Platformyprogramistyczne no-code zrewolucjonizowały sposób tworzenia aplikacji, umożliwiając nietechnicznym użytkownikom tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych bez konieczności pisania kodu. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązania no-code, pojawia się wiele platform, dając użytkownikom szereg możliwości wyboru dla ich potrzeb w zakresie tworzenia aplikacji. Jedną z takich platform jest Bubble, znana z tego, że jest stosunkowo przyjazna dla użytkownika i wszechstronna w tworzeniu aplikacji internetowych. Niemniej jednak mogą wystąpić przypadki, w których Bubble nie będzie w pełni odpowiadać różnym potrzebom użytkowników.

W tym artykule omówimy, czym jest Bubble i dlaczego warto rozważyć alternatywne rozwiązania. Dodatkowo przedstawimy listę najlepszych alternatyw Bubble z ich unikalnymi cechami, aby pomóc Ci znaleźć idealne rozwiązanie dla Twojego projektu tworzenia aplikacji.

Czym jest Bubble

Bubble to popularna platforma no-code, która umożliwia użytkownikom tworzenie i uruchamianie aplikacji internetowych bez pisania kodu. Oferuje ona wizualny kreator typu " przeciągnij i upuść " do projektowania interfejsów użytkownika, a także szeroki zakres przepływów pracy, warunków i logiki opartej na zdarzeniach do zarządzania funkcjonalnością aplikacji. Bubble zapewnia również wiele wbudowanych wtyczek i integracji, umożliwiając użytkownikom łatwe łączenie się z usługami, narzędziami i interfejsami API innych firm.

Korzystając z Bubble, użytkownicy mogą szybko tworzyć niestandardowe aplikacje internetowe i prototypy, bez konieczności posiadania dogłębnej wiedzy na temat kodowania lub zaplecza technicznego. Niektóre z przypadków użycia Bubble obejmują tworzenie sklepów e-commerce, sieci społecznościowych i narzędzi zwiększających produktywność.

Dlaczego warto szukać alternatyw dla Bubble?

Chociaż Bubble jest kompetentną platformą no-code, która przyciągnęła dużą liczbę użytkowników, może nie być najlepszym rozwiązaniem dla każdej osoby lub projektu. Poniżej znajduje się kilka powodów, dla których warto rozważyć alternatywne platformy:

Różne przypadki użycia

Bubble koncentruje się głównie na tworzeniu aplikacji internetowych i może nie być idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą tworzyć aplikacje mobilne, bogate interaktywne strony internetowe lub aplikacje wymagające złożonego zaplecza i obsługi baz danych.

Ograniczenia hostingu

Bubble hostuje aplikacje zbudowane na ich platformie, ograniczając użytkownikom możliwość hostowania swoich aplikacji lokalnie lub wyboru dostawców usług hostingowych.

Problemy ze skalowalnością

Wymagania dotyczące skalowalności aplikacji na poziomie korporacyjnym mogą nie być w pełni spełnione przez Bubble, co wymaga poszukiwania alternatyw, które obsługują projekty na większą skalę i przypadki użycia o dużym obciążeniu.

Kwestie kosztów

Ograniczenia budżetowe mogą skłonić użytkowników do zapoznania się z innymi platformami no-code o różnych cenach i planach subskrypcji.

Zestawy funkcji

Niektóre alternatywne platformy no-code oferują unikalne funkcje i możliwości, które mogą lepiej odpowiadać konkretnym wymaganiom projektu.

Dzięki lepszemu zrozumieniu powodów poszukiwania alternatyw dla Bubble, możemy teraz zagłębić się w listę najlepszych platform oferujących różne funkcje, struktury cenowe i inne cechy, które spełniają różnorodne potrzeby twórców aplikacji no-code.

