Мы все хотим, чтобы наши инвестиции окупались, особенно при создании приложений, которые требуют вложения больших ресурсов.

Вы потратили деньги, свое время, приложили много усилий, и, наконец, ваше приложение готово. Теперь возникает новый вопрос: сколько будет стоить ваше приложение?

Решение зависит от многих факторов. Количество потраченных рабочих часов, затраты на тестирование, маркетинг и продвижение, покупка необходимых лицензий и инструментов — это только некоторые аспекты, которые определяют общую стоимость разработки. Поэтому сначала рассчитайте стоимость, а затем установите цену для приложения.

Чтобы адекватно оценить свой продукт, сначала надо учесть наиболее подходящие модели ценообразования.

Понимание плюсов и минусов этих моделей поможет выбрать лучший вариант.

Модели ценообразования

Важно найти баланс между ценой, которую клиенты готовы заплатить, и суммой, которую вы надеетесь получить для покрытия производственных затрат и затрат на техническое обслуживание в будущем. Модель ценообразования, которую вы будете готовы адаптировать, полностью зависит от характера вашего приложения.

Бесплатные приложения

Кому не нравится получать вещи бесплатно? Зарелизить приложение на бесплатной основе — хороший старт. Пользователям станет интересно протестировать, особенно если за него не нужно платить.

Это достаточно рабочая модель для мобильных приложений. Так как в маркетах люди обычно начинают искать решение со вкладки «бесплатно».

Вы можете сделать приложение полностью бесплатным, если не планируете получать прибыль напрямую от него, а использовать его в качестве редиректа пользователей на другие платформы для сбора доходов. Например, перенаправлять людей на веб-сайт, где они могут совершить покупку.

В противном случае нужно привлекать дополнительные способы получения дохода. Один из таких — запуск рекламы в приложении.

Реклама в приложении

Размещение рекламы в приложении приносит постоянный доход. Для показа рекламы в приложении можно использовать разные форматы: видео, баннеры, всплывающие окна и т.д.

Тем не менее, вы должны быть очень точными в выборе формата, периодичности и тематики рекламы. Иначе пользователей будут раздражать вечно всплывающие окно нерелевантного агрессивного контента.

Используйте онлайн-сервисы, такие как Google AdMob, для фильтрации и сортировки рекламы в приложениях.

Что еще можно сделать? Предложите клиентам заплатить за отключение рекламы. Это тоже средство получения прибыли.

Покупки в приложении

Вы точно видели много примеров этой модели. Согласно этой структуре, пользователь может скачать приложение бесплатно и приобрести дополнительные функции за деньги. Если это игровое приложение, вы можете пополнить запасы жизней, или разблокировать фотофильтр в приложении для редактирования за дополнительную плату.

Как правило, это наиболее используемая модель, поскольку она не имеет заметных недостатков и позволяет пользователям получить доступ к значительным функциям приложения.

Freemium

Термин freemium происходит от двух слов — бесплатно + премиум. Как и покупки в приложении, такая модель позволяет вашим клиентам бесплатно загружать приложение, а затем покупать премиум версию.

Существует несколько стратегий.

Сделайте две версии приложения — бесплатную и премиальную с расширенным функционалом. Скачав бесплатную версию и протестировав ее, пользователи сами могут решить, стоит ли перейти на премиум-версию или им достаточно функционала бесплатного аппа.

— бесплатную и премиальную с расширенным функционалом. Скачав бесплатную версию и протестировав ее, пользователи сами могут решить, стоит ли перейти на премиум-версию или им достаточно функционала бесплатного аппа. Бесплатная пробная версия. Ваши клиенты смогут скачать приложение с бесплатным пробным периодом. По истечении его срока пользователям нужно заплатить, чтобы продолжить использование приложения.

С моделью Freemium ваша цель — привлечь клиентов функциональностью приложения и заставить их перейти на платную версию, где им будет доступно еще больше возможностей.

На что обратить внимание

Такой подход требует многого от разработчиков. Необходимо предоставлять постоянные обновления и улучшения, а также управлять двумя разными приложениями.

Подписки

Подписки — еще одна хорошая стратегия для вашего приложения. Здесь все просто — юзеры должны платить ежемесячную/годовую плату, чтобы пользоваться приложением.

Такой подход часто используют стриминговые платформы и музыкальные приложения. Согласитесь, почти у каждого из нас подписка на Spotify, Netflix или Apple Music.

