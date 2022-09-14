في سوق الأعمال ، يختصر MVP إلى "Minimum Viable Product". يشير إلى منتج أو عمل تجاري في مرحلة تطوير مبكرة جدًا ، ولكنه يمتلك ميزات كافية لجمع جذب العملاء المحتملين للتحقق من صحة دورة إنتاجه.

جاء مصطلح مفهوم MVP من كتاب من تأليف إريك ريس بعنوان "The Lean Startup". اكتسبت الفكرة شعبية كبيرة وتستخدم على نطاق واسع في العصر المزدهر الحالي للشركات الناشئة. لا يدرك معظم الناس أنه يمكنك استخدام صفحة مقصودة للتحقق من صحة MVP الخاص بك بشكل فعال.

كيف أقوم بإنشاء صفحتي المقصودة؟

للتحقق من صحة MVP الخاص بك ، يجب عليك إنشاء صفحة مقصودة فعالة وحديثة. لا داعي للذعر إذا لم تقم بإنشاء صفحة مقصودة أو موقع ويب من قبل. يعد إنشاء موقع ويب للصفحة المقصودة أسهل بفضل موفري خدمات WordPress و Wix و Weebly وغير المشفرة. يمكنك إنشاء صفحة مقصودة باستخدام قوالب مجانية وفقًا للنظام الأساسي الذي تستخدمه لإنشاء الموقع. ومع ذلك ، يجب أن تحتوي الصفحة المقصودة على بعض الوظائف الأساسية للتحقق من صحة MVP.

إليك ما يجب أن يكون على صفحتك المقصودة لاختبار فكرة MVP.

التصميم والرسومات

تحدد الرسومات وتصميم الصفحة المقصودة نغمة تجربة العميل. اعتمادًا على طبيعة MVP الخاصة بك ، يمكنك تعيين مخطط ألوان صفحتك بالكامل ، سواء أكان نشاطًا تجاريًا أو منتجًا. لإنشاء رسومات لصفحة MVP المقصودة الخاصة بك ، يمكنك استخدام أدوات مجانية مثل Canva أو Adobe Spark أو Visme أو غيرها. فيما يتعلق بالتصميم ، يعمل النهج البسيط في معظم الأوقات إذا كانت فكرة MVP الخاصة بك متعلقة بالعمل.

نص

بعد الرسومات وتصميم الصفحة المقصودة ، ما يجذب انتباه الزائر هو نصها ، وتحديداً العناوين. يمكن لجذب العناوين اللافتة للنظر أن يجعل الزائر يحول تركيزه الكامل إلى النص. هذا ما يفعله مؤلفو الإعلانات ، اكتب النص الذي من المؤكد أنه يجذب انتباه العملاء. استخدم هذه العناوين لوصف MVP للزائر بطريقة تسهل قراءتها والتفاعل معها. يحب العملاء سماع ما يمكن أن تفعله فكرتك لهم والتركيز على النقاط التي تجعل فكرة منتجك مميزة .

التسجيل / نموذج الاتصال

لا يمكن إكمال الصفحة المقصودة الناجحة بدون نموذج اشتراك أو اتصال. هذه النماذج هي أفضل طريقة لإشراك عميلك في تقديم الملاحظات أو التواصل مع فكرة MVP الخاصة بك. إذا كان منتجك أو نشاطك التجاري MVP يسمح بالنشرة الإخبارية الشهرية ، فيمكن أن يعزز التحقق من صحة فكرة MVP. إذا كانت النماذج تتلقى ردودًا أو تعليقات جيدة ، فهذا يعني أن العملاء يجدونها فريدة ولديها القدرة على التحول إلى شركة ناشئة ناجحة .

