يبدأ تطبيق WhatsApp المراسلة عبر الأنظمة الأساسية

في مواكبة المشهد الرقمي المترامي الأطراف، تركت التدخلات التنظيمية الجديدة من الاتحاد الأوروبي بصماتها، لا سيما على شركات التكنولوجيا الرائدة. يبدو أن تطبيق WhatsApp قد بدأ العمل الأساسي للمراسلة عبر الأنظمة الأساسية، في محاولة للتوافق مع آثار قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا.

أصدر الاتحاد الأوروبي قائمة تضم ستة من عمالقة التكنولوجيا الأسبوع الماضي، مما جعلهم تحت نطاق DMA ونتيجة لذلك، تم تحديدهم كحراس بوابة العالم الرقمي. ومن بين هؤلاء العمالقة Alphabet، وAmazon، وApple، وByteDance، وMeta، وMicrosoft. أثارت القائمة ردودًا سريعة، وفي غضون أيام قليلة بعد الإعلان، ظهر التحديث الملحوظ لتطبيق WhatsApp. كان WABetaInfo هو المنفذ الأول للإبلاغ عن الميزة الجديدة التي تحمل عنوان "محادثات الطرف الثالث" قريبًا لتكريم منصة المراسلة المعروفة.

في طور تطبيق WhatsApp لنظام Android، تقدم هذه الشاشة الجديدة قسمًا منفصلاً منفصلاً بشكل واضح عن صندوق الوارد الخاص بـ WhatsApp التقليدي. على الرغم من أنه فارغ حاليًا، فإن الغرض الأساسي من هذه الترقية هو تعزيز قائمة حصرية تستوعب الرسائل الواردة من المستخدمين على أدوات المراسلة الأخرى.

وتضمنت القائمة التفصيلية التي وضعها الاتحاد الأوروبي، والتي تضم حراس البوابة الستة، فئات عديدة تحتوي على خدمات النظام الأساسي ذات الصلة لكل منها. أحد الكيانات المميزة في فئات متعددة هو Google، حيث يقدم العديد من الخدمات المؤهلة كخدمات حارس البوابة. وتأخذ هذه شكل خدمات "الوساطة" المختلفة مثل خرائط جوجل، وجوجل بلاي، وجوجل شوبينج، بالإضافة إلى محرك بحث، ومنصة لمشاركة الفيديو (يوتيوب)، ونظام تشغيل (أندرويد)، ومتصفح ويب (كروم). )، ونظام عرض الإعلانات الخاص بالشركة.

في الوقت نفسه، تم تكريم Meta أيضًا في فئات مختلفة، حيث قامت بتشغيل شبكات التواصل الاجتماعي الرائدة Facebook وInstagram. وتدير المجموعة أيضًا "خدمة الوساطة"، Meta Marketplace، إلى جانب منصة إعلانية. ومع ذلك، من بين هذا العدد الهائل من الخدمات، تبرز Meta حقًا في مجال تطبيقات المراسلة.

وبموجب اللائحة، يتم تصنيف تطبيقات المراسلة على أنها خدمة الاتصال بين الأشخاص المستقلة عن الرقم (N-IICS). في الأساس، يتوافق استخدام هذا المصطلح التقني مع التركيز على قدرات المراسلة التي تتجاوز الرسائل النصية التقليدية. يقع ضمن رادار DMA تطبيقي WhatsApp وMessenger، وكلاهما تديره شركة Meta.

في العام الماضي، اقترح الاتحاد الأوروبي أن تكون قابلية التشغيل البيني، والقدرة على إرسال الرسائل بين المنصات، بمثابة شرط أساسي لمنصات المراسلة التي تديرها كيانات حراسة البوابة. وبالتالي، سيتمكن مستخدمو تطبيقات Signal وTelegram وSnapchat وغيرها من البرامج المشابهة قريبًا من التواصل مع مستخدمي WhatsApp وMessenger، كل ذلك دون الحاجة إلى حسابات منفصلة على هذه المنصات.

مع مرور الوقت، سارع فريق تطوير WhatsApp التابع لـ Meta إلى دمج ميزات التشغيل البيني في عمله للحفاظ على التوافق مع أحكام DMA لبرامج المراسلة التابعة لجهات خارجية. وكما هو منصوص عليه في التشريع الجديد، يتم وضع حراس البوابة تحت قيود قصيرة مدتها ستة أشهر فقط لاستيعاب مجموعة كاملة من الالتزامات. يشير هذا إلى أنه بحلول مارس 2024، يجب أن تكون المراسلة عبر الأنظمة الأساسية فعالة ويسهل الوصول إليها.

وفي السياق الأوسع، تمثل هذه الخطوة قفزة كبيرة نحو زيادة إمكانية الوصول إلى منصات المراسلة المتنوعة والوصول إليها، مما قد يؤدي إلى تغيير الديناميكيات التقليدية للمشاركة في المحادثة.

بغض النظر عن النظام الأساسي الذي تستخدمه، فإن القدرة على الوصول إلى محاوريك قد تخضع لعملية إصلاح شاملة قريبًا. وفي هذا المشهد المعاد تشكيله، يمكن لمنصات مثل AppMaster أن تجعل من السهل إنشاء شبكات اتصال قوية باستخدام أو بدون تعليمات برمجية.