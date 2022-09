No mercado empresarial, MVP é abreviado para "Produto Mínimo Viável". Refere-se a um produto ou negócio em fase de desenvolvimento muito inicial, mas possui características suficientes para atrair potenciais clientes para validar seu ciclo de produção.

O termo conceito MVP veio de um livro de Eric Reis chamado 'The Lean Startup'. A ideia ganhou muita popularidade e é amplamente utilizada na atual era em expansão das Startups. A maioria das pessoas não sabe que você pode usar uma landing page para validar seu MVP de forma eficaz.

Como criar minha própria página de destino?

Para validar seu MVP, você deve criar uma Landing page eficaz e moderna. Você não precisa entrar em pânico se não tiver criado uma landing page ou site antes. Criar um site de página de destino é mais fácil graças ao WordPress, Wix, Weebly e provedores de serviços sem código . Você pode criar uma landing page usando templates gratuitos de acordo com a plataforma que você usa para construir o site. No entanto, a página de destino deve conter algumas funcionalidades importantes para validar o MVP.

Aqui está o que precisa estar na sua landing page para testar a ideia do MVP.

Design e gráficos

Gráficos e um design de página de destino definem o tom da experiência do cliente. Dependendo da sua natureza de MVP, você pode definir o esquema de cores de toda a sua página , seja empresa ou produto. Para criar gráficos para sua landing page MVP, você pode usar ferramentas gratuitas como Canva, Adobe Spark, Visme ou outras. Em termos de design, a abordagem minimalista funciona na maioria das vezes se sua ideia de MVP estiver relacionada aos negócios.

Texto

Depois dos gráficos e do design de uma landing page, o que chama a atenção do visitante é o seu texto, especificamente os títulos. Títulos atraentes e chamativos podem fazer com que o visitante desloque seu foco completo para o texto. Isso é o que os redatores fazem, escrevem o texto que com certeza vai chamar a atenção dos clientes. Use esses títulos para descrever seu MVP para o visitante de uma maneira fácil de ler e envolvente. Os clientes gostam de ouvir o que sua ideia pode fazer por eles e se concentrar em pontos que tornam sua ideia de produto especial.

Formulário de inscrição/contato

Uma página de destino bem-sucedida não pode ser concluída sem um formulário de inscrição ou contato. Esses formulários são a melhor maneira de envolver seu cliente em fornecer feedback ou entrar em contato com sua ideia de MVP. Se o seu produto ou negócio MVP permitir o boletim mensal, isso pode impulsionar a validação da ideia do MVP. Se os formulários estão recebendo boas respostas ou feedback, significa que os clientes o estão achando único e tem potencial para se transformar em uma startup de sucesso .

Oferta especial

Uma oferta especial na sua landing page MVP pode ser muitas coisas. Por exemplo, se a sua ideia é baseada em um produto, você pode dar aos primeiros visitantes um desconto especial ou uma oferta de entrega grátis, entre muitas outras coisas. Ofertas como essas fazem com que o cliente se sinta mais relacionado ao seu MVP. Muitas páginas de destino seguem uma oferta para aumentar seu alcance oferecendo um desconto ao cliente que compartilha sua página. A oferta pode ser definida separadamente ou com um botão CTA (call to action). Usar a oferta certa de acordo com o seu produto pode validá-lo ainda mais.

Vários testes

Se você está iniciando uma nova landing page para validar a ideia do MVP, testar várias páginas do mesmo MVP pode fazer maravilhas. Simplificando, use o teste A/B na página de destino do MVP para descobrir o que está funcionando e o que precisa ser melhorado.

Várias páginas de destino com diferentes designs, contextos e imagens podem facilitar a decisão analisando o tráfego . Verifique o que está funcionando em cada página e tente reunir todos esses recursos para obter a melhor página de destino para sua validação de MVP.

Como validar uma página de destino?

Você criou uma landing page para validar seu MVP, mas não sabe por onde começar. Vamos orientá-lo sobre como usar a página de destino de forma eficaz para validar a ideia do MVP. Aqui está tudo o que você precisa saber

Direcionar o tráfego para a página de destino

Quanto mais visitantes sua página de destino recebe, mais validação no MVP aumenta. No entanto, para isso, você precisa de tráfego na página de destino, o que pode ser um desafio para um site mais recente. Estas etapas você pode seguir para aumentar o tráfego em sua página de destino.

Postagem de convidado

A postagem de convidados é uma das maneiras mais fáceis de aumentar o tráfego. Encontre alguns sites relevantes para o seu MVP e peça para eles postarem um blog sobre sua landing page. Alguns blogs de guest posts fazem isso de graça, enquanto muitos cobram por esse serviço.

Influenciadores



Você pode usar influenciadores para direcionar o tráfego para a página de destino da sua ideia. Usar o influenciador certo para promover o site é a chave.

Mídia social



O marketing de mídia social sempre funciona se usado da maneira certa! Dependendo do nicho do MVP e do seu público-alvo, você pode usar plataformas famosas como Instagram, Facebook, Pinterest ou Snapchat para construir um público em torno do seu MVP. Os resultados da Organica no marketing de mídia social podem levar algum tempo. Se você deseja a validação antecipada, precisa usar anúncios pagos.

Usando o tráfego para validar a página de destino

Você reuniu o público para sua página de destino e agora é hora de usar esses visitantes para validar a página de destino. Aqui está como você pode fazer isso.

Analise o tráfego

Use ferramentas de análise como o Google Analytics para filtrar de onde vem o tráfego. Se você usou vários métodos, como postagem de convidados, marketing de mídia social, PPC ou marketing de influenciadores, verifique o que está funcionando melhor para sua página de destino do MVP.

