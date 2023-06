Le piattaforme disviluppo no-code hanno rivoluzionato il modo in cui vengono realizzate le applicazioni, consentendo agli utenti non tecnici di creare applicazioni web e mobili senza dover scrivere codice. Con la crescita della domanda di soluzioni no-code, stanno emergendo numerose piattaforme che offrono agli utenti un'ampia scelta per le loro esigenze di sviluppo di applicazioni. Una di queste piattaforme è Bubble, nota per essere relativamente facile da usare e versatile nella creazione di applicazioni web. Tuttavia, ci possono essere casi in cui Bubble non soddisfa completamente le varie esigenze degli utenti.

In questo articolo, parleremo di cosa sia Bubble e dei motivi per cui potreste voler prendere in considerazione soluzioni alternative. Inoltre, forniremo un elenco delle migliori alternative a Bubble con le loro caratteristiche uniche, per aiutarvi a trovare la soluzione perfetta per il vostro progetto di sviluppo di applicazioni.

Che cos'è Bubble

Bubble è una popolare piattaforma no-code che consente agli utenti di costruire e lanciare applicazioni web senza scrivere codice. Offre un costruttore visuale drag-and-drop per la progettazione di interfacce utente, oltre a un'ampia gamma di flussi di lavoro, condizioni e logiche basate su eventi per gestire le funzionalità dell'app. Bubble fornisce anche molti plugin e integrazioni integrate, consentendo agli utenti di connettersi facilmente con servizi, strumenti e API di terze parti.

Utilizzando Bubble, gli utenti possono creare rapidamente applicazioni web e prototipi personalizzati, senza bisogno di conoscenze approfondite di codifica o di un background tecnico. Alcuni dei casi d'uso di Bubble includono la creazione di negozi di e-commerce, social network e strumenti di produttività.

Perché cercare alternative a Bubble

Sebbene Bubble sia una piattaforma no-code competente che ha attirato un gran numero di utenti, potrebbe non essere la soluzione migliore per ogni persona o progetto. Ecco alcuni motivi per cui potreste prendere in considerazione piattaforme alternative:

Casi d'uso diversi

Bubble si concentra principalmente sullo sviluppo di applicazioni web e potrebbe non essere la soluzione ideale per chi vuole creare applicazioni mobili, siti web interattivi o applicazioni che richiedono un supporto complesso per il backend e il database.

Limiti dell'hosting

Bubble ospita le applicazioni costruite sulla propria piattaforma, limitando la possibilità degli utenti di ospitare le proprie applicazioni in sede o di scegliere i propri fornitori di hosting.

Problemi di scalabilità

I requisiti di scalabilità delle applicazioni di livello aziendale potrebbero non essere completamente soddisfatti da Bubble, rendendo necessaria la ricerca di alternative che soddisfino progetti su larga scala e casi d'uso ad alto carico.

Considerazioni sui costi

I vincoli di budget possono spingere gli utenti a esplorare altre piattaforme no-code con prezzi e piani di abbonamento diversi.

Set di funzionalità

Alcune piattaforme alternative a no-code offrono caratteristiche e funzionalità uniche che potrebbero adattarsi meglio a requisiti specifici del progetto.

Con una comprensione più chiara delle ragioni che spingono a cercare alternative a Bubble, possiamo ora approfondire un elenco delle migliori piattaforme che offrono diverse funzionalità, strutture di prezzo e altre caratteristiche che soddisfano le diverse esigenze degli sviluppatori di app no-code.

AppMaster.io

AppMaster.io è una potente piattaforma no-code che consente agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobili senza alcuna esperienza di codifica. Uno dei punti di forza di AppMaster.io rispetto a Bubble è l'ampio supporto per le applicazioni backend. Questa piattaforma offre un'interfaccia visiva facile da usare per la progettazione di modelli di dati (schema di database), processi aziendali, API REST e WSS endpoints.

Con AppMaster.io, si ha la possibilità di progettare un'interfaccia utente completamente interattiva utilizzando drag-and-drop componenti per applicazioni web e mobili. La piattaforma offre un'esperienza senza soluzione di continuità per la creazione di applicazioni mobili native per dispositivi Android e iOS, grazie al suo framework server-driven che utilizza Kotlin e SwiftUI.

Un'altra caratteristica di AppMaster.io è la capacità di generare codice sorgente e file binari, consentendo di ospitare le applicazioni in sede. Genera automaticamente la documentazione necessaria, come swagger (open API), ogni volta che un blueprint subisce modifiche, assicurando che l'applicazione rimanga aggiornata con un debito tecnico minimo.

