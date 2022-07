Wir alle wollen einen Return on Investment, insbesondere bei der Erstellung von Anwendungen, die erhebliche Ressourcen erfordern.

Sie haben Geld, Ihre Zeit, viel Mühe investiert und schließlich ist Ihre App fertig. Jetzt kommt die neue Herausforderung: Was kostet Ihre App?

Die Entscheidung hängt von vielen Faktoren ab. Die Anzahl der Arbeitsstunden, Testkosten, Marketing und Werbung, der Erwerb von Lizenzen sind einige Aspekte, die die Gesamtkosten der Entwicklung bestimmen. Berechnen Sie zuerst die Kosten und legen Sie dann den Preis für die App fest.

Um Ihrem Produkt einen angemessenen Preis zu verleihen, schauen wir uns zunächst die verschiedenen Preismodelle an.

Wenn Sie die Vor- und Nachteile von Preismodellen kennen, können Sie die für Sie beste Option auswählen.

Preismodelle

Es ist wichtig, das Gleichgewicht zwischen dem Preis, den die Kunden zu zahlen bereit sind, und dem Betrag zu finden, den Sie erhoffen, um die Produktionskosten und die Kosten für die zukünftige Wartung zu decken. Das Preismodell, das Sie anpassen möchten, hängt vollständig von der Art Ihrer App ab.

Kostenlos

Wer bekommt nicht gerne Sachen umsonst? Jeder tut. Das kostenlose Anbieten Ihrer App kann ein guter Ausgangspunkt sein. Viele Kunden werden bereit sein, die App auszuprobieren, solange sie nichts kostet.

Es ist ein funktionierendes Modell für mobile Apps. Da die Geschäfte voller Optionen sind, suchen die Leute normalerweise auf der Registerkarte "kostenlos" nach der Lösung.

Ein weiterer Grund, die App völlig kostenlos zu machen, ist, wenn Sie nicht vorhaben, direkt damit Gewinne zu erzielen, anstatt sie als Booster für andere Einnahmen-Streaming-Plattformen zu verwenden. Leiten Sie Benutzer beispielsweise auf eine Website um, auf der sie einen Kauf tätigen können.

In anderen Fällen müssen Sie zusätzliche Wege finden, um Einnahmen zu erzielen. Und eine profitable Möglichkeit, dies zu tun – schalten Sie In-App-Werbung.

In-App-Anzeigen

Das Schalten von Werbung in der App generiert laufende Einnahmen. Sie können viele verschiedene Formate für die Anzeigenschaltung in Ihrer Anwendung implementieren: Videoanzeigen, Banner, Pop-ups usw.

Dennoch müssen Sie bei der Auswahl des Formats, der Periodizität und des Themas der Anzeige sehr genau sein. Andernfalls können Sie Benutzer mit irrelevanten, aggressiven Inhalten stören.

Verwenden Sie Onlinedienste wie Google AdMob , um In-App-Anzeigen zu filtern und zu sortieren.

Was kannst du noch tun? Bieten Sie Kunden an, eine einmalige Zahlung zu leisten, um die Anzeigen zu deaktivieren.

In-App Käufe

Wir wetten, Sie haben viele Beispiele für dieses Modell gesehen. Gemäß dieser Struktur kann ein Benutzer eine App kostenlos herunterladen, bietet ihm jedoch einige zusätzliche Funktionen für das Geld. Wenn es sich um eine Spiele-App handelt, können Sie in der Bearbeitungs-App gegen einen Aufpreis Leben auffüllen oder einen Fotofilter freischalten.

Dies ist im Allgemeinen das am häufigsten verwendete Modell, da es keine erkennbaren Mängel aufweist und Benutzern den Zugriff auf die wichtige App-Funktionalität ermöglicht.

Freemium

Der Begriff Freemium setzt sich aus zwei Wörtern zusammen – kostenlos + Premium. Wie bei In-App-Käufen können Ihre Kunden die App kostenlos herunterladen und ihnen dann eine Premium-Funktion in Rechnung stellen.

Sie können mehrere Optionen ausprobieren:

Bieten Sie zwei Versionen der App an – kostenlos und Premium mit erweiterter Funktionalität. Nach dem Herunterladen einer kostenlosen Version und dem Testen können die Benutzer selbst entscheiden, ob sie auf Premium upgraden oder das kostenlose Set für ihre Bedürfnisse ausreicht.

– kostenlos und Premium mit erweiterter Funktionalität. Nach dem Herunterladen einer kostenlosen Version und dem Testen können die Benutzer selbst entscheiden, ob sie auf Premium upgraden oder das kostenlose Set für ihre Bedürfnisse ausreicht. Bieten Sie eine kostenlose Testversion an. Legen Sie eine begrenzte kostenlose Testversion für Ihre App fest. Nach Ablauf müssen Kunden für die weitere Nutzung der App bezahlen.

Mit dem Freemium-Modell ist es Ihr Ziel, Kunden mit der Funktionalität der App zu locken und sie zum Umstieg auf die kostenpflichtige Version zu bewegen.

Möglichen Gefahren

Dieses Preismodell kann Entwicklern viel Arbeit abverlangen, da sie kontinuierliche Updates und Verbesserungen bereitstellen und zwei verschiedene Apps verwalten müssen.

Abonnement

Ein Abonnement ist eine weitere gute Strategie, die Sie für Ihre App in Betracht ziehen sollten. Alles ist einfach: Nutzer müssen eine monatliche/jährliche Gebühr zahlen, um die App weiterhin nutzen zu können.

