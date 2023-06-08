لقد أحدثت منصات التطوير بدون كود ثورة في طريقة إنشاء التطبيقات ، مما مكّن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات الويب والجوال دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية. مع تزايد الطلب على الحلول no-code ، تظهر العديد من المنصات ، مما يمنح المستخدمين مجموعة من الخيارات لاحتياجات تطوير التطبيقات الخاصة بهم. إحدى هذه المنصات هي Bubble ، والمعروفة بكونها سهلة الاستخدام نسبيًا ومتعددة الاستخدامات في بناء تطبيقات الويب. ومع ذلك ، قد تكون هناك حالات لا تناسب فيها Bubble تمامًا احتياجات المستخدمين المختلفة.

في هذه المقالة ، سنناقش ماهية Bubble ولماذا قد ترغب في التفكير في حلول بديلة. بالإضافة إلى ذلك ، سنقدم قائمة بأفضل بدائل Bubble مع ميزاتها الفريدة لمساعدتك في العثور على أفضل ما يناسب مشروع تطوير التطبيق الخاص بك.

ما هو Bubble

Bubble عبارة عن نظام أساسي مشهور no-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب وتشغيلها دون كتابة تعليمات برمجية. يوفر أداة إنشاء مرئية بالسحب والإفلات لتصميم واجهات المستخدم ، جنبًا إلى جنب مع مجموعة واسعة من مهام سير العمل والظروف والمنطق القائم على الأحداث لإدارة وظائف التطبيق. توفر Bubble أيضًا العديد من المكونات الإضافية والتكاملات المضمنة ، مما يسمح للمستخدمين بالاتصال بسهولة بخدمات وأدوات وواجهات برمجة تطبيقات الجهات الخارجية.

باستخدام Bubble ، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات ويب ونماذج أولية مخصصة بسرعة ، دون الحاجة إلى معرفة معمقة بالشفرة أو خلفية تقنية. تتضمن بعض حالات استخدام Bubble إنشاء متاجر للتجارة الإلكترونية وشبكات اجتماعية وأدوات إنتاجية.

لماذا تبحث عن Bubble

في حين أن Bubble عبارة عن نظام أساسي مختص no-code وقد اجتذب عددًا كبيرًا من المستخدمين ، فقد لا يكون الحل الأفضل لكل شخص أو مشروع. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك تفكر في منصات بديلة:

حالات استخدام مختلفة

تركز Bubble بشكل أساسي على تطوير تطبيقات الويب ، وقد لا تكون مناسبة تمامًا لأولئك الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول أو مواقع ويب تفاعلية غنية أو تطبيقات تتطلب دعمًا معقدًا وقواعد البيانات.

قيود الاستضافة

تستضيف Bubble التطبيقات المبنية على نظامها الأساسي ، مما يحد من قدرة المستخدمين على استضافة تطبيقاتهم في أماكن العمل أو اختيار موفري الاستضافة.

مخاوف قابلية التوسع

قد لا تفي Bubble بمتطلبات قابلية التوسع للتطبيقات على مستوى المؤسسة بالكامل ، مما يستلزم البحث عن بدائل تلبي المشاريع الكبيرة الحجم وحالات الاستخدام عالية الحمل.

اعتبارات التكلفة

قد تدفع قيود الميزانية المستخدمين إلى استكشاف منصات أخرى no-code بنقاط أسعار وخطط اشتراك متفاوتة.

مجموعات الميزات

تقدم بعض الأنظمة الأساسية البديلة التي no-code ميزات وقدرات فريدة قد تناسب متطلبات مشروع معين بشكل أفضل.

من خلال فهم أوضح لأسباب البحث عن بدائل Bubble ، يمكننا الآن الخوض في قائمة أفضل الأنظمة الأساسية التي تقدم ميزات متنوعة وهياكل تسعير وخصائص أخرى تلبي الاحتياجات المتنوعة لمطوري التطبيقات no-code.

AppMaster .io

يعد AppMaster.io نظامًا أساسيًا قويًا لا يحتوي على تعليمات برمجية يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية دون أي خبرة في الترميز. أحد أهم العوامل التي تميز AppMaster.io مقارنة بـ Bubble هو دعمها المكثف لتطبيقات الواجهة الخلفية. يوفر هذا النظام الأساسي واجهة مرئية سهلة الاستخدام لتصميم نماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات) والعمليات التجارية و REST API endpoints WSS.

