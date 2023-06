No-Code-Entwicklungsplattformen haben die Art und Weise, wie Anwendungen erstellt werden, revolutioniert und ermöglichen es technisch nicht versierten Benutzern, Web- und Mobilanwendungen zu erstellen, ohne Code schreiben zu müssen. Da die Nachfrage nach no-code Lösungen wächst, entstehen zahlreiche Plattformen, die den Nutzern eine Reihe von Möglichkeiten für ihre App-Entwicklung bieten. Eine dieser Plattformen ist Bubble, die dafür bekannt ist, dass sie relativ benutzerfreundlich und vielseitig bei der Erstellung von Webanwendungen ist. Dennoch kann es Fälle geben, in denen Bubble den verschiedenen Bedürfnissen der Benutzer nicht vollständig gerecht wird.

In diesem Artikel werden wir erörtern, was Bubble ist und warum Sie vielleicht alternative Lösungen in Betracht ziehen sollten. Außerdem stellen wir Ihnen eine Liste der besten Bubble Alternativen mit ihren einzigartigen Funktionen zur Verfügung, damit Sie die perfekte Lösung für Ihr App-Entwicklungsprojekt finden.

Was ist Bubble

Bubble ist eine beliebte no-code Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Webanwendungen zu erstellen und zu starten, ohne Code zu schreiben. Sie bietet einen visuellen Drag-and-Drop-Builder für die Gestaltung von Benutzeroberflächen sowie eine breite Palette von Workflows, Bedingungen und ereignisbasierter Logik für die Verwaltung der App-Funktionalität. Bubble bietet auch viele integrierte Plugins und Integrationen, mit denen sich Benutzer problemlos mit Diensten, Tools und APIs von Drittanbietern verbinden können.

Mit Bubble können Benutzer schnell benutzerdefinierte Webanwendungen und Prototypen erstellen, ohne dass sie über tiefgreifende Programmierkenntnisse oder einen technischen Hintergrund verfügen müssen. Einige der Anwendungsfälle für Bubble umfassen die Erstellung von E-Commerce-Shops, sozialen Netzwerken und Produktivitätstools.

Warum sollten Sie nach Bubble Alternativen suchen?

Obwohl Bubble eine kompetente no-code Plattform ist, die eine große Anzahl von Nutzern angezogen hat, ist sie möglicherweise nicht die beste Lösung für jede Person oder jedes Projekt. Im Folgenden finden Sie einige Gründe, warum Sie alternative Plattformen in Betracht ziehen sollten:

Unterschiedliche Anwendungsfälle

Bubble konzentriert sich in erster Linie auf die Entwicklung von Webanwendungen und ist möglicherweise nicht die perfekte Lösung für diejenigen, die mobile Anwendungen, umfangreiche interaktive Websites oder Anwendungen, die komplexe Backend- und Datenbankunterstützung erfordern, erstellen möchten.

Einschränkungen beim Hosting

Bubble hostet die auf ihrer Plattform erstellten Anwendungen und schränkt die Möglichkeiten der Benutzer ein, ihre Anwendungen vor Ort zu hosten oder ihren Hosting-Anbieter zu wählen.

Bedenken hinsichtlich der Skalierbarkeit

Die Anforderungen an die Skalierbarkeit von Anwendungen auf Unternehmensebene werden von Bubble möglicherweise nicht vollständig erfüllt, so dass nach Alternativen gesucht werden muss, die sich für größere Projekte und Anwendungsfälle mit hoher Last eignen.

Kostenüberlegungen

Budgetbeschränkungen können Benutzer dazu veranlassen, andere no-code Plattformen mit unterschiedlichen Preispunkten und Abonnementplänen zu erkunden.

Funktionsumfang

Einige alternative no-code Plattformen bieten einzigartige Funktionen und Möglichkeiten, die für bestimmte Projektanforderungen besser geeignet sein könnten.

Mit einem klareren Verständnis der Gründe für die Suche nach Bubble Alternativen, können wir nun eine Liste der Top-Plattformen mit verschiedenen Funktionen, Preisstrukturen und anderen Merkmalen erstellen, die den unterschiedlichen Anforderungen von no-code App-Entwicklern entsprechen.

