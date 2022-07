Nous souhaitons tous voir un retour sur investissement, notamment lors de la création d'applications, qui nécessitent des ressources importantes.

Vous avez dépensé de l'argent, votre temps, déployé beaucoup d'efforts, et enfin, votre application est prête. Maintenant vient le nouveau défi : que facturer pour votre application ?

La décision dépend de nombreux facteurs. Le nombre d'heures de travail, les coûts de test, de marketing et de promotion, l'achat d'éventuelles licences sont quelques aspects qui définissent le coût global de développement. Calculez d'abord les coûts, puis définissez le prix de l'application.

Pour attribuer un prix adéquat à votre produit, examinons d'abord les différents modèles de tarification.

Comprendre les avantages et les inconvénients des modèles de tarification vous aidera à choisir la meilleure option pour vous.

Modèles de tarification

Il est essentiel de trouver l'équilibre entre le prix que les clients sont prêts à payer et le montant que vous espérez recevoir pour couvrir les coûts de production et les coûts de maintenance future. Le modèle de tarification que vous serez prêt à adapter dépendra entièrement de la nature de votre application.

Libérer

Qui n'aime pas obtenir des choses gratuitement? Tout le monde le fait. Proposer votre application gratuitement peut être un bon point de départ. De nombreux clients seront prêts à essayer l'application tant qu'elle ne coûte rien.

C'est un modèle de travail pour les applications mobiles. Parce que les magasins regorgent d'options, les gens commencent généralement à chercher la solution à partir de l'onglet « gratuit ».

Une autre raison pour rendre l'application entièrement gratuite est que vous ne prévoyez pas de générer des bénéfices directement à partir de celle-ci, plutôt que de l'utiliser comme un booster pour d'autres plateformes de streaming de revenus. Par exemple, redirigez les utilisateurs vers un site Web où ils peuvent effectuer un achat.

Dans d'autres cas, vous devez trouver des moyens supplémentaires de générer des revenus. Et un moyen rentable de le faire : lancez des publicités dans l'application.

Annonces intégrées à l'application

La diffusion de publicités dans l'application génère des revenus continus. Vous pouvez implémenter de nombreux formats différents pour diffuser des publicités dans votre application : publicités vidéo, bannières, pop-ups, etc.

Néanmoins, vous devez être très précis lorsque vous choisissez le format, la périodicité et le sujet de la publicité. Sinon, vous risquez de perturber les utilisateurs avec un contenu agressif et non pertinent.

Utilisez des services en ligne, tels que Google AdMob , pour filtrer et trier les annonces intégrées à l'application.

Que pouvez vous faire d'autre? Proposez aux clients d'effectuer un paiement unique pour désactiver les publicités.

Achats intégrés

Nous parions que vous avez vu de nombreux exemples de ce modèle. Selon cette structure, un utilisateur peut télécharger une application gratuitement, mais cela lui offre des fonctionnalités supplémentaires pour son argent. S'il s'agit d'une application de jeu, vous pouvez recharger des vies ou déverrouiller un filtre photo dans l'application d'édition pour un prix supplémentaire.

C'est généralement le modèle le plus utilisé car il ne présente aucun défaut notable et permet aux utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités importantes de l'application.

Freemium

Le terme freemium vient de deux mots — gratuit + premium. Comme les achats intégrés, il permet à vos clients de télécharger l'application gratuitement, puis de les facturer pour une fonctionnalité premium.

Vous pouvez essayer plusieurs options :

Proposez deux versions de l'application - gratuite et premium avec des fonctionnalités étendues. Après avoir téléchargé une version gratuite et l'avoir testée, les utilisateurs eux-mêmes peuvent décider s'ils passent à la version premium ou que l'ensemble gratuit est suffisant pour leurs besoins.

- gratuite et premium avec des fonctionnalités étendues. Après avoir téléchargé une version gratuite et l'avoir testée, les utilisateurs eux-mêmes peuvent décider s'ils passent à la version premium ou que l'ensemble gratuit est suffisant pour leurs besoins. Fournir un essai gratuit. Définissez un essai gratuit limité pour votre application, et une fois celui-ci expiré, les clients devront payer pour continuer à utiliser l'application.

Avec le modèle freemium, votre objectif est de séduire les clients avec les fonctionnalités de l'application et de les obliger à passer à la version payante.

Pièges potentiels

Ce modèle de tarification peut entraîner beaucoup de travail pour les développeurs, car ils devront fournir des mises à jour et des améliorations continues et gérer deux applications différentes.

Abonnement

L'abonnement est une autre bonne stratégie à considérer pour votre application. Tout est simple : les utilisateurs doivent payer une redevance mensuelle/annuelle pour continuer à utiliser l'application.

