Kodsuz geliştirme platformları, teknik olmayan kullanıcıların kod yazmaya gerek duymadan web ve mobil uygulamalar oluşturmasını sağlayarak uygulamaların oluşturulma biçiminde devrim yarattı. no-code çözümlere olan talep arttıkça, kullanıcılara uygulama geliştirme ihtiyaçları için bir dizi seçenek sunan çok sayıda platform ortaya çıkıyor. Bu platformlardan biri, web uygulamaları oluşturmada nispeten kullanıcı dostu ve çok yönlü olmasıyla bilinen Bubble. Bununla birlikte, Bubble kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarını tam olarak karşılamadığı durumlar olabilir.

Bu yazıda, Bubble ne olduğunu ve neden alternatif çözümler düşünmek isteyebileceğinizi tartışacağız. Ek olarak, uygulama geliştirme projeniz için mükemmel uyumu bulmanıza yardımcı olmak için benzersiz özellikleriyle en iyi Bubble alternatiflerinin bir listesini sağlayacağız.

Bubble Nedir?

Bubble, kullanıcıların kod yazmadan web uygulamaları oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanıyan popüler bir no-code platformdur. Uygulama işlevselliğini yönetmek için çok çeşitli iş akışları, koşullar ve olay tabanlı mantığın yanı sıra kullanıcı arayüzleri tasarlamak için sürükle ve bırak görsel oluşturucu sunar. Bubble ayrıca birçok yerleşik eklenti ve entegrasyon sağlayarak kullanıcıların üçüncü taraf hizmetleri, araçları ve API'leri ile kolayca bağlantı kurmasını sağlar.

Kullanıcılar, Bubble kullanarak derinlemesine kodlama bilgisine veya teknik altyapıya ihtiyaç duymadan özel web uygulamalarını ve prototiplerini hızlı bir şekilde oluşturabilir. Bubble kullanım durumlarından bazıları e-ticaret mağazaları, sosyal ağlar ve üretkenlik araçları oluşturmayı içerir.

Neden Bubble Alternatiflerini Aramalısınız?

Bubble, çok sayıda kullanıcının ilgisini çeken yetkin bir no-code platform olsa da, her kişi veya proje için en iyi çözüm olmayabilir. Alternatif platformları düşünmenizin bazı nedenleri aşağıda verilmiştir:

Farklı kullanım durumları

Bubble öncelikle web uygulaması geliştirmeye odaklanır ve mobil uygulamalar, zengin etkileşimli web siteleri veya karmaşık arka uç ve veritabanı desteği gerektiren uygulamalar oluşturmak isteyenler için mükemmel bir seçim olmayabilir.

Barındırma sınırlamaları

Bubble kendi platformunda oluşturulan uygulamaları barındırır ve kullanıcıların uygulamalarını şirket içinde barındırma veya barındırma sağlayıcılarını seçme olanağını sınırlar.

Ölçeklenebilirlik endişeleri

Kurumsal düzeydeki uygulamaların ölçeklenebilirlik gereksinimleri, daha büyük ölçekli projelere ve yüksek yüklü kullanım durumlarına hitap eden alternatiflerin araştırılmasını gerektirecek şekilde Bubble tarafından tamamen karşılanamayabilir.

Maliyet hususları

Bütçe kısıtlamaları, kullanıcıları değişen fiyat noktaları ve abonelik planları olan diğer no-code platformları keşfetmeye sevk edebilir.

Özellik setleri

Bazı alternatif no-code platformlar, belirli proje gereksinimlerine daha iyi uyabilecek benzersiz özellikler ve yetenekler sunar.

Bubble alternatiflerini arama nedenlerini daha net bir şekilde anlayarak, artık no-code uygulama geliştiricilerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli özellikler, fiyatlandırma yapıları ve diğer özellikler sunan en iyi platformların bir listesini inceleyebiliriz.

AppMaster

AppMaster.io, kullanıcıların herhangi bir kodlama deneyimi olmadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir kodsuz platformdur . AppMaster.io'nun Bubble kıyasla en önemli farklarından biri, arka uç uygulamalarına yönelik kapsamlı desteğidir. Bu platform, veri modelleri (veritabanı şeması), iş süreçleri, REST API ve WSS endpoints tasarlamak için kullanımı kolay bir görsel arayüz sunar.