AppMaster.io è stato riconosciuto da G2 come High Performer per diverse categorie, tra cui No-Code Development Platforms, Rapid Application Development (RAD), API Management e altre. Con oltre 60.000 utenti, è un'opzione affidabile per le aziende di tutte le dimensioni che cercano un'alternativa a Bubble.

In termini di prezzi, AppMaster.io offre sei diversi livelli di abbonamento per soddisfare le diverse esigenze e budget dei clienti, tra cui un'opzione gratuita e piani aziendali personalizzati.

Adalo

Adalo è una piattaforma no-code incentrata principalmente sullo sviluppo di applicazioni mobili. Permette agli utenti di progettare e costruire applicazioni mobili native per iOS e Android utilizzando una libreria completa di componenti e un'interfaccia drag-and-drop. L'enfasi sullo sviluppo di app mobili la rende un'alternativa Bubble adatta se il vostro obiettivo principale è creare applicazioni mobili.

Adalo è dotato di funzioni integrate per facilitare la gestione dei dati, come la creazione di database e il loro collegamento ai componenti dell'applicazione. Inoltre, offre integrazioni con vari servizi di terze parti, come Zapier e Integromat, che consentono di automatizzare i flussi di lavoro e di estendere le funzionalità dell'applicazione.

Uno dei principali svantaggi di Adalo rispetto a Bubble è che non supporta lo sviluppo di applicazioni web, limitando la sua portata alle applicazioni mobili native. Tuttavia, se le applicazioni mobili sono il vostro obiettivo principale, Adalo potrebbe essere una scelta eccellente per il vostro progetto, grazie alla sua facilità d'uso e alle sue caratteristiche incentrate sui dispositivi mobili.

Per quanto riguarda i prezzi, Adalo offre un piano gratuito e due piani a pagamento, in grado di soddisfare una vasta gamma di budget e requisiti.

Wix

Wix è un noto costruttore di siti web e no-code piattaforma che si concentra sulla creazione e la gestione di siti web. Offre un editor drag-and-drop intuitivo, un'ampia gamma di modelli di design e un set completo di strumenti e funzionalità per creare siti web completi senza alcuna conoscenza di codifica. Pur non supportando lo sviluppo di applicazioni mobili native come Bubble o AppMaster.io, offre un'esperienza facile da usare per chi desidera creare applicazioni basate sul web.

Uno dei principali punti di forza di Wix è il suo ampio mercato di applicazioni, che fornisce numerose integrazioni e plugin per estendere le funzionalità del sito web. Inoltre, Wix Code (noto anche come Velo) consente agli sviluppatori di aggiungere codice JavaScript personalizzato e di interagire con le API di Wix, offrendo agli utenti più avanzati la flessibilità di aggiungere funzionalità personalizzate alle loro applicazioni.

Sebbene Wix sia noto soprattutto per le sue capacità di creazione di siti web, offre alcune funzioni di base per la gestione dei dati e la possibilità di creare database utilizzando il suo editor visuale. Tuttavia, rispetto a Bubble e AppMaster.io, le sue capacità di database sono relativamente limitate.

Per quanto riguarda i prezzi, Wix offre un'ampia gamma di piani di abbonamento che si adattano a vari budget e requisiti, tra cui un'opzione gratuita e più livelli per uso personale e aziendale.

OutSystems

OutSystems è una nota piattaforma low-code progettata per la creazione di applicazioni web e mobili di livello aziendale. Consente agli sviluppatori e agli utenti aziendali di creare, distribuire e gestire le applicazioni più velocemente rispetto ai metodi di codifica tradizionali. Grazie al suo potente ambiente di sviluppo visivo, alle opzioni di integrazione e ai numerosi modelli precostituiti, OutSystems accelera lo sviluppo di applicazioni personalizzate per vari settori.

Caratteristiche principali:

Sviluppo visuale drag-and-drop per applicazioni web e mobili

Integrazione con i più diffusi database, API e servizi web

Connettori e modelli precostituiti per uno sviluppo rapido

Opzioni di distribuzione e rollback con un solo clic

Supporto per applicazioni multi-tenant e distribuzione multi-cloud

Monitoraggio e analisi delle prestazioni in tempo reale

Pro:

Piattaforma potente adatta allo sviluppo di applicazioni di livello aziendale

Grande flessibilità e personalizzazione per gli sviluppatori

Le opzioni di distribuzione e rollback con un solo clic semplificano la gestione delle nuove release

Forte supporto per lo sviluppo di applicazioni mobili, comprese le funzionalità offline

Contro:

I prezzi di OutSystems possono essere elevati per le piccole imprese o per gli sviluppatori singoli.

