No-code ontwikkelplatforms hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop applicaties worden gebouwd, waardoor niet-technische gebruikers web- en mobiele apps kunnen maken zonder code te hoeven schrijven. Naarmate de vraag naar no-code oplossingen toeneemt, ontstaan er talloze platforms die gebruikers een scala aan keuzes bieden voor hun app-ontwikkelbehoeften. Eén zo'n platform is Bubble, dat bekend staat als relatief gebruiksvriendelijk en veelzijdig bij het bouwen van webapplicaties. Toch kunnen er gevallen zijn waarin Bubble niet helemaal voldoet aan de verschillende behoeften van gebruikers.

In dit artikel bespreken we wat Bubble is en waarom je alternatieve oplossingen zou kunnen overwegen. Daarnaast geven we een lijst met de beste Bubble alternatieven met hun unieke eigenschappen, zodat je de perfecte oplossing kunt vinden voor jouw app-ontwikkelingsproject.

Wat is Bubble

Bubble is een populair no-code platform waarmee gebruikers webapplicaties kunnen bouwen en starten zonder code te schrijven. Het biedt een drag-and-drop visual builder voor het ontwerpen van gebruikersinterfaces, samen met een breed scala aan workflows, voorwaarden en event-based logica voor het beheren van app-functionaliteit. Bubble biedt ook veel ingebouwde plugins en integraties, zodat gebruikers gemakkelijk verbinding kunnen maken met services, tools en API's van derden.

Met Bubble kunnen gebruikers snel aangepaste webapplicaties en prototypes maken, zonder diepgaande kennis van codering of een technische achtergrond. Enkele van de gebruikscases voor Bubble zijn het maken van e-commercewinkels, sociale netwerken en productiviteitstools.

Waarom zoeken naar Bubble alternatieven

Hoewel Bubble een competent no-code platform is dat een groot aantal gebruikers heeft aangetrokken, is het misschien niet de beste oplossing voor elke persoon of elk project. Hieronder staan enkele redenen waarom u alternatieve platforms zou kunnen overwegen:

Verschillende gebruikssituaties

Bubble richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van webapplicaties en is misschien niet de perfecte oplossing voor mensen die mobiele applicaties, rijke interactieve websites of apps met complexe backend- en databaseondersteuning willen bouwen.

Beperkingen van hosting

Bubble host de applicaties die op hun platform worden gebouwd, waardoor gebruikers beperkt worden in de mogelijkheid om hun apps op locatie te hosten of hun hostingproviders te kiezen.

Zorgen over schaalbaarheid

Aan de schaalbaarheidsvereisten van toepassingen op bedrijfsniveau kan mogelijk niet volledig worden voldaan door Bubble, waardoor alternatieven moeten worden gezocht voor grootschaligere projecten en toepassingen met een hoge belasting.

Kostenoverwegingen

Budgettaire beperkingen kunnen gebruikers ertoe aanzetten om andere no-code platforms met verschillende prijspunten en abonnementen te verkennen.

Functies

Sommige alternatieve no-code platforms bieden unieke functies en mogelijkheden die beter passen bij specifieke projectvereisten.

Met een duidelijker begrip van de redenen voor het zoeken naar Bubble alternatieven, kunnen we ons nu verdiepen in een lijst van top platforms die verschillende functies, prijsstructuren en andere kenmerken bieden die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van no-code app-ontwikkelaars.

AppMaster.io

AppMaster.io is een krachtig no-code platform waarmee gebruikers backend-, web- en mobiele applicaties kunnen maken zonder enige codeerervaring. Een van de belangrijkste verschillen tussen AppMaster.io en Bubble is de uitgebreide ondersteuning voor back-endtoepassingen. Dit platform biedt een gebruiksvriendelijke visuele interface voor het ontwerpen van datamodellen (databaseschema's), bedrijfsprocessen, REST API en WSS endpoints.

Met AppMaster.io heb je de mogelijkheid om een volledig interactieve gebruikersinterface te ontwerpen met behulp van drag-and-drop componenten voor zowel web- als mobiele toepassingen. Het platform biedt een naadloze ervaring voor het bouwen van native mobiele apps voor Android- en iOS-apparaten, dankzij het servergestuurde framework met Kotlin en SwiftUI.

Een andere opvallende eigenschap van AppMaster.io is de mogelijkheid om broncode en binaire bestanden te genereren, zodat u de toepassingen op locatie kunt hosten. Het genereert automatisch de nodige documentatie, zoals swagger (open API), wanneer een blauwdruk wijzigingen ondergaat, zodat uw toepassing up-to-date blijft met een minimale technische schuld.