AppMaster.io ile hem web hem de mobil uygulamalar için drag-and-drop bileşenlerini kullanarak tamamen etkileşimli bir kullanıcı arabirimi tasarlama olanağına sahipsiniz. Platform, Kotlin ve SwiftUI kullanan sunucu odaklı çerçevesi sayesinde Android ve iOS cihazlar için yerel mobil uygulamalar oluşturmak için sorunsuz bir deneyim sunuyor.

AppMaster.io'nun diğer bir göze çarpan özelliği, uygulamaları şirket içinde barındırmanıza olanak tanıyan kaynak kodu ve ikili dosyalar oluşturma kapasitesidir. Herhangi bir plan değiştiğinde, otomatik olarak swagger (açık API) gibi gerekli belgeleri oluşturarak uygulamanızın minimum teknik borçla güncel kalmasını sağlar.

AppMaster.io, G2 tarafından No-Code Geliştirme Platformları, Hızlı Uygulama Geliştirme (RAD) , API Yönetimi ve diğerleri dahil olmak üzere birçok kategoride Yüksek Performanslı olarak kabul edilmiştir. 60.000'den fazla kullanıcısıyla, Bubble alternatif arayan her büyüklükteki işletme için güvenilir bir seçenektir.

Fiyatlandırma açısından AppMaster.io, ücretsiz bir seçenek ve özel kurumsal planlar da dahil olmak üzere değişen müşteri ihtiyaçlarını ve bütçelerini karşılamak için altı farklı abonelik katmanı sunar.

Adalo

Adalo, öncelikle mobil uygulama geliştirmeye odaklanan no-code bir platformdur. Kapsamlı bir bileşen kitaplığı ve bir drag-and-drop arabirimi kullanarak kullanıcıların iOS ve Android için yerel mobil uygulamalar tasarlamasına ve oluşturmasına olanak tanır. Mobil uygulama geliştirmeye verdiği önem, birincil hedefiniz mobil uygulamalar oluşturmaksa onu uygun bir Bubble alternatifi yapar.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Adalo veri yönetimini kolaylaştırmak için veritabanları oluşturmak ve bunları uygulama içindeki bileşenlere bağlamak gibi yerleşik özelliklerle birlikte gelir. Ayrıca, Zapier ve Integromat gibi çeşitli üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyon sunarak iş akışlarını otomatikleştirmenize ve uygulamanızın yeteneklerini genişletmenize olanak tanır.

Adalo Bubble kıyasla ana dezavantajlarından biri , web uygulaması geliştirmeyi desteklememesi ve kapsamını yerel mobil uygulamalarla sınırlandırmasıdır. Ancak mobil uygulamalar ana odak noktanızsa, kullanım kolaylığı ve mobil merkezli özellikleri nedeniyle Adalo projeniz için mükemmel bir seçim olabilir.

Fiyatlandırma söz konusu olduğunda Adalo, çeşitli bütçelere ve gereksinimlere hitap eden ücretsiz bir plan ve iki ücretli plan sunar.

Wix

Wix, web sitesi oluşturmaya ve yönetmeye odaklanan, iyi bilinen bir web sitesi oluşturucu ve no-code bir platformdur. Herhangi bir kodlama bilgisi olmadan tam özellikli web siteleri oluşturmak için sezgisel bir drag-and-drop editörü, çok çeşitli tasarım şablonları ve kapsamlı bir araç ve özellik seti sunar. Bubble veya AppMaster.io gibi yerel mobil uygulama geliştirmeyi desteklemese de, web tabanlı uygulamalar oluşturmak isteyenler için kullanıcı dostu bir deneyim sunar.

Wix en güçlü yönlerinden biri, web sitenizin yeteneklerini genişletmek için çok sayıda entegrasyon ve eklenti sağlayan geniş uygulama pazarıdır . Ek olarak, Wix Code (Velo olarak da bilinir), geliştiricilerin özel JavaScript kodu eklemesine ve Wix'in API'leriyle etkileşime girmesine olanak tanıyarak daha ileri düzey kullanıcılara uygulamalarına özel işlevler ekleme esnekliği verir.

