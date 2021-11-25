نريد جميعًا أن نرى عائدًا على استثماراتنا ، خاصةً عند إنشاء التطبيقات التي تتطلب موارد كبيرة.

لقد أنفقت المال ، ووقتك ، وبذلت الكثير من الجهد ، وأخيرًا ، أصبح تطبيقك جاهزًا. الآن يأتي التحدي الجديد: ما تكلفة تطبيقك؟

القرار يعتمد على العديد من العوامل. عدد ساعات العمل وتكاليف الاختبار والتسويق والترويج وشراء أي تراخيص هي بعض الجوانب التي تحدد التكلفة الإجمالية للتطوير. احسب التكاليف أولاً ، ثم حدد سعر التطبيق.

لوضع علامة سعر مناسبة على منتجك ، دعنا أولاً نلقي نظرة على نماذج التسعير المختلفة.

سيساعدك فهم مزايا وعيوب نماذج التسعير في اختيار الخيار الأفضل لك.

نماذج التسعير

من الضروري إيجاد التوازن بين السعر الذي يكون العملاء على استعداد لدفعه والمبلغ الذي تأمل في الحصول عليه لتغطية تكاليف الإنتاج وتكاليف الصيانة المستقبلية. سيعتمد نموذج التسعير الذي ستكون مستعدًا للتكيف معه كليًا على طبيعة تطبيقك.

حر

من منا لا يحب الحصول على الأشياء مجانًا؟ الجميع يفعل. يمكن أن يكون تقديم تطبيقك مجانًا نقطة انطلاق جيدة. سيكون الكثير من العملاء على استعداد لتجربة التطبيق طالما أنه لا يكلف شيئًا.

إنه نموذج عمل لتطبيقات الأجهزة المحمولة. نظرًا لأن المتاجر مليئة بالخيارات ، يبدأ الأشخاص عادةً في البحث عن الحل من علامة التبويب "مجانية".

سبب آخر لجعل التطبيق مجانيًا تمامًا هو إذا كنت لا تخطط لتحقيق ربح منه مباشرةً ، بدلاً من استخدامه كمعزز لمنصات تدفق الإيرادات الأخرى. على سبيل المثال ، أعد توجيه المستخدمين إلى موقع ويب يمكنهم من خلاله إجراء عملية شراء.

في حالات أخرى ، تحتاج إلى اكتشاف طرق إضافية لتوليد الإيرادات. وطريقة مربحة للقيام بذلك - قم بتشغيل الإعلانات داخل التطبيق.

الإعلانات داخل التطبيق

تعمل الإعلانات الجارية في التطبيق على توليد إيرادات مستمرة. يمكنك تنفيذ العديد من التنسيقات المختلفة لخدمة الإعلانات داخل تطبيقك: إعلانات الفيديو ، واللافتات ، والنوافذ المنبثقة ، وما إلى ذلك.

ومع ذلك ، يجب أن تكون دقيقًا جدًا عند اختيار تنسيق الإعلان ودورته وموضوعه. بخلاف ذلك ، قد تزعج المستخدمين بمحتوى عدواني غير ذي صلة.

استخدم الخدمات عبر الإنترنت ، مثل Google AdMob ، لتصفية الإعلانات داخل التطبيق وفرزها.

ماذا يمكنك أن تفعل أيضا؟ اعرض على العملاء إجراء دفعة لمرة واحدة لإيقاف تشغيل الإعلانات.

عمليات الشراء داخل التطبيق

نراهن أنك رأيت العديد من الأمثلة على هذا النموذج. وفقًا لهذه البنية ، يمكن للمستخدم تنزيل تطبيق مجانًا ، لكنه يوفر له بعض الميزات الإضافية مقابل المال. إذا كان تطبيقًا للعبة ، فيمكنك إعادة تعبئة الأرواح أو إلغاء قفل مرشح الصور في تطبيق التحرير مقابل سعر إضافي.

