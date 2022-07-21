"雇佣无代码 "这个词已经意味着技术上的一个大进步。研究表明，到2022年，雇用无代码解决方案的市场将通过雇用一个无代码团队来实现，其价值令人印象深刻。





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即使没有预料到，无代码解决方案的兴起使雇用无代码专家构建商业应用程序变得更加容易。你可以通过雇佣一个无码团队，使他们目前的工作流程自动化，而无需编码。你可以雇用无码人员，把他们变成开发选项的专家。

公司仍然会因为缺乏合格的IT工人和日益增长的需求而烦恼，通过雇佣无码团队来构建新的商业应用程序。通过教育和提升员工的技术和无码技能，并通过招聘无码团队培养消费者开发文化，将有可能解决这些挑战，并确保未来几个月的业务持久性和可持续性。它可以从无代码解决方案中受益。

雇佣一个学习无代码技能的无代码团队，可能会增加他们能做的工作数量或完全改变他们的目标。职业发展有很多途径，从在目前的公司承担更多的责任到转到其他地方的好职位和更高收入的工作。

IT行业的新工作：为什么要雇用无码的人？

由于该领域缺乏合格的人才，软件工程是报酬最高的信息技术机会之一。正因为如此，软件开发人员的平均年薪已经超过了11万美元。雇用无代码团队制作无代码工具来构建应用程序是有道理的，因为应用程序的开发需要比雇用无代码人员更容易和更便宜。

无代码解决方案给客户提供简单的用户界面，通过雇用一个使用无代码工具的无代码团队来完成所有的工作。通过雇佣一个无代码团队，你可以使用库构建模块来构建和推出独特的功能，让其他工作者参与到无代码解决方案中来并共同工作。

雇佣一个使用无代码工具的无代码团队，对现有工人进行再培训，使其成为无代码解决方案的公民开发者，对企业来说有几个好处。这些优势包括很少的应用程序流程阶段，非法技术工作的结束，更方便的商业程序，以及更多。构建无代码解决方案可以减少过度工作的IT人员的工作，通过雇佣无代码团队来专注于无代码工具和更关键的项目。

未来需要的工作将需要掌握当代科技技能，如无代码。

在不断变化的工作场所中的无码技能



超过百分之八十的公司要么使用无代码工具，要么通过雇用无代码团队来建立专业知识。另外，世界经济论坛指出，到2030年，将有超过10亿的工人需要学习无代码技能和使用无代码工具。这样一来，他们就可以从无代码解决方案中受益。

因为大多数工作都需要关键的无代码技能，如沟通、数学、问题分类、数字技能和小组合作，所以在无代码解决方案中，就业市场正在迅速变化。雇用一个无代码团队可能会在领导、人力资源、教育和护理方面增长新的人才。在这个新的环境中，巨大的雇主希望他们的工人使用无代码工具，并拥有无代码技能，如开发过程、辅导、创造力、流程，他们建立关系。





不断变化的工作场所中的无码技能



超过百分之八十的公司要么使用无代码工具，要么通过雇用无代码团队建立专业知识。另外，世界经济论坛指出，到2030年，将有超过10亿的工人需要学习无代码技能和使用无代码工具。这样一来，他们就可以从无代码解决方案中受益。

因为大多数工作都需要关键的无代码技能，如沟通、数学、问题分类、数字技能和小组合作，所以在无代码解决方案中，就业市场正在迅速变化。雇用一个无代码团队可能会在领导、人力资源、教育和护理方面增长新的人才。在这个新的环境中，巨大的雇主希望他们的工人使用无代码工具，并拥有无代码技能，如开发过程，教练，创造力，流程，他们建立关系。

截至2022年，高要求的技术就业名单包括数据科学家和分析师，人工智能和计算机IT专家，IT工程师，领导和招聘营销专家，数字转型专家，以及其他许多人。令人惊讶的是，并非所有这些职位都需要你知道如何编码或使用无代码解决方案中的无代码工具。然而，雇用一个无码团队需要知道如何使用新的数字技能，如无码工具。

什么是 "无码技能"？



无码者可以建立关键的和增长的无码工具，这些工具与无码解决方案一起。这些所谓的 "公民开发者 "知道必须解决的业务问题和所需的信息集，以获得对无码技能的洞察力。根据他们被要求解决的问题，"无代码解决方案公民开发者 "可能是一个运营经理工程师，雇用一个可持续的自动化专家，或一个快速的无代码应用开发者。

