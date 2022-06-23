许多服务提供商要求选择通过文本、电子邮件ID或两者接收双因素认证密码。简单地说，双因素认证是一种功能，通过确保另一个步骤的识别，帮助用户为其数据增加第二层安全功能。它通常涉及到用户输入一次性密码或生成的代码验证，在输入密码凭证塞入后，该代码会出现在用户的注册电话号码或电子邮件ID上。密码或生成的代码验证将在几分钟内有效。这个额外的凭证填充步骤阻止了对你的账户的未经授权的访问。

双因素认证密码（2fa）凭证填充为您的账户提供额外保护。破解双因素授权将是困难的，因为验证密码将只到达注册的手机号码或电子邮件ID。因此，只有被授权接收这种密码的用户才能访问和使用它。

如何启用双因素认证（2fa）？

让我们了解一下如何启用双因素认证（2fa）的功能。为你的移动应用程序和电子邮件账户添加第二层安全功能是至关重要的，通过它，用户可以保护敏感数据不被泄露。各种双因素认证（TFA）应用程序允许用户为网络应用程序启用双因素认证（2fa）密码。谷歌就是其中之一。双因素认证（TFA）密码通过塞入凭证的方式提供了一个额外的安全保护层，以防止未经授权的个人访问你的手机或电子邮件。

在大多数双因素认证（TFA）密码中，用户的设备通过短信或电子邮件通知收到的验证文本将是一个由安全应用程序生成的有时间限制的一次性密码（TOTP）。用户必须将安全密码打回他们的手机或电子邮件上出现的窗口，以验证或配置手机使用或电子邮件地址，视情况而定。通过启用第二层保护，它将保护设备免受未经授权的访问，并重新强制执行该应用程序的安全性。





2fa（双因素认证）是一个可选的功能，用户可以激活或禁用用户喜欢的系统使用方式。启用该功能后，用户将在其设备上获得OTP，只有在2fa过程完成后才能使用。2fa安全过程可能因验证平台服务提供商的不同而不同。然而，一般的安全配置过程模式几乎是相同的。

配置双因素验证应用管理器的步骤。

1.从设置中，进入用户管理，然后选择双因素认证。

2.2. 然后选择启用双因素认证（TFA）。

3.3. 现在选择认证模式。用户必须在认证应用管理器中选择任何可用的方法。配置该应用程序的一些选项将如下。

Authenticator应用程序-TOTP（基于时间的一次性密码）。通过选择该选项，用户将可以选择用验证应用生成的基于时间的一次性密码来验证设备的使用。现在，有许多验证器应用；一些最流行的应用是微软验证器、谷歌验证器、One Auth、Zoho和Duo等等。

电子邮件。选择电子邮件验证将让用户通过电子邮件收到2fa密码，允许用户配置电子邮件地址并继续使用它。

其他功能。大多数双因素验证应用程序（2fa）提供了选择验证服务要求期限和浏览器记住双因素验证（2fa）文本的选项。选择这些选项将方便用户节省时间和简化操作。由于它是一个可选的功能，用户将有选择的自由。

保存。在选择了所需的选项后，点击保存选项。

故障排除过程。

如果OTP/TOTP文本不能生成，认证应用管理器不能正常工作，或者由于手机丢失而需要新的2fa生成器，你将如何处理？

1.;在这种情况下，你可以从设备的设置中进行必要的修改。首先，进入设置，然后选择用户管理。在那里，选择用户，然后去重置TOTP图标，就可以恢复TOTP。

2.;如果你丢失了手机或无法从应用程序中检索到OTP，下一个最佳选择是通过进入服务器并寻找应用程序管理器来手动禁用该功能。按照附件中的步骤来解决这个问题。

关闭应用管理器。

然后进入<应用管理器主页>/conf/目录，打开AMServer.properties文件。

输入am.twofactor.authentication.status=disable并保存。

现在去应用程序管理器并登录。

激活2fa。

如何使用谷歌双因素认证（2fa）应用程序？

谷歌认证器（Google Authenticator）这个应用程序为其用户提供了一个免费的机会，通过添加双因素认证（2fa）来保护他们的信息。让我们讨论一下我们如何使用谷歌应用程序启用双因素认证（2fa）。

谷歌认证器是最受欢迎的免费双因素认证（2fa）应用程序之一。在登录时，除了密码外，它还会要求将生成的代码验证发送到你的谷歌双因素认证（2fa）应用程序，即谷歌认证器。