هذا هو النموذج الأكثر استخدامًا بشكل عام لأنه لا يحتوي على أي عيوب ملحوظة ويسمح للمستخدمين بالوصول إلى وظائف التطبيق الهامة.

فريميوم

مصطلح فريميوم يأتي من كلمتين - مجاني + قسط. مثل عمليات الشراء داخل التطبيق ، فإنه يتيح لعملائك تنزيل التطبيق مجانًا ثم يفرض عليهم رسومًا مقابل ميزة مميزة.

يمكنك تجربة عدة خيارات:

قدم نسختين من التطبيق - مجاني ومميز مع وظائف موسعة. بعد تنزيل إصدار مجاني واختباره ، يمكن للمستخدمين أنفسهم تحديد ما إذا كان سيتم الترقية إلى الإصدار المميز أم أن المجموعة المجانية كافية لتلبية احتياجاتهم.

- مجاني ومميز مع وظائف موسعة. بعد تنزيل إصدار مجاني واختباره ، يمكن للمستخدمين أنفسهم تحديد ما إذا كان سيتم الترقية إلى الإصدار المميز أم أن المجموعة المجانية كافية لتلبية احتياجاتهم. توفير نسخة تجريبية مجانية. قم بتعيين إصدار تجريبي مجاني محدود لتطبيقك ، وبمجرد انتهاء صلاحيته ، سيتعين على العملاء الدفع لمواصلة استخدام التطبيق.

مع نموذج freemium ، هدفك هو جذب العملاء بوظائف التطبيق وإجبارهم على التبديل إلى الإصدار المدفوع.

المزالق المحتملة

يمكن أن يتسبب نموذج التسعير هذا في الكثير من العمل للمطورين حيث سيُطلب منهم توفير تحديثات وتحسينات مستمرة وإدارة تطبيقين مختلفين.

الاشتراك

الاشتراك هو استراتيجية أخرى جيدة يجب مراعاتها لتطبيقك. كل شيء بسيط: يتعين على المستخدمين دفع رسوم شهرية / سنوية لمواصلة استخدام التطبيق.

إنه نهج عام لمنصات البث وتطبيقات الموسيقى. لدينا جميعًا اشتراك نشط في Spotify أو Netflix أو Apple Music.

على الرغم من أنك قد لا تكسب مستخدمين جددًا ، إلا أنك لا تزال تحقق أرباحًا من العملاء المشتركين. انظر إلى هذا كفرصة لبناء علاقات مخلصة وطويلة الأمد مع عملائك. ضع في اعتبارك أنه لا يزال يتعين عليك تقديم تحديثات وتحسينات ، لذلك لن ترى الكثير من عمليات إلغاء الاشتراك.

مدفوع

هذا هو أبسط نموذج تسعير. يتطلب من العملاء دفع رسوم لمرة واحدة لتنزيل التطبيق واستخدامه بحرية.

والأهم من ذلك ، أنه لا يمكن للمستخدمين التعود على التطبيق ، وتطلب منهم أن يدفعوا لك المال على الفور. يحتاج المستخدمون المحتملون لديك إلى فهم أن هذا التطبيق يستحق الشراء. استخدم التسويق لإقناع الناس بأن تطبيقك هو أحد أفضل التطبيقات لمساعدتهم على حل مشاكلهم.

لا يكفي الوصف المختصر في متجر التطبيقات. سيرغب المستخدمون في معرفة أكبر قدر ممكن من التفاصيل لاتخاذ قرار الشراء. لذا امنحهم هذه المعلومات ، وأنشئ محتوى مرئيًا لإظهار كيفية عمل كل شيء ، وقم بتشغيل موقع ويب ، واستخدام الأنظمة الأساسية ذات الصلة للترويج.

ما هي قيمة تطبيقك؟

لنفترض أنك حللت جميع نماذج التسعير واخترت أنسبها. أيًا كان الخيار الذي تفكر فيه ، لا يزال يتعين عليك وضع بطاقة سعر.

