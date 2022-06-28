响应式网站设计可以根据任何屏幕尺寸调整网站。这些网站设计帮助用户维护两个不同版本的网站，并在平板电脑和电脑等移动设备上一样容易使用。

与响应式网页设计相反，自适应设计具有可适应特定屏幕尺寸的固定布局。如果用户有自适应网页设计，他们需要建立多个网站版本以配合不同设备的兼容性。你想清楚响应式设计和自适应设计之间的区别，以及哪种设计是最好的，以获得更好的用户体验？你想通过为你的网站选择正确的网站设计来提高用户体验吗？如果是，你就在一个安全的地方!随着移动设备的多样化，网站开发人员和设计师热衷于设计多种网站布局。设计一个灵活的网站布局，并与所有的设备相适应是具有挑战性的。你可能会想，如何使你的网站可以随所有设备扩展？那么，答案是，两种设计都可以满足你的设计需求，但找到最好的布局是具有挑战性的。在这篇文章中，我们将揭开这两种网页设计的区别，以及它们如何提高用户体验。让我们更深入地挖掘细节。

自适应设计和响应式设计之间的区别是什么？

在挖掘区别之前，让我们先探讨一下这两种设计是怎么回事。

响应式网页设计

响应式设计根据屏幕的宽度来调整其设计元素。这些网页设计根据屏幕空间来显示内容。比方说，你在浏览器上打开一个响应式网站，然后改变浏览器窗口；内容会根据浏览器屏幕自动调整。同样地，响应式网站也会在移动屏幕上自动调整它们。

响应式设计对用户友好，因为用户可以在移动设备上访问与桌面上相同的网站。为了获得更好的用户体验，响应式设计需要网站和终端用户的详细要求。

适应性网页设计

自适应网页设计，也被称为网站的渐进式增强，有多种固定布局。这些网页设计检测屏幕空间并选择最合适的布局。比方说，你在电脑上打开一个浏览器，网站就会选择最适合电脑屏幕的布局，调整浏览器的大小与网站设计无关。亚马逊、《今日美国》和苹果是使用自适应设计的顶级组织。这些组织为手机屏幕和桌面屏幕挑选了不同的布局，而不是根据屏幕大小进行调整。

通常情况下，自适应网页设计为六种屏幕宽度建立六种网页设计。

320 Pixels

480像素

760像素

960 Pixels

1200像素

1600像素

响应式和自适应式网页设计的区别

没有网页设计经验的人认为两种网页设计都是一样的。但有一些因素使响应式设计与适应式设计不同。

让我们深入挖掘一下这些因素。

1.灵活性

开发人员建议，适应性设计的灵活性较差，因为不同的屏幕尺寸会破坏网站的布局。所以，你需要根据新的屏幕尺寸来定制旧的布局。由于屏幕尺寸的变化，用户觉得这些设计不够灵活，无法根据屏幕尺寸进行调整。

另一方面，响应式设计可以灵活地调整布局，甚至为新设备调整布局。这些网站设计为所有的设备开发一个单一的网站布局，并能够为屏幕分辨率的低端和高端进行调整。由于在所有设备上的统一和无缝设计，一个灵活的网站布局提供了更好的用户体验。

2.搜索引擎优化

搜索引擎优化（SEO）是使响应式设计更可用的另一个因素。具有响应式设计的网站更有可能在谷歌搜索结果中获得排名。在SEO更新使移动友好型网站排名更高之后，谷歌推荐响应式网页设计以获得更好的排名。原因是这些网站在所有设备上提供了更好的用户体验。另一方面，自适应的网页设计很难获得排名。因此，如果你想在谷歌搜索结果中获得最高排名，你需要建立一个响应式网站。

3.控制

响应式网站提供较少的控制，但对于经验不足的开发人员来说，很容易建立和维护响应式网站。感谢内容管理系统（CMS），如WordPress、Joomla和Drupal，它们提供免费的内置模板来开发一个移动友好的网站。另一方面，自适应网站需要有经验的设计师做大量的工作，并且对网站的布局有更大的控制。此外，响应式设计也是流动的，但自适应网站设计在缩放时使用百分比来实现流动感。这些百分比在屏幕尺寸变化时又会引起跳跃。流体布局的百分比决定了网站将为每个用户调整屏幕尺寸。

4.布局

响应式网站的布局取决于用户的屏幕尺寸。网站会根据屏幕尺寸调整网页布局。相比之下，开发人员通过后端编码调整自适应布局。因此，这些设计不能根据浏览器窗口来调整。这些设计为所有设备产生布局。服务器会识别设备类型，并以适当的布局对设备作出反应。

5.5. 难度

大多数人认为，由于为不同的设备提供多种布局，自适应设计的开发更加困难。由于响应式设计在所有设备上的统一性和无缝性需要更多的努力来建立前端。此外，响应式设计需要对CSS给予更多的关注，以使网站在所有设备上都能完全发挥作用。但你可以使用像AppMaster这样的无代码应用程序构建器来减少开发开销。

