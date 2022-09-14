İş piyasasında MVP, "Minimum Uygulanabilir Ürün" olarak kısaltılır. Çok erken bir geliştirme aşamasındaki bir ürün veya işletmeye atıfta bulunur, ancak üretim döngüsünü doğrulamak için potansiyel müşterilerin cazibesini toplamak için yeterli özelliklere sahiptir.

MVP kavramı terimi, Eric Reis'in 'The Lean Startup' adlı kitabından geldi. Fikir çok popülerlik kazandı ve şu anki gelişen Startup döneminde yaygın olarak kullanılıyor. Çoğu kişi, MVP'nizi etkili bir şekilde doğrulamak için bir açılış sayfası kullanabileceğinizin farkında değildir.

Kendi açılış sayfamı nasıl oluşturabilirim?

MVP'nizi doğrulamak için etkili ve modern bir Açılış sayfası oluşturmalısınız. Daha önce bir açılış sayfası veya web sitesi oluşturmadıysanız paniğe kapılmanıza gerek yok. WordPress, Wix, Weebly ve kodsuz servis sağlayıcılar sayesinde bir açılış sayfası web sitesi oluşturmak daha kolaydır. Siteyi oluşturmak için kullandığınız platforma göre ücretsiz şablonlar kullanarak bir açılış sayfası oluşturabilirsiniz. Ancak, açılış sayfası MVP'yi doğrulamak için bazı temel işlevler içermelidir.

MVP fikrini test etmek için açılış sayfanızda olması gerekenler burada.

Tasarım ve grafikler

Grafikler ve bir açılış sayfası tasarımı, müşteri deneyiminin tonunu belirler. MVP yapınıza bağlı olarak, tüm sayfanızın renk düzenini işletme veya ürün olarak ayarlayabilirsiniz. MVP açılış sayfanız için grafikler oluşturmak için Canva, Adobe Spark, Visme veya diğerleri gibi ücretsiz araçları kullanabilirsiniz. MVP fikriniz işle ilgiliyse, tasarım açısından minimalist yaklaşım çoğu zaman işe yarar.

Metin

Bir açılış sayfasının grafikleri ve tasarımından sonra, ziyaretçinin dikkatini çeken metin, özellikle de başlıklardır. Çekici ve dikkat çekici başlıklar, ziyaretçinin tüm odağını metne kaydırmasını sağlayabilir. Metin yazarlarının yaptığı budur, müşterilerin dikkatini çekeceği kesin olan metni yazar. MVP'nizi ziyaretçiye okunması kolay ve ilgi çekici bir şekilde açıklamak için bu başlıkları kullanın. Müşteriler, fikrinizin onlar için neler yapabileceğini duymaktan hoşlanır ve ürün fikrinizi özel kılan noktalara odaklanır.

Kaydol/iletişim formu

Başarılı bir açılış sayfası, kayıt veya iletişim formu olmadan tamamlanamaz. Bu formlar, müşterinizi geri bildirim sağlamaya veya MVP fikriniz ile iletişime geçmenin en iyi yoludur. MVP ürününüz veya işletmeniz aylık haber bültenine izin veriyorsa, MVP fikrinin doğrulanmasını artırabilir. Formlar iyi yanıtlar veya geri bildirimler alıyorsa, müşterilerin onu benzersiz bulduğu ve başarılı bir girişime dönüşme potansiyeline sahip olduğu anlamına gelir.

Özel teklif

MVP açılış sayfanızdaki özel bir teklif birçok şey olabilir. Örneğin, fikriniz bir ürüne dayanıyorsa, diğer birçok şeyin yanı sıra erken gelen ziyaretçilere özel bir indirim veya ücretsiz teslimat teklifi sunabilirsiniz. Bunun gibi teklifler, müşterinin MVP'nize daha yakın hissetmesini sağlar. Birçok arazi sayfası, sayfalarını paylaşan müşteriye indirim sunarak erişimlerini artırma teklifini takip eder. Teklif ayrı olarak veya bir CTA (harekete geçirici mesaj) düğmesi ile ayarlanabilir. Ürününüze göre doğru teklifi kullanmak, onu daha da doğrulayabilir.

Çoklu test

MVP fikrini doğrulamak için yeni bir açılış sayfası başlatıyorsanız, aynı MVP'nin birden fazla sayfasını test etmek harikalar yaratabilir. Basitçe söylemek gerekirse, neyin işe yaradığını ve neyin iyileştirilmesi gerektiğini öğrenmek için MVP'nin açılış sayfasında A/B testini kullanın.

Farklı tasarımlara, bağlamlara ve resimlere sahip birden fazla açılış sayfası , trafiği analiz ederek karar vermenizi kolaylaştırabilir. Her sayfada nelerin çalıştığını kontrol edin ve MVP doğrulamanız için en iyi açılış sayfasını elde etmek için tüm bu özellikleri bir araya getirmeyi deneyin.

Bir açılış sayfasını nasıl doğrularsınız?

