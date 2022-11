In de zakelijke markt staat MVP voor "Minimum Viable Product". Het verwijst naar een product of bedrijf in een zeer vroege ontwikkelingsfase, maar met voldoende kenmerken om potentiële klanten aan te trekken om de productiecyclus ervan te valideren.

De term MVP komt uit een boek van Eric Reis genaamd 'The Lean Startup'. Het idee won veel aan populariteit en wordt veel gebruikt in het huidige bloeiende tijdperk van Startups. De meeste mensen weten niet dat je een landingspagina kunt gebruiken om je MVP effectief te valideren.

Hoe maak ik mijn eigen landingspagina?

Om je MVP te valideren, moet je een effectieve en moderne landingspagina maken. Je hoeft niet in paniek te raken als je nog niet eerder een landingspagina of website hebt gemaakt. Het maken van een landingspagina website is eenvoudiger dankzij WordPress, Wix, Weebly en no-code dienstverleners. U kunt een landingspagina maken met behulp van gratis sjablonen, afhankelijk van het platform dat u gebruikt om de site te bouwen. De landingspagina moet echter enkele belangrijke functies bevatten om MVP te valideren.

Hier is wat er op je landingspagina moet staan om het idee van MVP te testen.

Ontwerp en graphics

Graphics en het ontwerp van een landingspagina zetten de toon voor de klantervaring. Afhankelijk van de aard van je MVP, kun je het kleurenschema van je hele pagina bepalen, zakelijk of product. Om graphics te maken voor uw MVP landingspagina, kunt u gebruik maken van gratis tools zoals Canva, Adobe Spark, Visme, of anderen. In termen van ontwerp werkt een minimalistische aanpak meestal als je MVP idee zakelijk is.

Tekst

Na de graphics en het ontwerp van een landingspagina, is wat de aandacht van de bezoeker trekt de tekst, met name de koppen. Aantrekkelijke en opvallende koppen kunnen ervoor zorgen dat de bezoeker zijn volledige aandacht verlegt naar de tekst. Dat is wat copywriters doen, de tekst schrijven die zeker de aandacht van klanten zal trekken. Gebruik deze koppen om uw MVP aan de bezoeker te beschrijven op een manier die gemakkelijk te lezen en boeiend is. Klanten horen graag wat jouw idee voor hen kan doen en focus op punten die jouw productidee bijzonder maken.

Een succesvolle landingspagina kan niet zonder een aanmeldings- of contactformulier. Deze formulieren zijn de beste manier om je klant te betrekken bij het geven van feedback of het in contact komen met je MVP idee. Als je MVP product of bedrijf de maandelijkse nieuwsbrief toestaat, kan het de validatie van het MVP idee stimuleren. Als de formulieren krijgen goede reacties of feedback betekent dat klanten zijn het vinden van het uniek en heeft het potentieel om te zetten in een succesvolle startup.

Speciaal aanbod

Een speciale aanbieding op je MVP landingspagina kan veel dingen zijn. Als je idee bijvoorbeeld gebaseerd is op een product, kun je vroege bezoekers een speciale korting of een gratis levering aanbieden, naast vele andere dingen. Een dergelijk aanbod zorgt ervoor dat de klant zich meer verbonden voelt met je MVP. Veel landpagina's volgen een aanbod om hun bereik te vergroten door de klant die hun pagina deelt een korting aan te bieden. Het aanbod kan afzonderlijk of met een CTA-knop (call to action) worden ingesteld. Door het juiste aanbod volgens uw product te gebruiken, kunt u het nog meer valideren.

Meervoudig testen

Als je met een nieuwe landingspagina begint om het MVP-idee te valideren, kan het testen van meerdere pagina's van hetzelfde MVP wonderen doen. Simpel gezegd, gebruik A/B testen op de landingspagina van MVP om uit te zoeken wat werkt en wat verbeterd moet worden.