AppMaster.io

AppMaster.io to potężna platforma no-code, która pozwala użytkownikom tworzyć aplikacje backendowe, internetowe i mobilne bez żadnego doświadczenia w kodowaniu. Jednym z kluczowych wyróżników AppMaster.io w porównaniu do Bubble jest szerokie wsparcie dla aplikacji backendowych. Platforma ta oferuje łatwy w użyciu interfejs wizualny do projektowania modeli danych (schemat bazy danych), procesów biznesowych, REST API i WSS endpoints.

Dzięki AppMaster.io masz możliwość zaprojektowania w pełni interaktywnego interfejsu użytkownika przy użyciu komponentów drag-and-drop zarówno dla aplikacji internetowych, jak i mobilnych. Platforma zapewnia płynne doświadczenie w tworzeniu natywnych aplikacji mobilnych na urządzenia z systemem Android i iOS, dzięki frameworkowi opartemu na serwerze przy użyciu Kotlin i SwiftUI.

Kolejną cechą wyróżniającą AppMaster.io jest możliwość generowania kodu źródłowego i plików binarnych, co pozwala na hostowanie aplikacji lokalnie. Automatycznie generuje niezbędną dokumentację, taką jak swagger (otwarte API), za każdym razem, gdy jakikolwiek plan ulega zmianom, zapewniając aktualność aplikacji przy minimalnym długu technicznym.

AppMasterPlatforma .io została wyróżniona przez G2 jako High Performer w wielu kategoriach, w tym No-Code Development Platforms, Rapid Application Development (RAD), API Management i innych. Z ponad 60 000 użytkowników jest zaufaną opcją dla firm każdej wielkości, które szukają alternatywy dla Bubble.

Jeśli chodzi o ceny, AppMaster.io oferuje sześć różnych poziomów subskrypcji, aby zaspokoić różne potrzeby klientów i budżety, w tym opcję bezpłatną i niestandardowe plany dla przedsiębiorstw.

Adalo

Adalo to platforma no-code skupiająca się głównie na tworzeniu aplikacji mobilnych. Umożliwia użytkownikom projektowanie i tworzenie natywnych aplikacji mobilnych dla systemów iOS i Android przy użyciu obszernej biblioteki komponentów i interfejsu drag-and-drop. Nacisk na rozwój aplikacji mobilnych sprawia, że jest to odpowiednia alternatywa dla Bubble, jeśli głównym celem jest tworzenie aplikacji mobilnych.

Adalo Posiada wbudowane funkcje ułatwiające zarządzanie danymi, takie jak tworzenie baz danych i łączenie ich z komponentami w aplikacji. Ponadto oferuje integracje z różnymi usługami innych firm, takimi jak Zapier i Integromat, umożliwiając automatyzację przepływów pracy i rozszerzenie możliwości aplikacji.

Jedną z głównych wad Adalo w porównaniu do Bubble jest to, że nie obsługuje tworzenia aplikacji internetowych, ograniczając swój zakres do natywnych aplikacji mobilnych. Jeśli jednak aplikacje mobilne są Twoim głównym celem, Adalo może być doskonałym wyborem dla Twojego projektu ze względu na łatwość użytkowania i funkcje skoncentrowane na urządzeniach mobilnych.

Jeśli chodzi o ceny, Adalo oferuje darmowy plan i dwa płatne plany, zaspokajające różne budżety i wymagania.

Wix

Wix to dobrze znany kreator stron internetowych i platforma no-code, która koncentruje się na tworzeniu stron internetowych i zarządzaniu nimi. Oferuje intuicyjny edytor drag-and-drop, szeroką gamę szablonów projektowych oraz kompleksowy zestaw narzędzi i funkcji do tworzenia w pełni funkcjonalnych stron internetowych bez znajomości kodowania. Chociaż nie obsługuje natywnego tworzenia aplikacji mobilnych, takich jak Bubble lub AppMaster.io, oferuje przyjazne dla użytkownika doświadczenie dla tych, którzy chcą tworzyć aplikacje internetowe.

