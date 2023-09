WhatsApp begint met berichtenuitwisseling tussen platforms

Om gelijke tred te houden met het uitgestrekte digitale landschap hebben nieuwe regelgevende interventies van de Europese Unie (EU) hun stempel gedrukt, vooral op toonaangevende technologiebedrijven. Het lijkt erop dat WhatsApp de basis heeft gelegd voor cross-platform messaging, in een poging om zich aan te passen aan de implicaties van de onlangs aangekondigde Digital Markets Act (DMA).

De EU heeft vorige week een selectie van zes tech-mammoeten vrijgegeven, waardoor ze onder de reikwijdte van de DMA vallen en ze als gevolg daarvan worden geïdentificeerd als poortwachters van de digitale wereld. Tot deze titanen behoren Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta en Microsoft. De vermelding heeft tot snelle reacties geleid, en slechts enkele dagen na de aankondiging verscheen de bekende update voor WhatsApp. WABetaInfo was de eerste uitlaatklep die de nieuwe functie met de titel 'chats van derden' meldde die binnenkort op het bekende berichtenplatform zal verschijnen.

In de pijplijn voor de Android-applicatie van WhatsApp introduceert dit nieuwe scherm een ​​apart gedeelte dat zich duidelijk onderscheidt van de conventionele WhatsApp-inbox. Hoewel het momenteel leeg is, is het hoofddoel van deze upgrade het creëren van een exclusief menu voor inkomende berichten van gebruikers van andere berichtenhulpprogramma's.

De gedetailleerde lijst van de EU, waarbij deze zes poortwachters betrokken waren, omvatte talrijke categorieën met voor elk relevante platformdiensten. Eén entiteit die in meerdere categorieën voorkomt, is Google, die verschillende services levert die in aanmerking komen als poortwachtersservices. Deze nemen de vorm aan van verschillende ‘bemiddelingsdiensten’ zoals Google Maps, Google Play en Google Shopping, naast een zoekmachine, een platform voor het delen van video’s (YouTube), een besturingssysteem (Android), een webbrowser (Chrome ), en het advertentieweergavesysteem van het bedrijf.

Tegelijkertijd werd Meta ook erkend in verschillende categorieën, die de toonaangevende sociale netwerken Facebook en Instagram exploiteerden. Het conglomeraat beheert naast een advertentieplatform ook een 'bemiddelingsdienst', Meta Marketplace. Maar tussen deze talloze diensten onderscheidt Meta zich echt op het gebied van berichtentoepassingen.

Volgens de verordening worden berichtentoepassingen bestempeld als Number-Independent Interpersonal Communication Service (N-IICS). In wezen komt het gebruik van deze technische term overeen met een focus op berichtgevingscapaciteiten die de traditionele sms-berichten overstijgen. Binnen de radar van de DMA vallen WhatsApp en Messenger, beide beheerd door Meta.

Vorig jaar heeft de EU voorgesteld dat interoperabiliteit, het vermogen om berichten tussen platforms te verzenden, een fundamentele vereiste zal zijn voor berichtenplatforms die worden beheerd door poortwachters. Als gevolg hiervan zullen gebruikers van Signal, Telegram, Snapchat en andere soortgelijke programma's binnenkort kunnen communiceren met WhatsApp- en Messenger-gebruikers, allemaal zonder dat ze aparte accounts op deze platforms nodig hebben.

Terwijl de klok tikt, heeft Meta's WhatsApp-ontwikkelteam zich gehaast om interoperabiliteitsfuncties in de werking ervan te integreren om de conformiteit met de DMA-bepalingen voor externe boodschappers te behouden. Zoals voorgeschreven door de nieuwe wetgeving, worden poortwachters slechts zes maanden aan de lijn gehouden om het volledige scala aan verplichtingen op zich te nemen. Dit suggereert dat platformonafhankelijke berichtenuitwisseling in maart 2024 operationeel en gemakkelijk toegankelijk moet zijn.

In de bredere context vormt deze stap een substantiële sprong in de richting van het vergroten van de toegankelijkheid en het bereik van diverse berichtenplatforms, waardoor mogelijk de traditionele dynamiek van gespreksbetrokkenheid verandert.

Ongeacht het platform dat u gebruikt, kan de mogelijkheid om uw gesprekspartners te bereiken binnenkort ingrijpend worden herzien. En in dit veranderende landschap kunnen platforms als de AppMaster het naadloos tot stand brengen van krachtige communicatienetwerken, met of zonder code.