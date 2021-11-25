Hepimiz, özellikle önemli kaynaklar gerektiren uygulamalar oluştururken yatırımımızın geri dönüşünü görmek isteriz.

Paranızı, zamanınızı harcadınız, çok emek harcadınız ve sonunda uygulamanız hazır. Şimdi yeni zorluk geliyor: Uygulamanız için ne ücret alınır?

Karar birçok faktöre bağlıdır. Çalışma saatlerinin sayısı, test maliyetleri, pazarlama ve promosyon, herhangi bir lisansın satın alınması, genel geliştirme maliyetini tanımlayan bazı hususlardır. Önce maliyetleri hesaplayın, ardından uygulama için fiyatı belirleyin.

Ürününüze yeterli fiyat etiketi koymak için önce farklı fiyatlandırma modellerine bakalım.

Fiyatlandırma modellerinin artılarını ve eksilerini anlamak, sizin için en iyi seçeneği seçmenize yardımcı olacaktır.

Fiyatlandırma Modelleri

Müşterilerin ödemeye hazır oldukları fiyat ile üretim maliyetlerini ve gelecekteki bakım maliyetlerini karşılamak için almayı umduğunuz miktar arasındaki dengeyi bulmak çok önemlidir. Uyarlamaya hazır olacağınız fiyatlandırma modeli, tamamen uygulamanızın doğasına bağlı olacaktır.

Özgür

Kim bir şeyleri ücretsiz almayı sevmez? Herkes yapar. Uygulamanızı ücretsiz olarak sunmak iyi bir başlangıç noktası olabilir. Pek çok müşteri, hiçbir maliyeti olmadığı sürece uygulamayı denemek isteyecektir.

Mobil uygulamalar için çalışan bir modeldir. Mağazalar seçeneklerle dolu olduğundan, insanlar genellikle çözümü "ücretsiz" sekmesinden aramaya başlar.

Uygulamayı tamamen ücretsiz hale getirmenin bir başka nedeni de, diğer gelir akışı platformları için güçlendirici olarak kullanmak yerine doğrudan ondan kar elde etmeyi planlamıyor olmanızdır. Örneğin, kullanıcıları satın alma yapabilecekleri bir web sitesine yönlendirin.

Diğer durumlarda, gelir elde etmenin ek yollarını bulmanız gerekir. Bunu yapmanın karlı bir yolu da uygulama içi reklamlar yayınlamak.

Uygulama içi reklamlar

Uygulamada reklam yayınlamak, sürekli gelir sağlar. Uygulamanızda reklam sunmak için birçok farklı biçim uygulayabilirsiniz: video reklamlar, afişler, açılır pencereler vb.

Yine de, reklamın biçimini, periyodikliğini ve konusunu seçerken çok hassas olmanız gerekir. Aksi takdirde, alakasız, agresif içerikle kullanıcıları rahatsız edebilirsiniz.

Uygulama içi reklamları filtrelemek ve sıralamak için Google AdMob gibi çevrimiçi hizmetleri kullanın.

Başka ne yapabilirim? Müşterilere, reklamları kapatmak için bir kerelik ödeme yapmalarını teklif edin.

Uygulama içi satın alma işlemleri

Bahse gireriz bu modelin birçok örneğini görmüşsünüzdür. Bu yapıya göre, bir kullanıcı bir uygulamayı ücretsiz olarak indirebilir, ancak para karşılığında onlara bazı ek özellikler sunar. Bu bir oyun uygulamasıysa, ek bir ücret karşılığında düzenleme uygulamasında canları yeniden doldurabilir veya bir fotoğraf filtresinin kilidini açabilirsiniz.

Bu, göze çarpan herhangi bir kusuru olmadığı ve kullanıcıların önemli uygulama işlevlerine erişmesine izin verdiği için genellikle en çok kullanılan modeldir.

ücretsiz

Freemium terimi iki kelimeden gelir - ücretsiz + premium. Uygulama içi satın alma işlemleri gibi, müşterilerinizin uygulamayı ücretsiz olarak indirmesine ve ardından premium bir özellik için ücretlendirmesine olanak tanır.

Birkaç seçeneği deneyebilirsiniz:

Uygulamanın iki sürümünü sunun - ücretsiz ve genişletilmiş işlevselliğe sahip premium. Ücretsiz bir sürümü indirdikten ve test ettikten sonra, kullanıcılar ihtiyaçları için premium veya ücretsiz sete yükseltmenin yeterli olup olmadığına kendileri karar verebilirler.

- ücretsiz ve genişletilmiş işlevselliğe sahip premium. Ücretsiz bir sürümü indirdikten ve test ettikten sonra, kullanıcılar ihtiyaçları için premium veya ücretsiz sete yükseltmenin yeterli olup olmadığına kendileri karar verebilirler. Ücretsiz bir deneme sağlayın. Uygulamanız için sınırlı bir ücretsiz deneme ayarlayın ve süresi dolduğunda müşterilerin uygulamayı kullanmaya devam etmek için ödeme yapması gerekir.

Freemium modeliyle amacınız, uygulamanın işlevselliği ile müşterileri cezbetmek ve onları ücretli sürüme geçmeye ikna etmektir.

Potansiyel tuzaklar

Bu fiyatlandırma modeli, geliştiricilerin sürekli güncellemeler ve iyileştirmeler sağlamaları ve iki farklı uygulamayı yönetmeleri gerekeceğinden çok fazla çalışmaya neden olabilir.

abonelik

Abonelik, uygulamanız için dikkate alınması gereken başka bir iyi stratejidir. Her şey çok basit: kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam etmek için aylık/yıllık bir ücret ödemesi gerekiyor.

