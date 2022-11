Na rynku biznesowym MVP to skrót od "Minimum Viable Product". Odnosi się do produktu lub biznesu w bardzo wczesnej fazie rozwoju, ale posiada on wystarczająco dużo cech, aby zebrać atencję potencjalnych klientów, aby zatwierdzić jego cykl produkcyjny.

Koncepcja MVP pochodzi z książki Erica Reisa o nazwie "The Lean Startup. Idea ta zyskała dużą popularność i jest powszechnie stosowana w obecnej, kwitnącej erze Startupów. Większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że można wykorzystać landing page do skutecznej walidacji MVP.

Jak stworzyć własny landing page?

Aby zwalidować swoje MVP, musisz stworzyć skuteczny i nowoczesny Landing page. Nie musisz panikować, jeśli wcześniej nie tworzyłeś landing page lub strony internetowej. Stworzenie strony internetowej typu landing page jest łatwiejsze dzięki WordPressowi, Wixowi, Weebly i usługodawcom no-code. Możesz stworzyć landing page korzystając z darmowych szablonów w zależności od platformy, której używasz do budowy strony. Jednak landing page musi zawierać kilka kluczowych funkcjonalności do walidacji MVP.

Oto co musi znaleźć się na Twojej stronie docelowej, aby przetestować ideę MVP.

Projekt i grafika

Grafika i projekt strony docelowej nadają ton doświadczeniu klienta. W zależności od charakteru MVP, możesz ustalić kolorystykę całej strony - biznesową lub produktową. Aby stworzyć grafikę na landing page MVP, możesz skorzystać z darmowych narzędzi, takich jak Canva, Adobe Spark, Visme lub innych. Pod względem designu minimalistyczne podejście sprawdza się najczęściej, jeśli Twój pomysł na MVP jest związany z biznesem.

Tekst

Po grafice i projekcie landing page'a, tym co przykuwa uwagę odwiedzającego jest jego tekst, a konkretnie nagłówki. Atrakcyjne i przyciągające wzrok nagłówki mogą sprawić, że odwiedzający przeniesie całą swoją uwagę na tekst. To właśnie robią copywriterzy, piszą tekst, który na pewno przykuje uwagę klientów. Użyj tych nagłówków, aby opisać swoje MVP do odwiedzającego w sposób, który jest łatwy do odczytania i wciągający. Klienci lubią słyszeć, co Twój pomysł może dla nich zrobić, dlatego skup się na punktach, które czynią Twój pomysł na produkt wyjątkowym.

Formularz zapisu/kontaktu

Udany landing page nie może być ukończony bez formularza zapisu lub formularza kontaktowego. Formularze te są najlepszym sposobem na zaangażowanie klienta w przekazanie informacji zwrotnej lub nawiązanie kontaktu z Twoim pomysłem MVP. Jeśli Twój produkt MVP lub biznes pozwala na miesięczny newsletter, może to zwiększyć walidację pomysłu MVP. Jeśli formularze otrzymują dobre odpowiedzi lub informacje zwrotne, oznacza to, że klienci uważają go za wyjątkowy i ma potencjał, aby przekształcić się w udany startup.

Oferta specjalna

Oferta specjalna na Twoim landing page'u MVP może mieć wiele znaczeń. Na przykład, jeśli Twój pomysł opiera się na produkcie, możesz dać wczesnym odwiedzającym specjalną zniżkę lub ofertę darmowej dostawy, wśród wielu innych rzeczy. Oferta taka jak te sprawia, że klient czuje się bardziej związany z Twoim MVP. Wiele stron lądowych podąża za ofertą, aby zwiększyć swój zasięg, oferując zniżkę dla klienta, który dzieli się swoją stroną. Oferta może być ustawiona osobno lub z przyciskiem CTA (call to action). Użycie odpowiedniej oferty zgodnej z Twoim produktem może jeszcze bardziej go zwalidować.

Wielokrotne testowanie

Jeśli rozpoczynasz nowy landing page, aby zwalidować pomysł MVP, testowanie wielu stron tego samego MVP może zdziałać cuda. Mówiąc wprost, użyj testów A/B na landing page'u MVP, aby dowiedzieć się, co działa i co wymaga poprawy.