С моделью подписок вы скорее всего не будете так активно получать новых пользователей, но сможете получать постоянный доход от активных. Воспринимайте это как возможность построить лояльные и долгосрочные отношения со своими клиентами. Но не забывайте, что регулярные обновления и улучшения никто не отменял. Люди все равно будут ждать апдейты в подтверждение того, что они не зря ежемесячно платят вам деньги.

Платные приложения

Это самая простая модель ценообразования — от клиента требуется провести разовый платеж за покупку приложения. Дальше он может пользоваться им без необходимости продления или дополнительных плат.

Эту модель использовать сложнее, а точнее сложнее заставить человека купить именно ваше приложение. Ведь пользователи не могут протестировать приложение и убедиться в его пользе, а вы уже просите их отдать за него свои деньги.

Необходимо дать понять людям, что это приложение стоит покупать. Используйте маркетинг, чтобы убедить людей, что ваше приложение одно из лучших, которое точно решит их проблему.

Краткого описания в магазине аппов будет недостаточно. Пользователи захотят узнать как можно больше деталей, чтобы принять решение о покупке. Дайте им эту возможность, создайте визуальный контент, чтобы показать, как все работает, запустите веб-сайт и используйте подходящие платформы для продвижения.

В чем ценность вашего приложения?

Предположим, вы проанализировали все модели ценообразования и выбрали наиболее подходящую. Какой бы вариант вы ни рассматривали, вам все равно придется поставить точную цену.

Для этого нужно учесть несколько факторов:

назначение вашего приложения;

ваши бизнес-цели;

ваша целевая аудитория;

рыночный спрос;

стоимость создания и поддержки приложения;

ваши конкуренты;

где вы собираетесь публиковать приложение.

Но самое главное — определите ценность своего приложения. Вы и ваша команда — первые, кто понимают ценность вашего продукта. Только имея четкое представление об этом, можно заставить людей поверить в то, что они получат что-то стоящее после покупки.

Как определить ценность приложения?

Сначала укажите проблему, которую решает ваше приложение, будь это апп для перевода устной речи, редактор, улучшающий ваши фотографии, или трекер задач, организующий ваш рабочий день.

Затем определите, как оно обеспечивает решение и почему лучше, других аналогичных приложений. Например, ваш словарь может иметь более высокую скорость перевода; а редактор предоставлять более широкий набор ручных настроек.

Докажите своим клиентам, что если они заплатят за ваш словарь, они получат карманного переводчика с мгновенной выдачей результат и сохранением перевода в отдельных текстовых документах. А это значить, приложение и вовсе сможет заменить переводчиков и сократить расходы, которые вы, скорее всего, потратите на оплату их работу.

Тем не менее, постарайтесь быть честными со своими клиентами и уважать их выбор. Не пытайтесь превзойти их ожидания. Постройте свои отношения на доверии, только так вы заработаете лояльность и удержите своих клиентов, что является ключом к постоянному доходу.

И последнее, но не менее важное — проведите конкурентный анализ. Посмотрите рейтинг аналогичных приложений и проанализируйте рынок, на которой вы выходите. Опять же, вы можете следовать некоторым стратегиям. Установите цену ниже, чем у ваших прямых конкурентов, чтобы быстрее обратить на себя внимание. Если ваше приложение на одном уровне с конкурентами, продать его по более высокой цене будет очень тяжело. Но, если продукт более сложный и продвинутый, увеличивайте ценник.

Будьте практичными и не ставьте цену выше той, которую готовы заплатить среднестатистические пользователи. Если мы говорим о магазинах мобильных приложений, пользователи ожидают, что минимальная стоимость аппа будет около 99 центов. При этом максимальный порог составляет $6,99.

Заключение

Учитывая нежелание пользователей платить за установку приложений, в маркетах появляется больше бесплатных приложений, а стоимость платных падает.

Намного выгоднее выпустить бесплатное приложение с опцией внутренних покупок. Это даст вам поле для творчества, вы сможете включить больше вариантов в платные функции, предоставляя клиентам выбор: платить или нет в целом, и на что тратить деньги внутри приложения.

Если же вы решите продавать свое приложение вне магазина (App Store, Google Play), выберите модель подписки.

Ценовая стратегия должна отражать ценность вашего приложения. Качественный товар всегда найдет своего покупателя.