6.加载时间

在快速发展的数字世界中，没有人喜欢等待网站的加载。更快的加载时间使用户更高兴。优化网站的加载时间有助于改善用户体验，提高转换率和促进销售。加载速度慢的网站会增加跳出率，用户将不喜欢再访问这些网站。自适应网页设计的加载速度比响应式设计快，因为它们为每台设备加载特定的布局。例如，如果用户在台式机上加载一个自适应网页，内容会调整为在台式机屏幕上加载得更快。相比之下，响应式设计会自动调整所有的内容，以根据屏幕的大小进行缩放。现在，我们将揭开这两种网页设计的优点和缺点，以使你的选择更容易。让我们来看看。

响应式设计的优点

1.无缝的用户体验

响应式网页设计在所有的设备上提供统一和无缝的用户体验，如电脑、手机等。这种统一和无缝的感觉灌输了归属感和信任感，即使用户在不同设备上访问这些网站。Dropbox、Dribble和GitHub是提供无缝用户体验的网络应用的最好例子。

2.经济实惠

负担得起是响应式网站的一个重要优势，因为它们不需要移动网站的其他布局。所以，你可以节省设计移动网站的开发和维护成本。当然，与为不同设备维护单独的网站相比，维护一个网站是经济实惠的，也更容易。此外，你可以在一个集中的服务器上管理所有的网页内容。值得注意的是，设计一个响应式网站需要更少的时间，也更容易维护。内容更新和切换到其他设计需要更少的时间。因此，你可以将你的宝贵时间投资于提高业务绩效。

3.自动化

响应式设计更容易建立，并且需要更少的时间来实施。虽然它为用户提供了有限的控制权，但它仍然是吸引更多访问者的最优先方法。你也可以使用内容管理系统（CMS），如WordPress来建立一个响应式网站，而不需要看到IT专业人士的帮助。

4.改善浏览器的抓取和索引

网站爬行和索引有助于网站在谷歌搜索结果中的排名。像Googlebot这样的网络爬虫会抓取网页的所有链接，移动到下一个页面，当没有其他页面被留下时就结束。而索引网站是指存储和组织网站内容。在响应式网站的情况下，一个网络爬虫整体爬行页面内容，而不是爬行几次来获取所有布局的内容。这些移动友好型网站直接改善了抓取过程，并间接帮助搜索引擎索引网页内容。

5.对搜索引擎友好

2012年，谷歌支持响应式网站，因为所有设备的用户体验更好。由于手机使用量的增加，公司制定了在搜索引擎上排名靠前的策略，以提高他们的业务知名度，从而获得更多的增长。手机用户过多地使用搜索引擎，所以为手机优化你的网站可以帮助你更快地到达你的目标受众。所以，企业应该为他们的网站采用响应式设计，以便在谷歌搜索结果中获得更好的排名。

6.统一性

响应式设计根据屏幕空间来显示内容。用户无论从哪个设备上访问网站，都能获得相同的内容。这促进了网站在电脑上显示的内容和在移动设备上显示的内容之间的统一性。这就是为什么响应式设计是迄今为止最受欢迎的网站设计。

7.低维护

由于响应式网站在所有设备上显示相同的内容，它在部署后不需要维护。所以，你可以节省你花在更新网站上的时间和金钱。与其专注于更新，你可以把时间花在必要的任务上，如测试、营销和内容创作。

响应式网页设计的缺点

每个发展都有其积极和消极的方面。在了解了响应式设计的优点之后，让我们来看看选择这种网站设计的缺点。

1.性能较慢

响应式网站的另一个缺点是它的加载时间慢。由于响应式设计对所有的设备都有相同的内容，加载所有的内容需要更多的时间。即使用户加载网站的移动版本，桌面版本也会加载。研究表明，如果网站不能在3秒内加载，40%的用户会离开网站。所以，移动网站的跳出率由于其较慢的性能而增加。

2.不完全优化

响应式设计没有根据设备类型进行完全优化。用户在所有设备上访问相同的内容。用户可能会发现在所有设备上使用相同的网站设计是不吸引人的。

3.难以整合广告

广告适应所有的屏幕尺寸，而将它们与响应式设计整合在一起可能会比较麻烦。移动网站在所有设备上流动，而广告可能不会在所有设备上配置。

4.牺牲一些功能

在为所有设备使用单一设计时，用户必须做出许多牺牲。例如，用户可能会牺牲电脑上的读者体验，以确保移动设备上所有功能和内容的可用性。

自适应设计的优势和劣势

在了解了自适应设计的优点和缺点之后，你会对你的网站的设计选择有一个清晰的认识。让我们更深入地挖掘。

1.高度优化

自适应网站对不同的设备有不同的布局，以获得更好的用户体验。在每个设备上，用户可以体验不同版本的网站。这些网页设计有定制的内容，以最适合屏幕并改善用户体验。这种网页设计针对用户的位置和网络速度，在屏幕上显示高度优化的内容。