Wiele stron docelowych z różnymi projektami, kontekstami i obrazami może ułatwić Ci decyzję dzięki analizie ruchu. Sprawdź, co działa na każdej stronie i spróbuj połączyć wszystkie te cechy, aby uzyskać najlepszy landing page do walidacji MVP.

Jak zwalidować stronę docelową?

Stworzyłeś landing page do walidacji MVP, ale nie jesteś pewien od czego zacząć. Podpowiemy Ci, jak skutecznie wykorzystać landing page do walidacji pomysłu MVP. Oto wszystko, co musisz wiedzieć

Napędzanie ruchu na stronie docelowej

Im więcej odwiedzających Twoją stronę docelową, tym bardziej wzrasta walidacja na MVP. Jednak do tego potrzebny jest ruch na stronie docelowej, co może być wyzwaniem dla nowszej strony internetowej. Te kroki możesz wykonać, aby zwiększyć ruch na swojej stronie docelowej.

Guest posting

Guest posting jest jednym z najprostszych sposobów na zwiększenie ruchu. Znajdź kilka stron istotnych dla Twojego MVP i poproś je o zamieszczenie bloga na temat Twojej strony docelowej. Niektóre blogi gościnne robią to za darmo, podczas gdy wiele opłat za tę usługę.

Influencers



Możesz użyć influencerów, aby skierować ruch na stronę docelową swojego pomysłu. Korzystanie z odpowiedniego influencera do promowania strony jest kluczem.

Media społecznościowe



Marketing w mediach społecznościowych zawsze działa, jeśli jest używany we właściwy sposób! W zależności od niszy MVP i Twojej grupy docelowej, możesz użyć znanych platform, takich jak Instagram, Facebook, Pinterest lub Snapchat, aby zbudować publiczność wokół swojego MVP. Wyniki Organica w marketingu w mediach społecznościowych mogą zająć trochę czasu. Jeśli chcesz walidacji wcześnie, musisz użyć płatnych reklam.

Wykorzystanie ruchu do walidacji landing page'a

Zebrałeś publiczność dla swojej strony docelowej, a teraz nadszedł czas, aby użyć tych odwiedzających do walidacji strony docelowej. Oto jak możesz to zrobić.

Analizuj ruch

Użyj narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics, aby przefiltrować skąd pochodzi ruch. Jeśli używałeś wielu metod, takich jak guest posting, social media marketing, PPC lub influencer marketing, sprawdź, co działa najlepiej dla twojego landing page'a MVP.

Pierwszą fazą każdego startupu jest podjęcie decyzji, do jakiej grupy odbiorców będzie on kierowany i ta sama strategia dotyczy MVP. Jeśli trafisz do odpowiedniej grupy odbiorców to znaczy, że Twój pomysł ma potencjał. W przypadku ruchu z nietrafionych odbiorców, należy zweryfikować promocję.

Otrzymujesz ruch z właściwej grupy odbiorców, konwertując ich kolejny krok. W zależności od charakteru MVP, może być wiele różnych sposobów na konwersję, jak np. wykorzystanie newslettera lub jakiejkolwiek formy subskrypcji, która gwarantuje walidację Twojego MVP.

Im więcej konwersji uzyskasz ze strony docelowej, tym bardziej waliduje ona ideę MVP.

Jak stworzyć mapę drogową MVP?

Główną korzyścią z MVP jest to, że waliduje pomysł stojący za startupem, czy będzie on działał, czy nie. Przed sfinalizowaniem i zainicjowaniem MVP, kluczowe jest posiadanie mapy drogowej.

Oto jak możesz stworzyć mapę drogową MVP

Identyfikacja rynku

Identyfikacja rynku musi być kluczowym pierwszym krokiem mapy drogowej Minimum Viable Product. Podobnie jak przed każdym pomysłem na produkt, na rynku docelowym powinien być dostępny popyt.

Wyznaczanie celów

Osiągnięcie celu jest bezpośrednio równoznaczne z sukcesem produktu. Ustal cele długoterminowe zgodnie z charakterem MVP, jak to, co próbujesz uzyskać z pomysłu w dłuższej perspektywie. Na przykład, kryterium sukcesu twojego MVP jest posiadanie X liczby klientów dziennie lub Y liczby sprzedaży w miesiącu.