AppMaster.io

AppMaster.io ist eine leistungsstarke No-Code-Plattform, die es Nutzern ermöglicht, Backend-, Web- und mobile Anwendungen ohne jegliche Programmierkenntnisse zu erstellen. Eines der Hauptunterscheidungsmerkmale von AppMaster.io im Vergleich zu Bubble ist die umfassende Unterstützung für Backend-Anwendungen. Diese Plattform bietet eine einfach zu bedienende visuelle Schnittstelle für die Gestaltung von Datenmodellen (Datenbankschema), Geschäftsprozessen, REST API und WSS endpoints.

Mit AppMaster.io haben Sie die Möglichkeit, eine vollständig interaktive Benutzeroberfläche mit drag-and-drop Komponenten für Web- und mobile Anwendungen zu entwerfen. Die Plattform bietet eine nahtlose Erfahrung für die Erstellung nativer mobiler Anwendungen für Android- und iOS-Geräte, dank ihres servergesteuerten Frameworks mit Kotlin und SwiftUI.

Ein weiteres herausragendes Merkmal von AppMaster.io ist die Fähigkeit, Quellcode und Binärdateien zu generieren, so dass Sie die Anwendungen vor Ort hosten können. Es generiert automatisch die notwendige Dokumentation, wie z. B. Swagger (offene API), wenn ein Blueprint geändert wird, um sicherzustellen, dass Ihre Anwendung mit minimaler technischer Schuld auf dem neuesten Stand bleibt.

AppMaster.io wurde von G2 als High Performer in mehreren Kategorien ausgezeichnet, darunter No-Code Entwicklungsplattformen, Rapid Application Development (RAD), API-Management und andere. Mit mehr als 60.000 Nutzern ist es eine vertrauenswürdige Option für Unternehmen jeder Größe, die nach einer Alternative zu Bubble suchen.

In Bezug auf die Preisgestaltung bietet AppMaster.io sechs verschiedene Abonnementstufen an, um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen und Budgets gerecht zu werden, einschließlich einer kostenlosen Option und benutzerdefinierter Unternehmenspläne.

Adalo

Adalo ist eine no-code Plattform, die sich hauptsächlich auf die Entwicklung mobiler Anwendungen konzentriert. Sie ermöglicht es den Nutzern, native mobile Apps für iOS und Android zu entwerfen und zu erstellen, indem sie eine umfassende Bibliothek von Komponenten und eine drag-and-drop Schnittstelle nutzen. Der Schwerpunkt auf der Entwicklung mobiler Anwendungen macht sie zu einer geeigneten Bubble Alternative, wenn Ihr Hauptziel die Erstellung mobiler Anwendungen ist.

Adalo verfügt über integrierte Funktionen zur Erleichterung der Datenverwaltung, wie das Erstellen von Datenbanken und deren Verknüpfung mit Komponenten innerhalb der App. Darüber hinaus bietet es Integrationen mit verschiedenen Diensten von Drittanbietern wie Zapier und Integromat, mit denen Sie Arbeitsabläufe automatisieren und die Möglichkeiten Ihrer App erweitern können.

Einer der Hauptnachteile von Adalo im Vergleich zu Bubble ist, dass es die Entwicklung von Web-Apps nicht unterstützt und sein Anwendungsbereich auf native mobile Anwendungen beschränkt ist. Wenn Ihr Hauptaugenmerk jedoch auf mobilen Anwendungen liegt, könnte Adalo aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit und seiner auf Mobilgeräte ausgerichteten Funktionen eine ausgezeichnete Wahl für Ihr Projekt sein.

Was die Preise angeht, so bietet Adalo einen kostenlosen Plan und zwei kostenpflichtige Pläne, die eine Reihe von Budgets und Anforderungen abdecken.

Wix

Wix ist eine bekannte Website-Baukasten- und no-code Plattform, die sich auf die Erstellung und Verwaltung von Websites konzentriert. Wix bietet einen intuitiven drag-and-drop Editor, eine große Auswahl an Designvorlagen und ein umfassendes Set an Tools und Funktionen, mit denen man auch ohne Programmierkenntnisse voll funktionsfähige Websites erstellen kann. Es unterstützt zwar nicht die Entwicklung nativer mobiler Anwendungen wie Bubble oder AppMaster.io, bietet aber eine benutzerfreundliche Erfahrung für diejenigen, die webbasierte Anwendungen erstellen möchten.