无代码技能是指非技术人员可以拥有的技能，并通过无代码解决方案使用无代码工具来建立业务应用程序，自动化工作流程，并简化流程。所有这些都是通过雇佣一个无代码团队来完成的。

2022年，人们如何利用无码技能来改善他们的工作？



无代码技能可以帮助候选人获得工作，并通过无代码工具使他们更有价值。以下是你应该建立一个无代码应用程序并寻找无代码解决方案的四个最重要的原因。

在IT世界中的简易方法



通过雇佣一个无代码团队，你可以拥有无代码技能，如果某人想有更多的工作选择，可以成为他进入IT行业的一个简单途径。当员工学会使用无代码解决方案和无代码工具来自动化工作流程和改善业务运营时，他们会更深入地挖掘公司的工作，并开始了解编码的基本原理。

成为你公司的IT领袖



强大的无代码技能协助一个人进入一个完整的信息技术专家角色，负责实施无代码解决方案。

获得更多报酬



薪酬可能会根据雇佣无码人员所需的知识和专长而改变。

让员工更快乐



71%的员工认为他们的公司会利用技术给他们提供类似消费品的客户服务体验。一家公司可以通过实施和宣传无码解决方案来建立声誉，并使其员工更加快乐。通过雇佣无码团队，他们的无码技能可以帮助你转行做IT，在公司里晋升为技术领导，积累更多的财富，当你雇佣无码人员使用无码工具时，你可以享受你的工作。

产品经理



产品经理也被称为 "产品所有者"，负责其公司产品的战略、设计和实施。在硅谷，他们的工资甚至比软件开发人员还高。尽管你不需要知道如何为这份工作编码，但如果你通过无码工具进行编码，会有帮助。雇用无码团队通常比名单上的其他工作需要更多经验。

项目负责人



在某些方面，这与产品管理相同，但规模较小。雇佣一个无代码团队可以很好地看到无代码解决方案中的大局和更小的细节。他们负责具体的项目，从规划阶段直到完成。他们与其他无代码团队合作，并引入工程师、营销人员、产品专家等。

技术撰稿人







根据你工作的地方，能够编码可以帮助你成为一个更好的使用无代码工具的技术作家。尽管如此，许多技术信息并不涉及编码，如手册、产品新闻稿、说明和用例。通过雇佣一个无代码团队，你可以安心地享受无代码工具的使用。

产品市场分析师



如果你善于发现和解释产品的优点和缺点，了解用户的需求，对数据进行分类，并使用无代码工具，那么用户体验设计可能适合你。通过雇佣一个无代码团队，你也会满足于让你的客户生活更轻松。

用户界面设计师



用户界面设计是2017年LinkedIn上最需要的技能之一。无代码团队主要使用软件或无代码工具来构建一个易于使用、运行良好、外观漂亮的用户界面。这是一个很好的技术工作，雇用画师和无代码图形设计师。

信息架构师



当你看网站时，你有没有想过，"这本来可以设置得更好"？你可能擅长通过无代码解决方案建立信息。这个工作招聘，是设计和用户体验的一部分，是通过雇佣无代码团队和使用无代码工具来改善网站组织和结构。

一个移动开发者







根据你工作的地方，能够编码可以帮助你成为一个更好的使用无代码工具的技术作家。然而，许多技术信息并不涉及编码，如手册、产品新闻稿、说明和用例。通过雇佣一个无代码团队，你可以安心地享受无代码工具的使用。

产品市场分析师



如果你善于发现和解释产品的优点和缺点，了解用户的需求，对数据进行分类，并使用无代码工具，那么用户体验设计可能适合你。通过雇佣一个无代码团队，你也会满足于让你的客户生活更轻松。

用户界面设计师



用户界面设计是2017年LinkedIn上最需要的技能之一。无代码团队主要使用软件或无代码工具来构建一个易于使用、运行良好、外观漂亮的用户界面。这是一个很好的技术工作，雇用画师和无代码图形设计师。

信息架构师



当你看网站时，你有没有想过，"这本来可以设置得更好"？你可能擅长通过无代码解决方案建立信息。这个工作的招聘，是设计和用户体验的一部分，是通过雇佣无代码团队和使用无代码工具来改善网站的组织和结构。

一个移动开发者



在智能手机或平板电脑上看一个网站，与在大屏幕上看的效果可能有很大不同。雇用无代码的移动设计师，并使用无代码工具，以确保网站和应用程序在各种设备上运行良好。通过雇用无代码团队，他们与无代码解决方案的专家紧密合作。