Può essere richiesta una certa esperienza di codifica per sfruttare al meglio le capacità della piattaforma

La curva di apprendimento può essere più ripida rispetto alle piattaforme no-code , più semplici da usare.

Webflow

Webflow è una piattaforma di progettazione e sviluppo web no-code che consente a designer e sviluppatori di creare facilmente siti web reattivi e di grande impatto visivo senza dover scrivere alcun codice. Webflow combina un potente costruttore di siti visivi con un CMS di facile utilizzo, funzionalità di e-commerce e potenti opzioni di hosting per offrire una soluzione completa per la creazione e la gestione di siti web.

Caratteristiche principali:

Editor visuale intuitivo per la progettazione di siti web

CMS integrato per l'aggiunta e la gestione dei contenuti

Funzionalità di progettazione reattiva e supporto per la griglia CSS

Infrastruttura di hosting basata su Amazon Web Services (AWS) e Fastly per prestazioni e affidabilità elevate.

Strumenti di progettazione collaborativa per team con più designer

Pro:

Funzionalità di web design potenti e intuitive con un controllo preciso delle proprietà CSS

Gli strumenti di progettazione reattiva facilitano la creazione di siti web di grande effetto su tutti i dispositivi

Webflow L'infrastruttura di hosting offre velocità di caricamento e affidabilità elevate.

L'infrastruttura di hosting offre velocità di caricamento e affidabilità elevate. Il CMS integrato e le funzionalità di e-commerce semplificano l'esperienza di progettazione e gestione

Contro:

Supporto limitato per lo sviluppo di applicazioni mobili

I prezzi possono essere più alti rispetto ad altre piattaforme no-code

Anche se potente, l'editor di Webflow richiede un po' di tempo per essere appreso e padroneggiato.

richiede un po' di tempo per essere appreso e padroneggiato. I siti web più grandi o più complessi possono richiedere una codifica personalizzata o integrazioni di terze parti.

Appgyver

Appgyver è una piattaforma no-code progettata per la creazione di applicazioni web e mobili utilizzando un approccio di sviluppo visivo. Consente agli utenti di creare applicazioni native e completamente reattive per iOS, Android e piattaforme web, senza dover ricorrere a una programmazione complessa. Appgyver offre un'ampia gamma di componenti e modelli precostituiti che aiutano gli sviluppatori a creare rapidamente applicazioni potenti, mentre il suo editor di logica visiva consente agli utenti di implementare funzionalità avanzate senza dover ricorrere alla programmazione.

Caratteristiche principali:

Costruttore visuale drag-and-drop per la creazione di applicazioni web e mobili reattive

Componenti e modelli precostituiti per diversi casi d'uso

Editor di logica visiva per implementare le funzionalità dell'applicazione senza codice

Supporto per API REST e sincronizzazione dei dati in tempo reale

Hosting gratuito sia per le applicazioni frontend che per quelle backend sulla piattaforma di Appgyver

Pro:

Prezzi convenienti, che la rendono accessibile a un'ampia gamma di utenti

Impressionante gamma di componenti e modelli precostituiti per lo sviluppo rapido delle app

Supporto per la creazione di applicazioni mobili native, oltre che di applicazioni web

L'editor logico visivo semplifica la creazione di funzionalità avanzate nelle applicazioni

Contro:

Opzioni di personalizzazione più limitate rispetto ad alcuni concorrenti

Non è adatto per applicazioni aziendali complesse e su larga scala

Le integrazioni e i plugin di terze parti possono richiedere una configurazione manuale

Le applicazioni generate possono avere limitazioni di prestazioni sul loro livello di hosting gratuito

Glide

Glide è una piattaforma di sviluppo di applicazioni no-code che consente agli utenti di creare applicazioni mobili utilizzando Google Sheets come backend. È ideale per le piccole imprese e i singoli utenti che hanno bisogno di un modo semplice per creare e gestire applicazioni mobili senza alcuna conoscenza di codifica. Glide si concentra sulla semplicità e sulla facilità d'uso, ma manca di alcune funzioni avanzate offerte da altre piattaforme.

Con Glide è possibile creare un'app nativa sia per dispositivi iOS che Android, ma è importante notare che non si tratta di app native a tutti gli effetti. Si tratta di applicazioni web progressive (PWA) racchiuse in contenitori nativi. Sebbene ciò possa essere adatto alle esigenze di progetti semplici, potrebbe essere insufficiente se l'applicazione richiede funzionalità più complesse.

