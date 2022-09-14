На деловом рынке MVP сокращается до «минимально жизнеспособного продукта». Он относится к продукту или бизнесу, находящемуся на очень ранней стадии разработки, но обладающему достаточными характеристиками, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов для проверки его производственного цикла.

Термин « концепция MVP » взят из книги Эрика Рейса «Бережливый стартап». Идея приобрела большую популярность и широко используется в нынешнюю бурную эпоху стартапов. Большинство людей не знают, что вы можете использовать целевую страницу для эффективной проверки вашего MVP.

Как создать свою целевую страницу?

Чтобы подтвердить свой MVP, вы должны создать эффективную и современную целевую страницу. Вам не нужно паниковать, если вы еще не создали целевую страницу или веб-сайт. Создание веб-сайта с целевой страницей стало проще благодаря WordPress, Wix, Weebly и поставщикам услуг без кода . Вы можете создать целевую страницу, используя бесплатные шаблоны в соответствии с платформой, которую вы используете для создания сайта. Однако целевая страница должна содержать некоторые ключевые функции для проверки MVP.

Вот что должно быть на вашей целевой странице, чтобы протестировать идею MVP.

Дизайн и графика

Графика и дизайн целевой страницы задают тон клиентскому опыту. В зависимости от характера вашего MVP вы можете установить цветовую схему всей страницы, будь то бизнес или продукт. Чтобы создать графику для целевой страницы MVP, вы можете использовать бесплатные инструменты, такие как Canva, Adobe Spark, Visme или другие. С точки зрения дизайна минималистский подход работает в большинстве случаев, если ваша идея MVP связана с бизнесом.

Текст

После графики и дизайна целевой страницы внимание посетителя привлекает ее текст, особенно заголовки. Привлекательные и привлекающие внимание заголовки могут заставить посетителя полностью сфокусироваться на тексте. Именно этим и занимаются копирайтеры, пишут текст, который обязательно привлечет внимание клиентов. Используйте эти заголовки, чтобы описать посетителю ваш MVP таким образом, чтобы он был легко читаемым и привлекательным. Клиентам нравится слышать, что ваша идея может сделать для них, и сосредоточиться на моментах, которые делают вашу идею продукта особенной.

Зарегистрироваться/контактная форма

Успешная целевая страница не может быть завершена без регистрации или контактной формы. Эти формы — лучший способ вовлечь вашего клиента в предоставление обратной связи или связаться с вашей идеей MVP. Если ваш продукт или бизнес MVP допускает выпуск ежемесячного информационного бюллетеня, это может повысить эффективность идеи MVP. Если формы получают хорошие отклики или отзывы, это означает, что клиенты находят их уникальными и потенциально могут превратиться в успешный стартап .

Специальное предложение

Специальное предложение на вашей целевой странице MVP может заключаться во многих вещах. Например, если ваша идея основана на продукте, вы можете, среди прочего, предоставить первым посетителям специальную скидку или бесплатную доставку. Такое предложение заставляет клиента чувствовать себя более близким к вашему MVP. Многие целевые страницы следуют за предложением увеличить охват, предлагая скидку клиенту, который поделится своей страницей. Предложение можно установить отдельно или с помощью кнопки CTA (призыв к действию). Использование правильного предложения в соответствии с вашим продуктом может еще больше подтвердить его.

Многократное тестирование

Если вы запускаете новую целевую страницу, чтобы проверить идею MVP, тестирование нескольких страниц одного и того же MVP может творить чудеса. Проще говоря, используйте A/B-тестирование на целевой странице MVP, чтобы узнать, что работает, а что нуждается в улучшении.

Несколько целевых страниц с разным дизайном, контекстом и изображениями могут облегчить вам принятие решения благодаря анализу трафика . Проверьте, что работает на каждой странице, и попробуйте объединить все эти функции, чтобы получить лучшую целевую страницу для проверки вашего MVP.

Как вы проверяете целевую страницу?