AppMaster.io is door G2 erkend als een High Performer voor meerdere categorieën, waaronder No-Code Development Platforms, Rapid Application Development (RAD), API Management en andere. Met meer dan 60.000 gebruikers is het een vertrouwde optie voor bedrijven van elke grootte die op zoek zijn naar een alternatief voor Bubble.

Qua prijzen biedt AppMaster.io zes verschillende abonnementsniveaus voor verschillende behoeften en budgetten van klanten, waaronder een gratis optie en aangepaste bedrijfsplannen.

Adalo

Adalo is een no-code platform dat zich voornamelijk richt op de ontwikkeling van mobiele apps. Het stelt gebruikers in staat om native mobiele apps voor iOS en Android te ontwerpen en te bouwen met behulp van een uitgebreide bibliotheek van componenten en een drag-and-drop interface. De nadruk op mobiele app-ontwikkeling maakt het een geschikt Bubble alternatief als je primaire doel het maken van mobiele applicaties is.

Adalo wordt geleverd met ingebouwde functies om gegevensbeheer te vergemakkelijken, zoals het maken van databases en deze koppelen aan componenten binnen de app. Daarnaast biedt het integraties met verschillende services van derden, zoals Zapier en Integromat, waardoor je workflows kunt automatiseren en de mogelijkheden van je app kunt uitbreiden.

Een van de grootste nadelen van Adalo ten opzichte van Bubble is dat het geen ondersteuning biedt voor de ontwikkeling van webapps, waardoor het beperkt is tot native mobiele applicaties. Als je je echter vooral richt op mobiele apps, is Adalo misschien een uitstekende keuze voor je project vanwege het gebruiksgemak en de functies die gericht zijn op mobiele toepassingen.

Wat de prijzen betreft, biedt Adalo een gratis plan en twee betaalde plannen, die tegemoetkomen aan verschillende budgetten en vereisten.

Wix

Wix is een bekend websitebouwer en no-code platform dat zich richt op het maken en beheren van websites. Het biedt een intuïtieve drag-and-drop editor, een breed scala aan ontwerpsjablonen en een uitgebreide set tools en functies om volledig uitgeruste websites te maken zonder enige kennis van codering. Hoewel het geen native mobiele app-ontwikkeling ondersteunt zoals Bubble of AppMaster.io, biedt het een gebruiksvriendelijke ervaring voor wie webgebaseerde toepassingen wil maken.

Een van de sterke punten van Wix is de grote app-marktplaats, die talloze integraties en plugins biedt om de mogelijkheden van je website uit te breiden. Daarnaast kunnen ontwikkelaars met Wix Code (ook bekend als Velo) aangepaste JavaScript-code toevoegen en communiceren met de API's van Wix, waardoor meer geavanceerde gebruikers de flexibiliteit hebben om aangepaste functionaliteit aan hun applicaties toe te voegen.

Hoewel Wix vooral bekend staat om de mogelijkheden voor het bouwen van websites, biedt het ook een aantal basisfuncties voor gegevensbeheer en de mogelijkheid om databases te maken met behulp van de visuele editor. In vergelijking met Bubble en AppMaster.io zijn de databasemogelijkheden echter relatief beperkt.

Wat de prijzen betreft, biedt Wix een breed scala aan abonnementen voor verschillende budgetten en vereisten, waaronder een gratis optie en meerdere niveaus voor zowel persoonlijk als zakelijk gebruik.

OutSystems

OutSystems is een bekend low-code platform dat is ontworpen voor het maken van enterprise-grade web- en mobiele applicaties. Het stelt ontwikkelaars en zakelijke gebruikers in staat om applicaties sneller te bouwen, te implementeren en te beheren dan met traditionele coderingsmethoden. Met zijn krachtige visuele ontwikkelomgeving, integratieopties en uitgebreide vooraf gebouwde sjablonen versnelt OutSystems de ontwikkeling van applicaties op maat voor verschillende branches.