عرض خاص

يمكن أن يكون العرض الخاص على صفحتك المقصودة MVP أشياء كثيرة. على سبيل المثال ، إذا كانت فكرتك تستند إلى منتج ، فيمكنك منح الزوار الأوائل خصمًا خاصًا أو عرض توصيل مجاني ، من بين أشياء أخرى كثيرة. عرض مثل هذا يجعل العميل يشعر بأنه أكثر ارتباطًا بـ MVP الخاص بك. تتبع العديد من الصفحات الأرضية عرضًا لزيادة مدى وصولها من خلال تقديم خصم للعميل الذي يشارك صفحته. يمكن تعيين العرض بشكل منفصل أو باستخدام زر CTA (الحث على اتخاذ إجراء). يمكن أن يؤدي استخدام العرض المناسب وفقًا لمنتجك إلى التحقق من صحته بشكل أكبر.

اختبارات متعددة

إذا كنت تبدأ صفحة مقصودة جديدة للتحقق من فكرة MVP ، فإن اختبار صفحات متعددة من نفس MVP يمكن أن يفعل المعجزات. ببساطة ، استخدم اختبار A / B على الصفحة المقصودة لـ MVP لمعرفة ما ينجح وما يحتاج إلى تحسين.

يمكن للصفحات المقصودة المتعددة ذات التصميمات والسياقات والصور المختلفة أن تجعل القرار سهلاً بالنسبة لك من خلال تحليل حركة المرور . تحقق مما يعمل في كل صفحة ، وحاول تجميع كل هذه الميزات معًا للحصول على أفضل صفحة مقصودة للتحقق من صحة MVP.

كيف تتحقق من صحة الصفحة المقصودة؟

لقد قمت بإنشاء صفحة مقصودة للتحقق من صحة MVP الخاص بك ، لكنك لست متأكدًا من أين تبدأ. سنوجهك حول كيفية استخدام الصفحة المقصودة بشكل فعال للتحقق من فكرة MVP. هنا كل ما تريد أن تعرفه

قيادة حركة المرور إلى الصفحة المقصودة

كلما زاد عدد زوار صفحتك المقصودة ، زادت نسبة التحقق من الصحة على MVP. ومع ذلك ، لهذا ، تحتاج إلى حركة مرور على الصفحة المقصودة ، مما قد يمثل تحديًا لموقع ويب أحدث. يمكنك اتباع هذه الخطوات لزيادة حركة المرور على صفحتك المقصودة.

ضيف النشر

يعد نشر الضيف أحد أسهل الطرق لزيادة عدد الزيارات. ابحث عن بعض المواقع ذات الصلة بـ MVP واطلب منهم نشر مدونة حول صفحتك المقصودة. تقوم بعض مدونات نشر الضيف بذلك مجانًا ، في حين أن العديد من الرسوم مقابل هذه الخدمة.

المؤثرون



يمكنك استخدام المؤثرين لتوجيه حركة المرور إلى الصفحة المقصودة لفكرتك. المفتاح هو استخدام المؤثر المناسب للترويج للموقع.

وسائل التواصل الاجتماعي



يعمل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي دائمًا إذا تم استخدامه بالطريقة الصحيحة! اعتمادًا على مكانة MVP والجمهور المستهدف ، يمكنك استخدام منصات شهيرة مثل Instagram أو Facebook أو Pinterest أو Snapchat لبناء جمهور حول MVP الخاص بك. قد تستغرق نتائج Organica في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعض الوقت. إذا كنت تريد التحقق مبكرًا ، فأنت بحاجة إلى استخدام الإعلانات المدفوعة.

استخدام حركة المرور للتحقق من صحة الصفحة المقصودة

لقد جمعت الجمهور لصفحتك المقصودة ، والآن حان الوقت لاستخدام هؤلاء الزوار للتحقق من صحة الصفحة المقصودة. هكذا كيف تقوم بها.

تحليل حركة المرور

استخدم أدوات التحليلات مثل Google Analytics لتصفية مصدر الزيارات. إذا كنت قد استخدمت طرقًا متعددة مثل نشر الضيف أو التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو PPC أو التسويق المؤثر ، فتحقق مما هو الأفضل لصفحة الهبوط الخاصة بـ MVP.