MVP'nizi doğrulamak için bir açılış sayfası oluşturdunuz, ancak nereden başlayacağınızdan emin değilsiniz. MVP fikrini doğrulamak için açılış sayfasını nasıl etkili bir şekilde kullanacağınız konusunda size rehberlik edeceğiz. İşte bilmeniz gereken her şey

Açılış sayfasına trafik çekmek

Açılış sayfanız ne kadar çok ziyaretçi alırsa, MVP artışlarında o kadar fazla doğrulama olur. Ancak bunun için, daha yeni bir web sitesi için zorlu olabilecek açılış sayfasında trafiğe ihtiyacınız var. Açılış sayfanızdaki trafiği artırmak için izleyebileceğiniz bu adımlar.

misafir ilanı

Misafir ilanı, trafiği artırmanın en kolay yollarından biridir. MVP'nizle alakalı bazı siteler bulun ve onlardan açılış sayfanız hakkında bir blog yayınlamalarını isteyin. Bazı konuk bloglar bunu ücretsiz olarak yaparken, çoğu bu hizmet için ücret alır.

Influencerlar



Trafiği fikrinizin açılış sayfasına yönlendirmek için etkileyicileri kullanabilirsiniz. Siteyi tanıtmak için doğru etkileyiciyi kullanmak anahtardır.

Sosyal medya



Sosyal medya pazarlaması, doğru şekilde kullanıldığında her zaman işe yarar! MVP'nin nişine ve hedef kitlenize bağlı olarak, MVP'niz etrafında bir kitle oluşturmak için Instagram, Facebook, Pinterest veya Snapchat gibi ünlü platformları kullanabilirsiniz. Organica'nın sosyal medya pazarlamasında sonuçları biraz zaman alabilir. Erken doğrulama istiyorsanız, ücretli reklamları kullanmanız gerekir.

Açılış sayfasını doğrulamak için trafiği kullanma

Açılış sayfanız için hedef kitleyi topladınız ve şimdi, açılış sayfasını doğrulamak için bu ziyaretçileri kullanma zamanı. İşte bunu nasıl yapabileceğiniz.

Trafiği analiz edin

Trafiğin nereden geldiğini filtrelemek için Google Analytics gibi analiz araçlarını kullanın. Konuk ilanı, sosyal medya pazarlaması, PPC veya etkileyici pazarlama gibi birden fazla yöntem kullandıysanız, MVP açılış sayfanız için en iyi neyin işe yaradığını kontrol edin.

Trafiğin nereden geldiğini filtrelemek için Google Analytics gibi analiz araçlarını kullanın. Konuk ilanı, sosyal medya pazarlaması, PPC veya etkileyici pazarlama gibi birden fazla yöntem kullandıysanız, MVP açılış sayfanız için en iyi neyin işe yaradığını kontrol edin. Kitleyi filtreleyin

Herhangi bir girişimin ilk aşaması, hangi kitleyi hedefleyeceğine karar vermektir ve aynı strateji MVP için de geçerlidir. Doğru kitleye ulaşırsanız, fikrinizin potansiyeli olduğu anlamına gelir. Hedeflenmemiş kitlelerden gelen trafik durumunda, promosyonun revize edilmesi gerekir.

Herhangi bir girişimin ilk aşaması, hangi kitleyi hedefleyeceğine karar vermektir ve aynı strateji MVP için de geçerlidir. Doğru kitleye ulaşırsanız, fikrinizin potansiyeli olduğu anlamına gelir. Hedeflenmemiş kitlelerden gelen trafik durumunda, promosyonun revize edilmesi gerekir. Dönüştürmek

Bir sonraki adımı dönüştürerek doğru kitleyle trafik alıyorsunuz. MVP'nin doğasına bağlı olarak, MVP'nizin doğrulanmasını garanti eden bir haber bülteni veya herhangi bir abonelik biçimi kullanmak gibi dönüşüm için birçok farklı yol olabilir.

Açılış sayfasından ne kadar çok dönüşüm alırsanız, MVP fikrini o kadar doğrular.

MVP yol haritasını nasıl yaparım?

MVP'nin ana yararı, işe yarayıp yaramayacağına bakılmaksızın bir girişimin arkasındaki fikri doğrulamasıdır. Bir MVP'yi sonlandırmadan ve başlatmadan önce, bir yol haritasına sahip olmak çok önemlidir.

MVP yol haritasını nasıl oluşturabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır

Pazarın belirlenmesi

Pazar tanımlama, Minimum Uygulanabilir Ürün'ün yol haritasının en önemli ilk adımı olmalıdır. Herhangi bir ürün fikrinden önce olduğu gibi, hedef pazarda talep mevcut olmalıdır.

Hedeflerin belirlenmesi

Bir hedefe ulaşmak, ürünün başarısıyla doğrudan eşdeğerdir. MVP'nin doğasına göre uzun vadeli hedefler belirleyin, örneğin uzun vadede fikirden elde etmeye çalıştığınız şey gibi. Örneğin, MVP'nizin başarı kriteri, günde X sayıda müşteriye veya bir ayda Y satış sayısına sahip olmaktır.

