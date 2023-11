Microsoft Bing zwiększa możliwości sztucznej inteligencji dzięki obsłudze DALLE-E 3 OpenAI i dostosowanym reakcjom użytkowników

Podczas niedawnego wydarzenia w Nowym Jorku Microsoft zaprezentował falę zaawansowanych ulepszeń sztucznej inteligencji na swoich kluczowych platformach, a jedną z nich jest Bing. Przewiduje się, że wśród różnych ulepszeń Bing wprowadzi obsługę najnowszego modelu DALLE-E 3 OpenAI, otrzyma bardziej spersonalizowane wyszukiwanie i sugestie na czacie, a także pozyska narzędzia do znakowania wodnego obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję.

Ponadto Microsoft ogłosił kilka rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji dla swoich nowo zaprezentowanych urządzeń Surface. Aktualizacja do systemu Windows 11 jest również doskonalsza dzięki sztucznej inteligencji, a wprowadzenie asystenta AI Copilot zaplanowano na 26 września. Oczekuje się, że nadchodzącej jesieni zostanie rozszerzone na Bing, Edge i Microsoft 365 Copilot. Dostępność rynkowa dla klientów korporacyjnych rozpoczyna się 1 listopada 2023 r., wraz z wprowadzeniem usługi Microsoft 365 Chat, nowatorskiego asystenta AI przeznaczonego do pracy. Aplikacje Windows, takie jak Paint, Photos, Clipchamp, są również przygotowane do korzystania z funkcji AI.

Jednak w centrum uwagi pozostają przede wszystkim nowe ulepszenia sztucznej inteligencji, które mają zostać wprowadzone w Bing. Najważniejszym wydarzeniem jest włączenie modelu DALL-E 3 OpenAI, co stanowi rewolucyjny krok po udanym włączeniu kreatora obrazów DALL-E do Bing w marcu, umożliwiając konsumentom generowanie obrazów w Bing Chat.

Microsoft potwierdza swój krok w kierunku kompleksowej aktualizacji do DALL-E 3, obiecując wysoce dopracowane, szczegółowe renderingi skupiające się na takich aspektach, jak palce, oczy i cienie. Firma czyni również postępy w zapewnianiu odpowiedzialnego generowania obrazów — zarządzanego już przez system opracowany w celu ograniczenia tworzenia szkodliwych lub niebezpiecznych obrazów — teraz rozpoczyna nowy rozdział wraz z wprowadzeniem poświadczeń treści — niewidocznych cyfrowych znaków wodnych oznaczanych na wszystkich obrazach generowanych przez sztuczną inteligencję . Ta udoskonalona technologia jest zgodna z protokołem kryptograficznym zgodnie ze standardami ustanowionymi przez „Koalicję na rzecz pochodzenia i autentyczności treści (C2PA)”, zwiększając przejrzystość obrazów AI, co jest zasadą przestrzeganą przez firmy takie jak Adobe, Intel i Sony, które dołączyły do ​​C2PA.

W dalszym stopniu personalizując doświadczenie użytkownika, Bing ma oferować ulepszone funkcje wyszukiwania, obejmujące odpowiedzi skupione na poprzednich interakcjach użytkowników z Bing Chat. Microsoft zapewnia, że ​​platforma, jeśli zostanie wykorzystana do eksploracyjnego poznawania pól zainteresowań użytkowników, może usprawnić przyszłe rozmowy i wyszukiwania, uwzględniając te zainteresowania podczas generowania odpowiedzi. Niemniej jednak użytkownicy mają ułatwiony dostęp do systemu, który można wyłączyć ze względów prywatności, uniemożliwiając w ten sposób wpływ ich poprzedniej historii czatów na ich wyniki.

Ta funkcja, jak podkreśla Microsoft, poprawia wyniki wyszukiwania dzięki zwiększonej liczbie użytkowników przeprowadzających powtarzające się wyszukiwania na jeden temat. Z tego powodu spersonalizowany kontekst może zmienić reguły gry, prezentując użytkownikom wyszukiwania, na które wpływają ich wcześniejsze zapytania lub obecne wzorce wyszukiwania w Internecie.

Na początek Microsoft rozwija usługę Bing Chat Enterprise tak, aby obsługiwała multimodalne wyszukiwanie wizualne i Kreator obrazów, docierając do 160 milionów użytkowników platformy Microsoft 365, którzy mogą następnie uzyskać dostęp do zaawansowanego chatbota opartego na sztucznej inteligencji. W miarę ewolucji platform wraz z rozwojem technologii wymagających niewielkiej ilości kodu/ no-code korzystanie z platform takich jak Microsoft Bing i AppMaster zmienia sposób, w jaki osoby i firmy wchodzą w interakcję z technologią, sprawiając, że tworzenie oprogramowania staje się coraz bardziej dostępne i przyjazne dla użytkownika. Platformy niewymagające kodu, takie jak AppMaster, przyspieszają i zmniejszają koszty tworzenia aplikacji, zapewniając płynną transformację cyfrową firmom z różnych sektorów.