باستخدام AppMaster.io ، لديك القدرة على تصميم واجهة مستخدم تفاعلية بالكامل باستخدام مكونات drag-and-drop لكل من تطبيقات الويب والجوال. توفر المنصة تجربة سلسة لإنشاء تطبيقات جوال أصلية لأجهزة Android و iOS ، وذلك بفضل إطار العمل الذي يحركه الخادم باستخدام Kotlin و SwiftUI.

ميزة أخرى بارزة في AppMaster.io هي قدرته على إنشاء كود المصدر والملفات الثنائية ، مما يسمح لك باستضافة التطبيقات في أماكن العمل. يقوم تلقائيًا بإنشاء الوثائق الضرورية ، مثل swagger (Open API) ، كلما خضع أي مخطط لتغييرات ، مما يضمن بقاء تطبيقك محدثًا بأقل قدر من الديون التقنية.

تم الاعتراف بـ AppMaster.io من قبل G2 كأداة عالية الأداء لفئات متعددة ، بما في ذلك منصات تطوير No-Code ، وتطوير التطبيقات السريع (RAD) ، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات ، وغيرها. مع وجود أكثر من 60.000 مستخدم ، يعد خيارًا موثوقًا به للشركات من جميع الأحجام التي تبحث عن بديل لـ Bubble.

من حيث التسعير ، يقدم AppMaster.io ستة مستويات اشتراك مختلفة لاستيعاب احتياجات العملاء المتنوعة والميزانيات ، بما في ذلك الخيار المجاني وخطط المؤسسة المخصصة.

Adalo

Adalo هو نظام أساسي no-code يركز بشكل أساسي على تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. يسمح للمستخدمين بتصميم وبناء تطبيقات جوال أصلية لنظامي التشغيل iOS و Android باستخدام مكتبة شاملة من المكونات وواجهة drag-and-drop. إن تركيزه على تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة يجعله بديل Bubble مناسبًا إذا كان هدفك الأساسي هو إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول.

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يأتي Adalo بميزات مدمجة لتسهيل إدارة البيانات ، مثل إنشاء قواعد بيانات وربطها بالمكونات داخل التطبيق. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر عمليات تكامل مع العديد من خدمات الجهات الخارجية ، مثل Zapier و Integromat ، مما يتيح لك أتمتة سير العمل وتوسيع إمكانيات تطبيقك.

أحد العوائق الرئيسية لـ Adalo مقارنةً بـ Bubble هو أنه لا يدعم تطوير تطبيقات الويب ، مما يحد من نطاقه لتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية. ومع ذلك ، إذا كانت تطبيقات الأجهزة المحمولة هي محور تركيزك الرئيسي ، فقد يكون Adalo خيارًا ممتازًا لمشروعك نظرًا لسهولة استخدامه وميزاته المرتكزة على الأجهزة المحمولة.

عندما يتعلق الأمر بالتسعير ، تقدم Adalo خطة مجانية وخطتين مدفوعتين ، تلبي مجموعة من الميزانيات والمتطلبات.

Wix

Wix هو منشئ مواقع ويب معروف ومنصة no-code تركز على إنشاء مواقع الويب وإدارتها. إنه يوفر محرر drag-and-drop سهل الاستخدام ، ومجموعة واسعة من قوالب التصميم ، ومجموعة شاملة من الأدوات والميزات لإنشاء مواقع ويب كاملة الميزات دون أي معرفة بالشفرات. على الرغم من أنه لا يدعم تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية مثل Bubble أو AppMaster.io ، إلا أنه يوفر تجربة سهلة الاستخدام لأولئك الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات قائمة على الويب.

تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لـ Wix في سوق التطبيقات الكبير ، حيث يوفر العديد من عمليات الدمج والمكونات الإضافية لتوسيع إمكانات موقع الويب الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك ، يسمح Wix Code (المعروف أيضًا باسم Velo) للمطورين بإضافة كود JavaScript مخصص والتفاعل مع واجهات برمجة تطبيقات Wix ، مما يمنح المستخدمين الأكثر تقدمًا المرونة لإضافة وظائف مخصصة إلى تطبيقاتهم.