Meerdere landingspagina's met verschillende ontwerpen, contexten en afbeeldingen kunnen de beslissing gemakkelijk voor je maken door het verkeer te analyseren. Controleer wat werkt op elke pagina, en probeer al deze functies samen te voegen om de beste landingspagina voor je MVP validatie te krijgen.

Hoe valideer je een landingspagina?

Je hebt een landingspagina gemaakt om je MVP te valideren, maar je weet niet zeker waar je moet beginnen. Wij begeleiden je bij het effectief gebruiken van de landingspagina om het MVP idee te valideren. Hier is alles wat je moet weten

Verkeer naar de landingspagina leiden

Hoe meer bezoekers je landingspagina krijgt, hoe meer de validatie op MVP toeneemt. Hiervoor heb je echter verkeer op de landingspagina nodig, wat een uitdaging kan zijn voor een nieuwere website. Deze stappen kun je volgen om het verkeer op je landingspagina te vergroten.

Gastposten

Gastposten is een van de makkelijkste manieren om het verkeer te verhogen. Zoek enkele sites die relevant zijn voor uw MVP en vraag hen een blog over uw landingspagina te plaatsen. Sommige gastblogs doen dit gratis, terwijl vele een vergoeding vragen voor deze dienst.

Beïnvloeders



Je kunt influencers gebruiken om verkeer naar de landingspagina van je idee te leiden. De juiste influencer gebruiken om de site te promoten is de sleutel.

Sociale media



Social media marketing werkt altijd als het op de juiste manier wordt gebruikt! Afhankelijk van de niche van MVP en je doelgroep, kun je bekende platforms als Instagram, Facebook, Pinterest of Snapchat gebruiken om een publiek rond je MVP op te bouwen. Organica resultaten in social media marketing kan enige tijd duren. Als je vroeg validatie wilt, moet je betaalde advertenties gebruiken.

Verkeer gebruiken voor het valideren van de landingspagina

Je hebt het publiek voor je landingspagina verzameld, en nu is het tijd om deze bezoekers te gebruiken om de landingspagina te valideren. Dit is hoe je dat kunt doen.

Analyseer het verkeer

Gebruik analysetools zoals Google Analytics om uit te filteren waar het verkeer vandaan komt. Als je meerdere methoden hebt gebruikt zoals gastposting, social media marketing, PPC of influencer marketing, kijk dan wat het beste werkt voor je MVP landingspagina.

De eerste fase van elke startup is beslissen op welk publiek het zich gaat richten, en dezelfde strategie geldt voor de MVP. Als je het juiste publiek bereikt, betekent dit dat je idee potentieel heeft. In het geval van verkeer van niet-doelgroepen moet de promotie worden herzien.

U krijgt verkeer met het juiste publiek, het omzetten van hun volgende stap. Afhankelijk van de aard van MVP, kunnen er veel verschillende manieren voor conversie zijn, zoals het gebruik van een nieuwsbrief of enige vorm van inschrijving die validatie van je MVP garandeert.

Hoe meer conversie je krijgt van de landingspagina, hoe meer het het idee van MVP valideert.

Hoe maak ik een MVP roadmap?

Het belangrijkste voordeel van MVP is dat het het idee achter een startup valideert, of het zal werken of niet. Voordat je een MVP afrondt en in gang zet, is het cruciaal om een roadmap te hebben.

Hier is hoe je een MVP roadmap kunt maken

De markt identificeren

Marktidentificatie moet de cruciale eerste stap zijn van de Minimum Viable Product roadmap. Zoals voor elk productidee moet er vraag zijn in de doelmarkt.

Doelen stellen

Het bereiken van een doel staat direct gelijk aan het succes van het product. Stel langetermijndoelen op overeenkomstig de aard van MVP, zoals wat je op lange termijn uit het idee probeert te halen. Bijvoorbeeld, de succescriteria van uw MVP is om X aantal klanten per dag of Y aantal verkopen in een maand te hebben.