Jedną z kluczowych zalet Wix jest duży rynek aplikacji, zapewniający liczne integracje i wtyczki rozszerzające możliwości witryny. Dodatkowo, Wix Code (znany również jako Velo) umożliwia programistom dodawanie niestandardowego kodu JavaScript i interakcję z interfejsami API Wix, dając bardziej zaawansowanym użytkownikom elastyczność w dodawaniu niestandardowych funkcji do swoich aplikacji.

Chociaż Wix jest znany przede wszystkim ze swoich możliwości tworzenia stron internetowych, oferuje kilka podstawowych funkcji zarządzania danymi i możliwość tworzenia baz danych za pomocą edytora wizualnego. Jednak w porównaniu do Bubble i AppMaster.io, jego możliwości bazodanowe są stosunkowo ograniczone.

Jeśli chodzi o ceny, Wix oferuje szeroką gamę planów subskrypcji dostosowanych do różnych budżetów i wymagań, w tym opcję bezpłatną i wiele poziomów zarówno do użytku osobistego, jak i biznesowego.

OutSystems

OutSystems to dobrze znana platforma low-code przeznaczona do tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych klasy korporacyjnej. Umożliwia programistom i użytkownikom biznesowym tworzenie, wdrażanie i zarządzanie aplikacjami szybciej niż tradycyjne metody kodowania. Dzięki potężnemu wizualnemu środowisku programistycznemu, opcjom integracji i rozbudowanym gotowym szablonom, OutSystems przyspiesza tworzenie niestandardowych aplikacji dla różnych branż.

Kluczowe cechy:

Przeciągnij i upuść wizualny rozwój aplikacji internetowych i mobilnych

Integracja z popularnymi bazami danych, interfejsami API i usługami internetowymi

Gotowe konektory i szablony do szybkiego tworzenia aplikacji

Opcje wdrażania i wycofywania jednym kliknięciem

Obsługa aplikacji dla wielu dzierżawców i wdrażania w wielu chmurach

Monitorowanie i analiza wydajności w czasie wykonywania

Zalety:

Potężna platforma odpowiednia do tworzenia aplikacji klasy korporacyjnej

Duża elastyczność i możliwość dostosowywania dla deweloperów

Opcje wdrażania i wycofywania jednym kliknięciem ułatwiają zarządzanie nowymi wersjami

Silne wsparcie dla rozwoju aplikacji mobilnych, w tym możliwości offline

Wady:

Ceny OutSystems mogą być wysokie dla małych firm lub indywidualnych deweloperów.

Aby w pełni wykorzystać możliwości platformy, może być wymagane pewne doświadczenie w kodowaniu.

Krzywa uczenia się może być bardziej stroma w porównaniu do bardziej przyjaznych dla użytkownika platform no-code .

Webflow

Webflow no-code to platforma do projektowania i tworzenia stron internetowych, która ułatwia projektantom i programistom tworzenie oszałamiających wizualnie, responsywnych stron internetowych bez pisania jakiegokolwiek kodu. Webflow łączy w sobie potężny wizualny kreator stron z przyjaznym dla użytkownika CMS, funkcjonalnością e-commerce i potężnymi opcjami hostingu, aby zapewnić kompletne rozwiązanie do tworzenia i zarządzania stronami internetowymi.

Główne cechy:

Intuicyjny wizualny edytor stron internetowych

Wbudowany CMS do dodawania i zarządzania treścią

Możliwości projektowania responsywnego i wsparcie dla CSS Grid

Infrastruktura hostingowa obsługiwana przez Amazon Web Services (AWS) i Fastly zapewniająca wysoką wydajność i niezawodność

Narzędzia do wspólnego projektowania dla zespołów z wieloma projektantami

Zalety:

Potężne i intuicyjne możliwości projektowania stron internetowych z precyzyjną kontrolą nad właściwościami CSS

Narzędzia do projektowania responsywnego ułatwiają tworzenie stron internetowych, które wyglądają świetnie na wszystkich urządzeniach

Webflow Infrastruktura hostingowa zapewnia szybkie ładowanie i wysoką niezawodność

Infrastruktura hostingowa zapewnia szybkie ładowanie i wysoką niezawodność Zintegrowane funkcje CMS i e-commerce usprawniają projektowanie i zarządzanie.