على الرغم من أن Wix معروفة في المقام الأول بقدراتها على بناء مواقع الويب ، إلا أنها تقدم بعض ميزات إدارة البيانات الأساسية والقدرة على إنشاء قواعد بيانات باستخدام محررها المرئي. ومع ذلك ، بالمقارنة مع Bubble و AppMaster.io ، فإن قدرات قاعدة البيانات الخاصة بهما محدودة نسبيًا.

بالنسبة للتسعير ، تقدم Wix مجموعة واسعة من خطط الاشتراك لتناسب مختلف الميزانيات والمتطلبات ، بما في ذلك خيار مجاني ومستويات متعددة لحالات الاستخدام الشخصي والتجاري.

أنظمة خارجية

OutSystems هي عبارة عن نظام أساسي معروف low-code مصمم لإنشاء تطبيقات الويب والجوال على مستوى المؤسسات. إنه يمكّن المطورين ومستخدمي الأعمال من إنشاء التطبيقات ونشرها وإدارتها بشكل أسرع من طرق الترميز التقليدية. بفضل بيئة التطوير المرئي القوية وخيارات التكامل والقوالب الشاملة المعدة مسبقًا ، تعمل OutSystems على تسريع تطوير التطبيقات المخصصة لمختلف الصناعات.

دلائل الميزات:

التطوير المرئي بالسحب والإفلات لتطبيقات الويب والجوال

التكامل مع قواعد البيانات الشائعة وواجهات برمجة التطبيقات وخدمات الويب

موصلات وقوالب مسبقة الصنع للتطوير السريع

بنقرة واحدة خيارات النشر والتراجع

دعم التطبيقات متعددة المستأجرين والنشر متعدد السحابة

مراقبة وتحليلات أداء وقت التشغيل

الايجابيات:

منصة قوية مناسبة لتطوير التطبيقات على مستوى المؤسسات

مرونة كبيرة وإمكانية تخصيص للمطورين

تعمل خيارات النشر والتراجع بنقرة واحدة على تسهيل إدارة الإصدارات الجديدة

دعم قوي لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، بما في ذلك الإمكانات في وضع عدم الاتصال

سلبيات:

يمكن أن تكون أسعار OutSystems باهظة للشركات الصغيرة أو المطورين الفرديين

قد تكون هناك حاجة إلى بعض الخبرة في الترميز لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات النظام الأساسي

قد يكون منحنى التعلم أكثر حدة مقارنة بالمنصات no-code سهلة الاستخدام

Webflow

Webflow هو نظام no-code يسهّل على المصممين والمطورين إنشاء مواقع ويب مذهلة بصريًا وسريعة الاستجابة دون كتابة أي تعليمات برمجية. يجمع Webflow بين أداة إنشاء المواقع المرئية القوية ونظام إدارة المحتوى سهل الاستخدام ووظائف التجارة الإلكترونية وخيارات الاستضافة القوية لتقديم حل كامل لإنشاء مواقع الويب وإدارتها.

دلائل الميزات:

محرر تصميم ويب مرئي بديهي

مدمج CMS لإضافة المحتوى وإدارته

قدرات تصميم مستجيبة ودعم لشبكة CSS

استضافة بنية تحتية مدعومة من Amazon Web Services (AWS) وسريعة للأداء العالي والموثوقية

أدوات التصميم التعاوني للفرق مع العديد من المصممين

الايجابيات:

قدرات تصميم ويب قوية وبديهية مع تحكم دقيق في خصائص CSS

تسهل أدوات التصميم سريع الاستجابة إنشاء مواقع الويب التي تبدو رائعة على جميع الأجهزة

توفر البنية التحتية لاستضافة Webflow سرعات تحميل عالية وموثوقية عالية

سرعات تحميل عالية وموثوقية عالية تعمل وظائف CMS والتجارة الإلكترونية المتكاملة على تبسيط تجربة التصميم والإدارة

سلبيات:

دعم محدود لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة

قد يكون السعر أعلى من بعض الأنظمة الأساسية الأخرى no-code

على الرغم من قوته ، فقد يتطلب محرر Webflow بعض الوقت للتعلم والإتقان

بعض الوقت للتعلم والإتقان قد تتطلب مواقع الويب الأكبر أو الأكثر تعقيدًا ترميزًا مخصصًا إضافيًا أو عمليات تكامل مع جهات خارجية