استخدم أدوات التحليلات مثل Google Analytics لتصفية مصدر الزيارات. إذا كنت قد استخدمت طرقًا متعددة مثل نشر الضيف أو التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو PPC أو التسويق المؤثر ، فتحقق مما هو الأفضل لصفحة الهبوط الخاصة بـ MVP. تصفية الجمهور

المرحلة الأولى من أي شركة ناشئة هي تحديد الجمهور الذي ستستهدفه ، وتنطبق نفس الاستراتيجية على MVP. إذا كنت تحصل على الجمهور المناسب ، فهذا يعني أن فكرتك أصبحت ممكنة. في حالة حركة المرور من الجماهير غير المستهدفة ، يجب مراجعة الترويج.

المرحلة الأولى من أي شركة ناشئة هي تحديد الجمهور الذي ستستهدفه ، وتنطبق نفس الاستراتيجية على MVP. إذا كنت تحصل على الجمهور المناسب ، فهذا يعني أن فكرتك أصبحت ممكنة. في حالة حركة المرور من الجماهير غير المستهدفة ، يجب مراجعة الترويج. تحويلات

أنت تحصل على حركة المرور مع الجمهور المناسب ، وتحويل خطوتهم التالية. اعتمادًا على طبيعة MVP ، يمكن أن يكون هناك العديد من الطرق المختلفة للتحويل ، مثل استخدام رسالة إخبارية أو أي شكل من أشكال الاشتراك الذي يضمن التحقق من صحة MVP الخاص بك.

كلما زاد التحويل الذي تحصل عليه من الصفحة المقصودة ، زاد التحقق من صحة فكرة MVP.

كيف أصنع خارطة طريق MVP؟

الميزة الرئيسية لـ MVP هي أنها تثبت صحة الفكرة الكامنة وراء الشركة الناشئة ، سواء كانت ستنجح أم لا. قبل الانتهاء من MVP والبدء به ، من الضروري أن يكون لديك خارطة طريق.

إليك كيفية إنشاء خارطة طريق MVP

تحديد السوق

يجب أن يكون تحديد السوق هو الخطوة الأولى الحاسمة لخارطة طريق الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق. كما هو الحال قبل أي فكرة منتج ، يجب أن يكون الطلب متاحًا في السوق المستهدف.

يضع اهداف

تحقيق الهدف يعادل بشكل مباشر نجاح المنتج. ضع أهدافًا طويلة المدى وفقًا لطبيعة MVP ، مثل ما تحاول الحصول عليه من الفكرة على المدى الطويل. على سبيل المثال ، تتمثل معايير نجاح MVP في الحصول على عدد X من العملاء يوميًا أو عدد مبيعات Y في الشهر.

رحلة الزبون

خطط لما يجب أن تكون عليه الرحلة الناجحة. إنه ينطوي على تحقيق الزائر للهدف الذي حدده MVP / على سبيل المثال ، يجب أن تكون رحلة العميل الناجحة لمنتج أو MVP القائم على الخدمة مثل زيارات العملاء المستهدفة الموقع> زر النقرات على الإجراء> أكمل الإجراء.

إعادة النظر

أحد العوامل الحاسمة في إنشاء خارطة طريق ناجحة لـ MVP هو الحصول على التعليقات. اطلب من الزائر مراجعة أو ملاحظات واطلع على ما يمكن تحسينه خلال مرحلة MVP.

هل الصفحة المقصودة هي MVP؟

يمكن أن تكون الصفحة المقصودة هي MVP المثالي لأي شركة ناشئة لأنها تتيح للمستخدم التحقق مما إذا كانت الفكرة تستحق المتابعة أم أنها تتمتع بإمكانية كافية للنجاح. لم تبدأ العديد من الشركات الشهيرة مثل Facebook أو Airbnb ببرامج كاملة. لقد اختبروا MVP في سوقهم المحتمل ، وكانت النتائج أكثر نجاحًا.

