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WhatsApp Platformlar Arası Mesajlaşmaya Başlıyor

Eyl 11, 2023
WhatsApp Platformlar Arası Mesajlaşmaya Başlıyor

Genişleyen dijital ortama ayak uydurarak, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni düzenleyici müdahaleleri, özellikle önde gelen teknoloji şirketlerine damgasını vurdu. Görünüşe göre WhatsApp, yakın zamanda açıklanan Dijital Pazarlar Yasası'nın (DMA) sonuçlarına uyum sağlamak amacıyla platformlar arası mesajlaşma için temel çalışmaları başlattı.

AB geçen hafta altı teknoloji devinden oluşan bir liste yayınladı, onları DMA kapsamına aldı ve sonuç olarak onları dijital dünyanın bekçileri olarak tanımladı. Bu devler arasında Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta ve Microsoft yer alıyor. Listeleme hızlı yanıtlara yol açtı ve duyuruyu takip eden birkaç gün içinde WhatsApp'ta belirtilen güncelleme ortaya çıktı. WABetaInfo, ünlü mesajlaşma platformunu yakında ödüllendirecek 'üçüncü taraf sohbetleri' başlıklı yeni özelliği bildiren ilk çıkış noktasıydı.

WhatsApp'ın Android uygulamasına yönelik üretim hattında bu yeni ekran, geleneksel WhatsApp gelen kutusundan belirgin bir şekilde ayrılan ayrı bir bölüm sunuyor. Şu anda boş olmasına rağmen, bu yükseltmenin temel amacı, diğer mesajlaşma yardımcı programlarındaki kullanıcılardan gelen mesajları barındıran özel bir menü geliştirmektir.

Bu altı güvenlik görevlisini içeren AB'nin ayrıntılı listesi, her biri için ilgili platform hizmetlerini içeren çok sayıda kategoriyi kapsıyordu. Birden çok kategoride öne çıkan varlıklardan biri, kapı denetleyicisi hizmetleri olarak nitelendirilen çeşitli hizmetler sağlayan Google'dır. Bunlar Google Haritalar, Google Play ve Google Alışveriş gibi çeşitli 'aracılık' hizmetlerinin yanı sıra bir arama motoru, bir video paylaşım platformu (YouTube), bir işletim sistemi (Android), bir web tarayıcısı (Chrome) şeklini alır. ) ve firmanın reklam dağıtım sistemi.

Aynı zamanda Meta, önde gelen sosyal ağlar Facebook ve Instagram'ı yöneterek çeşitli kategorilerde de tanındı. Holding ayrıca bir reklam platformunun yanı sıra bir 'aracılık hizmeti' olan Meta Marketplace'i de yönetiyor. Ancak bu sayısız hizmet arasında Meta, mesajlaşma uygulamaları alanında gerçekten öne çıkıyor.

Yönetmelik kapsamında mesajlaşma uygulamaları Numaradan Bağımsız Kişilerarası İletişim Hizmeti (N-IICS) olarak etiketleniyor. Temel olarak bu teknik terimin kullanımı, geleneksel metin mesajlaşmasını aşan mesajlaşma kapasitelerine odaklanmaya karşılık gelir. Her ikisi de Meta tarafından işletilen WhatsApp ve Messenger DMA'nın radarına giriyor.

Geçen yıl AB, birlikte çalışabilirliğin, yani platformlar arasında mesaj gönderme yeteneğinin, kapı denetleyici kuruluşlar tarafından yönetilen mesajlaşma platformları için temel bir gereklilik olarak hizmet edeceğini öne sürdü. Sonuç olarak, Signal, Telegram, Snapchat ve benzeri programların kullanıcıları yakında WhatsApp ve Messenger kullanıcılarıyla bu platformlarda ayrı hesaplara ihtiyaç duymadan iletişim kurabilecek.

Zaman ilerledikçe Meta'nın WhatsApp geliştirme ekibi, üçüncü taraf habercilere yönelik DMA hükümlerine uygunluğu sürdürmek için birlikte çalışabilirlik özelliklerini işleyişine dahil etme konusunda acele etti. Yeni mevzuatın zorunlu kıldığı gibi, kapı bekçileri tüm yükümlülükleri yerine getirmek için yalnızca altı aylık kısa bir tasma ile görevlendiriliyor. Bu, Mart 2024'e kadar platformlar arası mesajlaşmanın çalışır durumda ve erişimi kolay olması gerektiğini gösteriyor.

Daha geniş bağlamda bu hamle, çeşitli mesajlaşma platformlarının erişilebilirliğini ve erişimini artırmaya yönelik önemli bir adım sunuyor ve potansiyel olarak konuşma katılımının geleneksel dinamiklerini değiştiriyor.

Kullandığınız platform ne olursa olsun, muhataplarınıza ulaşma yeteneği yakında büyük bir revizyondan geçecek olabilir. Ve bu yeniden şekillenen ortamda, AppMaster gibi platformlar kodlu veya kodsuz güçlü iletişim ağları kurmayı kusursuz hale getirebilir.

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