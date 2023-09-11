WhatsApp 开始跨平台消息传递

为了跟上不断扩张的数字格局，欧盟 (EU) 的新监管干预措施已经发挥了作用，特别是对领先的科技公司。 WhatsApp 似乎已经启动了跨平台消息传递的基础工作，以符合最近宣布的《数字市场法案》(DMA) 的影响。

欧盟上周公布了六家科技巨头的名单，将它们纳入 DMA 的范围，从而将它们确定为数字世界的守门人。这些巨头包括 Alphabet、亚马逊、苹果、字节跳动、Meta 和微软。该列表引起了快速反应，并且在宣布后几天内，WhatsApp 的重大更新就出现了。 WABetaInfo 是第一个报道名为“第三方聊天”的新功能的第一家媒体，该功能很快将为这个著名的消息平台增光添彩。

在 WhatsApp Android 应用程序的开发流程中，这个新颖的屏幕引入了一个与传统 WhatsApp 收件箱明显不同的单独部分。虽然目前还空，但此次升级的核心目的是打造一个专属菜单，容纳来自其他消息传递实用程序的用户传入的消息。

欧盟列出的涉及这六个看门人的详细清单涵盖了许多类别，其中每个类别都包含相关的平台服务。谷歌是一个具有多个类别的实体，它提供了多种符合“看门人”服务资格的服务。除了搜索引擎、视频共享平台 (YouTube)、操作系统 (Android)、网络浏览器 (Chrome) 之外，它们还采用各种“中介”服务的形式，例如 Google 地图、Google Play 和 Google Shopping ），以及公司的广告投放系统。

同时，Meta 也在各个类别中获得认可，运营着领先的社交网络 Facebook 和 Instagram。该集团还管理着“中介服务”Meta Marketplace 以及广告平台。然而，在众多服务中，Meta 在消息应用程序领域真正脱颖而出。

根据该规定，消息传递应用程序被标记为与号码无关的人际通信服务（N-IICS）。本质上，该技术术语的使用对应于对超越传统文本消息传递的消息传递能力的关注。 DMA 关注的对象包括 WhatsApp 和 Messenger，两者均由 Meta 运营。

去年，欧盟提出，互操作性，即在平台之间发送消息的能力，将成为由看门人实体运营的消息传递平台的基本要求。因此，Signal、Telegram、Snapchat 和其他类似程序的用户很快就能够与 WhatsApp 和 Messenger 用户进行通信，而无需在这些平台上拥有单独的帐户。

随着时间的流逝，Meta 的 WhatsApp 开发团队已加紧将互操作性功能融入其功能中，以保持与第三方通讯工具的 DMA 规定的一致性。根据新立法的规定，看门人的期限仅为六个月，以承担全部义务。这表明到 2024 年 3 月，跨平台消息传递应该可以运行并且易于访问。

在更广泛的背景下，这一举措在增加不同消息传递平台的可访问性和覆盖范围方面实现了实质性飞跃，有可能改变对话参与的传统动态。

无论您使用什么平台，联系对话者的能力可能很快就会得到大规模的改革。在这个重塑的格局中，像AppMaster这样的平台可以通过或不通过代码无缝地建立强大的通信网络。