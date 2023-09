WhatsApp inicia mensagens entre plataformas

Ao acompanhar o panorama digital em expansão, novas intervenções regulamentares da União Europeia (UE) deixaram a sua marca, especialmente nas principais empresas tecnológicas. O WhatsApp, ao que parece, iniciou o trabalho de base para mensagens entre plataformas, numa tentativa de se alinhar com as implicações da recentemente anunciada Lei dos Mercados Digitais (DMA).

A UE divulgou uma lista de seis gigantes da tecnologia na semana passada, colocando-os sob o âmbito do DMA e, como resultado, identificando-os como guardiões do mundo digital. Entre esses titãs estão Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta e Microsoft. A listagem gerou respostas rápidas e, poucos dias após o anúncio, surgiu a notável atualização do WhatsApp. WABetaInfo foi o meio de comunicação inicial a relatar o novo recurso intitulado ‘bate-papos de terceiros’ que em breve agraciará a conhecida plataforma de mensagens.

No pipeline para o aplicativo Android do WhatsApp, esta nova tela apresenta uma seção separada, distintamente separada da caixa de entrada convencional do WhatsApp. Embora atualmente vazio, o objetivo principal desta atualização é promover um menu exclusivo que acomoda mensagens recebidas de usuários em outros utilitários de mensagens.

A listagem detalhada da UE, envolvendo estes seis controladores de acesso, abrangeu numerosas categorias contendo serviços de plataforma pertinentes para cada um. Uma entidade apresentada em várias categorias é o Google, que fornece vários serviços que se qualificam como serviços de gatekeeper. Estes assumem a forma de vários serviços de “intermediação” como Google Maps, Google Play e Google Shopping, além de um motor de busca, uma plataforma de partilha de vídeos (YouTube), um sistema operativo (Android), um navegador web (Chrome ) e o sistema de entrega de anúncios da empresa.

Simultaneamente, a Meta também foi reconhecida em diversas categorias, operando as principais redes sociais Facebook e Instagram. O conglomerado também administra um “serviço de intermediação”, o Meta Marketplace, juntamente com uma plataforma de publicidade. No entanto, entre esta miríade de serviços, o Meta realmente se destaca no domínio dos aplicativos de mensagens.

De acordo com o regulamento, os aplicativos de mensagens são rotulados como Serviço de Comunicação Interpessoal Independente de Número (N-IICS). Essencialmente, a utilização deste termo técnico corresponde a um foco nas capacidades de mensagens que ultrapassam as mensagens de texto tradicionais. No radar do DMA estão o WhatsApp e o Messenger, ambos operados pela Meta.

No ano passado, a UE propôs que a interoperabilidade, a capacidade de enviar mensagens entre plataformas, serviria como um requisito fundamental para plataformas de mensagens geridas por entidades guardiãs. Consequentemente, os usuários do Signal, Telegram, Snapchat e outros programas similares poderão em breve se comunicar com os usuários do WhatsApp e do Messenger, tudo sem a necessidade de contas separadas nessas plataformas.

Com o tempo passando, a equipe de desenvolvimento do WhatsApp da Meta apressou-se em infundir recursos de interoperabilidade em seu funcionamento para manter a conformidade com as disposições do DMA para mensageiros de terceiros. Conforme exigido pela nova legislação, os controladores de acesso são colocados sob uma rédea curta de apenas seis meses para assimilar toda a gama de obrigações. Isto sugere que, até março de 2024, as mensagens multiplataforma deverão estar operacionais e de fácil acesso.

Num contexto mais amplo, esta medida representa um salto substancial no sentido de aumentar a acessibilidade e o alcance de diversas plataformas de mensagens, alterando potencialmente a dinâmica tradicional do envolvimento conversacional.

Independentemente da plataforma que você usa, a capacidade de alcançar seus interlocutores poderá sofrer uma grande reformulação em breve. E neste cenário de remodelação, plataformas como o AppMaster podem facilitar o estabelecimento de redes de comunicação poderosas com ou sem código.