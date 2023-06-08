No-code платформы произвели революцию в создании приложений, предоставив нетехническим пользователям возможность создавать веб- и мобильные приложения без необходимости написания кода. По мере роста спроса на решения no-code появляются многочисленные платформы, предоставляющие пользователям широкий выбор для разработки приложений. Одной из таких платформ является Bubble, известная тем, что она относительно удобна и универсальна для создания веб-приложений. Тем не менее, могут быть случаи, когда Bubble не полностью удовлетворяет различные потребности пользователей.

В этой статье мы расскажем о том, что такое Bubble и почему вам стоит рассмотреть альтернативные решения. Кроме того, мы приведем список лучших альтернатив Bubble с их уникальными особенностями, чтобы помочь вам найти идеальный вариант для вашего проекта по разработке приложений.

Что такое Bubble

Bubble это популярная платформа no-code, которая позволяет пользователям создавать и запускать веб-приложения без написания кода. Она предлагает визуальный конструктор для проектирования пользовательских интерфейсов, а также широкий спектр рабочих процессов, условий и логики на основе событий для управления функциональностью приложений. Bubble также предоставляет множество встроенных плагинов и интеграций, позволяющих пользователям легко подключаться к сторонним сервисам, инструментам и API.

Используя Bubble, пользователи могут быстро создавать пользовательские веб-приложения и прототипы, не требуя глубоких знаний кодирования или технического образования. Некоторые из вариантов использования Bubble включают создание магазинов электронной коммерции, социальных сетей и инструментов повышения производительности.

Зачем искать альтернативы Bubble

Хотя Bubble - это компетентная no-code платформа, которая привлекла большое количество пользователей, она может быть не лучшим решением для каждого человека или проекта. Ниже приведены некоторые причины, по которым вы можете рассмотреть альтернативные платформы:

Различные сценарии использования

Bubble в первую очередь ориентирована на разработку веб-приложений и может не подойти тем, кто хочет создавать мобильные приложения, насыщенные интерактивные веб-сайты или приложения, требующие сложного бэкенда и поддержки баз данных.

Ограничения хостинга

Bubble хостинг приложений, созданных на их платформе, ограничивает возможности пользователей по размещению своих приложений на локальных площадках или выбору хостинг-провайдеров.

Проблемы масштабируемости

Требования к масштабируемости приложений корпоративного уровня могут быть не полностью удовлетворены Bubble, что приводит к необходимости поиска альтернатив, рассчитанных на более масштабные проекты и высоконагруженные сценарии использования.

Соображения стоимости

Ограничение бюджета может побудить пользователей изучить другие платформы no-code с различными ценовыми ориентирами и планами подписки.

Наборы функций

Некоторые альтернативные платформы no-code предлагают уникальные функции и возможности, которые могут лучше соответствовать требованиям конкретного проекта.

Имея более четкое представление о причинах поиска альтернатив Bubble, мы можем перейти к списку лучших платформ, предлагающих различные функции, ценовые структуры и другие характеристики, которые отвечают разнообразным потребностям разработчиков приложений no-code.

AppMaster.io

AppMaster.io - это мощная no-code платформа, которая позволяет пользователям создавать бэкенд, веб- и мобильные приложения без какого-либо опыта кодирования. Одним из ключевых отличий AppMaster.io от Bubble является широкая поддержка бэкенд-приложений. Эта платформа предлагает простой в использовании визуальный интерфейс для проектирования моделей данных (схем баз данных), бизнес-процессов, REST API и WSS endpoints.

С помощью AppMaster.io у вас есть возможность проектировать полностью интерактивный пользовательский интерфейс с использованием компонентов drag-and-drop для веб- и мобильных приложений. Платформа обеспечивает бесшовный опыт создания нативных мобильных приложений для устройств Android и iOS благодаря серверному фреймворку с использованием Kotlin и SwiftUI.

Еще одной отличительной особенностью AppMaster.io является способность генерировать исходный код и бинарные файлы, что позволяет размещать приложения на локальном сервере. Он автоматически генерирует необходимую документацию, такую как swagger (открытый API), при каждом изменении любого чертежа, гарантируя, что ваше приложение будет оставаться актуальным с минимальным техническим долгом.

