在这个数字时代，网站、Web 应用程序和移动应用程序已成为大多数企业和机构的重要组成部分。开发世界也在迅速发展，以跟上这些并满足客户的要求。

代码开发过程的效率和可靠性影响着大型公司和小型企业。过去几年的一个重大变化是，创建 Web 应用程序或移动应用程序不再仅仅与传统的开发和编程技能相关。

相反，无代码平台的出现允许个人和企业满足他们的要求，而无需专业的开发技能或经验。没有任何编码开发方法可以让很多人以无代码初创公司的形式将他们的想法变成成功的企业。在过去的几年里，有一长串无代码创业公司。在探索一些最有效的无代码平台之前，让我们先讨论一下代码开发方法的基础知识。

什么是无代码创业公司？

使用无代码平台开发的产品或初创公司称为无代码初创公司。这些被称为无代码初创公司，因为它们是在没有手动编写一行代码的情况下开发的。无代码初创公司最常见的好处是更快的上市速度和更低的开发成本。使用无代码方法构建的公司可以在其用于创建 Web 应用程序或移动应用程序的平台的基础上享受许多不同的好处。需要注意的是， 无代码开发平台不仅适用于非技术人员的企业创始人。相反，具有 IT 背景和技术知识的人也可以使用这种方法快速有效地启动创业公司。

前 9 名有效的无代码初创公司

最近出现了许多不同的无代码初创公司。让我们看看九个最有效的无代码创业公司：

非门控媒体

《连线》杂志的编辑凯文·凯利（Kevin Kelly）在 2018 年撰写了“1,000 个真正的粉丝”文章。它主要讨论了互联网将如何影响未来，以及它将如何使某些人通过他们的创造性努力谋生。 Ungated Media 的创建者 Rob Hardy 建立了这个平台来实现这一概念。他使用 Webflow 无代码网站构建器来构建这个 Ungated Media。它的期刊和社交网络面向商人、企业家、创意人士和艺术家。它寻求帮助这些人并将他们与他们的支持者联系起来。该平台的目标是以这种方式帮助创建一家可持续发展的公司。

Ungated Media 为那些希望独立生活的人提供了一个论坛。 Webflow 用于创建 MVP成员发布的前端。 Ungated Media 成员访问提供指导资源的项目，以利用他们的想法开发可盈利的业务。此外，该网站还为创作者提供一对一的辅导。 Ungated Media 的收入估计约为每月 15,000 美元。

股息融资

另一个在金融领域成功的无代码业务的杰出例子是股息金融。这家总部位于旧金山的公司成立于 2013 年，是可再生能源和节能项目业主融资方案的顶级供应商。该平台提供家庭太阳能贷款、太阳能金融和实物资产投资作为其服务。红利金融以其一流的服务彻底改变了可再生能源业务，并且还在不断扩大。在大流行期间，它的受欢迎程度大大提高，并获得了多个奖项。

股息金融是由泡沫建立起来的。它是一个流行的无代码平台，可用于开发不同类型的网络应用程序和应用程序网站。 Dividend Finance 背后的团队非常享受 Bubble 带来的好处，因为它们使申请贷款变得更加容易。这就是股息融资总融资额超过 3.5 亿美元的原因。

同意图

美国医疗保健 IT 初创公司 Consentogram 使用 AppMaster 无代码平台创建了一个人工智能管理系统。 Consentogram 专注于患者知情同意自动化，并通过医院的 EMR 系统集成到医生工作流程中。这个想法是在护理点创建一个人工智能辅助的知情同意系统、临床决策支持 (CDS)，并为服务提供商提供基于 ML 的实时不良做法风险缓解。 AppMaster 专业服务团队能够通过使用 AppMaster 构建后端将开发时间缩短一半。用于创建解决方案的预算减少了 70%。

快乐的事业

Happy Careers 是一个网站，可帮助专业人士在觉得自己陷入不合适或无法实现的职业时发现自己的目标。他们专注于职业生涯中期的过渡，并致力于帮助世界各地的人们拥有充实的职业生涯。他们目前提供的是一本自我实践手册，其中提供了有关如何寻找新职业机会的详细说明。这是一种快速且廉价的方法，可以从您当前的职位创建战术离职策略并过渡到让您满意的职业。

Happy Careers 的新在线课程即将推出。它的目标是帮助您确定您在职业过渡路径中的位置以及接下来需要采取的行动。如果您是一位经验丰富的专业人士，正在寻找职业过渡或第二职业，或者您是一位崭露头角的混蛋，想要探索下一个忙碌的想法，Happy Careers 适合您。 Happy Careers 的整体设计和结构采用 Carrd、Stripe 和 MailerLite 等多个无代码平台构建，以将不同的功能集成到应用程序网站中。

拉姆达学校

Austen Allred 和 Ben Nelson 于 2017 年建立了名为 Lambda School 的在线编码引导程序。最初开放时，它因成为第一个使用收入分享协议作为财务策略的训练营而臭名昭著。此后，它以一种创造性的方式重塑了在线教育领域。它提供后端软件编码/开发、数据科学和 Web 开发方面的全面课程，目标声明是为增加收入提供一条低风险的道路。