Вы создали целевую страницу для подтверждения своего MVP, но не знаете, с чего начать. Мы расскажем вам, как эффективно использовать целевую страницу для проверки идеи MVP. Вот все, что вам нужно знать

Привлечение трафика на целевую страницу

Чем больше посетителей получает ваша целевая страница, тем больше увеличивается проверка MVP. Однако для этого вам нужен трафик на целевой странице, что может быть сложно для нового веб-сайта. Эти шаги вы можете выполнить, чтобы увеличить трафик на вашей целевой странице.

Гостевая публикация

Гостевой постинг — один из самых простых способов увеличить трафик. Найдите несколько сайтов, имеющих отношение к вашему MVP, и попросите их опубликовать блог о вашей целевой странице. Некоторые блоги с гостевой публикацией делают это бесплатно, в то время как многие за эту услугу взимают плату.

Инфлюенсеры



Вы можете использовать инфлюенсеров для направления трафика на целевую страницу вашей идеи. Ключевым моментом является использование подходящего влиятельного лица для продвижения сайта.

Социальные медиа



Маркетинг в социальных сетях всегда работает, если его правильно использовать! В зависимости от ниши MVP и вашей целевой аудитории вы можете использовать известные платформы, такие как Instagram, Facebook, Pinterest или Snapchat, чтобы создать аудиторию вокруг вашего MVP. Результаты Organica в маркетинге в социальных сетях могут занять некоторое время. Если вы хотите пройти раннюю проверку, вам нужно использовать платную рекламу.

Использование трафика для проверки целевой страницы

Вы собрали аудиторию для своей целевой страницы, и теперь пришло время использовать этих посетителей для проверки целевой страницы. Вот как вы можете это сделать.

Анализировать трафик

Используйте инструменты аналитики, такие как Google Analytics, чтобы отфильтровать источники трафика. Если вы использовали несколько методов, таких как гостевая публикация, маркетинг в социальных сетях, контекстная реклама или влиятельный маркетинг, проверьте, что лучше всего работает для вашей целевой страницы MVP.

Используйте инструменты аналитики, такие как Google Analytics, чтобы отфильтровать источники трафика. Если вы использовали несколько методов, таких как гостевая публикация, маркетинг в социальных сетях, контекстная реклама или влиятельный маркетинг, проверьте, что лучше всего работает для вашей целевой страницы MVP. Фильтровать аудиторию

Первый этап любого стартапа — решить, на какую аудиторию он будет нацелен, и та же стратегия применима и к MVP. Если вы получаете правильную аудиторию, значит, у вашей идеи есть потенциал. В случае поступления трафика от нецелевых аудиторий промо нужно пересмотреть.

Первый этап любого стартапа — решить, на какую аудиторию он будет нацелен, и та же стратегия применима и к MVP. Если вы получаете правильную аудиторию, значит, у вашей идеи есть потенциал. В случае поступления трафика от нецелевых аудиторий промо нужно пересмотреть. Преобразование

Вы получаете трафик с нужной аудитории, превращая их в следующий шаг. В зависимости от характера MVP может быть много разных способов конверсии, например, использование новостной рассылки или любой формы подписки, которая гарантирует подтверждение вашего MVP.

Чем больше конверсии вы получаете с целевой страницы, тем больше она подтверждает идею MVP.

Как составить дорожную карту MVP?

Основное преимущество MVP заключается в том, что он подтверждает идею стартапа, независимо от того, будет она работать или нет. Перед завершением и инициированием MVP крайне важно иметь дорожную карту.

Вот как вы можете создать дорожную карту MVP

Определение рынка

Идентификация рынка должна быть важнейшим первым шагом дорожной карты минимально жизнеспособного продукта. Как и перед любой товарной идеей, на целевом рынке должен быть спрос.

Ставить цели

Достижение цели напрямую эквивалентно успеху продукта. Ставьте долгосрочные цели в соответствии с характером MVP, например, что вы пытаетесь получить от идеи в долгосрочной перспективе. Например, критерием успеха вашего MVP является количество клиентов X в день или количество продаж Y в месяц.