Klantreis

Plan hoe een succesvolle reis eruit moet zien. Het houdt in dat de bezoeker het door het MVP gestelde doel bereikt/ Bijvoorbeeld, een succesvol klanttraject voor een product of dienst gebaseerd MVP zou er als volgt uit moeten zien Doelgroep Klant Bezoekt De Site > Klikt op Actie Knop > Voltooi de Procedure.

Beoordeling

Een van de cruciale factoren bij het maken van een succesvol stappenplan van MVP is het krijgen van feedback. Vraag de bezoeker om een review of feedback en kijk wat er tijdens de MVP-fase verbeterd kan worden.

Is een landingspagina een MVP?

Een landingspagina kan de ideale MVP zijn voor elke startup, omdat het de gebruiker in staat stelt te valideren of het idee de moeite waard is om na te jagen of genoeg potentieel heeft om succesvol te zijn. Veel populaire bedrijven zoals Facebook of Airbnb begonnen niet met volwaardige software. Zij testten MVP op hun potentiële markt, en de resultaten waren succesvoller.

Hoe test ik een online bedrijfsidee?

Online bedrijven zitten in de lift, vooral na de Covid-19 impact. Maar net als bij een fysiek bedrijf is er altijd een risico verbonden aan een online bedrijf. Het goede is dat u uw online business idee kunt testen op potentieel. Hier is hoe u dat kunt doen.

Een duidelijk beeld hebben

Voordat u overgaat tot testen, moet u zich goed bewust zijn van de haalbaarheid van uw bedrijf. Het zou helpen als je duidelijke antwoorden hebt op deze vragen:

Welke markt ga je aanpakken? Is er voldoende marktpotentieel? Welke uitdagingen zijn er? Waar zit het gat? Hoe groot is de situatie op de markt? Hoe doet uw product het beter dan anderen?

Wat doen de concurrenten?

Als u een online bedrijf begint in een markt met concurrenten, moet u een concurrentieanalyse uitvoeren. Voer online een marktonderzoek uit en kijk wat de concurrenten doen en wat u beter kunt doen. Noteer de mazen in de markt en probeer je bedrijf daarop te richten om je te onderscheiden van de concurrentie.

Gebruik een minimum levensvatbaar product (MVP)

Beschouw MVP als het prototype van uw bedrijfsidee. Een succesvol MVP-model kan het potentieel van uw online business bepalen. Als uw online business idee producten omvat, gebruik dan een landingspagina om het product te testen. Minimum Viable Product is een geweldige strategie die in bijna elk online bedrijf kan worden toegepast. Het kan uw bedrijf helpen bij het identificeren van verbeterpunten.

Product testen

Als MVP potentieel toont in uw bedrijf, test dan uw bedrijf met de beoogde klant. Het gebruik van een kleiner publiek voor de eerste test is ideaal. Als de feedback overwegend positief is, voer dan een soortgelijke test uit met een groter publiek.

Gebruik feedback

Feedback is de blauwdruk voor elk succesvol bedrijf, zowel online als fysiek. Gebruik de feedback die u tijdens de testfase hebt ontvangen en kijk wat er kan worden aangepast of verbeterd.

Maak een promotieplan

Nadat u de feedback hebt verbeterd, maakt u een promotiestrategie op basis van de aard van het product. Begin met een lagere investering om te testen welke sociale media het beste werken voor uw bedrijf.

Blijf experimenteren!

Blijf experimenteren met A/B-testen of meerdere promotietactieken totdat u vindt wat het beste werkt voor uw bedrijf.

Conclusie

Landingspagina's gebruiken om je MVP te valideren is een geweldige manier om de resultaten van het idee vroeg te krijgen. Als je idee een web- of mobiele applicatie betreft, maar je bent geen coderingsexpert, hoef je je geen zorgen te maken. Met platforms als AppMaster kunnen gebruikers web- en mobiele applicaties maken of de back-end van een site uitbreiden zonder code te gebruiken. Op die manier kunt u gemakkelijk een op een applicatie gebaseerde MVP maken voor validatie op een landingspagina.