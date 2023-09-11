WhatsApp запускает кроссплатформенный обмен сообщениями

В условиях растущего цифрового ландшафта новые регуляторные меры Европейского Союза (ЕС) оказали свое влияние, особенно на ведущие технологические корпорации. WhatsApp, судя по всему, инициировал работу по межплатформенному обмену сообщениями, стремясь привести его в соответствие с последствиями недавно объявленного Закона о цифровых рынках (DMA).

На прошлой неделе ЕС опубликовал список из шести технологических гигантов, включив их в сферу действия DMA и, как следствие, назвав их стражами цифрового мира. Среди этих титанов — Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta и Microsoft. Листинг вызвал быструю реакцию, и всего через несколько дней после объявления появилось заметное обновление WhatsApp. WABetaInfo первым сообщил о новой функции под названием «сторонние чаты», которая вскоре появится на известной платформе обмена сообщениями.

В разработке Android-приложения WhatsApp на этом новом экране представлен отдельный раздел, четко отделенный от обычного почтового ящика WhatsApp. Хотя в настоящее время оно пусто, основная цель этого обновления — создать эксклюзивное меню, в котором будут размещаться входящие сообщения от пользователей других утилит обмена сообщениями.

Подробный список ЕС с участием этих шести посредников охватывает множество категорий, содержащих соответствующие платформенные услуги для каждой. Одной из организаций, представленных в нескольких категориях, является Google, предоставляющий несколько услуг, которые квалифицируются как услуги привратника. Они принимают форму различных «посреднических» сервисов, таких как Google Maps, Google Play и Google Shopping, а также поисковую систему, платформу для обмена видео (YouTube), операционную систему (Android), веб-браузер (Chrome). ), а также систему доставки рекламы компании.

Одновременно Мета также была отмечена в различных категориях, управляя ведущими социальными сетями Facebook и Instagram. Конгломерат также управляет «посреднической службой» Meta Marketplace наряду с рекламной платформой. Тем не менее, среди этого множества сервисов Meta действительно выделяется в области приложений для обмена сообщениями.

Согласно регламенту, приложения для обмена сообщениями обозначаются как служба межличностной связи, независимая от номера (N-IICS). По сути, использование этого технического термина соответствует сосредоточению внимания на возможностях обмена сообщениями, превосходящих традиционные текстовые сообщения. В поле зрения DMA попадают WhatsApp и Messenger, которыми управляет Meta.

В прошлом году ЕС предположил, что совместимость, то есть возможность отправлять сообщения между платформами, будет служить фундаментальным требованием для платформ обмена сообщениями, управляемых привратниками. Следовательно, пользователи Signal, Telegram, Snapchat и других подобных программ вскоре смогут общаться с пользователями WhatsApp и Messenger, причем без необходимости иметь отдельные учетные записи на этих платформах.

Время идет, и команда разработчиков WhatsApp из Meta поспешила внедрить в свою работу функции совместимости, чтобы обеспечить соответствие положениям DMA для сторонних мессенджеров. В соответствии с новым законодательством, привратники находятся на коротком поводке всего на шесть месяцев, чтобы принять на себя весь спектр обязательств. Это говорит о том, что к марту 2024 года кроссплатформенный обмен сообщениями должен быть работоспособным и легкодоступным.

В более широком контексте этот шаг представляет собой существенный шаг к увеличению доступности и охвата различных платформ обмена сообщениями, потенциально изменяя традиционную динамику диалогового взаимодействия.

Независимо от того, какую платформу вы используете, возможность связаться с вашими собеседниками вскоре может подвергнуться серьезному изменению. И в этом меняющемся ландшафте такие платформы, как AppMaster, могут упростить создание мощных коммуникационных сетей с кодом или без него.