Belangrijkste functies:

Drag-and-drop visuele ontwikkeling voor web- en mobiele applicaties

Integratie met populaire databases, API's en webservices

Vooraf gebouwde connectors en sjablonen voor snelle ontwikkeling

Opties voor implementatie en rollback met één klik

Ondersteuning voor multi-tenant applicaties en multi-cloud implementatie

Runtime prestatiebewaking en analyses

Voordelen:

Krachtig platform geschikt voor enterprise-grade applicatieontwikkeling

Grote flexibiliteit en aanpasbaarheid voor ontwikkelaars

Dankzij de implementatie- en terugdraai-opties met één klik is het eenvoudig om nieuwe releases te beheren

Sterke ondersteuning voor mobiele app-ontwikkeling, inclusief offline mogelijkheden

Nadelen:

De prijzen van OutSystems kunnen hoog zijn voor kleine bedrijven of solo-ontwikkelaars

Enige ervaring met codering kan nodig zijn om de mogelijkheden van het platform optimaal te benutten

De leercurve kan steiler zijn in vergelijking met meer gebruiksvriendelijke no-code platforms

Webflow

Webflow is een no-code webontwerp- en -ontwikkelingsplatform dat het ontwerpers en ontwikkelaars gemakkelijk maakt om visueel verbluffende, responsieve websites te maken zonder code te schrijven. Webflow combineert een krachtige visuele site builder met een gebruiksvriendelijk CMS, e-commerce functionaliteit en krachtige hostingopties om een complete oplossing te bieden voor het maken en beheren van websites.

Belangrijkste functies:

Intuïtieve visuele editor voor webdesign

Ingebouwd CMS voor het toevoegen en beheren van inhoud

Responsieve ontwerpmogelijkheden en ondersteuning voor CSS Grid

Hostinginfrastructuur aangedreven door Amazon Web Services (AWS) en Fastly voor hoge prestaties en betrouwbaarheid

Samenwerkende ontwerptools voor teams met meerdere ontwerpers

Voordelen:

Krachtige en intuïtieve mogelijkheden voor webontwerp met fijne controle over CSS-eigenschappen

Responsieve ontwerptools maken het gemakkelijker om websites te maken die er geweldig uitzien op alle apparaten

Webflow De hostinginfrastructuur levert hoge laadsnelheden en een hoge betrouwbaarheid

De hostinginfrastructuur levert hoge laadsnelheden en een hoge betrouwbaarheid Geïntegreerd CMS en e-commerce functionaliteit stroomlijnen de ontwerp- en beheerervaring

Nadelen:

Beperkte ondersteuning voor de ontwikkeling van mobiele apps

De prijs kan hoger zijn dan sommige andere no-code platforms

platforms Hoewel krachtig, kan Webflow 's editor enige tijd vergen om te leren en onder de knie te krijgen

's editor enige tijd vergen om te leren en onder de knie te krijgen Grotere of complexere websites vereisen mogelijk aanvullende aangepaste codering of integraties met derden

Appgyver

Appgyver is een no-code platform ontworpen voor het maken van web- en mobiele applicaties door middel van visuele ontwikkeling. Gebruikers kunnen hiermee volledig responsieve, native apps maken voor iOS, Android en webplatformen, zonder ingewikkeld programmeerwerk. Appgyver biedt een breed scala aan kant-en-klare componenten en sjablonen waarmee ontwikkelaars snel krachtige applicaties kunnen maken, en met de visuele logica-editor kunnen gebruikers geavanceerde functionaliteit implementeren zonder te coderen.

Belangrijkste kenmerken:

Drag-and-drop visual builder voor het maken van responsieve web- en mobiele applicaties

Kant-en-klare componenten en sjablonen voor meerdere gebruikssituaties

Visuele logica-editor voor het implementeren van app-functionaliteit zonder code

Ondersteuning voor REST API's en realtime gegevenssynchronisatie

Gratis hosting voor zowel frontend als backend applicaties op het platform van Appgyver

Voordelen:

Betaalbare prijzen, waardoor het toegankelijk is voor een breed scala aan gebruikers

Indrukwekkende reeks kant-en-klare componenten en templates voor snelle app-ontwikkeling

Ondersteuning voor het maken van native mobiele apps, naast webapplicaties

Visuele logica-editor vereenvoudigt het maken van geavanceerde functionaliteit in applicaties

Nadelen:

Beperkter aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met sommige concurrenten

Niet zo geschikt voor grootschalige, complexe bedrijfsapplicaties

Integraties en plugins van derden vereisen mogelijk handmatige configuratie

Gegenereerde applicaties kunnen te maken hebben met prestatiebeperkingen op hun gratis hosting tier

Glide

Glide is een no-code app-ontwikkelingsplatform waarmee gebruikers mobiele applicaties kunnen maken met Google Sheets als backend. Het is ideaal voor kleine bedrijven en individuele gebruikers die op een eenvoudige manier mobiele apps willen bouwen en beheren zonder kennis van codering. Glide richt zich op eenvoud en gebruiksgemak, maar mist een aantal geavanceerde functies die andere platforms wel bieden.