Eine der Hauptstärken von Wix ist der große App-Marktplatz, der zahlreiche Integrationen und Plugins bietet, um die Möglichkeiten Ihrer Website zu erweitern. Darüber hinaus ermöglicht Wix Code (auch bekannt als Velo) Entwicklern, benutzerdefinierten JavaScript-Code hinzuzufügen und mit den APIs von Wix zu interagieren, was fortgeschrittenen Benutzern die Flexibilität bietet, ihren Anwendungen benutzerdefinierte Funktionen hinzuzufügen.

Obwohl Wix in erster Linie für seine Funktionen zur Erstellung von Websites bekannt ist, bietet es auch einige grundlegende Datenverwaltungsfunktionen und die Möglichkeit, mit seinem visuellen Editor Datenbanken zu erstellen. Im Vergleich zu Bubble und AppMaster.io sind die Datenbankfunktionen jedoch relativ begrenzt.

Was die Preisgestaltung betrifft, so bietet Wix eine breite Palette von Abonnementplänen für verschiedene Budgets und Anforderungen, darunter eine kostenlose Option und mehrere Stufen für private und geschäftliche Anwendungsfälle.

OutSystems

OutSystems ist eine bekannte Plattform ( low-code), die für die Erstellung von Web- und Mobilanwendungen in Unternehmensqualität konzipiert wurde. Sie ermöglicht es Entwicklern und Geschäftsanwendern, Anwendungen schneller zu erstellen, bereitzustellen und zu verwalten als mit herkömmlichen Codierungsmethoden. Mit seiner leistungsstarken visuellen Entwicklungsumgebung, den Integrationsoptionen und den umfangreichen vorgefertigten Vorlagen beschleunigt OutSystems die Entwicklung individueller Anwendungen für verschiedene Branchen.

Hauptmerkmale:

Visuelle Drag-and-Drop-Entwicklung für Web- und mobile Anwendungen

Integration mit gängigen Datenbanken, APIs und Webservices

Vorgefertigte Konnektoren und Vorlagen für eine schnelle Entwicklung

Ein-Klick-Bereitstellung und Rollback-Optionen

Unterstützung für mandantenfähige Anwendungen und Multi-Cloud-Bereitstellung

Leistungsüberwachung und -analyse während der Laufzeit

Vorteile:

Leistungsstarke Plattform für die Entwicklung von Anwendungen auf Unternehmensebene

Große Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für Entwickler

Ein-Klick-Bereitstellung und Rollback-Optionen erleichtern die Verwaltung neuer Versionen

Starke Unterstützung für die Entwicklung mobiler Anwendungen, einschließlich Offline-Funktionen

Nachteile:

Die Preise von OutSystems können für kleine Unternehmen oder Einzelentwickler sehr hoch sein

Um die Möglichkeiten der Plattform optimal nutzen zu können, sind möglicherweise einige Programmierkenntnisse erforderlich.

Die Lernkurve kann im Vergleich zu benutzerfreundlicheren no-code Plattformen steiler sein.

Webflow

Webflow ist eine no-code Webdesign- und Entwicklungsplattform, die es Designern und Entwicklern leicht macht, visuell beeindruckende, reaktionsschnelle Websites zu erstellen, ohne Code schreiben zu müssen. Webflow kombiniert einen leistungsstarken visuellen Website-Builder mit einem benutzerfreundlichen CMS, E-Commerce-Funktionen und leistungsstarken Hosting-Optionen und bietet so eine Komplettlösung für die Erstellung und Verwaltung von Websites.

Hauptmerkmale:

Intuitiver visueller Web-Design-Editor

Integriertes CMS zum Hinzufügen und Verwalten von Inhalten

Responsive Design-Funktionen und Unterstützung für CSS-Grid

Hosting-Infrastruktur auf Basis von Amazon Web Services (AWS) und Fastly für hohe Leistung und Zuverlässigkeit

Kollaborative Design-Tools für Teams mit mehreren Designern

Vorteile:

Leistungsstarke und intuitive Webdesign-Funktionen mit feiner Kontrolle über CSS-Eigenschaften

Responsive Design-Tools erleichtern die Erstellung von Websites, die auf allen Geräten gut aussehen

Webflow Die Hosting-Infrastruktur bietet schnelle Ladegeschwindigkeiten und hohe Zuverlässigkeit

Die Hosting-Infrastruktur bietet schnelle Ladegeschwindigkeiten und hohe Zuverlässigkeit Integrierte CMS- und E-Commerce-Funktionen rationalisieren die Gestaltung und Verwaltung

Nachteile:

