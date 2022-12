Wszyscy chcemy widzieć zwrot z naszej inwestycji, szczególnie przy tworzeniu aplikacji, które wymagają znacznych zasobów.

Wydałeś pieniądze, swój czas, włożyłeś wiele wysiłku i w końcu Twoja aplikacja jest gotowa. Teraz pojawia się nowe wyzwanie: co pobierać za swoją aplikację?

Decyzja zależy od wielu czynników. Liczba godzin pracy, koszty testów, marketing i promocja, zakup wszelkich licencji to niektóre aspekty, które określają całkowity koszt rozwoju. Najpierw oblicz koszty, a następnie ustal cenę za aplikację.

Aby umieścić odpowiednią cenę na swoim produkcie, najpierw przyjrzyjmy się różnym modelom cenowym.

Zrozumienie zalet i wad modeli cenowych pomoże Ci wybrać najlepszą dla Ciebie opcję.

Modele wyceny

Istotne jest, aby znaleźć równowagę pomiędzy ceną, którą klienci są gotowi zapłacić, a kwotą, którą masz nadzieję otrzymać na pokrycie kosztów produkcji i kosztów przyszłego utrzymania. Model cenowy, który będziesz gotowy dostosować, będzie całkowicie zależał od charakteru Twojej aplikacji.

Darmowa

Kto nie lubi dostawać rzeczy za darmo? Każdy lubi. Oferowanie swojej aplikacji za darmo może być dobrym punktem wyjścia. Wielu klientów będzie skłonnych wypróbować aplikację, jeśli tylko nie będzie ona nic kosztować.

Jest to model roboczy dla aplikacji mobilnych. Ponieważ sklepy są pełne opcji, ludzie zazwyczaj zaczynają szukać rozwiązania od zakładki "free".

Innym powodem, dla którego warto uczynić aplikację całkowicie darmową, jest sytuacja, w której nie planujesz generować zysków bezpośrednio z niej, a nie używać jej jako boostu dla innych platform strumienia przychodów. Na przykład przekieruj użytkowników do strony internetowej, na której mogą dokonać zakupu.

W innych przypadkach musisz wymyślić dodatkowe sposoby generowania przychodów. I opłacalny sposób na to - uruchomić reklamy w aplikacji.

Reklamy w aplikacji

Uruchamianie reklam w aplikacji generuje stały przychód. Możesz wdrożyć wiele różnych formatów serwowania reklam w swojej aplikacji: reklamy wideo, banery, pop-upy itp.

Musisz jednak bardzo precyzyjnie dobierać format, częstotliwość i temat reklamy. W przeciwnym razie możesz zakłócić pracę użytkowników nieistotną, agresywną treścią.

Wykorzystaj usługi online, takie jak Google AdMob, do filtrowania i sortowania reklam w aplikacji.

Co jeszcze możesz zrobić? Zaoferuj klientom jednorazową płatność, aby wyłączyć reklamy.

Zakupy w aplikacji

Założymy się, że widziałeś wiele przykładów tego modelu. Według tej struktury, użytkownik może pobrać aplikację za darmo, ale oferuje mu ona pewne dodatkowe funkcje za pieniądze. Jeśli jest to aplikacja do gier, za dodatkową cenę można uzupełnić życia lub odblokować filtr fotograficzny w aplikacji do edycji.

Jest to generalnie najbardziej korzystny model, ponieważ nie ma żadnych zauważalnych wad i pozwala użytkownikom na dostęp do znaczącej funkcjonalności aplikacji.

Freemium

Termin freemium pochodzi od dwóch słów - free + premium. Podobnie jak zakupy w aplikacji, pozwala twoim klientom pobrać aplikację za darmo, a następnie pobiera opłaty za funkcję premium.

Możesz wypróbować kilka opcji:

Zaoferuj dwie wersje aplikacji - darmową i premium z poszerzoną funkcjonalnością. Po pobraniu darmowej wersji i przetestowaniu jej, użytkownicy sami mogą zdecydować, czy chcą upgrade'u do premium, czy darmowy zestaw jest wystarczający dla ich potrzeb.

- darmową i premium z poszerzoną funkcjonalnością. Po pobraniu darmowej wersji i przetestowaniu jej, użytkownicy sami mogą zdecydować, czy chcą upgrade'u do premium, czy darmowy zestaw jest wystarczający dla ich potrzeb. Udostępnij darmową wersję próbną. Ustaw ograniczony darmowy okres próbny dla swojej aplikacji, a po jego wygaśnięciu klienci będą musieli zapłacić, aby dalej korzystać z aplikacji.

W modelu freemium, Twoim celem jest zwabienie klientów funkcjonalnością aplikacji i zmuszenie ich do przejścia na wersję płatną.

Potencjalne pułapki

Ten model cenowy może powodować wiele pracy dla deweloperów, ponieważ będą oni musieli zapewnić ciągłe aktualizacje i ulepszenia oraz zarządzać dwiema różnymi aplikacjami.

Subskrypcja

Subskrypcja to kolejna dobra strategia, którą warto rozważyć dla swojej aplikacji. Wszystko jest proste: użytkownicy muszą zapłacić miesięczną / roczną opłatę, aby nadal korzystać z aplikacji.

Jest to ogólne podejście dla platform streamingowych i aplikacji muzycznych. Wszyscy mamy aktywną subskrypcję Spotify, Netflix lub Apple Music.

