer des recherches et prendre en compte différents facteurs, notamment les fonctionnalités, le prix, l'évolutivité et la facilité d'utilisation. Dans ce guide, nous avons exploré plusieurs alternatives populaires, mais le processus ne s'arrête pas là. Il est important d'évaluer chaque plateforme en fonction de vos besoins spécifiques et de les tester avant de prendre une décision.

Les plateformes telles que AppMaster.io se distinguent par leurs offres uniques, qui répondent à différents besoins en matière de développement d'applications, y compris les applications backend, web et mobiles. Il est essentiel d'évaluer soigneusement chaque plateforme pour s'assurer qu'elle répond aux besoins de votre projet et qu'elle peut évoluer avec votre entreprise. Bon développement sur no-code!