在商业市场中，MVP 缩写为“Minimum Viable Product”。它是指处于非常早期开发阶段的产品或业务，但它具有足够的功能来收集潜在客户的吸引力以验证其生产周期。

MVP 概念来自 Eric Reis 的一本书，名为“The Lean Startup”。这个想法广受欢迎，并在当前蓬勃发展的创业时代被广泛使用。大多数人都不知道您可以使用登录页面来有效地验证您的 MVP。

如何创建自己的登录页面？

要验证您的 MVP，您必须创建一个有效且现代的登陆页面。如果您之前没有创建过登陆页面或网站，您不必惊慌。借助 WordPress、Wix、Weebly 和无代码服务提供商，创建登录页面网站变得更加容易。您可以根据您用于构建网站的平台，使用免费模板创建登录页面。但是，登录页面必须包含一些用于验证 MVP 的关键功能。

以下是您的登陆页面上需要测试 MVP 想法的内容。

设计和图形

图形和登陆页面设计为客户体验定下了基调。根据您的 MVP 特性，您可以设置整个页面的配色方案，无论是业务还是产品。要为您的 MVP 登录页面创建图形，您可以使用 Canva、Adobe Spark、Visme 等免费工具。如果您的 MVP 想法与业务相关，那么在设计方面，极简主义方法大部分时间都有效。

文本

在着陆页的图形和设计之后，吸引访问者注意力的是它的文本，特别是标题。吸引眼球的标题可以使访问者将他们的全部注意力转移到文本上。这就是撰稿人所做的，写出一定能吸引客户注意力的文字。使用这些标题以易于阅读和参与的方式向访问者描述您的 MVP。客户喜欢听听您的想法可以为他们做什么，并专注于使您的产品创意与众不同的地方。

注册/联系表格

如果没有注册表单或联系表，就无法完成成功的登陆页面。这些表格是让您的客户参与提供反馈或与您的 MVP 想法取得联系的最佳方式。如果您的 MVP 产品或业务允许每月发布时事通讯，它可以促进 MVP 想法的验证。如果表单得到了良好的响应或反馈，则意味着客户发现它是独一无二的，并且有可能成为一家成功的初创公司。

特价

您的 MVP 登陆页面上的特别优惠可以是很多东西。例如，如果您的想法基于产品，您可以为早期访问者提供特别折扣或免费送货优惠等。像这样的提议让客户感觉与您的 MVP 更相关。许多土地页面通过向共享其页面的客户提供折扣来增加其覆盖面。优惠可以单独设置，也可以使用 CTA（号召性用语）按钮设置。根据您的产品使用正确的报价可以进一步验证它。

多重测试

如果您正在创建一个新的登陆页面来验证 MVP 想法，那么测试同一个 MVP 的多个页面可以创造奇迹。简而言之，在 MVP 的登录页面上使用 A/B 测试来找出有效的方法和需要改进的方法。

具有不同设计、上下文和图像的多个登录页面可以通过分析流量让您轻松做出决定。检查每个页面上的工作情况，并尝试将所有这些功能组合在一起，以获得用于 MVP 验证的最佳登录页面。

您如何验证登录页面？

您已经创建了一个登录页面来验证您的 MVP，但您不确定从哪里开始。我们将指导您如何有效地使用登录页面来验证 MVP 想法。这里有你需要知道的一切

将流量吸引到着陆页

您的着陆页获得的访问者越多，对 MVP 的验证就越多。但是，为此，您需要登陆页面上的流量，这对于较新的网站可能具有挑战性。您可以按照这些步骤来增加目标网页上的流量。

来宾发帖

访客发帖是增加流量的最简单方法之一。找到一些与您的 MVP 相关的网站，并要求他们发布有关您的着陆页的博客。一些来宾发布博客免费提供此服务，而许多此服务收费。

影响者



您可以使用影响者将流量引导到您的想法的目标网页。使用合适的影响者来推广网站是关键。

社交媒体



如果使用正确，社交媒体营销总是有效的！根据 MVP 的细分市场和您的目标受众，您可以使用 Instagram、Facebook、Pinterest 或 Snapchat 等著名平台围绕您的 MVP 建立受众。 Organica 在社交媒体营销方面的成果可能需要一些时间。如果您想尽早进行验证，则需要使用付费广告。

使用流量验证登录页面

您已经为着陆页收集了受众，现在是时候使用这些访问者来验证着陆页了。这是你如何做到的。

分析流量

使用 Google Analytics 等分析工具来过滤流量的来源。如果您使用过多种方法，例如访客发帖、社交媒体营销、PPC 或影响者营销，请检查最适合您的 MVP 登录页面的方法。