لاتخاذ القرار الصحيح ، عليك التفكير في أشياء كثيرة. بينهم:

الغرض من التطبيق الخاص بك

أهداف عملك

جمهورك المستهدف

طلب السوق

تكلفة إنشاء التطبيق وصيانته

منافسيك

أين أنت ذاهب لعرض التطبيق

ولكن الأهم من ذلك ، تحديد قيمة التطبيق الخاص بك. أنت وفريقك هم أول من يفهم قيمة منتجك. فقط بفكرة واضحة ، أنت تجعل الناس يعتقدون أنهم سيحصلون على شيء ذي قيمة في المقابل بعد الشراء.

كيف يتم التعرف على قيمة التطبيق؟

أولاً ، حدد المشكلة التي يحلها تطبيقك: قاموس يترجم الكلام اللفظي ، أو محرر يعمل على تحسين صورك ، أو متعقب مهام ينظم يوم عملك.

بعد ذلك ، حدد كيف يقدم الحل وهو أفضل من آلاف التطبيقات الأخرى المماثلة. قد يحتوي قاموسك على سرعة ترجمة أعلى ؛ يوفر المحرر نطاقًا أوسع من الإعدادات اليدوية.

أثبت لعملائك أنهم إذا دفعوا مقابل قاموسك ، فسيحصلون على مترجم جيب يقدم خدمة فورية ويحتفظ بالترجمات في مستندات نصية منفصلة. لذلك يمكن أن يحل محل المترجمين الفوريين ويقلل من النفقات التي من المرجح أن تنفقها لدفع ثمن عملهم.

ومع ذلك ، حاول أن تكون صادقًا مع عملائك واحترم اختيارهم. أنت لا تريد أن تتجاوز توقعاتهم. قم ببناء علاقاتك على الثقة ، وبهذه الطريقة فقط يمكنك كسب الولاء والاحتفاظ بعملائك ، وهو أمر أساسي لتحقيق الإيرادات المستمرة.

أخيرًا وليس آخرًا - قم بإجراء تحليل تنافسي. انظر إلى معدلات التطبيقات المماثلة وحلل السوق الذي تدخل فيه. مرة أخرى ، يمكنك اتباع بعض الاستراتيجيات. احصل على ميزتك عن طريق التقليل من أسعار المنافسين. إذا كان تطبيقك على نفس المستوى ، فلن يجدي بيعه بسعر أعلى أي فائدة. ومع ذلك ، إذا كان تطبيقك أكثر تعقيدًا وتقدماً ، فيجب عليك شحن المزيد.

يقترح الكثير عند إصدار تطبيقك تحديد سعر أعلى وخفضه بمرور الوقت. كن عمليًا ، ولا تضع أكثر من المتوسط الذي سيدفعه المستخدمون. إذا كنا نتحدث عن متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة ، يتوقع المستخدمون أن تكون تكلفة التطبيقات حوالي 0.99 سنتًا ، إن لم تكن مجانية. وهم لا يكادون يدفعون مبلغًا يزيد عن 6.99 دولارًا .

استنتاج

بالنظر إلى هذه الحقائق ، تحتوي المتاجر الآن على المزيد من التطبيقات المجانية ، وتستمر التطبيقات المدفوعة في الانخفاض. أفضل طريقة هي إطلاق تطبيق مجاني مع عمليات شراء داخل التطبيق. يمنحك مجالًا لتكون مبدعًا ؛ يمكنك تضمين المزيد من الخيارات للميزات والخدمات القابلة للشراء ، مما يوفر للعملاء خيارًا: إما الدفع أم لا ، مقابل ما ينفقون المال. إذا قررت بيع تطبيقك بعيدًا عن المتجر ، فانتقل إلى نموذج الاشتراك. يجب أن تعكس إستراتيجية التسعير قيمة تطبيقك. سيجد المنتج عالي الجودة دائمًا عملائه.