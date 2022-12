Tutti vogliamo vedere un ritorno sul nostro investimento, soprattutto quando creiamo applicazioni che richiedono risorse significative.

Avete speso soldi e tempo, vi siete impegnati a fondo e finalmente la vostra applicazione è pronta. Ora arriva la nuova sfida: quanto far pagare la vostra applicazione?

La decisione dipende da molti fattori. Il numero di ore di lavoro, i costi di test, il marketing e la promozione, l'acquisto di eventuali licenze sono alcuni aspetti che definiscono il costo complessivo dello sviluppo. Calcolate prima i costi e poi stabilite il prezzo dell'app.

Per stabilire un prezzo adeguato per il vostro prodotto, esaminiamo innanzitutto i diversi modelli di prezzo.

La comprensione dei pro e dei contro dei modelli di prezzo vi aiuterà a scegliere l'opzione migliore per voi.

Modelli di prezzo

È fondamentale trovare un equilibrio tra il prezzo che i clienti sono disposti a pagare e l'importo che si spera di ricevere per coprire i costi di produzione e di manutenzione futura. Il modello di prezzo che sarete disposti ad adattare dipenderà interamente dalla natura della vostra applicazione.

Gratuito

A chi non piace ricevere le cose gratis? A tutti. Offrire la vostra app gratuitamente può essere un buon punto di partenza. Molti clienti saranno disposti a provare l'app purché non costi nulla.

È un modello di lavoro per le app mobili. Poiché i negozi sono pieni di opzioni, le persone di solito iniziano a cercare la soluzione dalla scheda "gratis".

Un'altra ragione per rendere l'app completamente gratuita è se non si prevede di generare profitti direttamente da essa, piuttosto che utilizzarla come un amplificatore per altre piattaforme di streaming delle entrate. Ad esempio, reindirizzare gli utenti a un sito web dove possano effettuare un acquisto.

In altri casi, è necessario trovare altri modi per generare entrate. E un modo redditizio per farlo è quello di utilizzare gli annunci pubblicitari in-app.

Annunci in-app

L'esecuzione di annunci pubblicitari all'interno dell'app genera entrate continue. È possibile implementare diversi formati di annunci all'interno dell'applicazione: annunci video, banner, pop-up, ecc.

Tuttavia, è necessario essere molto precisi nella scelta del formato, della periodicità e dell'oggetto della pubblicità. Altrimenti si rischia di disturbare gli utenti con contenuti irrilevanti e aggressivi.

Utilizzate servizi online, come Google AdMob, per filtrare e ordinare gli annunci in-app.

Cos'altro si può fare? Offrite ai clienti di effettuare un pagamento una tantum per disattivare gli annunci.

Acquisti in-app

Scommettiamo che avete visto molti esempi di questo modello. Secondo questa struttura, l'utente può scaricare un'app gratuitamente, ma in cambio di denaro offre alcune funzionalità aggiuntive. Se si tratta di un'app di gioco, è possibile ricaricare le vite o sbloccare un filtro fotografico nell'app di editing pagando un prezzo aggiuntivo.

Questo è generalmente il modello più utilizzato, in quanto non presenta difetti evidenti e consente agli utenti di accedere alle principali funzionalità dell'app.

Freemium

Il termine freemium deriva da due parole: free + premium. Come gli acquisti in-app, consente ai clienti di scaricare l'app gratuitamente e poi di far pagare una funzione premium.

Potete provare diverse opzioni:

Offrire due versioni dell'app , una gratuita e una premium con funzionalità ampliate. Dopo aver scaricato una versione gratuita e averla testata, gli utenti stessi possono decidere se passare alla versione premium o se la versione gratuita è sufficiente per le loro esigenze.

, una gratuita e una premium con funzionalità ampliate. Dopo aver scaricato una versione gratuita e averla testata, gli utenti stessi possono decidere se passare alla versione premium o se la versione gratuita è sufficiente per le loro esigenze. Fornite una prova gratuita. Impostate una prova gratuita limitata per la vostra applicazione e, una volta scaduta, i clienti dovranno pagare per continuare a usare l'applicazione.

Con il modello freemium, l'obiettivo è allettare i clienti con le funzionalità dell'app e costringerli a passare alla versione a pagamento.

Potenziali insidie

Questo modello di prezzo può comportare molto lavoro per gli sviluppatori, che dovranno fornire aggiornamenti e miglioramenti continui e gestire due app diverse.

Abbonamento

L'abbonamento è un'altra buona strategia da considerare per la vostra app. Tutto è semplice: gli utenti devono pagare una quota mensile/annuale per continuare a utilizzare l'app.