Begrenzte Unterstützung für die Entwicklung mobiler Anwendungen

Der Preis kann höher sein als bei anderen no-code Plattformen

Plattformen Obwohl der Editor von Webflow sehr leistungsfähig ist, kann es einige Zeit in Anspruch nehmen, ihn zu erlernen und zu beherrschen.

sehr leistungsfähig ist, kann es einige Zeit in Anspruch nehmen, ihn zu erlernen und zu beherrschen. Größere oder komplexere Websites können zusätzliche benutzerdefinierte Kodierung oder Integrationen von Drittanbietern erfordern

Appgyver

Appgyver ist eine no-code Plattform, die für die Erstellung von Web- und mobilen Anwendungen mit einem visuellen Entwicklungsansatz entwickelt wurde. Sie ermöglicht es den Nutzern, vollständig reaktionsfähige, native Anwendungen für iOS, Android und Webplattformen zu erstellen, ohne dass eine komplexe Programmierung erforderlich ist. Appgyver bietet eine breite Palette an vorgefertigten Komponenten und Vorlagen, die Entwicklern helfen, schnell leistungsstarke Anwendungen zu erstellen, und sein visueller Logik-Editor ermöglicht es Benutzern, erweiterte Funktionen ohne Programmierung zu implementieren.

Hauptmerkmale:

Visueller Drag-and-Drop-Builder für die Erstellung von responsiven Web- und Mobilanwendungen

Vorgefertigte Komponenten und Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle

Visueller Logik-Editor für die Implementierung von Anwendungsfunktionen ohne Code

Unterstützung für REST-APIs und Echtzeit-Datensynchronisation

Kostenloses Hosting für Frontend- und Backend-Anwendungen auf der Plattform von Appgyver

Vorteile:

Erschwingliche Preise, die es einem breiten Nutzerkreis zugänglich machen

Beeindruckende Auswahl an vorgefertigten Komponenten und Vorlagen für eine schnelle App-Entwicklung

Unterstützung für die Erstellung nativer mobiler Anwendungen, zusätzlich zu Webanwendungen

Visueller Logik-Editor vereinfacht die Erstellung erweiterter Funktionen in Anwendungen

Nachteile:

Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten im Vergleich zu einigen Mitbewerbern

Nicht so gut geeignet für groß angelegte, komplexe Unternehmensanwendungen

Integrationen und Plugins von Drittanbietern erfordern möglicherweise eine manuelle Konfiguration

Generierte Anwendungen können auf dem kostenlosen Hosting-Tier an Leistungsgrenzen stoßen

Glide

Glide ist eine no-code App-Entwicklungsplattform, mit der Nutzer mobile Anwendungen mit Google Sheets als Backend erstellen können. Sie ist ideal für kleine Unternehmen und Einzelpersonen, die eine einfache Möglichkeit suchen, mobile Anwendungen ohne Programmierkenntnisse zu erstellen und zu verwalten. Glide konzentriert sich auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, lässt aber einige fortgeschrittene Funktionen anderer Plattformen vermissen.

Mit Glide können Sie eine native App sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte erstellen, aber es ist wichtig zu wissen, dass es sich dabei nicht um vollwertige native Apps handelt. Es handelt sich um progressive Web-Apps (PWAs), die in native Container verpackt sind. Dies mag zwar für einfache Projekte geeignet sein, kann aber nicht ausreichen, wenn Ihre Anwendung komplexere Funktionen erfordert.

Glide bietet eine kostenlose Stufe an, die grundlegende Funktionen und das Glide-Branding auf Ihrer App beinhaltet. Für erweiterte Funktionen und Anpassungsoptionen können Sie sich für die kostenpflichtigen Pläne entscheiden, die zwischen 32 und 120 US-Dollar pro Monat liegen.

Faktoren, die bei der Auswahl einer No-Code Plattform zu berücksichtigen sind

Bevor Sie sich für eine no-code Plattform entscheiden, sollten Sie die folgenden Faktoren berücksichtigen, um sicherzustellen, dass sie Ihren spezifischen Anforderungen entspricht:

Funktionen: Bestimmen Sie die Funktionen, die für Ihre Anwendung wichtig sind. Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen gewählte Plattform die erforderlichen Funktionen unterstützt, z. B. die Entwicklung nativer mobiler Anwendungen, Backend-Integration, API-Unterstützung und Geschäftsprozesse.