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Appgyver

Appgyver عبارة عن نظام أساسي no-code مصمم لإنشاء تطبيقات الويب والجوال باستخدام نهج التطوير المرئي. يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات أصلية سريعة الاستجابة لنظام التشغيل iOS و Android ومنصات الويب ، دون الحاجة إلى برمجة معقدة. تقدم Appgyver مجموعة واسعة من المكونات والقوالب سابقة الإنشاء التي تساعد المطورين على إنشاء تطبيقات قوية بسرعة ، كما يتيح محرر المنطق المرئي للمستخدمين تنفيذ وظائف متقدمة بدون تشفير.

دلائل الميزات:

أداة إنشاء مرئية بالسحب والإفلات لإنشاء تطبيقات ويب وهواتف محمولة سريعة الاستجابة

مكونات وقوالب مسبقة الصنع لحالات الاستخدام المتعددة

محرر منطق مرئي لتنفيذ وظائف التطبيق بدون كود

دعم واجهات برمجة تطبيقات REST ومزامنة البيانات في الوقت الفعلي

استضافة مجانية لكل من تطبيقات الواجهة الأمامية والخلفية على منصة Appgyver

الايجابيات:

أسعار معقولة ، مما يجعلها في متناول مجموعة واسعة من المستخدمين

مجموعة رائعة من المكونات والقوالب المصممة مسبقًا لتطوير التطبيقات بسرعة

دعم إنشاء تطبيقات الجوال الأصلية ، بالإضافة إلى تطبيقات الويب

يبسط محرر المنطق المرئي إنشاء وظائف متقدمة في التطبيقات

سلبيات:

المزيد من خيارات التخصيص المحدودة مقارنة ببعض المنافسين

ليست مناسبة تمامًا لتطبيقات المؤسسات الكبيرة والمعقدة

قد تتطلب عمليات تكامل وإضافات الجهات الخارجية تكوينًا يدويًا

قد تواجه التطبيقات التي تم إنشاؤها قيودًا على الأداء على مستوى الاستضافة المجانية

انسل من

Glide هو نظام أساسي لتطوير التطبيقات no-code يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات جوال باستخدام جداول بيانات Google كخلفية. إنه مثالي للشركات الصغيرة والمستخدمين الفرديين الذين يحتاجون إلى طريقة بسيطة لإنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة وإدارتها دون أي معرفة بالترميز. يركز Glide على البساطة وسهولة الاستخدام ولكنه يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة التي توفرها الأنظمة الأساسية الأخرى.

باستخدام Glide ، يمكنك إنشاء تطبيق أصلي لكل من أجهزة iOS و Android ، ولكن من المهم ملاحظة أن هذه ليست تطبيقات أصلية كاملة. إنها تطبيقات ويب تقدمية (PWAs) ملفوفة في حاويات أصلية. في حين أن هذا قد يتناسب مع احتياجات المشاريع البسيطة ، إلا أنه قد يكون أقل من ذلك إذا كان تطبيقك يتطلب وظائف أكثر تعقيدًا.

تقدم Glide طبقة مجانية ، والتي تتضمن الميزات الأساسية والعلامة التجارية Glide على تطبيقك. لمزيد من الميزات المتقدمة وخيارات التخصيص ، يمكنك اختيار خططهم المدفوعة ، والتي تتراوح من 32 دولارًا إلى 120 دولارًا في الشهر.

عوامل يجب مراعاتها عند اختيار نظام أساسي No-Code

قبل تحديد نظام أساسي no-code ، ضع في اعتبارك العوامل التالية للتأكد من أنه يلبي متطلباتك المحددة:

الميزات: حدد الميزات المهمة لتطبيقك. تأكد من أن النظام الأساسي الذي تختاره يدعم الإمكانات الضرورية ، مثل تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية ، وتكامل الواجهة الخلفية ، ودعم واجهة برمجة التطبيقات ، والعمليات التجارية.

حدد الميزات المهمة لتطبيقك. تأكد من أن النظام الأساسي الذي تختاره يدعم الإمكانات الضرورية ، مثل تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية ، وتكامل الواجهة الخلفية ، ودعم واجهة برمجة التطبيقات ، والعمليات التجارية. التسعير: قارن بين تكاليف كل منصة لتناسب ميزانيتك. ضع في اعتبارك الخطط المجانية وهياكل الدفع والرسوم الإضافية ومتطلبات الترقية المحتملة.