Müşteri yolculuğu

Başarılı bir yolculuğun nasıl olması gerektiğini planlayın. Ziyaretçinin MVP tarafından belirlenen hedefe ulaşmasını içerir/ Örneğin, bir ürün veya hizmet tabanlı MVP için başarılı bir müşteri yolculuğu, Hedeflenen Müşterinin Siteyi Ziyaret Etmeleri > Eylem Düğmesine Tıklamalar > Prosedürü Tamamlama gibi olmalıdır.

Gözden geçirmek

Başarılı bir MVP yol haritası oluşturmanın en önemli faktörlerinden biri geri bildirim almaktır. Ziyaretçiden bir inceleme veya geri bildirim isteyin ve MVP aşamasında nelerin geliştirilebileceğini görün.

Bir açılış sayfası bir MVP midir?

Bir açılış sayfası, kullanıcının fikrin peşinden koşmaya değer olup olmadığını veya başarılı olmak için yeterli potansiyele sahip olup olmadığını doğrulamasını sağladığı için herhangi bir başlangıç için ideal MVP olabilir. Facebook veya Airbnb gibi birçok popüler şirket, tam teşekküllü yazılımlarla başlamadı. MVP'yi potansiyel pazarlarında test ettiler ve sonuçlar daha başarılıydı.

Çevrimiçi bir iş fikrini nasıl test ederim?

Çevrimiçi işletmeler, özellikle Covid-19 etkisinden sonra patlama yaşıyor. Ancak, tıpkı fiziksel bir işletme gibi, çevrimiçi bir işletmede de her zaman bir risk vardır. İşin iyi yanı, çevrimiçi iş fikrinizi potansiyel açısından test edebilmenizdir. İşte bunu nasıl yapabilirsiniz.

net bir resim var

Teste geçmeden önce, iş fizibilitenizin farkında olmalısınız. Şu sorulara net cevaplar verirseniz yardımcı olur:

Hangi pazarla uğraşacaksınız? Yeterli pazar potansiyeli var mı? Hangi zorluklar var? Boşluk nerede? Piyasada durum ne kadar? Ürününüz diğerlerinden nasıl daha iyi?

Rakipler ne yapıyor?

Rakiplerin olduğu bir pazarda çevrimiçi bir iş kuruyorsanız, rekabet analizi yapmanız gerekir. Çevrimiçi bir pazar araştırması yapın ve rakiplerin neler yaptığını ve neleri daha iyi yapabileceğinizi görün. Piyasadaki boşlukları not edin ve rekabette öne çıkmak için işinizi bunlara odaklamaya çalışın.

Minimum uygulanabilir bir ürün (MVP) kullanın

MVP'yi iş fikrinizin prototipi olarak düşünün. Başarılı bir MVP modeli, çevrimiçi işinizin potansiyeline karar verebilir. Çevrimiçi iş fikriniz ürünler içeriyorsa, ürünü test etmek için bir açılış sayfası kullanın. Minimum Uygulanabilir Ürün, hemen hemen her çevrimiçi işletmede uygulanabilecek harika bir stratejidir. İşletmenizin iyileştirme alanlarını belirlemesine yardımcı olabilir.

Test ürünü

MVP işinizde potansiyel gösteriyorsa, işinizi hedeflenen müşteriyle test edin. İlk test için daha küçük bir kitle kullanmak idealdir. Geri bildirim çoğunlukla olumluysa, daha geniş bir kitleyle benzer bir test yapın.

Geri bildirimleri kullanın

Geri bildirim, ister çevrimiçi ister fiziksel olsun, herhangi bir başarılı iş için plandır. Test aşamasında aldığınız geri bildirimleri kullanın ve nelerin değiştirilebileceğini veya iyileştirilebileceğini görün.

Bir promosyon planı oluşturun

Geri bildirimleri geliştirdikten sonra, ürünün niteliğine göre bir promosyon stratejisi oluşturun. Hangi sosyal medyanın işletmeniz için en iyi sonucu verdiğini test etmek için daha düşük bir yatırımla başlayın.

Denemeye devam edin!

İşletmeniz için en iyi olanı bulana kadar A/B testi veya birden fazla promosyon taktiği denemeye devam edin.

Çözüm

MVP'nizi doğrulamak için açılış sayfalarını kullanmak, fikrin sonuçlarını erkenden almanın harika bir yoludur. Fikriniz bir web veya mobil uygulama içeriyorsa ancak kodlama uzmanı değilseniz endişelenmenize gerek yok. AppMaster gibi platformlar, kullanıcıların herhangi bir kod kullanmadan web ve mobil uygulamalar oluşturmasına veya bir sitenin arka ucunu genişletmesine olanak tanır. Bu şekilde, bir açılış sayfasında doğrulama için uygulama tabanlı bir MVP'yi kolayca oluşturabilirsiniz.