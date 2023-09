WhatsApp rozpoczyna komunikację międzyplatformową

Nadążając za rozległym krajobrazem cyfrowym, nowe interwencje regulacyjne Unii Europejskiej (UE) odcisnęły swoje piętno, szczególnie na wiodących korporacjach technologicznych. Wygląda na to, że WhatsApp zainicjował prace przygotowawcze nad przesyłaniem wiadomości między platformami, próbując dostosować się do konsekwencji niedawno ogłoszonej ustawy o rynkach cyfrowych (DMA).

W zeszłym tygodniu UE opublikowała listę sześciu mamutów technologicznych, włączając ich w zakres DMA i w rezultacie identyfikując ich jako strażników cyfrowego świata. Wśród tych tytanów są Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta i Microsoft. Ogłoszenie wywołało szybkie reakcje i zaledwie kilka dni po ogłoszeniu pojawiła się wspomniana aktualizacja WhatsApp. WABetaInfo jako pierwsza poinformowała o nowej funkcji zatytułowanej „czaty stron trzecich”, która wkrótce pojawi się na dobrze znanej platformie przesyłania wiadomości.

Ten nowatorski ekran, będący w przygotowaniu dla aplikacji WhatsApp na Androida, wprowadza oddzielną sekcję, wyraźnie odrębną od konwencjonalnej skrzynki odbiorczej WhatsApp. Chociaż obecnie jest pusta, głównym celem tej aktualizacji jest utworzenie ekskluzywnego menu, w którym można umieścić wiadomości przychodzące od użytkowników za pomocą innych narzędzi do przesyłania wiadomości.

Szczegółowy wykaz sporządzony przez UE, obejmujący tych sześciu strażników, obejmował liczne kategorie zawierające odpowiednie usługi platformy dla każdej z nich. Jednym z podmiotów występujących w wielu kategoriach jest Google, świadczący kilka usług kwalifikujących się jako usługi gatekeepera. Przybierają one postać różnych usług „pośrednictwa”, takich jak Mapy Google, Google Play i Zakupy Google, a także wyszukiwarki, platformy do udostępniania plików wideo (YouTube), systemu operacyjnego (Android), przeglądarki internetowej (Chrome ) oraz system dostarczania reklam firmy.

Jednocześnie Meta została doceniona w różnych kategoriach, obsługując wiodące portale społecznościowe Facebook i Instagram. Konglomerat zarządza także „usługą pośrednictwa” Meta Marketplace oraz platformą reklamową. Jednak wśród tej niezliczonej liczby usług Meta naprawdę wyróżnia się w dziedzinie aplikacji do przesyłania wiadomości.

Zgodnie z rozporządzeniem aplikacje do przesyłania wiadomości są oznaczone jako usługa komunikacji interpersonalnej niezależna od numerów (N-IICS). Zasadniczo użycie tego terminu technicznego odpowiada skupieniu się na możliwościach przesyłania wiadomości przewyższających tradycyjne wiadomości tekstowe. W zasięgu radaru DMA znajdują się WhatsApp i Messenger, oba obsługiwane przez Meta.

W zeszłym roku UE zaproponowała, że ​​interoperacyjność, czyli możliwość przesyłania wiadomości między platformami, będzie stanowić podstawowy wymóg w przypadku platform komunikacyjnych prowadzonych przez podmioty „gatekeepers”. W związku z tym użytkownicy Signal, Telegram, Snapchat i innych podobnych programów będą wkrótce mogli komunikować się z użytkownikami WhatsApp i Messenger, a wszystko to bez konieczności posiadania oddzielnych kont na tych platformach.

W miarę upływu czasu zespół programistów WhatsApp firmy Meta pospieszył wprowadzić do swojego funkcjonowania funkcje interoperacyjności, aby zachować zgodność z przepisami DMA dotyczącymi komunikatorów zewnętrznych. Zgodnie z wymogami nowego prawodawstwa odźwierni są trzymani na krótkiej smyczy wynoszącej zaledwie sześć miesięcy, aby przyswoić sobie pełen zakres obowiązków. Sugeruje to, że do marca 2024 r. przesyłanie wiadomości między platformami powinno zacząć działać i być łatwo dostępne.

W szerszym kontekście posunięcie to stanowi znaczący krok w kierunku zwiększenia dostępności i zasięgu różnorodnych platform komunikacyjnych, potencjalnie zmieniając tradycyjną dynamikę zaangażowania konwersacyjnego.

Niezależnie od platformy, z której korzystasz, możliwość dotarcia do rozmówców może wkrótce zostać gruntownie zmieniona. W tym zmieniającym się krajobrazie platformy takie jak AppMaster mogą ułatwić tworzenie wydajnych sieci komunikacyjnych z kodem lub bez.