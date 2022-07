Todos nós queremos ver um retorno sobre nosso investimento, especialmente ao criar aplicativos, que requerem recursos significativos.

Você gastou dinheiro, seu tempo, muito esforço e, finalmente, seu aplicativo está pronto. Agora vem o novo desafio: quanto cobrar pelo seu aplicativo?

A decisão depende de muitos fatores. O número de horas de trabalho, custos de teste, marketing e promoção, compra de quaisquer licenças são alguns aspectos que definem o custo geral de desenvolvimento. Calcule os custos primeiro e, em seguida, defina o preço do aplicativo.

Para colocar um preço adequado em seu produto, primeiro, vamos examinar os diferentes modelos de preços.

Compreender os prós e os contras dos modelos de precificação o ajudará a escolher a melhor opção para você.

Modelos de preços

É essencial encontrar o equilíbrio entre o preço que os clientes estão dispostos a pagar e a quantia que você espera receber para cobrir os custos de produção e de manutenção futura. O modelo de preços que você estará preparado para adaptar dependerá inteiramente da natureza do seu aplicativo.

Sem custos

Quem não gosta de receber as coisas de graça? Todo mundo faz. Oferecer seu aplicativo gratuitamente pode ser um bom ponto de partida. Muitos clientes estarão dispostos a experimentar o aplicativo, desde que não custe nada.

É um modelo de trabalho para aplicativos móveis. Como as lojas estão cheias de opções, as pessoas geralmente começam a procurar a solução na guia "grátis".

Outro motivo para tornar o aplicativo totalmente gratuito é se você não planeja gerar lucro diretamente com ele, em vez de usá-lo como um impulsionador para outras plataformas de fluxo de receita. Por exemplo, redirecione os usuários para um site onde eles possam fazer uma compra.

Em outros casos, você precisa descobrir maneiras adicionais de gerar receita. E uma maneira lucrativa de fazer isso - exiba anúncios no aplicativo.

Anúncios no aplicativo

A exibição de anúncios no aplicativo gera receita contínua. Você pode implementar muitos formatos diferentes para veicular anúncios em seu aplicativo: anúncios em vídeo, banners, pop-ups, etc.

Ainda assim, você precisa ser muito preciso ao escolher o formato, a periodicidade e o assunto do anúncio. De outra forma, você pode perturbar os usuários com conteúdo irrelevante e agressivo.

Use serviços online, como o Google AdMob , para filtrar e classificar anúncios no aplicativo.

O que mais você pode fazer? Ofereça aos clientes um pagamento único para desligar os anúncios.

Compras dentro do aplicativo

Apostamos que você viu muitos exemplos deste modelo. De acordo com essa estrutura, um usuário pode baixar um aplicativo gratuitamente, mas ele oferece alguns recursos adicionais pelo dinheiro. Se for um aplicativo de jogo, você pode recarregar vidas ou desbloquear um filtro de fotos no aplicativo de edição por um preço extra.

Este é geralmente o modelo mais usado, pois não tem nenhuma falha perceptível e permite que os usuários acessem a funcionalidade significativa do aplicativo.

Freemium

O termo freemium vem de duas palavras - grátis + premium. Como as compras dentro do aplicativo, ele permite que seus clientes baixem o aplicativo gratuitamente e depois os cobra por um recurso premium.

Você pode tentar várias opções:

Oferece duas versões do aplicativo - gratuita e premium com funcionalidade ampliada. Depois de baixar uma versão gratuita e testá-la, os próprios usuários podem decidir se atualizam para o premium ou o conjunto gratuito é o suficiente para suas necessidades.

- gratuita e premium com funcionalidade ampliada. Depois de baixar uma versão gratuita e testá-la, os próprios usuários podem decidir se atualizam para o premium ou o conjunto gratuito é o suficiente para suas necessidades. Fornece um teste gratuito. Defina uma avaliação gratuita limitada para seu aplicativo e, quando ele expirar, os clientes terão que pagar para continuar usando o aplicativo.

Com o modelo freemium, seu objetivo é atrair os clientes com a funcionalidade do aplicativo e obrigá-los a mudar para a versão paga.

Armadilhas potenciais

Este modelo de preço pode causar muito trabalho para os desenvolvedores, pois eles serão obrigados a fornecer atualizações e melhorias contínuas e gerenciar dois aplicativos diferentes.

Inscrição

A assinatura é outra boa estratégia a ser considerada para seu aplicativo. Tudo é simples: os usuários precisam pagar uma taxa mensal / anual para continuar usando o aplicativo.