Wady:

Ograniczone wsparcie dla tworzenia aplikacji mobilnych

Ceny mogą być wyższe niż w przypadku innych platform no-code .

. Choć potężny, edytor Webflow może wymagać trochę czasu na naukę i opanowanie.

może wymagać trochę czasu na naukę i opanowanie. Większe lub bardziej złożone witryny mogą wymagać dodatkowego niestandardowego kodowania lub integracji z innymi firmami.

Appgyver

Appgyver to platforma no-code przeznaczona do tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych przy użyciu wizualnego podejścia do programowania. Umożliwia użytkownikom tworzenie w pełni responsywnych, natywnych aplikacji dla systemów iOS, Android i platform internetowych, bez konieczności skomplikowanego programowania. Appgyver oferuje szeroką gamę gotowych komponentów i szablonów, które pomagają programistom szybko tworzyć potężne aplikacje, a jego wizualny edytor logiczny umożliwia użytkownikom wdrażanie zaawansowanych funkcji bez kodowania.

Kluczowe cechy:

Wizualny kreator typu "przeciągnij i upuść" do tworzenia responsywnych aplikacji internetowych i mobilnych

Gotowe komponenty i szablony dla wielu przypadków użycia

Wizualny edytor logiczny do implementacji funkcjonalności aplikacji bez użycia kodu

Obsługa interfejsów API REST i synchronizacja danych w czasie rzeczywistym

Bezpłatny hosting dla aplikacji frontendowych i backendowych na platformie Appgyver

Zalety:

Przystępne ceny, dzięki czemu jest dostępny dla szerokiego grona użytkowników

Imponujący zakres gotowych komponentów i szablonów do szybkiego tworzenia aplikacji

Wsparcie dla tworzenia natywnych aplikacji mobilnych, oprócz aplikacji internetowych

Wizualny edytor logiczny upraszcza tworzenie zaawansowanych funkcji w aplikacjach

Wady:

Bardziej ograniczone opcje dostosowywania w porównaniu do niektórych konkurentów

Nie tak dobrze nadaje się do złożonych aplikacji korporacyjnych na dużą skalę

Integracje i wtyczki innych firm mogą wymagać ręcznej konfiguracji

Wygenerowane aplikacje mogą napotykać ograniczenia wydajności na darmowym hostingu

Glide

Glide to platforma do tworzenia aplikacji no-code, która umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji mobilnych przy użyciu Arkuszy Google jako zaplecza. Jest to idealne rozwiązanie dla małych firm i użytkowników indywidualnych, którzy potrzebują prostego sposobu tworzenia aplikacji mobilnych i zarządzania nimi bez znajomości kodowania. Glide koncentruje się na prostocie i łatwości użytkowania, ale brakuje mu niektórych zaawansowanych funkcji oferowanych przez inne platformy.

Dzięki Glide można tworzyć natywne aplikacje zarówno na urządzenia z systemem iOS, jak i Android, ale należy pamiętać, że nie są to pełnoprawne aplikacje natywne. Są to progresywne aplikacje internetowe (PWA) opakowane w natywne kontenery. Chociaż może to odpowiadać potrzebom prostych projektów, może okazać się niewystarczające, jeśli aplikacja wymaga bardziej złożonej funkcjonalności.

Glide oferuje bezpłatną warstwę, która obejmuje podstawowe funkcje i branding Glide w aplikacji. Aby uzyskać bardziej zaawansowane funkcje i opcje dostosowywania, możesz zdecydować się na płatne plany, które wahają się od 32 do 120 USD miesięcznie.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze platformy No-Code

Przed wyborem platformy no-code należy wziąć pod uwagę następujące czynniki, aby upewnić się, że spełnia ona określone wymagania:

Funkcje: Zidentyfikuj funkcje, które są ważne dla Twojej aplikacji. Upewnij się, że wybrana platforma obsługuje niezbędne funkcje, takie jak natywne tworzenie aplikacji mobilnych, integracja zaplecza, obsługa API i procesy biznesowe.

