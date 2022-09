Sur le marché des entreprises, MVP est abrégé en "Produit minimum viable". Il fait référence à un produit ou à une entreprise dans une phase de développement très précoce, mais il possède suffisamment de fonctionnalités pour attirer des clients potentiels afin de valider son cycle de production.

Le terme concept MVP vient d'un livre d'Eric Reis intitulé "The Lean Startup". L'idée a gagné en popularité et est largement utilisée dans l'ère actuelle en plein essor des startups. La plupart des gens ne savent pas que vous pouvez utiliser une page de destination pour valider efficacement votre MVP.

Pour valider votre MVP, vous devez créer une Landing page efficace et moderne. Vous n'avez pas besoin de paniquer si vous n'avez pas encore créé de page de destination ou de site Web. La création d'un site Web de page de destination est plus facile grâce à WordPress, Wix, Weebly et aux fournisseurs de services sans code . Vous pouvez créer une page de destination à l'aide de modèles gratuits en fonction de la plate-forme que vous utilisez pour créer le site. Cependant, la page de destination doit contenir certaines fonctionnalités clés pour valider le MVP.

Voici ce qui doit être sur votre page de destination pour tester l'idée de MVP.

Conception et graphisme

Les graphismes et la conception de la page de destination donnent le ton à l'expérience client. En fonction de votre nature de MVP, vous pouvez définir le schéma de couleurs de l'ensemble de votre page , qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un produit. Pour créer des graphiques pour votre page de destination MVP, vous pouvez utiliser des outils gratuits comme Canva, Adobe Spark, Visme ou autres. En termes de conception, l'approche minimaliste fonctionne la plupart du temps si votre idée de MVP est liée à l'entreprise.

Texte

Après le graphisme et le design d'une landing page, ce qui retient l'attention du visiteur, c'est son texte, plus précisément les titres. Des titres attrayants et accrocheurs peuvent inciter le visiteur à se concentrer entièrement sur le texte. C'est ce que font les rédacteurs, rédiger le texte qui ne manquera pas d'attirer l'attention des clients. Utilisez ces titres pour décrire votre MVP au visiteur d'une manière facile à lire et attrayante. Les clients aiment savoir ce que votre idée peut faire pour eux et se concentrer sur les points qui rendent votre idée de produit spéciale.

Une page de destination réussie ne peut être complétée sans un formulaire d'inscription ou de contact. Ces formulaires sont le meilleur moyen d'inciter votre client à fournir des commentaires ou à entrer en contact avec votre idée de MVP. Si votre produit ou entreprise MVP permet la newsletter mensuelle, cela peut renforcer la validation de l'idée MVP. Si les formulaires reçoivent de bonnes réponses ou de bons commentaires, cela signifie que les clients le trouvent unique et qu'il a le potentiel de se transformer en une startup prospère .

Offre spéciale

Une offre spéciale sur votre page de destination MVP peut être beaucoup de choses. Par exemple, si votre idée est basée sur un produit, vous pouvez offrir aux premiers visiteurs une remise spéciale ou une offre de livraison gratuite, entre autres choses. Une offre comme celle-ci permet au client de se sentir plus proche de votre MVP. De nombreuses pages de destination suivent une offre pour augmenter leur portée en offrant une remise au client qui partage leur page. L'offre peut être définie séparément ou avec un bouton CTA (appel à l'action). Utiliser la bonne offre en fonction de votre produit peut le valider encore plus.

Tests multiples

Si vous démarrez une nouvelle page de destination pour valider l'idée de MVP, tester plusieurs pages du même MVP peut faire des merveilles. En termes simples, utilisez les tests A/B sur la page de destination de MVP pour découvrir ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré.

Plusieurs pages de destination avec des conceptions, des contextes et des images différents peuvent vous faciliter la décision en analysant le trafic . Vérifiez ce qui fonctionne sur chaque page et essayez de rassembler toutes ces fonctionnalités pour obtenir la meilleure page de destination pour votre validation MVP.

Vous avez créé une landing page pour valider votre MVP, mais vous ne savez pas par où commencer. Nous vous guiderons sur la façon d'utiliser efficacement la page de destination pour valider l'idée de MVP. Voici tout ce que vous devez savoir

Générer du trafic vers la page de destination

Plus votre page de destination reçoit de visiteurs, plus la validation du MVP augmente. Cependant, pour cela, vous avez besoin de trafic sur la page de destination, ce qui peut être difficile pour un site Web plus récent. Ces étapes que vous pouvez suivre pour augmenter le trafic sur votre page de destination.

Publication d'invités

La publication d'invités est l'un des moyens les plus simples d'augmenter le trafic. Trouvez des sites pertinents pour votre MVP et demandez-lui de publier un blog sur votre page de destination. Certains blogs de publication d'invités le font gratuitement, tandis que de nombreux frais pour ce service.

Influenceurs



Vous pouvez utiliser des influenceurs pour diriger le trafic vers la page de destination de votre idée. Utiliser le bon influenceur pour promouvoir le site est la clé.

Des médias sociaux



Le marketing des médias sociaux fonctionne toujours s'il est utilisé de la bonne manière ! Selon le créneau de MVP et votre public cible, vous pouvez utiliser des plateformes célèbres comme Instagram, Facebook, Pinterest ou Snapchat pour créer une audience autour de votre MVP. Les résultats d'Organica dans le marketing des médias sociaux peuvent prendre un certain temps. Si vous souhaitez une validation précoce, vous devez utiliser des annonces payantes.

Utilisation du trafic pour valider la page de destination

Vous avez rassemblé l'audience de votre page de destination, et il est maintenant temps d'utiliser ces visiteurs pour valider la page de destination. Voici comment vous pouvez le faire.