É uma abordagem geral para plataformas de streaming e aplicativos de música. Todos nós temos uma assinatura ativa do Spotify, Netflix ou Apple Music.

Mesmo que você não possa ganhar novos usuários, ainda está gerando receita com os clientes assinados. Veja isso como uma oportunidade de construir relacionamentos leais e duradouros com seus clientes. Lembre-se de que você ainda precisa fornecer atualizações e melhorias, portanto, não verá muitos cancelamentos de assinatura.

Pago

Este é o modelo de precificação mais simples. Exige que os clientes paguem uma taxa única para baixar o aplicativo e usá-lo gratuitamente.

Mais importante ainda, os usuários não conseguem ter uma ideia do aplicativo e você pede que eles paguem imediatamente. Seus usuários em potencial precisam entender que vale a pena comprar este aplicativo. Use o marketing para convencer as pessoas de que seu aplicativo é um dos melhores para ajudá-las a resolver seus problemas.

Uma breve descrição na app store não é suficiente. Os usuários vão querer saber o máximo de detalhes possível para tomar uma decisão de compra. Então, dê a eles essas informações, crie conteúdo visual para mostrar como tudo funciona, lance um site e use plataformas relacionadas para a promoção.

Qual é o valor do seu aplicativo?

Vamos supor que você analisou todos os modelos de precificação e escolheu o mais adequado. Qualquer que seja a opção que você esteja considerando, ainda será necessário definir um preço.

Para tomar a decisão certa, você deve levar em consideração muitas coisas. Entre eles:

O objetivo do seu aplicativo

Seus objetivos de negócios

Seu público-alvo

Demanda de mercado

O custo de construção e manutenção do aplicativo

Seus concorrentes

Onde você vai exibir o aplicativo

Mas o mais importante é identificar o valor do seu aplicativo. Você e sua equipe são as primeiras pessoas a compreender o valor do seu produto. Só com uma ideia clara, você faz as pessoas acreditarem que receberão algo que vale a pena em troca após a compra.

Como identificar o valor do app?

Primeiro, especifique o problema que seu aplicativo resolve: um dicionário traduzindo a fala verbal, um editor que aprimora suas fotos ou um rastreador de tarefas que organiza seu dia de trabalho.

Em seguida, identifique como ele fornece a solução e é melhor do que milhares de outros aplicativos semelhantes. Seu dicionário pode ter uma velocidade de tradução maior; um editor oferece uma gama mais ampla de configurações manuais.

Prove aos seus clientes que, se pagarem pelo seu dicionário, eles obterão um tradutor de bolso que fornece um serviço instantâneo e mantém as traduções em documentos de texto separados. Portanto, ele pode substituir os intérpretes e reduzir despesas que você provavelmente gasta para pagar por seu trabalho.

Mesmo assim, tente ser honesto com seus clientes e respeitar sua escolha. Você não quer exceder suas expectativas. Construa seus relacionamentos com base na confiança, só assim você pode conquistar a fidelidade e a retenção de seus clientes, o que é fundamental para a receita contínua.

Por último, mas não menos importante - faça uma análise competitiva. Observe as taxas de aplicativos semelhantes e analise o mercado em que você está entrando. Novamente, você pode seguir algumas estratégias. Obtenha sua vantagem reduzindo o preço dos concorrentes. Se seu aplicativo estiver no mesmo nível, vendê-lo por um preço mais alto não adiantará. No entanto, se seu aplicativo for mais complexo e avançado, você deve cobrar mais.

Muitos sugerem, ao lançar seu aplicativo, definir um preço mais alto e baixá-lo ao longo do tempo. Seja prático e não coloque mais do que os usuários médios pagam. Se estamos falando de lojas de aplicativos móveis, os usuários esperam que o custo dos aplicativos gire em torno de 0,99 centavos , senão de graça. E dificilmente pagam uma quantia superior a US $ 6,99 .

Conclusão

Considerando esses fatos, as lojas agora contêm mais aplicativos gratuitos e os pagos continuam diminuindo. A melhor maneira de fazer isso é lançar um aplicativo gratuito com compras no aplicativo. Isso lhe dá um campo para ser criativo; você pode incluir mais opções de recursos e serviços que podem ser adquiridos, oferecendo aos clientes uma escolha: pagar ou não, quanto gastar dinheiro. Se você decidir vender seu aplicativo fora da loja, escolha o modelo de assinatura. A estratégia de preços deve refletir o valor do seu aplicativo. Um produto de qualidade sempre encontrará seus clientes.