Wix öncelikle web sitesi oluşturma yetenekleriyle bilinmesine rağmen, bazı temel veri yönetimi özellikleri ve görsel editörünü kullanarak veritabanları oluşturma yeteneği sunar. Ancak, Bubble ve AppMaster.io ile karşılaştırıldığında veritabanı yetenekleri nispeten sınırlıdır.

Fiyatlandırmaya gelince, Wix çeşitli bütçelere ve gereksinimlere uygun, hem kişisel hem de ticari kullanım durumları için ücretsiz bir seçenek ve birden çok katman dahil olmak üzere çok çeşitli abonelik planları sunar.

OutSystems

OutSystems, kurumsal düzeyde web ve mobil uygulamalar oluşturmak için tasarlanmış, iyi bilinen bir low-code platformdur. Geliştiricilerin ve iş kullanıcılarının uygulamaları geleneksel kodlama yöntemlerinden daha hızlı oluşturmasını, dağıtmasını ve yönetmesini sağlar. OutSystems, güçlü görsel geliştirme ortamı, entegrasyon seçenekleri ve kapsamlı önceden oluşturulmuş şablonları ile çeşitli endüstriler için özel uygulamaların geliştirilmesini hızlandırır.

Ana Özellikler:

Web ve mobil uygulamalar için sürükle ve bırak görsel geliştirme

Popüler veritabanları, API'ler ve web hizmetleriyle entegrasyon

Hızlı geliştirme için önceden oluşturulmuş bağlayıcılar ve şablonlar

Tek tıkla devreye alma ve geri alma seçenekleri

Çok kiracılı uygulamalar ve çoklu bulut dağıtımı için destek

Çalışma zamanı performans izleme ve analitiği

Artıları:

Kurumsal düzeyde uygulama geliştirmeye uygun güçlü platform

Geliştiriciler için büyük esneklik ve özelleştirilebilirlik

Tek tıklamayla devreye alma ve geri alma seçenekleri, yeni sürümleri yönetmeyi kolaylaştırır

Çevrimdışı yetenekler de dahil olmak üzere mobil uygulama geliştirme için güçlü destek

Eksileri:

OutSystems fiyatlandırması, küçük işletmeler veya tek başına geliştiriciler için yüksek olabilir

Platformun özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak için biraz kodlama deneyimi gerekebilir

Öğrenme eğrisi, daha kullanıcı dostu no-code platformlara kıyasla daha dik olabilir

Webflow

Webflow, tasarımcıların ve geliştiricilerin herhangi bir kod yazmadan görsel olarak çarpıcı, yanıt veren web siteleri oluşturmasını kolaylaştıran no-code kodsuz bir web tasarım ve geliştirme platformudur. Webflow, web siteleri oluşturmak ve yönetmek için eksiksiz bir çözüm sunmak için güçlü bir görsel site oluşturucuyu kullanıcı dostu bir CMS , e-ticaret işlevi ve güçlü barındırma seçenekleriyle birleştirir.

Ana Özellikler:

Sezgisel görsel web tasarım editörü

İçerik eklemek ve yönetmek için yerleşik CMS

Duyarlı tasarım yetenekleri ve CSS Grid desteği

Yüksek performans ve güvenilirlik için Amazon Web Services (AWS) ve Fastly tarafından desteklenen barındırma altyapısı

Birden çok tasarımcıya sahip ekipler için iş birliğine dayalı tasarım araçları

Artıları:

CSS özellikleri üzerinde hassas kontrol ile güçlü ve sezgisel web tasarım yetenekleri

Duyarlı tasarım araçları, tüm cihazlarda harika görünen web siteleri oluşturmayı kolaylaştırır

Webflow barındırma altyapısı, hızlı yükleme hızları ve yüksek güvenilirlik sunar

barındırma altyapısı, hızlı yükleme hızları ve yüksek güvenilirlik sunar Entegre CMS ve e-ticaret işlevselliği, tasarım ve yönetim deneyimini kolaylaştırır

Eksileri:

Mobil uygulama geliştirme için sınırlı destek

Fiyatlandırma, diğer bazı no-code platformlardan daha yüksek olabilir

platformlardan daha yüksek olabilir Güçlü olmasına rağmen, Webflow düzenleyicisinin öğrenilmesi ve ustalaşması biraz zaman alabilir.