Zidentyfikuj funkcje, które są ważne dla Twojej aplikacji. Upewnij się, że wybrana platforma obsługuje niezbędne funkcje, takie jak natywne tworzenie aplikacji mobilnych, integracja zaplecza, obsługa API i procesy biznesowe. Ceny: Porównaj koszty każdej platformy, aby zmieścić się w swoim budżecie. Weź pod uwagę darmowe plany, struktury płatności, dodatkowe opłaty i potencjalne wymagania dotyczące aktualizacji.

Porównaj koszty każdej platformy, aby zmieścić się w swoim budżecie. Weź pod uwagę darmowe plany, struktury płatności, dodatkowe opłaty i potencjalne wymagania dotyczące aktualizacji. Łatwość użytkowania: Wybierz platformę, z której ty lub twój zespół możecie z łatwością korzystać. Przyjazny dla użytkownika interfejs i dobrze udokumentowane zasoby ułatwią naukę i proces rozwoju.

Wybierz platformę, z której ty lub twój zespół możecie z łatwością korzystać. Przyjazny dla użytkownika interfejs i dobrze udokumentowane zasoby ułatwią naukę i proces rozwoju. Skalowalność: Wybierz platformę, która może wspierać twój projekt w miarę jego rozwoju. Może to wymagać takich funkcji, jak wydajne serwery, opcje integracji danych i ulepszone interfejsy API.

Wybierz platformę, która może wspierać twój projekt w miarę jego rozwoju. Może to wymagać takich funkcji, jak wydajne serwery, opcje integracji danych i ulepszone interfejsy API. Wsparcie integracji: Poszukaj platform, które oferują integrację z usługami i aplikacjami innych firm. Integracje te mogą rozszerzyć funkcjonalność aplikacji i usprawnić proces jej tworzenia.

Poszukaj platform, które oferują integrację z usługami i aplikacjami innych firm. Integracje te mogą rozszerzyć funkcjonalność aplikacji i usprawnić proces jej tworzenia. Rodzaj aplikacji: W zależności od projektu możesz potrzebować platformy obsługującej różne typy aplikacji, takie jak aplikacje internetowe, backendowe lub mobilne. Upewnij się, że platforma spełnia Twoje konkretne potrzeby.

W zależności od projektu możesz potrzebować platformy obsługującej różne typy aplikacji, takie jak aplikacje internetowe, backendowe lub mobilne. Upewnij się, że platforma spełnia Twoje konkretne potrzeby. Wtyczki i dodatki: Oceń, czy platforma posiada bazę wtyczek lub dodatków, które mogą rozszerzyć funkcjonalność aplikacji bez dodatkowego kodowania.

Oceń, czy platforma posiada bazę wtyczek lub dodatków, które mogą rozszerzyć funkcjonalność aplikacji bez dodatkowego kodowania. Wsparcie: Na koniec należy rozważyć poziom wsparcia zapewnianego przez platformę. Obejmuje to dokumentację, samouczki i dostęp do obsługi klienta.

Podsumowanie

Znalezienie idealnej alternatywy Bubble dla potrzeb związanych z tworzeniem aplikacji no-code wymaga zbadania i rozważenia różnych czynników, w tym funkcji, cen, skalowalności i łatwości użytkowania. W tym przewodniku przeanalizowaliśmy kilka popularnych alternatyw, ale proces ten nie kończy się na tym. Ważne jest, aby ocenić każdą platformę w oparciu o konkretne wymagania i przetestować je przed podjęciem decyzji.

Platformy takie jak AppMaster.io wyróżniają się unikalną ofertą, zaspokajającą różne potrzeby związane z tworzeniem aplikacji, w tym aplikacje backendowe, internetowe i mobilne. Ważne jest, aby dokładnie ocenić każdą platformę, aby upewnić się, że spełnia ona potrzeby projektu i może rozwijać się wraz z firmą. Szczęśliwego rozwoju no-code!