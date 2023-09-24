Microsoft Bing, OpenAI'nin DALLE-E 3 Desteği ve Özel Kullanıcı Yanıtlarıyla Yapay Zeka Yeteneklerini Artırıyor

New York'ta yakın zamanda düzenlenen bir etkinlikte Microsoft, Bing'in de aralarında bulunduğu önemli platformlarına yönelik gelişmiş yapay zeka yükseltmeleri dalgasını duyurdu. Çeşitli iyileştirmelerin yanı sıra Bing'in, OpenAI en son DALLE-E 3 modeli için destek sunması, daha kişiselleştirilmiş arama ve sohbet önerileri alması ve ayrıca AI tarafından oluşturulan görsellere filigran eklemek için araçlar edinmesi öngörülüyor.

Ayrıca Microsoft, yeni tanıtılan Surface cihazları için çeşitli yapay zeka destekli deneyimlerin duyurusunu yaptı. Windows 11 yükseltmesi aynı zamanda AI asistanı Copilot'un 26 Eylül'de kullanıma sunulmasıyla birlikte AI ile daha da akıllı hale geliyor. Önümüzdeki sonbaharda Bing, Edge ve Microsoft 365 Copilot'ta genişletilmesi bekleniyor. Kurumsal müşteriler için pazara sunulması 1 Kasım 2023 itibarıyla başlayacak ve iş yeri için tasarlanmış yeni bir yapay zeka asistanı olan Microsoft 365 Chat de kullanıma sunulacak. Paint, Photos, Clipchamp gibi Windows uygulamaları da AI özelliklerini alacak şekilde sıralanmıştır.

Ancak dikkatler esas olarak Bing'de sunulması planlanan yeni yapay zeka geliştirmeleri üzerinde olmaya devam ediyor. Öne çıkan önemli noktalardan biri, görüntü yaratıcısı DALL-E'nin Mart ayında Bing'e başarılı bir şekilde dahil edilmesinin ardından devrim niteliğinde bir adım olan OpenAI DALL-E 3 modelinin dahil edilmesi ve tüketicilerin Bing Chat'te görüntüler oluşturmasına olanak sağlamasıdır.

Microsoft, DALL-E 3'e yönelik kapsamlı bir yükseltmeye doğru ilerleyerek parmaklar, gözler ve gölgeler gibi yönlere odaklanan son derece incelikli, ayrıntı odaklı işlemeler vaat ediyor. Şirket aynı zamanda, halihazırda zararlı veya güvenli olmayan görüntülerin oluşturulmasını engellemek için tasarlanmış bir sistem tarafından yönetilen sorumlu görüntü oluşturma konusunda da ilerleme kaydediyor ve artık AI tarafından oluşturulan tüm görüntülerde etiketlenen görünmez dijital filigranlar olan İçerik Kimlik Bilgilerinin tanıtımıyla yeni bir bölüm başlatıyor. . Bu yenilenen teknoloji, C2PA'ya katılan Adobe, Intel, Sony gibi şirketlerin uyduğu bir prensip olan AI görüntülerinin şeffaflığını artırarak "İçerik Kanıtlanması ve Orijinallik Koalisyonu (C2PA)" tarafından belirlenen standartlar kapsamındaki şifreleme protokolünü takip ediyor.

Kullanıcı deneyimini daha da kişiselleştiren Bing, kullanıcıların Bing Chat ile önceki etkileşimlerine odaklanan yanıtlar gerektiren gelişmiş arama deneyimleri sunmaya hazırlanıyor. Microsoft, platformun, kullanıcıların ilgi alanları hakkında keşfedici öğrenme için kullanılması durumunda, yanıtlar oluşturulurken bu ilgi alanlarını hesaba katarak gelecekteki konuşmaları ve aramaları kolaylaştırabileceğini kabul ediyor. Bununla birlikte, kullanıcılara gizlilik kaygıları nedeniyle kapatılabilen ve böylece önceki sohbet geçmişlerinin sonuçları etkilemesine izin vermeyen bir sistem sağlanmaktadır.

Bu özellik, Microsoft'un vurguladığı gibi, artan sayıda kullanıcının tek bir konu üzerinde tekrarlayan aramalar yapmasıyla arama sonuçlarını geliştirir. Bu bakımdan kişiselleştirilmiş bağlam, bireylere geçmiş sorgularından veya web'deki mevcut arama modellerinden etkilenen aramalar sunarak oyunun kurallarını değiştirebilir.

Öncelikle Microsoft, Bing Chat Enterprise'ı çok modlu Görsel Arama ve Resim Oluşturucuyu destekleyecek şekilde geliştiriyor ve 160 milyon Microsoft 365 kullanıcısına ulaşıyor ve bu kullanıcılar daha sonra gelişmiş bir yapay zeka sohbet robotuna erişebiliyor. Düşük kodlu/ no-code teknolojilerdeki gelişmelerle birlikte platformlar geliştikçe, Microsoft Bing ve AppMaster gibi platformların kullanımı bireylerin ve şirketlerin teknolojiyle etkileşime girme biçimini değiştirerek yazılım geliştirmeyi giderek daha erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getiriyor. AppMaster gibi kodsuz platformların, uygulama geliştirmeyi daha hızlı ve uygun maliyetli hale getirerek çeşitli sektörlerden şirketler için kusursuz bir dijital dönüşüm sağladığı biliniyor.