كيف أقوم باختبار فكرة عمل عبر الإنترنت؟

تشهد الأعمال التجارية عبر الإنترنت طفرة ، خاصة بعد تأثير Covid-19. ومع ذلك ، تمامًا مثل الأعمال التجارية المادية ، هناك دائمًا مخاطر في الأعمال التجارية عبر الإنترنت. الشيء الجيد هو أنه يمكنك اختبار فكرة عملك عبر الإنترنت من حيث الإمكانات. هكذا كيف تقوم بها.

لديك صورة واضحة

قبل الانتقال إلى الاختبار ، يجب أن تكون مدركًا جيدًا لجدوى عملك. سيكون من المفيد أن يكون لديك إجابات واضحة على هذه الأسئلة:

ما السوق الذي ستتعامل معه؟ هل هناك إمكانات سوقية كافية؟ ما هي التحديات الموجودة؟ أين هي الفجوة؟ ما هو حجم الوضع في السوق؟ كيف يكون أداء منتجك أفضل من غيره؟

ماذا يفعل المنافسون؟

إذا كنت تبدأ نشاطًا تجاريًا عبر الإنترنت في سوق مع منافسين ، فأنت بحاجة إلى إجراء تحليل تنافسي. قم بإجراء مسح للسوق عبر الإنترنت واطلع على ما يفعله المنافسون وما يمكنك القيام به بشكل أفضل. قم بتدوين الثغرات الموجودة في السوق وحاول تركيز عملك عليها لتبرز من المنافسة.

استخدم حدًا أدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP)

اعتبر MVP كنموذج أولي لفكرة عملك. يمكن لنموذج MVP الناجح أن يقرر إمكانات عملك عبر الإنترنت. إذا كانت فكرة عملك على الإنترنت تتضمن منتجات ، فاستخدم صفحة مقصودة لاختبار المنتج. الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق هو استراتيجية رائعة يمكن تنفيذها في أي عمل تجاري عبر الإنترنت تقريبًا. يمكن أن يساعد عملك في تحديد مجالات التحسين.

المنتج الاختباري

إذا أظهر MVP إمكانات في عملك ، فاختبر عملك مع العميل المستهدف. يعد استخدام جمهور أصغر للاختبار الأول أمرًا مثاليًا. إذا كانت التعليقات إيجابية في الغالب ، فقم بإجراء اختبار مماثل مع جمهور أكبر.

استخدم التقيمات

التعليقات هي مخطط لأي عمل ناجح ، سواء عبر الإنترنت أو ماديًا. استخدم التعليقات التي تلقيتها أثناء مرحلة الاختبار واطلع على ما يمكن تعديله أو تحسينه.

ضع خطة ترويجية

بعد تحسين التعليقات ، قم بإنشاء استراتيجية ترويجية وفقًا لطبيعة المنتج. ابدأ باستثمار أقل لاختبار الوسائط الاجتماعية الأفضل لعملك.

استمر في التجربة!

استمر في تجربة اختبار A / B أو التكتيكات الترويجية المتعددة حتى تجد ما يناسب عملك بشكل أفضل.

استنتاج

يعد استخدام الصفحات المقصودة للتحقق من صحة MVP طريقة رائعة للحصول على نتائج الفكرة مبكرًا. إذا كانت فكرتك تتضمن تطبيق ويب أو جوال ، لكنك لست خبيرًا في الترميز ، فلا داعي للقلق. تسمح الأنظمة الأساسية مثل AppMaster للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الويب والجوال أو توسيع النهاية الخلفية للموقع دون استخدام أي رمز. بهذه الطريقة ، يمكنك بسهولة إنشاء MVP قائم على التطبيق للتحقق من صحة الصفحة المقصودة.