Es ist ein allgemeiner Ansatz für Streaming-Plattformen und Musik-Apps. Wir alle haben ein aktives Abonnement für Spotify, Netflix oder Apple Music.

Auch wenn Sie möglicherweise keine neuen Benutzer gewinnen, erzielen Sie dennoch Einnahmen mit abonnierten Kunden. Betrachten Sie dies als Chance, loyale und langfristige Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen. Denken Sie daran, dass Sie noch Updates und Verbesserungen bereitstellen müssen, damit Sie nicht viele Abonnement-Kündigungen sehen.

Bezahlt

Dieses ist das einfachste Preismodell. Kunden müssen eine einmalige Gebühr zahlen, um die App herunterzuladen und frei zu nutzen.

Noch wichtiger ist, dass Benutzer kein Gefühl für die App bekommen und Sie sie bitten, Ihnen sofort Geld zu zahlen. Ihre potenziellen Benutzer müssen verstehen, dass es sich lohnt, diese App zu kaufen. Verwenden Sie Marketing, um Menschen davon zu überzeugen, dass Ihre Anwendung eine der besten ist, um ihnen bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen.

Eine kurze Beschreibung im App Store reicht nicht aus. Nutzer werden möglichst viele Details wissen wollen, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Geben Sie ihnen diese Informationen, erstellen Sie visuelle Inhalte, um zu zeigen, wie alles funktioniert, starten Sie eine Website und verwenden Sie verwandte Plattformen für die Werbung.

Welchen Wert hat Ihre App?

Nehmen wir an, Sie haben alle Preismodelle analysiert und das am besten geeignete ausgewählt. Welche Option Sie auch in Betracht ziehen, Sie müssen immer noch ein Preisschild angeben.

Um die richtige Entscheidung zu treffen, muss man viele Dinge beachten. Darunter:

Der Zweck Ihrer App

Ihre Geschäftsziele

Ihre Zielgruppe

Marktnachfrage

Die Kosten für den Aufbau und die Wartung der App

Ihre Konkurrenten

Wo Sie die App anzeigen möchten

Aber am wichtigsten ist, den Wert Ihrer App zu identifizieren. Sie und Ihr Team sind die Ersten, die den Wert Ihres Produkts verstehen. Nur mit einer klaren Vorstellung machen Sie den Leuten weis, dass sie nach dem Kauf etwas Wertvolles zurückbekommen.

Wie erkenne ich den Wert der App?

Geben Sie zunächst das Problem an, das Ihre App löst: ein Wörterbuch, das verbale Sprache übersetzt, einen Editor, der Ihre Fotos verbessert, oder ein Aufgaben-Tracker, der Ihren Arbeitstag organisiert.

Finden Sie dann heraus, wie es die Lösung liefert und besser ist als Tausende anderer ähnlicher Apps. Ihr Wörterbuch hat möglicherweise eine höhere Übersetzungsgeschwindigkeit; ein Editor bietet eine breitere Palette von manuellen Einstellungen.

Beweisen Sie Ihren Kunden, dass sie, wenn sie für Ihr Wörterbuch bezahlen, einen Taschenübersetzer erhalten, der sofortigen Service bietet und die Übersetzungen in separaten Textdokumenten aufbewahrt. So kann es Dolmetscher ersetzen und die Ausgaben reduzieren, die Sie höchstwahrscheinlich für ihre Arbeit aufwenden.

Versuchen Sie dennoch, ehrlich zu Ihren Kunden zu sein und ihre Wahl zu respektieren. Sie wollen ihre Erwartungen nicht übertreffen. Bauen Sie Ihre Beziehungen auf Vertrauen auf, nur so können Sie die Loyalität und Bindung Ihrer Kunden gewinnen, was der Schlüssel zu anhaltenden Einnahmen ist.

Last but not least – machen Sie eine Wettbewerbsanalyse. Schauen Sie sich die Preise ähnlicher Apps an und analysieren Sie den Markt, in den Sie eintreten. Auch hier können Sie einige Strategien verfolgen. Holen Sie sich Ihren Vorteil, indem Sie die Konkurrenz beim Preis unterbieten. Wenn Ihre App auf dem gleichen Niveau ist, bringt es nichts, sie zu einem höheren Preis zu verkaufen. Wenn Ihre App jedoch komplexer und fortschrittlicher ist, sollten Sie mehr verlangen.

Viele schlagen vor, bei der Freigabe Ihrer Anwendung einen höheren Preis festzulegen und diesen im Laufe der Zeit zu senken. Seien Sie praktisch und geben Sie nicht mehr ein, als durchschnittliche Benutzer zahlen. Wenn es um mobile App Stores geht, erwarten die Nutzer, dass die Kosten der Apps bei etwa 0,99 Cent liegen, wenn nicht sogar kostenlos. Und sie zahlen kaum mehr als $6,99 .

Abschluss

Angesichts dieser Tatsachen enthalten die Stores jetzt mehr kostenlose Apps, und die Zahl der kostenpflichtigen Apps nimmt weiter ab. Am besten veröffentlichen Sie eine kostenlose App mit In-App-Käufen. Es gibt Ihnen ein Feld, um kreativ zu sein; Sie können mehr Optionen für käufliche Funktionen und Dienstleistungen einschließen, sodass Kunden die Wahl haben: ob sie bezahlen oder nicht, wofür sie Geld ausgeben. Wenn Sie sich entscheiden, Ihre App außerhalb des Stores zu verkaufen, entscheiden Sie sich für das Abonnementmodell. Die Preisstrategie sollte den Wert Ihrer App widerspiegeln. Ein Qualitätsprodukt findet immer seine Kunden.