AppMaster.io был признан G2 как высокоэффективный продукт в различных категориях, включая No-Code Development Platforms, Rapid Application Development (RAD), API Management и другие. С более чем 60 000 пользователей, это надежный вариант для предприятий всех размеров, которые ищут альтернативу Bubble.

Что касается цен, AppMaster.io предлагает шесть различных уровней подписки для удовлетворения различных потребностей и бюджетов клиентов, включая бесплатный вариант и индивидуальные корпоративные планы.

Adalo

Adalo no-code - это платформа, ориентированная в первую очередь на разработку мобильных приложений. Она позволяет пользователям проектировать и создавать собственные мобильные приложения для iOS и Android с помощью обширной библиотеки компонентов и интерфейса drag-and-drop. Акцент на разработку мобильных приложений делает ее подходящей альтернативой Bubble, если вашей основной целью является создание мобильных приложений.

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Adalo поставляется со встроенными функциями, облегчающими управление данными, например, создание баз данных и связывание их с компонентами внутри приложения. Кроме того, он предлагает интеграцию с различными сторонними сервисами, такими как Zapier и Integromat, что позволяет автоматизировать рабочие процессы и расширить возможности вашего приложения.

Одним из главных недостатков Adalo по сравнению с Bubble является то, что он не поддерживает разработку веб-приложений, ограничиваясь нативными мобильными приложениями. Тем не менее, если вы предпочитаете мобильные приложения, Adalo может стать отличным выбором для вашего проекта благодаря простоте использования и функциям, ориентированным на мобильные устройства.

Что касается цен, Adalo предлагает бесплатный и два платных тарифных плана, удовлетворяющих разным бюджетам и требованиям.

Wix

Wix это известный конструктор сайтов и платформа no-code, ориентированная на создание и управление сайтами. Он предлагает интуитивно понятный редактор drag-and-drop, широкий выбор шаблонов дизайна, а также полный набор инструментов и функций для создания полнофункциональных веб-сайтов без каких-либо знаний кодирования. Хотя он не поддерживает разработку нативных мобильных приложений, как Bubble или AppMaster.io, он предлагает удобный опыт для тех, кто хочет создавать веб-приложения.

Одним из ключевых преимуществ Wix является его большой рынок приложений, предоставляющий множество интеграций и плагинов для расширения возможностей вашего сайта. Кроме того, Wix Code (также известный как Velo) позволяет разработчикам добавлять пользовательский код JavaScript и взаимодействовать с API Wix, предоставляя более продвинутым пользователям гибкость в добавлении пользовательских функций в свои приложения.

Хотя Wix в первую очередь известен своими возможностями по созданию веб-сайтов, он предлагает некоторые базовые функции управления данными и возможность создания баз данных с помощью визуального редактора. Однако, по сравнению с Bubble и AppMaster.io, его возможности по созданию баз данных относительно ограничены.

Что касается цены, Wix предлагает широкий выбор планов подписки, соответствующих различным бюджетам и требованиям, включая бесплатный вариант и несколько уровней для личного и делового использования.

OutSystems

OutSystems - это известная платформа low-code, предназначенная для создания корпоративных веб- и мобильных приложений. Она позволяет разработчикам и бизнес-пользователям создавать, развертывать и управлять приложениями быстрее, чем традиционные методы кодирования. Благодаря мощной визуальной среде разработки, возможностям интеграции и обширным готовым шаблонам OutSystems ускоряет разработку пользовательских приложений для различных отраслей.

Ключевые особенности:

Визуальная разработка веб-приложений и мобильных приложений с использованием технологии drag-and-drop.

Интеграция с популярными базами данных, API и веб-сервисами

Готовые коннекторы и шаблоны для быстрой разработки

Возможность развертывания и отката одним щелчком мыши

Поддержка многопользовательских приложений и многооблачного развертывания

Мониторинг и аналитика производительности во время выполнения

Плюсы:

Мощная платформа, подходящая для разработки приложений корпоративного уровня

Высокая гибкость и настраиваемость для разработчиков

Возможность развертывания и отката одним щелчком мыши упрощает управление новыми релизами

Сильная поддержка разработки мобильных приложений, включая возможности работы в автономном режиме

Минусы:

Ценообразование OutSystems может оказаться неподъемным для малого бизнеса или одиночных разработчиков

Для использования всех возможностей платформы может потребоваться некоторый опыт кодирования.