Analyser le trafic

Utilisez des outils d'analyse comme Google Analytics pour filtrer la provenance du trafic. Si vous avez utilisé plusieurs méthodes telles que la publication d'invités, le marketing sur les réseaux sociaux, le PPC ou le marketing d'influence, vérifiez ce qui fonctionne le mieux pour votre page de destination MVP.

La première phase de toute startup consiste à décider quel public elle ciblera, et la même stratégie s'applique au MVP. Si vous obtenez le bon public, cela signifie que votre idée a du potentiel. En cas de trafic provenant d'audiences non ciblées, la promotion doit être révisée.

Vous obtenez du trafic avec le bon public, en convertissant leur prochaine étape. Selon la nature du MVP, il peut y avoir de nombreuses façons différentes de conversion, comme l'utilisation d'une newsletter ou toute forme d'abonnement qui garantit la validation de votre MVP.

Plus vous obtenez de conversion à partir de la page de destination, plus cela valide l'idée de MVP.

Le principal avantage de MVP est qu'il valide l'idée derrière une startup, que cela fonctionne ou non. Avant de finaliser et d'initier un MVP, il est crucial d'avoir une feuille de route.

Voici comment vous pouvez créer une feuille de route MVP

Identification du marché

L'identification du marché doit être la première étape cruciale de la feuille de route du produit minimum viable. Comme avant toute idée de produit, la demande doit être disponible sur le marché cible.

Fixer des objectifs

Atteindre un objectif est directement équivalent au succès du produit. Fixez des objectifs à long terme en fonction de la nature du MVP, comme ce que vous essayez d'obtenir de l'idée à long terme. Par exemple, le critère de réussite de votre MVP est d'avoir X nombre de clients par jour ou Y nombre de ventes en un mois.

Parcours client

Planifiez à quoi devrait ressembler un voyage réussi. Cela implique que le visiteur atteigne l'objectif fixé par le MVP. Par exemple, un parcours client réussi pour un MVP basé sur un produit ou un service devrait ressembler à Visites client ciblées Le site > Clics sur le bouton d'action > Terminer la procédure.

Examen

L'un des facteurs cruciaux pour créer une feuille de route réussie de MVP est d'obtenir des commentaires. Demandez au visiteur un avis ou des commentaires et voyez ce qui pourrait être amélioré pendant la phase MVP.

Une landing page est-elle un MVP ?

Une page de destination peut être le MVP idéal pour toute startup car elle permet à l'utilisateur de valider si l'idée vaut la peine d'être poursuivie ou si elle a suffisamment de potentiel pour réussir. De nombreuses entreprises populaires comme Facebook ou Airbnb n'ont pas commencé avec un logiciel à part entière. Ils ont testé MVP sur leur marché potentiel, et les résultats ont été plus concluants.

Les entreprises en ligne sont en plein essor, surtout après l'impact de Covid-19. Cependant, tout comme une entreprise physique, il y a toujours un risque impliqué dans une entreprise en ligne. La bonne chose est que vous pouvez tester le potentiel de votre idée d'entreprise en ligne. Voici comment vous pouvez le faire.

Avoir une image claire

Avant de passer aux tests, vous devez être bien conscient de la faisabilité de votre entreprise. Il serait utile que vous ayez des réponses claires à ces questions :

A quel marché allez-vous vous attaquer ? Existe-t-il un potentiel de marché suffisant ? Quels défis y a-t-il? Où est le Gap ? Quelle est la situation sur le marché? Comment votre produit s'en sort-il mieux que les autres ?

Que font les concurrents ?

Si vous démarrez une activité en ligne sur un marché avec des concurrents, vous devez effectuer une analyse concurrentielle. Effectuez une étude de marché en ligne et voyez ce que font les concurrents et ce que vous pouvez faire mieux. Notez les lacunes du marché et essayez de concentrer votre activité sur celles-ci pour vous démarquer de la concurrence.

Utiliser un produit minimum viable (MVP)

Considérez MVP comme le prototype de votre idée d'entreprise. Un modèle MVP réussi peut décider du potentiel de votre activité en ligne. Si votre idée d'entreprise en ligne implique des produits, utilisez une page de destination pour tester le produit. Le produit minimum viable est une excellente stratégie qui peut être mise en œuvre dans presque toutes les activités en ligne. Cela peut aider votre entreprise à identifier les domaines à améliorer.

Produit à tester

Si MVP montre du potentiel dans votre entreprise, testez votre entreprise avec le client ciblé. Utiliser un public plus restreint pour le premier test est idéal. Si les commentaires sont majoritairement positifs, effectuez un test similaire avec un public plus large.

Utiliser les commentaires

Les commentaires sont le modèle de toute entreprise prospère, qu'elle soit en ligne ou physique. Utilisez les commentaires que vous avez reçus pendant la phase de test et voyez ce qui peut être modifié ou amélioré.

Créer un plan promotionnel

Après avoir amélioré les commentaires, créez une stratégie promotionnelle en fonction de la nature du produit. Commencez avec un investissement inférieur pour tester quels médias sociaux fonctionnent le mieux pour votre entreprise.

Continuez à expérimenter!

Continuez à expérimenter les tests A/B ou plusieurs tactiques promotionnelles jusqu'à ce que vous trouviez ce qui fonctionne le mieux avec votre entreprise.

Conclusion

L'utilisation de pages de destination pour valider votre MVP est un excellent moyen d'obtenir rapidement les résultats de l'idée. Si votre idée implique une application Web ou mobile, mais que vous n'êtes pas un expert en codage, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Des plates-formes comme AppMaster permettent aux utilisateurs de créer des applications Web et mobiles ou d'étendre le back-end d'un site sans utiliser de code. De cette façon, vous pouvez facilement créer un MVP basé sur une application pour validation sur une page de destination.