düzenleyicisinin öğrenilmesi ve ustalaşması biraz zaman alabilir. Daha büyük veya daha karmaşık web siteleri, ek özel kodlama veya üçüncü taraf entegrasyonları gerektirebilir

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Appgyver

Appgyver, görsel geliştirme yaklaşımı kullanarak web ve mobil uygulamalar oluşturmak için tasarlanmış no-code bir platformdur. Kullanıcıların karmaşık programlamaya ihtiyaç duymadan iOS, Android ve web platformları için tamamen duyarlı, yerel uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Appgyver, geliştiricilerin hızlı bir şekilde güçlü uygulamalar oluşturmasına yardımcı olan çok çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler ve şablonlar sunar ve görsel mantık düzenleyicisi, kullanıcıların gelişmiş işlevleri kodlamadan uygulamalarına olanak tanır.

Ana Özellikler:

Duyarlı web ve mobil uygulamalar oluşturmak için sürükle ve bırak görsel oluşturucu

Çoklu kullanım durumları için önceden oluşturulmuş bileşenler ve şablonlar

Uygulama işlevselliğini kod olmadan uygulamak için görsel mantık düzenleyicisi

REST API'leri ve gerçek zamanlı veri senkronizasyonu desteği

Appgyver platformunda hem ön uç hem de arka uç uygulamaları için ücretsiz barındırma

Artıları:

Uygun fiyatlandırma, geniş bir kullanıcı yelpazesi için erişilebilir olmasını sağlar

Hızlı uygulama geliştirme için etkileyici önceden oluşturulmuş bileşen ve şablon yelpazesi

Web uygulamalarına ek olarak yerel mobil uygulamalar oluşturma desteği

Görsel mantık düzenleyici, uygulamalarda gelişmiş işlevsellik oluşturmayı basitleştirir

Eksileri:

Bazı rakiplere kıyasla daha sınırlı özelleştirme seçenekleri

Büyük ölçekli, karmaşık kurumsal uygulamalar için pek uygun değil

Üçüncü taraf entegrasyonları ve eklentileri, manuel yapılandırma gerektirebilir

Oluşturulan uygulamalar, ücretsiz barındırma katmanlarında performans sınırlamalarıyla karşılaşabilir

kayma

Glide, kullanıcıların arka uç olarak Google E-Tablolar'ı kullanarak mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan no-code bir uygulama geliştirme platformudur. Herhangi bir kodlama bilgisi olmadan mobil uygulamalar oluşturmak ve yönetmek için basit bir yola ihtiyaç duyan küçük işletmeler ve bireysel kullanıcılar için idealdir. Glide, sadelik ve kullanım kolaylığına odaklanır, ancak diğer platformların sunduğu bazı gelişmiş özelliklerden yoksundur.

Glide ile hem iOS hem de Android cihazlar için yerel bir uygulama oluşturabilirsiniz, ancak bunların tam teşekküllü yerel uygulamalar olmadığını unutmamak önemlidir. Yerel kapsayıcılara sarılmış aşamalı web uygulamalarıdır (PWA'lar) . Bu, basit projelerin ihtiyaçlarına uygun olsa da, uygulamanız daha karmaşık işlevsellik gerektiriyorsa yetersiz kalabilir.

Glide, uygulamanızda temel özellikleri ve Glide markasını içeren ücretsiz bir katman sunar. Daha gelişmiş özellikler ve özelleştirme seçenekleri için, aylık 32 ila 120 ABD Doları arasında değişen ücretli planlarını seçebilirsiniz.

No-Code Bir Platform Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

no-code bir platform seçmeden önce, özel gereksinimlerinizi karşıladığından emin olmak için aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

Özellikler: Uygulamanız için önemli olan özellikleri tanımlayın. Seçtiğiniz platformun yerel mobil uygulama geliştirme, arka uç entegrasyonu, API desteği ve iş süreçleri gibi gerekli yetenekleri desteklediğinden emin olun.