Кривая обучения может быть более сложной по сравнению с более удобными платформами no-code .

Webflow

Webflow no-code - это платформа для веб-дизайна и разработки, которая упрощает для дизайнеров и разработчиков создание визуально потрясающих, отзывчивых веб-сайтов без написания кода. Webflow сочетает в себе мощный визуальный конструктор сайтов с удобной CMS, функциями электронной коммерции и мощными опциями хостинга, чтобы предоставить полное решение для создания и управления веб-сайтами.

Ключевые особенности:

Интуитивно понятный визуальный редактор веб-дизайна

Встроенная CMS для добавления и управления контентом

Возможности отзывчивого дизайна и поддержка CSS Grid

Инфраструктура хостинга на базе Amazon Web Services (AWS) и Fastly для высокой производительности и надежности.

Инструменты совместного проектирования для команд с несколькими дизайнерами

Плюсы:

Мощные и интуитивно понятные возможности веб-дизайна с тонким контролем над свойствами CSS

Инструменты отзывчивого дизайна облегчают создание веб-сайтов, которые отлично выглядят на всех устройствах.

Webflow Инфраструктура хостинга обеспечивает быструю скорость загрузки и высокую надежность

Инфраструктура хостинга обеспечивает быструю скорость загрузки и высокую надежность Интегрированные функции CMS и электронной коммерции упрощают процесс разработки и управления.

Минусы:

Ограниченная поддержка разработки мобильных приложений

Цена может быть выше, чем у некоторых других платформ no-code .

. Несмотря на свою мощь, редактор Webflow может потребовать некоторого времени для изучения и освоения.

может потребовать некоторого времени для изучения и освоения. Для больших или более сложных веб-сайтов может потребоваться дополнительное кодирование или интеграция со сторонними разработчиками.

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Appgyver

Appgyver - это платформа no-code, предназначенная для создания веб- и мобильных приложений с использованием визуального подхода к разработке. Она позволяет пользователям создавать полностью отзывчивые, нативные приложения для iOS, Android и веб-платформ без необходимости сложного программирования. Appgyver предлагает широкий спектр готовых компонентов и шаблонов, которые помогают разработчикам быстро создавать мощные приложения, а его визуальный редактор логики позволяет пользователям реализовать расширенную функциональность без кодирования.

Ключевые особенности:

Визуальный конструктор с перетаскиванием для создания отзывчивых веб- и мобильных приложений.

Готовые компоненты и шаблоны для различных вариантов использования

Визуальный редактор логики для реализации функциональности приложения без кода

Поддержка REST API и синхронизация данных в режиме реального времени

Бесплатный хостинг для фронтенда и бэкенда приложений на платформе Appgyver

Плюсы:

Доступная цена, что делает его доступным для широкого круга пользователей

Впечатляющий набор готовых компонентов и шаблонов для быстрой разработки приложений

Поддержка создания нативных мобильных приложений в дополнение к веб-приложениям

Визуальный редактор логики упрощает создание расширенной функциональности в приложениях

Минусы:

Более ограниченные возможности настройки по сравнению с некоторыми конкурентами

Не так хорошо подходит для крупномасштабных, сложных корпоративных приложений

Интеграции и плагины сторонних производителей могут потребовать ручной настройки

Создаваемые приложения могут столкнуться с ограничениями производительности на бесплатном уровне хостинга.

Glide

Glide - это платформа для разработки приложений no-code, которая позволяет пользователям создавать мобильные приложения, используя Google Sheets в качестве бэкенда. Она идеально подходит для малого бизнеса и индивидуальных пользователей, которым нужен простой способ создания и управления мобильными приложениями без каких-либо знаний кодирования. Основное внимание в Glide уделяется простоте и удобству использования, однако в нем отсутствуют некоторые расширенные функции, предлагаемые другими платформами.

С помощью Glide вы можете создать нативное приложение как для iOS, так и для Android, но важно отметить, что это не полноценные нативные приложения. Это прогрессивные веб-приложения (PWA), обернутые в родные контейнеры. Хотя это может удовлетворить потребности простых проектов, но может оказаться недостаточным, если ваше приложение требует более сложной функциональности.