Bestimmen Sie die Funktionen, die für Ihre Anwendung wichtig sind. Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen gewählte Plattform die erforderlichen Funktionen unterstützt, z. B. die Entwicklung nativer mobiler Anwendungen, Backend-Integration, API-Unterstützung und Geschäftsprozesse. Preisgestaltung: Vergleichen Sie die Kosten der einzelnen Plattformen, damit sie in Ihr Budget passen. Berücksichtigen Sie kostenlose Pläne, Zahlungsstrukturen, zusätzliche Gebühren und mögliche Upgrade-Anforderungen.

Vergleichen Sie die Kosten der einzelnen Plattformen, damit sie in Ihr Budget passen. Berücksichtigen Sie kostenlose Pläne, Zahlungsstrukturen, zusätzliche Gebühren und mögliche Upgrade-Anforderungen. Benutzerfreundlichkeit: Wählen Sie eine Plattform, die Sie oder Ihr Team problemlos nutzen können. Eine benutzerfreundliche Oberfläche und gut dokumentierte Ressourcen erleichtern die Lernkurve und den Entwicklungsprozess.

Wählen Sie eine Plattform, die Sie oder Ihr Team problemlos nutzen können. Eine benutzerfreundliche Oberfläche und gut dokumentierte Ressourcen erleichtern die Lernkurve und den Entwicklungsprozess. Skalierbarkeit: Wählen Sie eine Plattform, die Ihr Projekt auch dann unterstützen kann, wenn es wächst. Dies kann Funktionen wie Hochleistungsserver, Datenintegrationsoptionen und erweiterte APIs erfordern.

Wählen Sie eine Plattform, die Ihr Projekt auch dann unterstützen kann, wenn es wächst. Dies kann Funktionen wie Hochleistungsserver, Datenintegrationsoptionen und erweiterte APIs erfordern. Integrationsunterstützung: Suchen Sie nach Plattformen, die eine Integration mit Diensten und Anwendungen von Drittanbietern bieten. Diese Integrationen können die Funktionalität Ihrer Anwendung erweitern und Ihren Entwicklungsprozess rationalisieren.

Suchen Sie nach Plattformen, die eine Integration mit Diensten und Anwendungen von Drittanbietern bieten. Diese Integrationen können die Funktionalität Ihrer Anwendung erweitern und Ihren Entwicklungsprozess rationalisieren. Art der Anwendungen: Je nach Projekt benötigen Sie möglicherweise eine Plattform, die verschiedene Arten von Anwendungen unterstützt, z. B. Web-, Backend- oder mobile Anwendungen. Vergewissern Sie sich, dass die Plattform Ihre spezifischen Anforderungen erfüllt.

Je nach Projekt benötigen Sie möglicherweise eine Plattform, die verschiedene Arten von Anwendungen unterstützt, z. B. Web-, Backend- oder mobile Anwendungen. Vergewissern Sie sich, dass die Plattform Ihre spezifischen Anforderungen erfüllt. Plugins und Zusatzmodule: Prüfen Sie, ob die Plattform über eine Datenbank mit Plugins oder Add-ons verfügt, mit denen Sie die Funktionalität Ihrer Anwendung ohne zusätzliche Programmierung erweitern können.

Prüfen Sie, ob die Plattform über eine Datenbank mit Plugins oder Add-ons verfügt, mit denen Sie die Funktionalität Ihrer Anwendung ohne zusätzliche Programmierung erweitern können. Unterstützung: Berücksichtigen Sie auch den Umfang des von der Plattform angebotenen Supports. Dazu gehören Dokumentation, Tutorials und Zugang zum Kundensupport.

Fazit

Um die ideale Bubble Alternative für Ihre no-code App-Entwicklung zu finden, müssen Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter Funktionen, Preise, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit. In diesem Leitfaden haben wir mehrere beliebte Alternativen untersucht, aber der Prozess ist hier noch nicht zu Ende. Es ist wichtig, jede Plattform anhand Ihrer spezifischen Anforderungen zu bewerten und sie zu testen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.

Plattformen wie AppMaster.io zeichnen sich durch ihr einzigartiges Angebot aus, das verschiedene Anforderungen an die App-Entwicklung abdeckt, darunter Backend-, Web- und mobile Apps. Es ist wichtig, jede Plattform gründlich zu bewerten, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen Ihres Projekts entspricht und mit Ihrem Unternehmen wachsen kann. Viel Spaß bei der Entwicklung von no-code!