قارن بين تكاليف كل منصة لتناسب ميزانيتك. ضع في اعتبارك الخطط المجانية وهياكل الدفع والرسوم الإضافية ومتطلبات الترقية المحتملة. سهولة الاستخدام: حدد نظامًا أساسيًا يمكنك أنت أو فريقك استخدامه بسهولة. ستعمل الواجهة سهلة الاستخدام والموارد الموثقة جيدًا على تسهيل منحنى التعلم وعملية التطوير.

حدد نظامًا أساسيًا يمكنك أنت أو فريقك استخدامه بسهولة. ستعمل الواجهة سهلة الاستخدام والموارد الموثقة جيدًا على تسهيل منحنى التعلم وعملية التطوير. قابلية التوسع: اختر نظامًا أساسيًا يمكنه دعم مشروعك أثناء نموه. قد يتطلب ذلك ميزات مثل الخوادم عالية الأداء وخيارات تكامل البيانات وواجهات برمجة التطبيقات المحسنة.

اختر نظامًا أساسيًا يمكنه دعم مشروعك أثناء نموه. قد يتطلب ذلك ميزات مثل الخوادم عالية الأداء وخيارات تكامل البيانات وواجهات برمجة التطبيقات المحسنة. دعم التكامل: ابحث عن الأنظمة الأساسية التي توفر التكامل مع خدمات وتطبيقات الجهات الخارجية. يمكن لعمليات الدمج هذه أن توسع وظائف التطبيق الخاص بك وتبسط عملية التطوير الخاصة بك.

ابحث عن الأنظمة الأساسية التي توفر التكامل مع خدمات وتطبيقات الجهات الخارجية. يمكن لعمليات الدمج هذه أن توسع وظائف التطبيق الخاص بك وتبسط عملية التطوير الخاصة بك. نوع التطبيقات: بناءً على مشروعك ، قد تحتاج إلى نظام أساسي يدعم أنواعًا مختلفة من التطبيقات ، مثل تطبيقات الويب أو الخلفية أو تطبيقات الأجهزة المحمولة. تأكد من أن النظام الأساسي يلبي احتياجاتك الخاصة.

بناءً على مشروعك ، قد تحتاج إلى نظام أساسي يدعم أنواعًا مختلفة من التطبيقات ، مثل تطبيقات الويب أو الخلفية أو تطبيقات الأجهزة المحمولة. تأكد من أن النظام الأساسي يلبي احتياجاتك الخاصة. المكونات الإضافية والإضافات: قم بتقييم ما إذا كان النظام الأساسي يحتوي على قاعدة بيانات للمكونات الإضافية أو الوظائف الإضافية التي يمكنها توسيع وظائف تطبيقك دون الحاجة إلى ترميز إضافي.

قم بتقييم ما إذا كان النظام الأساسي يحتوي على قاعدة بيانات للمكونات الإضافية أو الوظائف الإضافية التي يمكنها توسيع وظائف تطبيقك دون الحاجة إلى ترميز إضافي. الدعم: أخيرًا ، ضع في اعتبارك مستوى الدعم الذي توفره المنصة. يتضمن ذلك الوثائق والبرامج التعليمية والوصول إلى دعم العملاء.

خاتمة

يتطلب العثور على بديل Bubble المثالي لاحتياجات تطوير التطبيقات no-code البحث والنظر في العديد من العوامل ، بما في ذلك الميزات والتسعير وقابلية التوسع وسهولة الاستخدام. في هذا الدليل ، استكشفنا العديد من البدائل الشائعة ، لكن العملية لا تنتهي هنا. من المهم تقييم كل منصة بناءً على متطلباتك المحددة واختبارها قبل اتخاذ القرار.

تبرز المنصات مثل AppMaster.io بسبب عروضها الفريدة التي تلبي احتياجات تطوير التطبيقات المختلفة ، بما في ذلك التطبيقات الخلفية والويب والجوال. من الضروري تقييم كل منصة بدقة للتأكد من أنها تلبي احتياجات مشروعك ويمكن أن تنمو مع عملك. تطوير no-code سعيد!