使用 Google Analytics 等分析工具来过滤流量的来源。如果您使用过多种方法，例如访客发帖、社交媒体营销、PPC 或影响者营销，请检查最适合您的 MVP 登录页面的方法。 过滤观众

任何初创公司的第一阶段都是决定它的目标受众，MVP 也是同样的策略。如果您获得了合适的受众，则意味着您的想法有潜力。如果流量来自非目标受众，则需要修改促销。

任何初创公司的第一阶段都是决定它的目标受众，MVP 也是同样的策略。如果您获得了合适的受众，则意味着您的想法有潜力。如果流量来自非目标受众，则需要修改促销。 转换

您正在获得合适的受众群体的流量，从而转化他们的下一步。根据 MVP 的性质，可能有许多不同的转换方式，例如使用时事通讯或任何形式的订阅来保证验证您的 MVP。

您从登录页面获得的转化越多，就越能验证 MVP 的想法。

如何制定 MVP 路线图？

MVP 的主要好处是它验证了创业背后的想法，无论它是否可行。在最终确定和启动 MVP 之前，制定路线图至关重要。

以下是创建 MVP 路线图的方法

识别市场

市场识别必须是最小可行产品路线图的关键第一步。就像在任何产品创意之前一样，目标市场的需求应该是可用的。

设定目标

实现一个目标直接等同于产品的成功。根据 MVP 的性质设定长期目标，比如你试图从长期的想法中得到什么。例如，您的 MVP 的成功标准是每天有 X 个客户或一个月内有 Y 个销售额。

客户旅程

计划一个成功的旅程应该是什么样子。它涉及访问者实现 MVP 设定的目标/例如，基于产品或服务的 MVP 的成功客户旅程应该像目标客户访问网站 > 点击操作按钮 > 完成程序。

审查

创建成功的 MVP 路线图的关键因素之一是获得反馈。询问访问者的评论或反馈，看看在 MVP 阶段可以改进什么。

着陆页是 MVP 吗？

登陆页面可以成为任何初创公司的理想 MVP，因为它允许用户验证这个想法是否值得追逐，或者它是否有足够的成功潜力。许多受欢迎的公司，如 Facebook 或 Airbnb，并不是从成熟的软件开始的。他们在潜在市场上测试了 MVP，结果更加成功。

如何测试在线商业创意？

在线业务正在蓬勃发展，尤其是在 Covid-19 影响之后。但是，就像实体业务一样，在线业务始终存在风险。好消息是您可以测试您的在线商业理念的潜力。这是你如何做到的。

有一张清晰的图片

在继续进行测试之前，您应该充分了解您的业务可行性。如果您对这些问题有明确的答案，将会有所帮助：

你要打什么市场？ 有足够的市场潜力吗？ 有哪些挑战？ 差距在哪里？ 市场情况如何？ 您的产品如何比其他产品更好？

竞争对手在做什么？

如果您在有竞争对手的市场中开展在线业务，您需要进行竞争分析。在线进行市场调查，看看竞争对手在做什么以及你可以做得更好。记下市场上的漏洞，并尝试将您的业务重点放在这些漏洞上，以在竞争中脱颖而出。

使用最小可行产品 (MVP)

将 MVP 视为您的商业理念的原型。一个成功的 MVP 模型可以决定您在线业务的潜力。如果您的在线商业理念涉及产品，请使用登录页面来测试产品。最小可行产品是一个伟大的战略，几乎可以在任何在线业务中实施。它可以帮助您的企业确定需要改进的领域。

测试产品

如果 MVP 在您的业务中显示出潜力，请与目标客户一起测试您的业务。在第一次测试中使用较少的观众是理想的。如果反馈大多是正面的，请对更多的受众进行类似的测试。

使用反馈

反馈是任何成功企业的蓝图，无论是在线还是实体。使用您在测试阶段收到的反馈，看看可以调整或改进的地方。

创建促销计划

在改进反馈后，根据产品的性质制定促销策略。从较低的投资开始，测试哪种社交媒体最适合您的业务。

继续试验！

继续尝试 A/B 测试或多种促销策略，直到找到最适合您的业务的策略。

结论

使用登录页面来验证您的 MVP 是尽早获得想法结果的好方法。如果您的想法涉及 Web 或移动应用程序，但您不是编码专家，则无需担心。 AppMaster 等平台允许用户在不使用任何代码的情况下创建 Web 和移动应用程序或扩展站点的后端。这样，您可以轻松地创建基于应用程序的 MVP 以在登录页面上进行验证。