Glide предлагает бесплатный уровень, который включает базовые функции и брендинг Glide на вашем приложении. Для получения более продвинутых функций и возможностей настройки вы можете выбрать платные тарифные планы, стоимость которых варьируется от $32 до $120 в месяц.

Факторы, которые следует учитывать при выборе платформы No-Code

Прежде чем выбрать платформу no-code, рассмотрите следующие факторы, чтобы убедиться, что она отвечает вашим конкретным требованиям:

Функции: Определите функции, которые важны для вашего приложения. Убедитесь, что выбранная вами платформа поддерживает необходимые возможности, такие как разработка нативных мобильных приложений, интеграция с бэкендом, поддержка API и бизнес-процессов.

Определите функции, которые важны для вашего приложения. Убедитесь, что выбранная вами платформа поддерживает необходимые возможности, такие как разработка нативных мобильных приложений, интеграция с бэкендом, поддержка API и бизнес-процессов. Ценообразование: Сравните стоимость каждой платформы, чтобы вписаться в ваш бюджет. Рассмотрите бесплатные планы, структуры оплаты, дополнительные расходы и потенциальные требования к обновлению.

Сравните стоимость каждой платформы, чтобы вписаться в ваш бюджет. Рассмотрите бесплатные планы, структуры оплаты, дополнительные расходы и потенциальные требования к обновлению. Простота использования: Выберите платформу, которую вы или ваша команда сможете использовать с легкостью. Удобный интерфейс и хорошо документированные ресурсы облегчат процесс обучения и разработки.

Выберите платформу, которую вы или ваша команда сможете использовать с легкостью. Удобный интерфейс и хорошо документированные ресурсы облегчат процесс обучения и разработки. Масштабируемость: Выбирайте платформу, которая сможет поддерживать ваш проект по мере его роста. Для этого могут потребоваться такие функции, как высокопроизводительные серверы, возможности интеграции данных и расширенные API.

Выбирайте платформу, которая сможет поддерживать ваш проект по мере его роста. Для этого могут потребоваться такие функции, как высокопроизводительные серверы, возможности интеграции данных и расширенные API. Поддержка интеграции: Ищите платформы, которые предлагают интеграцию со сторонними сервисами и приложениями. Такие интеграции могут расширить функциональность вашего приложения и упростить процесс разработки.

Ищите платформы, которые предлагают интеграцию со сторонними сервисами и приложениями. Такие интеграции могут расширить функциональность вашего приложения и упростить процесс разработки. Тип приложений: В зависимости от вашего проекта вам может понадобиться платформа, поддерживающая различные типы приложений, например, веб-приложения, бэкенд или мобильные приложения. Убедитесь, что платформа отвечает вашим конкретным потребностям.

В зависимости от вашего проекта вам может понадобиться платформа, поддерживающая различные типы приложений, например, веб-приложения, бэкенд или мобильные приложения. Убедитесь, что платформа отвечает вашим конкретным потребностям. Плагины и дополнения: Оцените, есть ли у платформы база данных плагинов или дополнений, которые могут расширить функциональность вашего приложения без дополнительного кодирования.

Оцените, есть ли у платформы база данных плагинов или дополнений, которые могут расширить функциональность вашего приложения без дополнительного кодирования. Поддержка: Наконец, обратите внимание на уровень поддержки, предоставляемой платформой. Это включает в себя документацию, учебники и доступ к поддержке клиентов.

Заключение

Поиск идеальной альтернативы Bubble для ваших потребностей в разработке приложений no-code требует исследования и рассмотрения различных факторов, включая функции, цены, масштабируемость и простоту использования. В этом руководстве мы рассмотрели несколько популярных альтернатив, но на этом процесс не заканчивается. Важно оценить каждую платформу на основе ваших конкретных требований и протестировать их, прежде чем принимать решение.

Такие платформы, как AppMaster.io выделяются своими уникальными предложениями, удовлетворяя различные потребности в разработке приложений, включая бэкенд, веб- и мобильные приложения. Важно тщательно оценить каждую платформу, чтобы убедиться, что она отвечает потребностям вашего проекта и может расти вместе с вашим бизнесом. Счастливой разработки no-code!