如何将谷歌认证器添加到我的网络应用中？

将Google Authenticator添加到网络应用程序并不是一个复杂的问题。请按照所附步骤添加谷歌认证器。

添加谷歌认证器的步骤。

1.在你的手机上下载谷歌认证器。

2.现在，点击你的谷歌账户的安全标签。点选'登录谷歌'下的双因素认证（2fa）。

3.;你可能需要登录到你的谷歌账户。

4.在认证器应用下，选择 "设置"，或者可能写成 "开始"。

5.之后，按照屏幕上的指示操作。

我可以为我的应用程序使用谷歌认证器吗？

是的，你可以使用Google Authenticator来保证你的应用程序的安全。添加双因素认证（2fa）将保护你免遭任何恶意活动。

谷歌认证器会被入侵吗？

从理论上讲，添加双因素认证（2FA）并不是一个完整的证明保护系统，但它可以使你的系统免受任何可能的攻击。由于谷歌认证器不使用代码，所以不存在让代码被拦截的可能性。因此，账户被破坏的机会是最小的。然而，安全性始终取决于用户如何处理弹出的信息。用户需要接受生成的代码验证才能登录。

只需注意，如果你用同一台设备做与工作有关的事情，它将只要求提供密码。当你试图用其他手机打开它，或者其他人试图登录你的手机、网络应用或电子邮件账户时，该应用会要求验证。因此，这样一来，谷歌认证器可以保护你的手机/网络应用和电子邮件账户不受任何可能的破坏/黑客攻击。

什么是最好的双因素认证（2fa）？

谷歌认证器是允许用户免费添加双因素认证（2fa）的最佳平台之一。除了谷歌，一些流行的2fa平台有亚马逊、Facebook、Coinbase、苹果、eBay、Epic Games、Cloudflare、Dropbox、PayPal、Evernote等。你可以通过这些平台中的任何一个，选择适合你的一个。





AppMaster如何保护你的数据？

对于安全存储信息的私密性和安全性，AppMaster Security是最好的应用程序之一，因为它总是在一个高度安全的环境中运行，其无代码的功能丰富的配置。该应用程序使用预先构建的无代码应用程序，并增加了安全功能，以加密功能维护数据隐私。无代码平台提供全面的登录功能，可配置登录应用程序。

数据恢复。

AppMaster将DNS区域管理、数据库和服务隔离等所有关键服务都放在一个单一的虚拟服务器下，将外部威胁的几率降到最低。无代码的AppMaster使用AWS数据分离方法，并用HTTPS加密对数据进行加密，以防止未经授权的访问，并允许有授权的许可。端到端加密使用TLS V1.3协议加密。

无代码AppMaster让用户在出现故障时恢复以前的数据。该功能将允许用户恢复所有由于非故意操作而无法恢复的数据。

访问限制。

该应用程序让用户创建基于角色的限制，只允许被授权的人访问敏感文件，进行更改等。

安全存储。

虽然AppMaster不提供双因素认证（2fa），但它提供了一个高度安全的Vault存储系统，用户可以在那里保存所有的敏感信息，两层授权密码等。

AppMaster的优势。

AppMaster采用了世界级的企业级安全功能，保护用户的数据不受可能的破坏。他们在AWS（亚马逊网络服务）上运行，符合CSA、SOC 2、27001、ISO等标准。

安全的支付。

AppMaster使用Stripe，一个经过认证的1级PCI供应商，进行安全支付。由于AppMaster使用Stripe，所以没有敏感的付款细节被存储在应用程序系统中。

自动备份。

AppMaster的自动备份给你一个无忧的环境来开展业务。它的备用服务器设施将照顾到服务器故障，提供无缝服务。备用服务器设施将允许用户在最短的时间内重建新服务器中的所有数据。

总结。

密码保护、安全存储和双因素认证是移动和网络应用的重要能力。随着用户参与各种在线活动，总是有机会受到信息泄露和安全风险的影响。企业的成功取决于安全性，特别是双因素认证密码，以及用户如何安全地访问数据，不给未经授权的人接触公司的敏感信息的机会。

AppMaster与世界一流的玩家合作，提供安全的功能，这些功能与双因素认证一样好，以确保你公司的信息。因此，用AppMaster提供的2fa和最先进的无码安全应用程序来保护你的信息安全是至关重要的。无代码应用程序可以让你生成一个主密码，并通过只向授权人提供限制性访问，将其安全地存储在你的安全钱包中。通过各种方式，AppMaster将是您开发无代码应用程序的最佳商业伙伴。