Uygulamanız için önemli olan özellikleri tanımlayın. Seçtiğiniz platformun yerel mobil uygulama geliştirme, arka uç entegrasyonu, API desteği ve iş süreçleri gibi gerekli yetenekleri desteklediğinden emin olun. Fiyatlandırma: Bütçenize uyacak şekilde her bir platformun maliyetlerini karşılaştırın. Ücretsiz planları, ödeme yapılarını, ek ücretleri ve olası yükseltme gereksinimlerini göz önünde bulundurun.

Bütçenize uyacak şekilde her bir platformun maliyetlerini karşılaştırın. Ücretsiz planları, ödeme yapılarını, ek ücretleri ve olası yükseltme gereksinimlerini göz önünde bulundurun. Kullanım kolaylığı: Sizin veya ekibinizin kolaylıkla kullanabileceği bir platform seçin. Kullanıcı dostu bir arayüz ve iyi belgelenmiş kaynaklar, öğrenme eğrisini ve geliştirme sürecini kolaylaştıracaktır.

Sizin veya ekibinizin kolaylıkla kullanabileceği bir platform seçin. Kullanıcı dostu bir arayüz ve iyi belgelenmiş kaynaklar, öğrenme eğrisini ve geliştirme sürecini kolaylaştıracaktır. Ölçeklenebilirlik: Büyüdükçe projenizi destekleyebilecek bir platform seçin. Bu, yüksek performanslı sunucular, veri entegrasyon seçenekleri ve gelişmiş API'ler gibi özellikler gerektirebilir.

Büyüdükçe projenizi destekleyebilecek bir platform seçin. Bu, yüksek performanslı sunucular, veri entegrasyon seçenekleri ve gelişmiş API'ler gibi özellikler gerektirebilir. Entegrasyon desteği: Üçüncü taraf hizmetleri ve uygulamalarıyla entegrasyon sunan platformları arayın. Bu entegrasyonlar, uygulamanızın işlevselliğini genişletebilir ve geliştirme sürecinizi kolaylaştırabilir.

Üçüncü taraf hizmetleri ve uygulamalarıyla entegrasyon sunan platformları arayın. Bu entegrasyonlar, uygulamanızın işlevselliğini genişletebilir ve geliştirme sürecinizi kolaylaştırabilir. Uygulama türleri: Projenize bağlı olarak web, arka uç veya mobil uygulamalar gibi farklı uygulama türlerini destekleyen bir platforma ihtiyacınız olabilir. Platformun özel ihtiyaçlarınızı karşıladığından emin olun.

Projenize bağlı olarak web, arka uç veya mobil uygulamalar gibi farklı uygulama türlerini destekleyen bir platforma ihtiyacınız olabilir. Platformun özel ihtiyaçlarınızı karşıladığından emin olun. Eklentiler ve eklentiler: Platformun, uygulamanızın işlevselliğini ek kodlama olmadan genişletebilecek bir eklenti veya eklenti veri tabanına sahip olup olmadığını değerlendirin.

Platformun, uygulamanızın işlevselliğini ek kodlama olmadan genişletebilecek bir eklenti veya eklenti veri tabanına sahip olup olmadığını değerlendirin. Destek: Son olarak, platformun sağladığı desteğin düzeyini göz önünde bulundurun. Buna belgeler, öğreticiler ve müşteri desteğine erişim dahildir.

Çözüm

no-code uygulama geliştirme ihtiyaçlarınız için ideal Bubble alternatifini bulmak, özellikler, fiyatlandırma, ölçeklenebilirlik ve kullanım kolaylığı gibi çeşitli faktörlerin araştırılmasını ve dikkate alınmasını gerektirir. Bu kılavuzda birkaç popüler alternatifi inceledik ancak süreç burada bitmiyor. Belirli gereksinimlerinize göre her platformu değerlendirmek ve bir karar vermeden önce bunları test etmek önemlidir.

AppMaster.io gibi platformlar, arka uç, web ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulama geliştirme ihtiyaçlarını karşılayan benzersiz teklifleriyle öne çıkıyor. Projenizin ihtiyaçlarını karşıladığından ve işinizle birlikte büyüyebileceğinden emin olmak için her platformu kapsamlı bir şekilde değerlendirmek çok önemlidir. Mutlu no-code geliştirme!