2.更快的加载

自适应网页设计为不同的设备提供多种布局，并为特定设备显示最适合的内容。当用户在设备上输入一个网站的URL时，服务器在几秒钟内加载最适合的布局。例如，这些设计只为高分辨率的屏幕显示高清晰度的图形。这种网页设计的加载速度比移动友好型网站快。网站的快速加载导致更多的网站流量。

3.支持货币化

广告帮助网站所有者产生更多的收入和赚钱的可能性。自适应网页设计由于其针对不同设备的特定布局而支持广告优化。如果你的网站有一个自适应的设计，你更有可能在不改变图像或横幅的大小比例的情况下实现广告的货币化。现在，设计师热衷于优化移动友好型网站的广告。例如，他们将横幅的尺寸比例从728x90调整到468x90，以便在小屏幕上进行调整。但自适应网站使用用户的数据来优化广告选项。

4.可重复使用的现有网站

有些网站是使用过时的传统编码技术开发的，与现代编码技术没有兼容性。自适应的网页设计对不同的设备有不同的布局。如果你想更新一些东西，自适应网站会自动拥抱更新，而不需要重新编码和重新上板。

自适应网页设计的劣势

在经历了自适应网页设计的优点之后，在进行设计选择之前，回顾其缺点是至关重要的。让我们开始吧。

1.需要大量的努力

自适应网页设计在不同的设备上提供不同的布局，所以开发者需要大量的努力来构建这些设计。在开发过程中，有几个技术方面需要考虑。

2.需要高度的维护

因为自适应网页设计对不同的网站有不同的布局，每个布局在部署后都需要单独更新。比方说，你为六个屏幕宽度设计了网站布局，包括320、480、760、960、1200和1600像素。所以，网站维护将需要设计师大量的时间和精力。除了努力之外，维护也需要网站所有者提供额外的资金。

3.价格昂贵

为了开发和维护，自适应网页设计需要一个由开发人员和设计师组成的团队。因此，雇用更多的团队成员将增加你的预算，以处理设计的复杂性和维护。

4.链接建设的困难

由于自适应网页设计有不止一个版本的网站，链接建设变得很困难。为了处理这个链接问题，你需要建立重定向，使用户体验更好。一个重定向按钮将帮助用户访问移动电话的网站。

所以，很明显，适应性网页设计比响应性网页设计更昂贵。你还在为你的网站选择网页设计而感到困惑吗？如果是的话，我们列举一些其他因素来使你的决定更容易。可以帮助你为你的网站选择最佳设计的关键因素是明确你的目标受众。一旦你确定了他们是谁，他们想看什么，以及他们用什么设备来访问网站，你就会决定你要选择的设计方案。除了目标受众之外，你还可以遵循其他因素来选择网页设计。让我们来了解一下可能有助于你选择设计的其他因素。

什么时候选择响应式设计？

在以下情况下，你可以决定采用响应式网页设计。

如果你正在经营一个小型或中型企业，响应式网页设计是你的最佳选择。此外，你可以使用响应式网页设计更新你现有的网站。

如果你已经决定开始一个新的业务，选择响应式设计将帮助你为你的创业公司设计一个全新的网站。

如果你经营的是基于服务的行业，如软件开发，我们建议你为你的网站选择响应式设计。原因是基于服务的行业针对的是很大一部分使用移动设备的群众。

如果你的预算紧张，但又想在谷歌SERP结果中获得更好的排名，你可以为你的网站选择一个响应式设计。

什么时候选择自适应设计？

你可以在以下情况下决定使用自适应网页设计。

如果你的企业有一个复杂的网站，自适应设计是支持移动版网站的最佳选择。

如果你想获得更快的加载速度和更好的性能以改善用户体验，我们建议你为你的网站选择自适应网页设计。

如果你想根据用户的位置和网络连接提供有针对性的体验，我们建议你为你的网站使用自适应网页设计。

如果你想对你的网站有更多的控制权，并想监测它如何在多种设备上向用户提供服务，自适应设计也是一个合适的设计选项。

最后的思考

所以，我们希望你清楚，一个网站有两个设计版本。第一个版本是为手机和平板电脑设计的移动版本。第二个版本是为PC和笔记本电脑设计的桌面版本。一旦用户请求网站内容，服务器就会检测设备并根据屏幕大小选择网站布局。

在经历了自适应和响应式网页设计之间的详细差异后，你知道为你的网站选择正确设计的价值。正确的选择将有助于改善用户体验，并将访问者变成有利可图的实体。因此，在为你的网站选择设计之前，你需要明确你的业务需求和目标受众。

在选择了网站设计后，我们建议你尝试AppMaster为你的网站建立一个管理面板，而不是雇用一个开发团队。使用这个无代码工具，你可以在一周内完成你的网站开发。使用这个无代码平台的好处是，它像传统开发方式中的开发人员一样提供文档和源代码。即使你不使用这个AppMaster了，你也可以使用这个后端编码。与其他开发方式相比，它能提供更好、更快、更便宜的商业解决方案。一旦建站完成，你的网站的成功将取决于你计划的营销策略，以达到更多的客户和产生更多的收入。因此，你应该选择一个支持你的营销策略的网页设计，使你的企业在数字世界中脱颖而出。