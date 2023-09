WhatsApp lance la messagerie multiplateforme

Pour s’adapter au paysage numérique tentaculaire, de nouvelles interventions réglementaires de l’Union européenne (UE) ont laissé leur marque, en particulier sur les grandes entreprises technologiques. WhatsApp, semble-t-il, a lancé les bases d'une messagerie multiplateforme, dans le but de s'aligner sur les implications de la loi sur les marchés numériques (DMA) récemment annoncée.

L'UE a publié la semaine dernière une liste de six mammouths technologiques, les plaçant sous le champ d'application du DMA et les identifiant ainsi comme les gardiens du monde numérique. Parmi ces titans figurent Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta et Microsoft. La liste a suscité des réponses rapides et, quelques jours seulement après l’annonce, la mise à jour de WhatsApp a été publiée. WABetaInfo a été le premier média à signaler la nouvelle fonctionnalité intitulée « chats tiers » qui sera bientôt disponible sur la célèbre plate-forme de messagerie.

En préparation pour l'application Android de WhatsApp, ce nouvel écran introduit une section distincte distincte de la boîte de réception WhatsApp conventionnelle. Bien qu'actuellement vide, l'objectif principal de cette mise à niveau est de favoriser un menu exclusif accueillant les messages entrants des utilisateurs d'autres utilitaires de messagerie.

La liste détaillée établie par l'UE, impliquant ces six contrôleurs d'accès, englobait de nombreuses catégories contenant des services de plateforme pertinents pour chacun. Google est une entité présentée dans plusieurs catégories, fournissant plusieurs services qualifiés de services de contrôle d'accès. Ceux-ci prennent la forme de différents services « d'intermédiation » tels que Google Maps, Google Play et Google Shopping, mais aussi d'un moteur de recherche, d'une plateforme de partage de vidéos (YouTube), d'un système d'exploitation (Android), d'un navigateur web (Chrome ) et le système de diffusion d'annonces de l'entreprise.

Parallèlement, Meta a également été reconnue dans diverses catégories, exploitant les principaux réseaux sociaux Facebook et Instagram. Le conglomérat gère également un « service d'intermédiation », Meta Marketplace, ainsi qu'une plateforme publicitaire. Pourtant, parmi cette myriade de services, Meta se démarque véritablement dans le domaine des applications de messagerie.

En vertu de la réglementation, les applications de messagerie sont étiquetées comme Service de communication interpersonnelle indépendant du numéro (N-IICS). Essentiellement, l’utilisation de ce terme technique correspond à une focalisation sur des capacités de messagerie dépassant la messagerie texte traditionnelle. WhatsApp et Messenger, tous deux exploités par Meta, sont dans le radar du DMA.

L’année dernière, l’UE a proposé que l’interopérabilité, c’est-à-dire la capacité d’envoyer des messages entre plates-formes, constituerait une condition fondamentale pour les plates-formes de messagerie gérées par des entités de contrôle. Par conséquent, les utilisateurs de Signal, Telegram, Snapchat et d’autres programmes similaires pourront bientôt communiquer avec les utilisateurs de WhatsApp et Messenger, le tout sans avoir besoin de comptes séparés sur ces plateformes.

Alors que le temps presse, l'équipe de développement WhatsApp de Meta s'est empressée d'incorporer des fonctionnalités d'interopérabilité dans son fonctionnement afin de maintenir la conformité aux dispositions DMA pour les messageries tierces. Comme l'exige la nouvelle législation, les contrôleurs d'accès sont soumis à une courte laisse de seulement six mois pour assimiler l'ensemble des obligations. Cela suggère que d’ici mars 2024, la messagerie multiplateforme devrait être opérationnelle et facile d’accès.

Dans un contexte plus large, cette évolution représente un pas substantiel vers l’augmentation de l’accessibilité et de la portée de diverses plateformes de messagerie, modifiant potentiellement la dynamique traditionnelle de l’engagement conversationnel.

Quelle que soit la plateforme que vous utilisez, la possibilité de joindre vos interlocuteurs pourrait bientôt faire l’objet d’une refonte en profondeur. Et dans ce paysage en pleine mutation, des plates-formes comme AppMaster peuvent faciliter l'établissement de réseaux de communication puissants avec ou sans code.