Nawet jeśli możesz nie zdobywać nowych użytkowników, to i tak generujesz przychody z subskrybowanych klientów. Spójrz na to jako na okazję do budowania lojalnych i długotrwałych relacji ze swoimi klientami. Pamiętaj, że nadal musisz dostarczać aktualizacje i ulepszenia, więc nie zobaczysz wielu rezygnacji z subskrypcji.

Płatna

Ten jest najprostszym modelem cenowym. Wymaga, aby klienci zapłacili jednorazową opłatę za pobranie aplikacji i swobodne korzystanie z niej.

Co ważniejsze, użytkownicy nie mogą zapoznać się z aplikacją, a ty prosisz ich o zapłacenie ci pieniędzy od razu. Twoi potencjalni użytkownicy muszą zrozumieć, że ta aplikacja jest warta zakupu. Użyj marketingu, aby przekonać ludzi, że Twoja aplikacja jest jedną z najlepszych, która pomoże im rozwiązać ich problemy.

Krótki opis w sklepie z aplikacjami nie wystarczy. Użytkownicy będą chcieli poznać jak najwięcej szczegółów, aby podjąć decyzję o zakupie. Daj im więc te informacje, stwórz treści wizualne, aby pokazać jak wszystko działa, uruchom stronę internetową, a do promocji wykorzystaj powiązane platformy.

Jaka jest wartość twojej aplikacji?

Załóżmy, że przeanalizowałeś wszystkie modele cenowe i wybrałeś ten najbardziej odpowiedni. Niezależnie od tego, którą opcję rozważasz, nadal musisz umieścić znacznik cenowy.

Aby podjąć właściwą decyzję, musisz rozważyć wiele rzeczy. Wśród nich:

Przeznaczenie Twojej aplikacji

Twoje cele biznesowe

Twoja docelowa publiczność

Zapotrzebowanie rynku

Koszt budowy i utrzymania aplikacji

Twoja konkurencja

Gdzie zamierzasz wyświetlać aplikację

Ale co najważniejsze, zidentyfikuj wartość swojej aplikacji. Ty i Twój zespół jesteście pierwszymi osobami, które muszą zrozumieć wartość swojego produktu. Tylko mając jasny pomysł, sprawisz, że ludzie uwierzą, że po zakupie dostaną w zamian coś wartościowego.

Jak określić wartość aplikacji?

Najpierw określ problem, który rozwiązuje Twoja aplikacja: słownik tłumaczący mowę słowną, edytor poprawiający Twoje zdjęcia, czy task tracker organizujący Twój dzień pracy.

Następnie określ, w jaki sposób dostarcza ona rozwiązanie i jest lepsza od tysięcy innych podobnych aplikacji. Twój słownik może mieć większą szybkość tłumaczenia; edytor zapewnia szerszy zakres ustawień ręcznych.

Udowodnij swoim klientom, że jeśli zapłacą za Twój słownik, otrzymają kieszonkowy tłumacz zapewniający natychmiastową obsługę i przechowujący tłumaczenia w oddzielnych dokumentach tekstowych. Może więc zastąpić tłumaczy i zmniejszyć wydatki, które najprawdopodobniej przeznaczasz na opłacenie ich pracy.

Mimo to staraj się być uczciwy wobec swoich klientów i szanuj ich wybór. Nie chcesz przecież przekroczyć ich oczekiwań. Buduj swoje relacje na zaufaniu, tylko w ten sposób możesz zyskać lojalność i utrzymanie klientów, co jest kluczem do ciągłych przychodów.

Last but not least - zrób analizę konkurencji. Spójrz na stawki podobnych aplikacji i przeanalizuj rynek, na który wchodzisz. Ponownie, możesz zastosować kilka strategii. Zdobądź przewagę, podcinając konkurentów na cenie. Jeśli Twoja aplikacja jest na tym samym poziomie, sprzedaż jej za wyższą cenę nie przyniesie nic dobrego. Jednak jeśli Twoja aplikacja jest bardziej złożona i zaawansowana, powinieneś pobierać więcej opłat.

Wiele osób sugeruje, aby podczas wypuszczania aplikacji ustalić wyższą cenę i z czasem ją obniżać. Bądź praktyczny i nie stawiaj więcej, niż zapłacą przeciętni użytkownicy. Jeśli mówimy o sklepach z aplikacjami mobilnymi, użytkownicy oczekują, że koszt aplikacji będzie wynosił około 0,99 centów, jeśli nie jest darmowy. I raczej nie płacą kwoty większej niż 6,99$.

Wniosek

Biorąc pod uwagę te fakty, sklepy zawierają obecnie więcej darmowych aplikacji, a płatnych wciąż ubywa. Najlepszym wyjściem jest wypuszczenie darmowej aplikacji z zakupami w aplikacji. Daje Ci to pole do bycia kreatywnym; możesz zawrzeć więcej opcji kupowalnych funkcji i usług, dając klientom wybór: czy płacić, czy nie, na co wydać pieniądze. Jeśli zdecydujesz się sprzedawać swoją aplikację poza sklepem, wybierz model subskrypcyjny. Strategia cenowa powinna odzwierciedlać wartość Twojej aplikacji. Produkt wysokiej jakości zawsze znajdzie swoich klientów.