È un approccio generale per le piattaforme di streaming e le app musicali. Tutti noi abbiamo un abbonamento attivo a Spotify, Netflix o Apple Music.

Anche se non guadagnate nuovi utenti, state comunque generando entrate dai clienti abbonati. Considerate questa opportunità come un'occasione per costruire relazioni fedeli e durature con i vostri clienti. Tenete presente che dovete comunque fornire aggiornamenti e miglioramenti, quindi non vedrete molte cancellazioni di abbonamenti.

A pagamento

Questo è il modello di prezzo più semplice. Richiede che i clienti paghino una tariffa una tantum per scaricare l'app e utilizzarla liberamente.

Ma soprattutto, gli utenti non possono farsi un'idea dell'app e voi chiedete loro di pagare subito. I vostri potenziali utenti devono capire che vale la pena acquistare l'applicazione. Utilizzate il marketing per convincere gli utenti che la vostra applicazione è una delle migliori per aiutarli a risolvere i loro problemi.

Una breve descrizione nell'app store non è sufficiente. Gli utenti vorranno conoscere quanti più dettagli possibili per prendere una decisione d'acquisto. Quindi date loro queste informazioni, create contenuti visivi per mostrare come funziona tutto, lanciate un sito web e utilizzate piattaforme correlate per la promozione.

Qual è il valore della vostra app?

Supponiamo che abbiate analizzato tutti i modelli di prezzo e scelto quello più appropriato. Qualunque sia l'opzione presa in considerazione, dovete comunque stabilire un prezzo.

Per prendere la decisione giusta, dovete considerare molti aspetti. Tra queste:

Lo scopo della vostra applicazione

Gli obiettivi aziendali

Il vostro pubblico di riferimento

La domanda del mercato

Il costo di costruzione e manutenzione dell'applicazione

I vostri concorrenti

Dove si intende visualizzare l'applicazione

Ma soprattutto, identificate il valore della vostra applicazione. Voi e il vostro team siete le prime persone a dover capire il valore del vostro prodotto. Solo con un'idea chiara potete far credere alle persone che otterranno qualcosa di utile in cambio dopo l'acquisto.

Come identificare il valore dell'app?

Innanzitutto, specificate il problema che la vostra app risolve: un dizionario che traduce un discorso verbale, un editor che migliora le vostre foto o un task tracker che organizza la vostra giornata lavorativa.

Quindi, identificate in che modo l'app fornisce la soluzione ed è migliore di migliaia di altre app simili. Il vostro dizionario può avere una velocità di traduzione superiore; un editor offre una gamma più ampia di impostazioni manuali.

Dimostrate ai vostri clienti che, pagando il vostro dizionario, otterranno un traduttore tascabile che fornisce un servizio istantaneo e conserva le traduzioni in documenti di testo separati. In questo modo, il dizionario può sostituire gli interpreti e ridurre le spese che molto probabilmente dovrete sostenere per pagare il loro lavoro.

Tuttavia, cercate di essere onesti con i vostri clienti e di rispettare la loro scelta. Non volete superare le loro aspettative. Costruite le vostre relazioni sulla fiducia: solo così potrete fidelizzare e fidelizzare i vostri clienti, il che è fondamentale per ottenere un fatturato costante.

Infine, ma non meno importante, fate un'analisi della concorrenza. Osservate le tariffe delle app simili e analizzate il mercato in cui state entrando. Anche in questo caso, potete seguire alcune strategie. Ottenete il vostro vantaggio sottovalutando i concorrenti sul prezzo. Se la vostra applicazione è dello stesso livello, venderla a un prezzo più alto non servirà a nulla. Tuttavia, se la vostra applicazione è più complessa e avanzata, dovreste far pagare di più.

Molti suggeriscono, al momento del rilascio dell'applicazione, di fissare un prezzo più alto e di abbassarlo nel tempo. Siate pratici, e non mettete in conto un prezzo superiore a quello che pagheranno gli utenti medi. Se parliamo di app store per dispositivi mobili, gli utenti si aspettano che il costo delle applicazioni sia di circa 0,99 centesimi, se non addirittura gratuito. E difficilmente pagano una cifra superiore a 6,99 dollari.

Conclusioni

Alla luce di questi fatti, gli store ora contengono più app gratuite, mentre quelle a pagamento continuano a diminuire. La soluzione migliore è rilasciare un'app gratuita con acquisti in-app. In questo modo si ha la possibilità di essere creativi; si possono includere più opzioni di funzioni e servizi acquistabili, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere se pagare o meno, per cosa spendere i soldi. Se decidete di vendere la vostra app al di fuori del negozio, optate per il modello di abbonamento. La strategia dei prezzi deve riflettere il valore della vostra app. Un prodotto di qualità troverà sempre i suoi clienti.