Путь клиента

Спланируйте, каким должно быть успешное путешествие. Это включает в себя достижение посетителем цели, установленной MVP. Например, успешный путь клиента для MVP на основе продукта или услуги должен быть похож на «Целевые посещения клиентов на сайте»> «Нажатие кнопки действия»> «Завершение процедуры».

Обзор

Одним из решающих факторов в создании успешной дорожной карты MVP является получение обратной связи. Попросите посетителя оставить отзыв или отзыв и посмотреть, что можно улучшить на этапе MVP.

Является ли целевая страница MVP?

Целевая страница может быть идеальным MVP для любого стартапа, поскольку она позволяет пользователю проверить, стоит ли преследовать идею и имеет ли она достаточный потенциал для успеха. Многие популярные компании, такие как Facebook или Airbnb, не начинали с полноценного программного обеспечения. Они протестировали MVP на своем потенциальном рынке, и результаты оказались более успешными.

Как протестировать бизнес-идею в Интернете?

Онлайн-бизнес переживает бум, особенно после воздействия Covid-19. Однако, как и в физическом бизнесе, в онлайн-бизнесе всегда есть риск. Хорошо, что вы можете проверить свою бизнес-идею в Интернете на предмет ее потенциала. Вот как вы можете это сделать.

Иметь четкую картину

Прежде чем переходить к тестированию, вы должны хорошо осознавать осуществимость вашего бизнеса. Было бы полезно, если бы у вас были четкие ответы на эти вопросы:

Какой рынок вы собираетесь осваивать? Достаточно ли рыночного потенциала? Какие проблемы существуют? Где находится «Гэп»? Насколько ситуация на рынке? Чем ваш продукт лучше других?

Что делают конкуренты?

Если вы начинаете онлайн-бизнес на рынке с конкурентами, вам необходимо провести конкурентный анализ. Проведите онлайн-опрос рынка и посмотрите, что делают конкуренты и что вы можете сделать лучше. Запишите лазейки на рынке и постарайтесь сосредоточить свой бизнес на них, чтобы выделиться среди конкурентов.

Используйте минимально жизнеспособный продукт (MVP)

Считайте MVP прототипом вашей бизнес-идеи. Успешная модель MVP может определить потенциал вашего онлайн-бизнеса. Если ваша бизнес-идея в Интернете связана с продуктами, используйте целевую страницу для тестирования продукта. Минимально жизнеспособный продукт — отличная стратегия, которую можно реализовать практически в любом онлайн-бизнесе. Это может помочь вашему бизнесу определить области для улучшения.

Тестовый продукт

Если MVP показывает потенциал в вашем бизнесе, протестируйте свой бизнес на целевом клиенте. Идеально использовать меньшую аудиторию для первого теста. Если отзывы в основном положительные, проведите аналогичный тест с большей аудиторией.

Используйте отзывы

Обратная связь — это план любого успешного бизнеса, будь то онлайн или физически. Используйте отзывы, полученные на этапе тестирования, и посмотрите, что можно изменить или улучшить.

Создайте план продвижения

Улучшив отзывы, создайте стратегию продвижения в соответствии с характером продукта. Начните с меньших вложений, чтобы проверить, какие социальные сети лучше всего подходят для вашего бизнеса.

Продолжайте экспериментировать!

Продолжайте экспериментировать с A/B-тестированием или несколькими тактиками продвижения, пока не найдете то, что лучше всего подходит для вашего бизнеса.

Вывод

Использование целевых страниц для проверки вашего MVP — отличный способ получить результаты заблаговременно. Если ваша идея связана с веб-приложением или мобильным приложением, но вы не являетесь экспертом в области кодирования, вам не о чем беспокоиться. Такие платформы, как AppMaster, позволяют пользователям создавать веб-приложения и мобильные приложения или расширять серверную часть сайта без использования кода. Таким образом, вы можете легко создать MVP на основе приложения для проверки на целевой странице.