Akış platformları ve müzik uygulamaları için genel bir yaklaşımdır. Hepimizin aktif bir Spotify, Netflix veya Apple Music aboneliği var.

Yeni kullanıcılar kazanmasanız bile, abone olan müşterilerden gelir elde ediyorsunuz. Bunu müşterilerinizle sadık ve uzun süreli ilişkiler kurmak için bir fırsat olarak görün. Hala güncellemeler ve iyileştirmeler sağlamanız gerektiğini unutmayın, böylece çok fazla abonelik iptali görmezsiniz.

Paralı

Bu en basit fiyatlandırma modelidir. Müşterilerin uygulamayı indirmek ve özgürce kullanmak için bir kerelik ücret ödemesini gerektirir.

Daha da önemlisi, kullanıcılar uygulama hakkında bir fikir edinemez ve onlardan size hemen para ödemelerini istersiniz. Potansiyel kullanıcılarınızın bu uygulamanın satın almaya değer olduğunu anlaması gerekir. İnsanları, uygulamanızın sorunlarını çözmelerine yardımcı olacak en iyilerden biri olduğuna ikna etmek için pazarlamayı kullanın.

Uygulama mağazasında kısa bir açıklama yeterli değil. Kullanıcılar bir satın alma kararı vermek için mümkün olduğunca çok ayrıntı bilmek isteyeceklerdir. Bu yüzden onlara bu bilgiyi verin, her şeyin nasıl çalıştığını göstermek için görsel içerik oluşturun, bir web sitesi açın ve tanıtım için ilgili platformları kullanın.

Uygulamanızın değeri nedir?

Tüm fiyatlandırma modellerini analiz ettiğinizi ve en uygun olanı seçtiğinizi varsayalım. Hangi seçeneği düşünürseniz düşünün, yine de bir fiyat etiketi koymak zorundasınız.

Doğru kararı vermek için birçok şeyi göz önünde bulundurmalısınız. Aralarında:

Uygulamanızın amacı

İş hedefleriniz

hedef kitleniz

Piyasa talebi

Uygulamayı oluşturma ve sürdürme maliyeti

rakipleriniz

Uygulamayı nerede görüntüleyeceksiniz

Ancak en önemlisi, uygulamanızın değerini belirleyin. Siz ve ekibiniz, ürününüzün değerini anlayan ilk kişilersiniz. Sadece net bir fikirle, insanları satın aldıktan sonra karşılığında değerli bir şey alacaklarına inandırırsınız.

Uygulamanın değeri nasıl belirlenir?

İlk olarak, uygulamanızın çözdüğü sorunu belirleyin: sözlü konuşmayı çeviren bir sözlük, fotoğraflarınızı iyileştiren bir düzenleyici veya iş gününüzü organize eden bir görev izleyici.

Ardından, çözümü nasıl sunduğunu ve diğer binlerce benzer uygulamadan nasıl daha iyi olduğunu belirleyin. Sözlüğünüz daha yüksek bir çeviri hızına sahip olabilir; bir düzenleyici, daha geniş bir manuel ayar yelpazesi sunar.

Müşterilerinize, sözlüğünüz için ödeme yaparlarsa, anında hizmet veren ve çevirileri ayrı metin belgelerinde tutan bir cep tercümanı alacaklarını kanıtlayın. Böylece tercümanların yerini alabilir ve büyük olasılıkla onların çalışmaları için harcadığınız masrafları azaltabilir.

Bununla birlikte, müşterilerinize karşı dürüst olmaya çalışın ve seçimlerine saygı gösterin. Beklentilerini aşmak istemezsiniz. İlişkilerinizi güven üzerine inşa edin, ancak bu şekilde, sürekli gelirin anahtarı olan müşterilerinizin sadakatini ve elde tutulmasını sağlayabilirsiniz.

Son fakat en az değil - bir rekabet analizi yapın. Benzer uygulamaların oranlarına bakın ve girdiğiniz pazarı analiz edin. Yine bazı stratejiler izleyebilirsiniz. Rakiplerinizin fiyatını düşürerek avantajınızı elde edin. Uygulamanız aynı seviyedeyse, daha yüksek bir fiyata satmak hiçbir işe yaramaz. Ancak uygulamanız daha karmaşık ve gelişmişse daha fazla ücretlendirmeniz gerekir.

Birçoğu, uygulamanızı yayınlarken daha yüksek bir fiyat belirlemenizi ve zaman içinde düşürmenizi önerir. Pratik olun ve kullanıcıların ödeyeceği ortalamadan fazlasını koymayın. Mobil uygulama mağazalarından bahsediyorsak, kullanıcılar uygulamaların maliyetinin ücretsiz olmasa da 0,99 sent civarında olmasını bekliyor. Ve 6.99 dolardan fazla bir miktar ödemezler.

Çözüm

Bu gerçekler göz önüne alındığında, mağazalar artık daha fazla ücretsiz uygulama içeriyor ve ücretli olanlar azalmaya devam ediyor. Gitmenin en iyi yolu, uygulama içi satın alımlarla ücretsiz bir uygulama yayınlamak. Size yaratıcı olmanız için bir alan sağlar; Daha fazla satın alınabilir özellik ve hizmet seçeneği ekleyerek müşterilere bir seçenek sunabilirsiniz: ödeme yapıp yapmama, ne için para harcayacakları. Uygulamanızı mağaza dışında satmaya karar verirseniz, abonelik modelini tercih edin. Fiyatlandırma stratejisi, uygulamanızın değerini yansıtmalıdır. Kaliteli ürün her zaman müşterisini bulacaktır.