我们都希望看到我们的投资回报，尤其是在创建需要大量资源的应用程序时。

您花费了金钱和时间，付出了很多努力，最后，您的应用程序已准备就绪。现在来了新的挑战：您的应用程序如何收费？

决定取决于许多因素。工作时间、测试成本、营销和推广、任何许可证的购买都是定义总体开发成本的一些方面。首先计算成本，然后设置应用程序的价格。

为了给您的产品贴上足够的价格标签，首先，让我们看看不同的定价模型。

了解定价模型的优缺点将帮助您选择最适合您的选项。

定价模型

必须在客户准备支付的价格与您希望收到的用于支付生产成本和未来维护成本的金额之间找到平衡。您准备采用的定价模型将完全取决于您的应用程序的性质。

自由

谁不喜欢免费得到东西？每个人都这样。免费提供您的应用程序可能是一个很好的起点。只要不花钱，很多客户就会愿意试用该应用程序。

它是移动应用程序的工作模型。因为商店有很多选择，人们通常开始从“免费”选项卡中寻找解决方案。

使该应用程序完全免费的另一个原因是，如果您不打算直接从中获利，而不是将其用作其他收入流平台的助推器。例如，将用户重定向到他们可以进行购买的网站。

在其他情况下，您需要找出其他产生收入的方法。一个有利可图的方法是运行应用内广告。

应用内广告

在应用程序中投放广告会产生持续的收入。您可以在应用程序中实现多种不同的广告投放格式：视频广告、横幅、弹出窗口等。

尽管如此，您在选择广告的格式、周期和主题时仍需要非常精确。否则，您可能会用不相关的、激进的内容扰乱用户。

使用在线服务（例如Google AdMob ）来过滤和排序应用内广告。

你还能做什么？向客户提供一次性付款以关闭广告。

应用内购买

我们打赌你看到了这个模型的很多例子。根据这种结构，用户可以免费下载应用程序，但它为他们提供了一些额外的功能。如果是游戏应用程序，您可以在编辑应用程序中重新填充生命或解锁照片过滤器，但需要额外付费。

这通常是最常用的模型，因为它没有任何明显的缺陷，并且允许用户访问重要的应用程序功能。

免费增值

免费增值一词来自两个词——免费 + 溢价。与应用内购买一样，它让您的客户免费下载应用，然后向他们收取高级功能的费用。

您可以尝试多种选择：

提供两个版本的应用程序 - 免费版和高级版，功能更丰富。下载免费版本并进行测试后，用户可以自行决定是否升级到高级或免费集足以满足他们的需求。

- 免费版和高级版，功能更丰富。下载免费版本并进行测试后，用户可以自行决定是否升级到高级或免费集足以满足他们的需求。 提供免费试用。为您的应用程序设置有限的免费试用期，一旦到期，客户必须付费才能继续使用该应用程序。

使用免费增值模式，您的目标是用应用程序的功能吸引客户并迫使他们切换到付费版本。

潜在的陷阱

这种定价模式可能会给开发人员带来大量工作，因为他们需要提供持续的更新和改进并管理两个不同的应用程序。

订阅

订阅是为您的应用程序考虑的另一个好策略。一切都很简单：用户必须支付月费/年费才能继续使用该应用程序。

这是流媒体平台和音乐应用程序的通用方法。我们都订阅了 Spotify、Netflix 或 Apple Music。

即使您可能不会获得新用户，您仍然可以从订阅的客户那里获得收入。将此视为与客户建立忠诚和持久关系的机会。请记住，您仍然需要提供更新和改进，因此您不会看到大量订阅取消。

有薪酬的

这是最简单的定价模型。它要求客户支付一次性费用才能下载该应用程序并免费使用。

更重要的是，用户无法感受应用程序，你要求他们立即付钱给你。您的潜在用户需要了解此应用值得购买。使用营销说服人们您的应用程序是帮助他们解决问题的最佳应用程序之一。

应用商店中的简短描述是不够的。用户将希望了解尽可能多的详细信息以做出购买决定。所以给他们这些信息，创建视觉内容来展示一切是如何运作的，推出一个网站，并使用相关平台进行推广。

你的应用程序的价值是什么？

假设您分析了所有定价模型并选择了最合适的一种。无论您正在考虑哪种选择，您仍然必须标上价格标签。

为了做出正确的决定，你必须考虑很多事情。他们之中：

你的应用程序的目的

您的业务目标

您的目标受众

市场需求

构建和维护应用程序的成本

您的竞争对手

您将在何处显示应用程序

但最重要的是，确定您的应用程序的价值。您和您的团队是第一个了解您的产品价值的人。只有有一个清晰的想法，你才能让人们相信他们在购买后会得到一些值得的回报。

如何识别应用的价值？

首先，指定您的应用程序解决的问题：翻译口头演讲的字典、改进照片的编辑器或组织您工作日的任务跟踪器。

然后，确定它如何提供解决方案并优于数千个其他类似应用程序。你的字典可能有更高的翻译速度；编辑器提供了更广泛的手动设置。

向您的客户证明，如果他们为您的词典付费，他们将获得一个袖珍翻译器，提供即时服务并将翻译保存在单独的文本文档中。因此，它可以取代口译员并减少您最有可能为他们的工作支付的费用。

尽管如此，请尽量对您的客户诚实并尊重他们的选择。你不想超出他们的期望。在信任的基础上建立关系，只有这样您才能赢得客户的忠诚度和保留率，这是持续收入的关键。

最后但并非最不重要的 - 进行竞争分析。查看类似应用程序的比率并分析您进入的市场。同样，您可以遵循一些策略。通过在价格上削弱竞争对手来获得优势。如果您的应用程序处于同一级别，那么以更高的价格出售它不会有任何好处。但是，如果您的应用程序更复杂和高级，则应收取更多费用。

许多人建议在发布您的应用程序时设置更高的价格并随着时间的推移降低价格。务实，不要投入超过普通用户支付的费用。如果我们谈论移动应用程序商店，用户预计应用程序的成本约为0.99 美分（如果不是免费的）。他们支付的金额几乎不会超过6.99 美元。

结论

考虑到这些事实，商店现在包含更多免费应用程序，而付费应用程序继续减少。最好的方法是发布带有应用内购买功能的免费应用。它为您提供了一个发挥创造力的领域；您可能会包含更多可购买的功能和服务选项，为客户提供选择：是否付费，为什么花钱。如果您决定在商店之外销售您的应用程序，请使用订阅模式。定价策略应反映您的应用程序的价值。优质的产品总会找到它的客户。