Podróż klienta

Zaplanuj, jak powinna wyglądać udana podróż. Polega ona na osiągnięciu przez odwiedzającego celu wyznaczonego przez MVP/ Na przykład, udana podróż klienta dla MVP opartego na produkcie lub usłudze powinna wyglądać jak Targeted Customer Visits The Site > Clicks on Action Button > Complete the Procedure.

Przeglądaj

Jednym z kluczowych czynników w tworzeniu udanej mapy drogowej MVP jest uzyskanie informacji zwrotnej. Poproś odwiedzającego o recenzję lub informację zwrotną i zobacz, co można poprawić w fazie MVP.

Czy landing page jest MVP?

Landing page może być idealnym MVP dla każdego startupu, ponieważ pozwala użytkownikowi zweryfikować, czy pomysł jest wart ścigania lub czy ma wystarczający potencjał, aby odnieść sukces. Wiele popularnych firm jak Facebook czy Airbnb nie zaczynało od pełnoprawnego oprogramowania. Przetestowały MVP na swoim potencjalnym rynku, a rezultaty okazały się bardziej udane.

Jak przetestować pomysł na biznes online?

Biznesy online są na fali boomu, zwłaszcza po uderzeniu Covid-19. Jednak, podobnie jak w przypadku fizycznego biznesu, zawsze istnieje ryzyko związane z biznesem online. Dobrą rzeczą jest to, że możesz przetestować swój pomysł na biznes online pod kątem potencjału. Oto jak możesz to zrobić.

Miej jasny obraz

Zanim przejdziesz do testowania, powinieneś być dobrze świadomy wykonalności swojego biznesu. Pomocne byłoby, gdybyś miał jasne odpowiedzi na te pytania:

Jakim rynkiem zamierzasz się zająć? Czy istnieje wystarczający potencjał rynkowy? Jakie wyzwania istnieją? Gdzie jest luka? Jak duża jest sytuacja na rynku? Jak twój produkt wypada lepiej niż inne?

Co robią konkurenci?

Jeśli rozpoczynasz biznes online na rynku, na którym jest konkurencja, musisz przeprowadzić analizę konkurencji. Przeprowadzić badanie rynku online i zobaczyć, co konkurenci robią i co można zrobić lepiej. Zanotuj luki w rynku i spróbuj skupić swoją działalność na nich, aby wyróżnić się na tle konkurencji.

Wykorzystaj minimalny wykonalny produkt (MVP)

Potraktuj MVP jako prototyp swojego pomysłu na biznes. Udany model MVP może zadecydować o potencjale Twojego biznesu online. Jeśli Twój pomysł na biznes online dotyczy produktów, wykorzystaj landing page do przetestowania produktu. Minimum Viable Product to świetna strategia, którą można wdrożyć w prawie każdym biznesie online. Może pomóc Twojemu biznesowi zidentyfikować obszary do poprawy.

Testuj produkt

Jeśli MVP pokazuje potencjał w Twoim biznesie, przetestuj swój biznes z docelowym klientem. Używanie mniejszej publiczności do pierwszego testu jest idealne. Jeśli opinie są w większości pozytywne, przeprowadź podobny test z większą publicznością.

Korzystaj z informacji zwrotnych

Informacje zwrotne są podstawą każdego udanego biznesu, zarówno internetowego, jak i fizycznego. Wykorzystaj informacje zwrotne otrzymane podczas fazy testowej i zobacz, co można poprawić lub ulepszyć.

Stwórz plan promocji

Po poprawieniu informacji zwrotnej, stwórz strategię promocyjną zgodną z charakterem produktu. Zacznij od niższej inwestycji, aby przetestować, które media społecznościowe działają najlepiej dla Twojej firmy.

Nie przestawaj eksperymentować!

Kontynuuj eksperymentowanie z testami A/B lub wieloma taktykami promocyjnymi, aż znajdziesz to, co działa najlepiej z Twoim biznesem.

Podsumowanie

Używanie stron docelowych do walidacji swojego MVP to świetny sposób na wczesne uzyskanie wyników pomysłu. Jeśli twój pomysł obejmuje aplikację internetową lub mobilną, ale nie jesteś ekspertem od kodowania, nie ma potrzeby się martwić. Platformy takie jak AppMaster pozwalają użytkownikom tworzyć aplikacje internetowe i mobilne lub rozszerzać back end witryny bez użycia jakiegokolwiek kodu. W ten sposób możesz łatwo stworzyć MVP oparte na aplikacji do walidacji na stronie docelowej.