Glide offre un livello gratuito, che include le funzionalità di base e il marchio Glide sulla vostra applicazione. Per funzionalità più avanzate e opzioni di personalizzazione, si può optare per i piani a pagamento, che vanno da 32 a 120 dollari al mese.

Fattori da considerare nella scelta della piattaforma No-Code

Prima di scegliere una piattaforma no-code, considerate i seguenti fattori per assicurarvi che soddisfi i vostri requisiti specifici:

Caratteristiche: Identificare le caratteristiche che sono importanti per la vostra applicazione. Assicuratevi che la piattaforma scelta supporti le funzionalità necessarie, come lo sviluppo nativo di applicazioni mobili, l'integrazione backend, il supporto API e i processi aziendali.

Identificare le caratteristiche che sono importanti per la vostra applicazione. Assicuratevi che la piattaforma scelta supporti le funzionalità necessarie, come lo sviluppo nativo di applicazioni mobili, l'integrazione backend, il supporto API e i processi aziendali. Prezzi: Confrontate i costi di ciascuna piattaforma per rientrare nel vostro budget. Considerate i piani gratuiti, le strutture di pagamento, i costi aggiuntivi e i potenziali requisiti di aggiornamento.

Confrontate i costi di ciascuna piattaforma per rientrare nel vostro budget. Considerate i piani gratuiti, le strutture di pagamento, i costi aggiuntivi e i potenziali requisiti di aggiornamento. Facilità d'uso: Scegliete una piattaforma che voi o il vostro team possiate utilizzare con facilità. Un'interfaccia facile da usare e risorse ben documentate faciliteranno la curva di apprendimento e il processo di sviluppo.

Scegliete una piattaforma che voi o il vostro team possiate utilizzare con facilità. Un'interfaccia facile da usare e risorse ben documentate faciliteranno la curva di apprendimento e il processo di sviluppo. Scalabilità: Scegliete una piattaforma in grado di supportare il vostro progetto in fase di crescita. Ciò può richiedere caratteristiche quali server ad alte prestazioni, opzioni di integrazione dei dati e API avanzate.

Scegliete una piattaforma in grado di supportare il vostro progetto in fase di crescita. Ciò può richiedere caratteristiche quali server ad alte prestazioni, opzioni di integrazione dei dati e API avanzate. Supporto all'integrazione: Cercate piattaforme che offrano l'integrazione con servizi e applicazioni di terze parti. Queste integrazioni possono ampliare le funzionalità dell'applicazione e semplificare il processo di sviluppo.

Cercate piattaforme che offrano l'integrazione con servizi e applicazioni di terze parti. Queste integrazioni possono ampliare le funzionalità dell'applicazione e semplificare il processo di sviluppo. Tipo di applicazioni: A seconda del vostro progetto, potreste aver bisogno di una piattaforma che supporti diversi tipi di applicazioni, come quelle web, backend o mobili. Assicuratevi che la piattaforma soddisfi le vostre esigenze specifiche.

A seconda del vostro progetto, potreste aver bisogno di una piattaforma che supporti diversi tipi di applicazioni, come quelle web, backend o mobili. Assicuratevi che la piattaforma soddisfi le vostre esigenze specifiche. Plugin e componenti aggiuntivi: Valutate se la piattaforma dispone di un database di plugin o componenti aggiuntivi che possono estendere le funzionalità della vostra applicazione senza bisogno di ulteriore codifica.

Valutate se la piattaforma dispone di un database di plugin o componenti aggiuntivi che possono estendere le funzionalità della vostra applicazione senza bisogno di ulteriore codifica. Supporto: Infine, considerate il livello di supporto fornito dalla piattaforma. Questo include documentazione, tutorial e accesso all'assistenza clienti.

Conclusione

Trovare l'alternativa ideale a Bubble per le vostre esigenze di sviluppo di app no-code richiede una ricerca e la considerazione di vari fattori, tra cui caratteristiche, prezzi, scalabilità e facilità d'uso. In questa guida abbiamo esplorato diverse alternative popolari, ma il processo non finisce qui. È importante valutare ogni piattaforma in base alle proprie esigenze specifiche e testarle prima di prendere una decisione.

Piattaforme come AppMaster.io si distinguono per le loro offerte uniche, che rispondono a diverse esigenze di sviluppo di app, tra cui applicazioni backend, web e mobili. È essenziale valutare attentamente ogni piattaforma per assicurarsi che soddisfi le esigenze del progetto e che possa crescere con la vostra azienda. Buon sviluppo su no-code!