C'est une approche générale pour les plateformes de streaming et les applications musicales. Nous avons tous un abonnement actif à Spotify, Netflix ou Apple Music.

Même si vous ne pouvez pas gagner de nouveaux utilisateurs, vous générez toujours des revenus auprès des clients abonnés. Considérez cela comme une opportunité de construire des relations fidèles et durables avec vos clients. Gardez à l'esprit que vous devez toujours fournir des mises à jour et des améliorations, vous ne verrez donc pas beaucoup d'annulations d'abonnement.

Payé

Celui-ci est le modèle de tarification le plus simple. Il oblige les clients à payer des frais uniques pour télécharger l'application et l'utiliser librement.

Plus important encore, les utilisateurs ne peuvent pas avoir une idée de l'application et vous leur demandez de vous payer de l'argent immédiatement. Vos utilisateurs potentiels doivent comprendre que cette application vaut la peine d'être achetée. Utilisez le marketing pour convaincre les gens que votre application est l'une des meilleures pour les aider à résoudre leurs problèmes.

Une brève description dans l'App Store ne suffit pas. Les utilisateurs voudront connaître autant de détails que possible pour prendre une décision d'achat. Donnez-leur donc ces informations, créez du contenu visuel pour montrer comment tout fonctionne, lancez un site Web et utilisez les plateformes associées pour la promotion.

Quelle est la valeur de votre application ?

Supposons que vous ayez analysé tous les modèles de tarification et choisi le plus approprié. Quelle que soit l'option que vous envisagez, vous devez toujours mettre une étiquette de prix.

Pour prendre la bonne décision, vous devez considérer beaucoup de choses. Parmi eux:

Le but de votre application

Vos objectifs commerciaux

Votre public cible

Demande du marché

Le coût de création et de maintenance de l'application

Vos concurrents

Où vous allez afficher l'application

Mais surtout, identifiez la valeur de votre application. Vous et votre équipe êtes les premières personnes à comprendre la valeur de votre produit. Ce n'est qu'avec une idée claire que vous faites croire aux gens qu'ils obtiendront quelque chose de valable en retour après l'achat.

Comment identifier la valeur de l'application ?

Tout d'abord, spécifiez le problème que votre application résout : un dictionnaire traduisant le discours verbal, un éditeur améliorant vos photos ou un tracker de tâches organisant votre journée de travail.

Ensuite, identifiez comment elle fournit la solution et est meilleure que des milliers d'autres applications similaires. Votre dictionnaire peut avoir une vitesse de traduction plus élevée ; un éditeur fournit une gamme plus large de paramètres manuels.

Prouvez à vos clients que s'ils paient pour votre dictionnaire, ils obtiendront un traducteur de poche offrant un service instantané et conservant les traductions dans des documents texte séparés. Ainsi, il peut remplacer les interprètes et réduire les dépenses que vous dépensez probablement pour payer leur travail.

Néanmoins, essayez d'être honnête avec vos clients et de respecter leur choix. Vous ne voulez pas dépasser leurs attentes. Bâtissez vos relations sur la confiance, ce n'est qu'ainsi que vous pourrez fidéliser et fidéliser vos clients, ce qui est essentiel pour des revenus continus.

Enfin, faites une analyse concurrentielle. Regardez les taux d'applications similaires et analysez le marché sur lequel vous entrez. Encore une fois, vous pouvez suivre certaines stratégies. Obtenez votre avantage en réduisant les prix de vos concurrents. Si votre application est au même niveau, la vendre à un prix plus élevé ne servira à rien. Cependant, si votre application est plus complexe et avancée, vous devriez facturer plus.

Beaucoup suggèrent lors de la publication de votre application de fixer un prix plus élevé et de le baisser au fil du temps. Soyez pratique et ne mettez pas plus que ce que les utilisateurs moyens paieront. Si nous parlons de magasins d'applications mobiles, les utilisateurs s'attendent à ce que le coût des applications soit d'environ 0,99 centime , sinon gratuit. Et ils paient à peine un montant supérieur à 6,99 $ .

Conclusion

Compte tenu de ces faits, les magasins contiennent désormais plus d'applications gratuites et les applications payantes continuent de diminuer. La meilleure façon de procéder, publiez une application gratuite avec des achats intégrés. Cela vous donne un champ pour être créatif ; vous pouvez inclure plus d'options de fonctionnalités et de services achetables, offrant aux clients le choix : payer ou non, pour quoi dépenser de l'argent. Si vous décidez de vendre votre application en dehors du magasin, optez pour le modèle d'abonnement. La stratégie de tarification doit refléter la valeur de votre application. Un produit de qualité trouvera toujours ses clients.