SEO/SEM专家



搜索引擎仍然很重要，因为人们每天都在无代码解决方案中使用它们。搜索引擎优化和雇用无码营销专家负责提高网站的有机排名，并将其中一些搜索转化为可转换的流量。这是LinkedIn在2017年最有利可图的另一项招聘技能。

自动营销的负责人



营销中的自动化是有益的，特别是对于雇用较大的无码企业。他们设置电子邮件漏斗，培养好的线索，并使用营销自动化无码工具，以减少日常繁忙的工作。他们还通过雇佣一个无码团队并利用他们的无码解决方案的技能来管理营销活动。

运营经理



雇佣无码团队时，运营经理通过无码工具构建应用程序，并帮助确保业务顺利运行。他们可能负责供应链，与承包商合作，并确保人员和设备在无代码解决方案中到达他们需要去的地方。

软件质量的测试者



在软件投入市场之前，雇用无码人员就是要对其进行全面测试。如果你善于使用无码工具和软件，并做测试来尝试破解它，你会建立一个好的测试者。

如果你不知道如何编码，为什么要在技术领域工作？



有利可图的薪酬

大多数技术工作的薪酬与同一领域的其他工作相当。你不必担心工资问题。

有竞争力的技术业务

它有很多的工作机会。如果你有正确的技能和知识，你可以找到一份最适合你和你的职业目标的工作。

低门槛

根据你的需求，有高薪的科技工作适合刚开始的人。一些入门级工作不需要你知道如何编码。

你为什么要雇佣一个不会编程的人？



你应该雇用一个无码者，因为。

他们使用价格较低的无代码工具，可以帮助你更快地工作。

你可以通过使用你已有的员工或雇佣一个无码团队来增加无码工具。

通过使用无代码解决方案实现流程自动化，雇佣一个已经非常忙碌的无代码团队可以获得更多的喘息空间。

与你的无代码团队谈论无代码工具，并鼓励大家在招聘时分享他们的技能。

通过使用无代码工具和在小项目上工作来获得对无代码解决方案的信心，在与组织的其他成员分享之前收集证据。

使用简单的无代码工具并雇用无代码人员，以立即开始看到结果。

找出你需要解决的问题和瓶颈，以及它们在无代码解决方案中的位置。

使用无代码工具来跟踪和分析你当前的工作量。

利用无代码工具赋予你的能力，帮助你的团队在无代码解决方案中不断获得进步。

找出你的团队在哪些方面缺乏无代码技能，如果用无代码解决方案来填补这些空白，你能做出什么。

建立你的团队更加自给自足，并跟踪你需要的不涉及写代码的无代码解决方案。

通过确保你的招聘和软件订阅是活跃的，来利用你的现有资源。

利用你对技能差距、高需求和所需的无代码解决方案的了解，作为雇用无代码团队的一部分。

无代码工具是至关重要的，因为技术和非技术团队都可以使用它们。

你可以从雇用无代码人员中获益，因为无代码技能使更多人有可能通过无代码工具建立人才和解决问题。



如果你需要建立无代码解决方案，但又不知道如何编码，那么现在是时候雇用一个无代码人员了。





找到一份不涉及编码的技术工作容易吗？



是的，在不懂代码的情况下，很容易找到高薪的计算机招聘工作。无数的网站给找工作的人提供了一个在其理想领域寻找工作的地方。在像LinkedIn这样的网上社区招聘，让你可以进入一个由对你感兴趣的人组成的社交网络。这使你更容易认识别人并建立业务关系。你还可以征求专业意见，向试图进入计算机行业的人学习，同时为他们的问题寻找答案。

总结



最后，从无代码团队、拥有无代码解决方案的企业以及雇用无代码人员的企业中聘用人员，都有好处。学习无代码技能的非技术工人可以获得更好的薪酬，更多的工作机会，甚至可以改变职业。像AppMaster这样可靠的无代码应用程序构建器可以帮助企业填补IT技能差距，使应用程序开发对每个人来说都更容易，并在无代码解决方案中实现更多工作流程自动化。

2022年，随着更多的无代码解决方案改变工作方式，我们将继续关注招聘对无代码解决方案的影响。同时，你可以通过AppMaster开始使用无代码开发服务，使你的业务流程自动化并构建应用程序。