此外，它目前以 4.45/5 的评分位居 2022 年最佳软件开发训练营的榜首，预计年收入为 9330 万美元。 Lambda School 的团队在 Typeform 和 Retool 等低代码平台的帮助下构建了 MVP。现在，他们正在使用其他几个无代码平台，如 Webflow、Zapier 和 Calendly 来扩展系统的功能。

总机

Switchboard 是另一个流行的无代码初创公司，由 Bubble 从头开始构建。它处理不同的广告和营销功能。创始人大卫帕尔发现，当像优步这样的大型公司必须管理庞大的广告牌网络时，很难以可靠的规模协调和管理它们，因为广告展示，特别是巨大的广告牌，每个都在不同的操作系统上运行。因此，David 和他的团队开始研究一个系统，该系统可以为这种复杂的网络提供单点控制。

于是，Switchboard 应运而生。从本质上讲，它是一种解决方案，允许企业自动集成第三方程序化广告，从单个用户界面规划和管理内容，并检查屏幕的健康状况。多年来，Switchboard 已将自己确立为非常成功的下一代 SaaS 平台。

创客垫

Makerpad 是最大的无代码教学和社交互动中心之一。他们是一个由创作者、企业、初创公司和学生组成的社区。有无代码建设的人，有公司运营的，有学生学习的，等等。通过他们众多的课程，你可以在这里掌握无代码的基础知识。您可以通过使用自动化来提高组织的效率。目前有超过 17,000 人活跃在 Makerpad 上。此外，它在全球无代码社区中名列前茅。超过 350 节课程专门为新手和以前没有代码专业知识的人创建。

通过他们标志性的 5 周、基于队列的基础培训，您过渡到成为无代码大师将需要不少于 5 周的时间。 Makerpad 建于 2019 年，2021 年被 Zapier 收购。它使用了几个无代码平台，如 Webflow、Airtable 和 Airstack。您可以根据自己的需要或业务的需要，从其工具目录中的各种无代码工具中进行选择。 Makerpad 每天都不使用代码来为公司赋能。

烤我的登陆页面

Roast My Landing Page 是一个使用 Webflow 构建的 Web 应用程序。它每月大约赚 4000 美元。顾名思义，Roast my Landing Page 为登录页面提供了定制的烘焙解决方案。该网站为其客户提供 20 分钟的定制视频，其中包含有关如何提高转化率的提示。着陆页优化专家 Oliver Meakings 创建了一家已经完成 500 多次烘焙的企业。这些烤肉都获得了五颗星。所有这些初创公司都成功地将网站访问者转变为客户。该平台旨在帮助 SaaS 公司建立客户群。

他们的产品包括烘焙风格的定制评估，其中包括改进建议。他们还提到了一些特定的网站增强解决方案作为服务的一部分。它们可以在各种地方找到，包括图片、表格和图纸。在 48 小时内，客户看到他们的电影被烘烤。如果平台对您无效，例如烘焙对您的转化率没有影响，则可以保证退款。一份烤肉的成本是 249 英镑。

剪贴簿

Kacper Staniul 是一位创造者和增长营销人员，在 Carrd 和 Airtable 的帮助下创建了 Scrapbook。您可以在此站点上发现创新且有效的电子商务和 SaaS 策略。 SaaS 公司可以使用大约 280 种策略来实现快速和显着的发展。此外，该平台还具有 80 多种电子商务策略。这些策略是由于创建者在增长营销方面的广泛背景而制定的。

所有希望扩展业务的企业家、产品开发人员和营销人员都会发现这是一种有用的资源。每个月，技术的数量继续以两到三个新策略的速度增长。使用收购策略，您可以用更多的潜在客户填充您的销售漏斗。您可以通过使用收入策略来增加您的全职客户。您可以通过使用推荐策略确保将您的产品推荐给更多人。 Scrapbook SaaS 的费用为 147 美元，Scrapbook Bundle 的费用为 197 美元，Scrapbook + Teardown 的访问费用为 797 美元。

初创公司需要编码吗？

各种无代码创业公司的出现证明了创业公司不再需要编码的事实。无论您想创建用户友好的网络应用程序还是移动应用程序，您都可以依靠无代码平台来设计可靠的系统，而无需自己编写任何代码。

无代码有多好？

没有代码平台是传统编程和开发方法的可靠替代方案。它们允许您通过简单的拖放功能在几个小时内将您的想法转化为应用程序。使用无代码开发没有明显的缺点。大多数反对无代码平台的论点都是由在传统开发领域工作的人提出的。

但是，开发行业有很大的空间，所以这两种方法都可以同时存在来开发不同类型的应用程序。随着时间的推移，越来越多的无代码平台正在市场上推出。无代码初创公司的成功案例表明，这种现代开发方法正在改变人们和企业使用不同构建应用程序的方式。

选择最佳无代码工具

市场上有许多不同的无代码平台，但您应该选择一个能够通过创建前端和后端来满足您所有要求的平台。 AppMaster 是一个现代智能无代码平台，在竞争中脱颖而出，因为它允许您创建真正的 AI 生成的后端和使用拖放式可视化编辑工具制作的引人入胜的界面。您可以使用 AppMaster 开发 Web 和移动应用程序，因此您绝对可以依靠 AppMaster 建立一个成功的无代码平台。