Use ferramentas de análise como o Google Analytics para filtrar de onde vem o tráfego. Se você usou vários métodos, como postagem de convidados, marketing de mídia social, PPC ou marketing de influenciadores, verifique o que está funcionando melhor para sua página de destino do MVP. Filtre o público

A primeira fase de qualquer startup é decidir qual o público-alvo, e a mesma estratégia vale para o MVP. Se você conseguir o público certo significa que sua ideia tem potencial. No caso de tráfego de públicos não segmentados, a promoção precisa ser revisada.

A primeira fase de qualquer startup é decidir qual o público-alvo, e a mesma estratégia vale para o MVP. Se você conseguir o público certo significa que sua ideia tem potencial. No caso de tráfego de públicos não segmentados, a promoção precisa ser revisada. Conversão

Você está obtendo tráfego com o público certo, convertendo seu próximo passo. Dependendo da natureza do MVP, pode haver muitas maneiras diferentes de conversão, como usar um boletim informativo ou qualquer forma de assinatura que garanta a validação do seu MVP.

Quanto mais conversão você obtém da página de destino, mais ela valida a ideia de MVP.

Como faço um roteiro de MVP?

O principal benefício do MVP é que ele valida a ideia por trás de uma startup, quer ela funcione ou não. Antes de finalizar e iniciar um MVP, é crucial ter um roteiro.

Veja como você pode criar um roteiro de MVP

Identificando o mercado

A identificação do mercado deve ser o primeiro passo crucial do roteiro do Produto Mínimo Viável. Como antes de qualquer ideia de produto, a demanda deve estar disponível no mercado-alvo.

Estabelecendo objetivos

Alcançar uma meta é diretamente equivalente ao sucesso do produto. Defina metas de longo prazo de acordo com a natureza do MVP, como o que você está tentando obter da ideia no longo prazo. Por exemplo, o critério de sucesso do seu MVP é ter um número X de clientes por dia ou um número Y de vendas em um mês.

Viagem do cliente

Planeje como deve ser uma jornada de sucesso. Envolve o visitante atingir a meta definida pelo MVP/ Por exemplo, uma jornada do cliente bem-sucedida para um MVP baseado em produto ou serviço deve ser como Visitas direcionadas ao cliente O site > Cliques no botão de ação > Concluir o procedimento.

Análise

Um dos fatores cruciais na criação de um roteiro bem-sucedido de MVP é obter feedback. Peça ao visitante uma revisão ou feedback e veja o que pode ser melhorado durante a fase de MVP.

Uma landing page é um MVP?

Uma landing page pode ser o MVP ideal para qualquer startup, pois permite ao usuário validar se vale a pena perseguir a ideia ou se tem potencial suficiente para ser bem-sucedida. Muitas empresas populares como Facebook ou Airbnb não começaram com software completo. Eles testaram o MVP em seu mercado potencial e os resultados foram mais bem-sucedidos.

Como testar uma ideia de negócio online?

Os negócios online estão em alta, especialmente após o impacto do Covid-19. No entanto, assim como um negócio físico, há sempre um risco envolvido em um negócio online. O bom é que você pode testar sua ideia de negócio online para potencial. Aqui está como você pode fazer isso.

Tenha uma imagem clara

Antes de passar para os testes, você deve estar bem ciente da viabilidade do seu negócio. Ajudaria se você tivesse respostas claras para essas perguntas:

Qual é o mercado que você vai abordar? Existe potencial de mercado suficiente? Que desafios existem? Onde está o Gap? Quanta situação está no mercado? Como o seu produto se sai melhor do que os outros?

O que os concorrentes estão fazendo?

Se você está iniciando um negócio online em um mercado com concorrentes, precisa realizar uma análise competitiva. Faça uma pesquisa de mercado online e veja o que os concorrentes estão fazendo e o que você pode fazer melhor. Anote as brechas no mercado e tente focar seu negócio nelas para se destacar da concorrência.

Use um produto mínimo viável (MVP)

Considere o MVP como o protótipo da sua ideia de negócio. Um modelo de MVP de sucesso pode decidir o potencial do seu negócio online. Se sua ideia de negócio online envolve produtos, use uma landing page para testar o produto. O Produto Mínimo Viável é uma ótima estratégia que pode ser implementada em praticamente qualquer negócio online. Ele pode ajudar sua empresa a identificar áreas de melhoria.

Produto de teste

Se o MVP mostrar potencial em seu negócio, teste seu negócio com o cliente-alvo. Usar um público menor para o primeiro teste é o ideal. Se o feedback for principalmente positivo, faça um teste semelhante com um público maior.

Usar feedbacks

O feedback é o modelo para qualquer negócio de sucesso, seja online ou físico. Use o feedback que você recebeu durante a fase de teste e veja o que pode ser ajustado ou melhorado.

Crie um plano promocional

Depois de melhorar o feedback, crie uma estratégia promocional de acordo com a natureza do produto. Comece com um investimento menor para testar qual mídia social funciona melhor para o seu negócio.

Continue experimentando!

Continue experimentando testes A/B ou várias táticas promocionais até encontrar o que funciona melhor com sua empresa.

Conclusão

Usar páginas de destino para validar seu MVP é uma ótima maneira de obter os resultados da ideia antecipadamente. Se sua ideia envolve um aplicativo web ou móvel, mas você não é um especialista em codificação, não há necessidade de se preocupar. Plataformas como o AppMaster permitem que os usuários criem aplicativos da Web e móveis ou expandam o back-end de um site sem usar nenhum código. Dessa forma, você pode criar facilmente um MVP baseado em aplicativo para validação em uma página de destino.