We willen allemaal een rendement op onze investering zien, vooral bij het maken van toepassingen, waarvoor aanzienlijke middelen nodig zijn.

Je hebt geld en tijd uitgegeven, veel moeite gedaan, en eindelijk is je app klaar. Nu komt de nieuwe uitdaging: wat moet je vragen voor je app?

De beslissing hangt af van vele factoren. Het aantal werkuren, testkosten, marketing en promotie, aankoop van eventuele licenties zijn enkele aspecten die de totale kosten van de ontwikkeling bepalen. Bereken eerst de kosten en bepaal dan de prijs voor de app.

Om een adequaat prijskaartje aan uw product te hangen, laten we eerst de verschillende prijsmodellen bekijken.

Inzicht in de voor- en nadelen van prijsmodellen zal u helpen de beste optie voor u te kiezen.

Prijsmodellen

Het is essentieel een evenwicht te vinden tussen de prijs die klanten bereid zijn te betalen en het bedrag dat u hoopt te ontvangen om de productiekosten en de kosten van toekomstig onderhoud te dekken. Welk prijsmodel u bereid bent aan te passen, hangt volledig af van de aard van uw app.

Gratis

Wie krijgt niet graag dingen gratis? Iedereen doet dat. Uw app gratis aanbieden kan een goed uitgangspunt zijn. Veel klanten zullen bereid zijn de app te proberen zolang het niets kost.

Het is een werkend model voor mobiele apps. Omdat winkels vol zitten met opties, gaan mensen meestal op zoek naar de oplossing via het tabblad "gratis".

Een andere reden om de app helemaal gratis te maken is als u niet van plan bent om er direct winst mee te maken, in plaats van hem te gebruiken als aanjager voor andere platforms voor het genereren van inkomsten. Stuur gebruikers bijvoorbeeld door naar een website waar ze een aankoop kunnen doen.

In andere gevallen moet u extra manieren bedenken om inkomsten te genereren. En een winstgevende manier om dat te doen - run in-app advertenties.

In-app advertenties

Advertenties in de app genereren doorlopende inkomsten. U kunt veel verschillende formaten implementeren voor het aanbieden van advertenties in uw applicatie: videoadvertenties, banners, pop-ups, enz.

U moet echter zeer nauwkeurig zijn bij het kiezen van het advertentieformaat, de periodiciteit en het onderwerp. Anders zou u gebruikers kunnen storen met irrelevante, agressieve inhoud.

Gebruik online diensten, zoals Google AdMob, voor het filteren en sorteren van in-app advertenties.

Wat kunt u nog meer doen? Bied klanten aan een eenmalige betaling te doen om de advertenties uit te schakelen.

In-app aankopen

We wedden dat je veel voorbeelden van dit model hebt gezien. Volgens deze structuur kan een gebruiker een app gratis downloaden, maar biedt hij voor het geld een aantal extra functies. Als het een game-app is, kun je voor een extra prijs levens bijvullen of een fotofilter ontgrendelen in de bewerkingsapp.

Dit is over het algemeen het meest gebruikte model, omdat het geen opvallende gebreken heeft en gebruikers toegang geeft tot de belangrijke app-functionaliteit.

Freemium

De term freemium komt van twee woorden - gratis + premium. Net als bij in-app aankopen laat u uw klanten de app gratis downloaden en brengt u hen vervolgens kosten in rekening voor een premium functie.

Je kunt verschillende opties proberen:

Bied twee versies van de app aan - gratis en premium met uitgebreide functionaliteit. Na het downloaden van een gratis versie en het testen ervan, kunnen gebruikers zelf beslissen of ze willen upgraden naar premium of dat de gratis set voldoende is voor hun behoeften.

- gratis en premium met uitgebreide functionaliteit. Na het downloaden van een gratis versie en het testen ervan, kunnen gebruikers zelf beslissen of ze willen upgraden naar premium of dat de gratis set voldoende is voor hun behoeften. Zorg voor een gratis proefversie. Stel een beperkte gratis proefperiode in voor uw app, en zodra die afloopt, moeten klanten betalen om de app te blijven gebruiken.

Met het freemium-model is het de bedoeling om klanten te verleiden met de functionaliteit van de app en hen te dwingen over te stappen naar de betaalde versie.

Mogelijke valkuilen

Dit prijsmodel kan veel werk opleveren voor ontwikkelaars, omdat ze voortdurend updates en verbeteringen moeten bieden en twee verschillende apps moeten beheren.

Abonnement

Abonnement is een andere goede strategie om te overwegen voor uw app. Alles is eenvoudig: gebruikers moeten een maandelijks/jaarlijks bedrag betalen om de app te kunnen blijven gebruiken.