Met Glide kun je een native app maken voor zowel iOS- als Android-apparaten, maar het is belangrijk om te weten dat dit geen volwaardige native apps zijn. Het zijn progressive web apps (PWA's) verpakt in native containers. Hoewel dit geschikt kan zijn voor eenvoudige projecten, kan het tekortschieten als je applicatie complexere functionaliteit vereist.

Glide biedt een gratis tier, die basisfuncties en de Glide branding op je app bevat. Voor meer geavanceerde functies en aanpassingsopties kun je kiezen voor hun betaalde plannen, die variëren van $32 tot $120 per maand.

Overwegingsfactoren bij het kiezen van een No-Code platform

Voordat je een no-code platform kiest, moet je de volgende factoren in overweging nemen om er zeker van te zijn dat het aan je specifieke eisen voldoet:

Kenmerken: Identificeer de functies die belangrijk zijn voor uw toepassing. Zorg ervoor dat het platform dat je kiest de nodige mogelijkheden ondersteunt, zoals native mobiele app-ontwikkeling, backend integratie, API-ondersteuning en bedrijfsprocessen.

Identificeer de functies die belangrijk zijn voor uw toepassing. Zorg ervoor dat het platform dat je kiest de nodige mogelijkheden ondersteunt, zoals native mobiele app-ontwikkeling, backend integratie, API-ondersteuning en bedrijfsprocessen. Prijzen: Vergelijk de kosten van elk platform zodat ze binnen je budget passen. Houd rekening met gratis plannen, betalingsstructuren, extra kosten en mogelijke upgradevereisten.

Vergelijk de kosten van elk platform zodat ze binnen je budget passen. Houd rekening met gratis plannen, betalingsstructuren, extra kosten en mogelijke upgradevereisten. Gebruiksgemak: Kies een platform dat jij of je team met gemak kan gebruiken. Een gebruiksvriendelijke interface en goed gedocumenteerde bronnen zullen de leercurve en het ontwikkelingsproces vergemakkelijken.

Kies een platform dat jij of je team met gemak kan gebruiken. Een gebruiksvriendelijke interface en goed gedocumenteerde bronnen zullen de leercurve en het ontwikkelingsproces vergemakkelijken. Schaalbaarheid: Kies een platform dat je project kan ondersteunen als het groeit. Dit kan functies vereisen zoals krachtige servers, opties voor gegevensintegratie en verbeterde API's.

Kies een platform dat je project kan ondersteunen als het groeit. Dit kan functies vereisen zoals krachtige servers, opties voor gegevensintegratie en verbeterde API's. Integratieondersteuning: Zoek naar platforms die integratie bieden met services en applicaties van derden. Deze integraties kunnen de functionaliteit van je app uitbreiden en je ontwikkelingsproces stroomlijnen.

Zoek naar platforms die integratie bieden met services en applicaties van derden. Deze integraties kunnen de functionaliteit van je app uitbreiden en je ontwikkelingsproces stroomlijnen. Type toepassingen: Afhankelijk van je project heb je misschien een platform nodig dat verschillende soorten applicaties ondersteunt, zoals web-, backend- of mobiele apps. Zorg ervoor dat het platform voldoet aan je specifieke behoeften.

Afhankelijk van je project heb je misschien een platform nodig dat verschillende soorten applicaties ondersteunt, zoals web-, backend- of mobiele apps. Zorg ervoor dat het platform voldoet aan je specifieke behoeften. Plugins en add-ons: Beoordeel of het platform een database heeft met plugins of add-ons die de functionaliteit van je app kunnen uitbreiden zonder extra codering.

Beoordeel of het platform een database heeft met plugins of add-ons die de functionaliteit van je app kunnen uitbreiden zonder extra codering. Ondersteuning: Tot slot moet je kijken naar de mate van ondersteuning die het platform biedt. Dit omvat documentatie, tutorials en toegang tot klantenondersteuning.

Conclusie

Het vinden van het ideale Bubble alternatief voor je no-code app ontwikkeling vereist onderzoek en overweging van verschillende factoren, waaronder functies, prijzen, schaalbaarheid en gebruiksgemak. In deze gids hebben we verschillende populaire alternatieven onderzocht, maar het proces eindigt hier niet. Het is belangrijk om elk platform te beoordelen op basis van je specifieke eisen en ze uit te testen voordat je een beslissing neemt.

Platformen zoals AppMaster.io onderscheiden zich door hun unieke aanbod, dat voorziet in verschillende behoeften op het gebied van app-ontwikkeling, waaronder backend-, web- en mobiele apps. Het is essentieel om elk platform grondig te evalueren om er zeker van te zijn dat het voldoet aan de behoeften van je project en kan meegroeien met je bedrijf. Veel plezier met no-code ontwikkeling!