Het is een algemene aanpak voor streamingplatforms en muziekapps. We hebben allemaal een actief abonnement op Spotify, Netflix of Apple Music.

Ook al krijg je misschien geen nieuwe gebruikers, je genereert nog steeds inkomsten uit klanten met een abonnement. Zie dit als een kans om loyale en langdurige relaties met je klanten op te bouwen. Houd in gedachten dat u nog steeds updates en verbeteringen moet bieden, dus u zult niet veel abonnementsopzeggingen zien.

Betaald

Dit is het eenvoudigste prijsmodel. Klanten moeten eenmalig betalen om de app te downloaden en vrij te gebruiken.

Belangrijker nog, gebruikers kunnen geen gevoel krijgen bij de app, en je vraagt hen meteen geld te betalen. Je potentiële gebruikers moeten begrijpen dat deze app het kopen waard is. Gebruik marketing om mensen ervan te overtuigen dat jouw applicatie een van de beste is om hen te helpen hun problemen op te lossen.

Een korte beschrijving in de app store is niet genoeg. Gebruikers zullen zoveel mogelijk details willen weten om een aankoopbeslissing te nemen. Dus geef ze deze informatie, creëer visuele content om te laten zien hoe alles werkt, lanceer een website en gebruik gerelateerde platforms voor de promotie.

Wat is de waarde van uw app?

Laten we aannemen dat je alle prijsmodellen hebt geanalyseerd en de meest geschikte hebt gekozen. Welke optie je ook overweegt, je moet er nog steeds een prijskaartje aan hangen.

Om de juiste beslissing te nemen, moet je met veel dingen rekening houden. Onder andere:

Het doel van je app

Uw zakelijke doelstellingen

Uw doelgroep

De marktvraag

De kosten van het bouwen en onderhouden van de app

Je concurrenten

Waar u de app gaat tonen

Maar het belangrijkste is dat je de waarde van je app vaststelt. Jij en je team zijn de eerste mensen die de waarde van je product begrijpen. Alleen met een duidelijk idee laat je mensen geloven dat ze er na de aankoop iets waardevols voor terugkrijgen.

Hoe identificeer je de waarde van de app?

Specificeer eerst het probleem dat uw app oplost: een woordenboek dat verbale spraak vertaalt, een editor die uw foto's verbetert, of een task tracker die uw werkdag organiseert.

Bepaal vervolgens hoe de app de oplossing biedt en beter is dan duizenden andere soortgelijke apps. Je woordenboek kan een hogere vertaalsnelheid hebben; een editor biedt een breder scala aan handmatige instellingen.

Bewijs uw klanten dat als ze voor uw woordenboek betalen, ze een vertaler in zakformaat krijgen die onmiddellijke service biedt en de vertalingen in afzonderlijke tekstdocumenten bewaart. Het kan dus tolken vervangen en de uitgaven verminderen die u waarschijnlijk uitgeeft om hun werk te betalen.

Probeer niettemin eerlijk te zijn tegen uw klanten en hun keuze te respecteren. U wilt hun verwachtingen niet overtreffen. Bouw uw relaties op vertrouwen, alleen zo kunt u loyaliteit en het behoud van uw klanten verdienen, wat de sleutel is tot blijvende inkomsten.

Last but not least - maak een concurrentieanalyse. Kijk naar de tarieven van soortgelijke apps en analyseer de markt waarin u zich begeeft. Ook hier kunt u enkele strategieën volgen. Haal uw voordeel door concurrenten te onderbieden op de prijs. Als uw app van hetzelfde niveau is, zal het verkopen voor een hogere prijs geen goed doen. Maar als uw app complexer en geavanceerder is, moet u meer vragen.

Velen stellen voor om bij de lancering van je applicatie een hogere prijs vast te stellen en die na verloop van tijd te verlagen. Wees praktisch, en zet niet meer in dan de gemiddelde gebruiker zal betalen. Als we het hebben over mobiele app stores, verwachten gebruikers dat de kosten van de apps rond de 0,99 cent liggen, zo niet gratis. En ze betalen nauwelijks meer dan 6,99 dollar.

Conclusie

Gezien deze feiten bevatten de winkels nu meer gratis apps, en de betaalde blijven dalen. De beste manier is om een gratis app uit te brengen met in-app aankopen. Het geeft je een veld om creatief te zijn; je kunt meer opties van koopbare functies en service opnemen, waardoor klanten een keuze hebben: wel of niet betalen, waarvoor geld uitgeven. Als u besluit uw app buiten de winkel te verkopen, ga dan voor het abonnementsmodel. De prijsstrategie moet de waarde van uw app weerspiegelen. Een kwaliteitsproduct zal altijd zijn klanten vinden.