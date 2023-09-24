Microsoft Bing расширяет возможности искусственного интеллекта за счет поддержки OpenAI DALLE-E 3 и индивидуальных ответов пользователей

На недавнем мероприятии в Нью-Йорке Microsoft представила волну передовых обновлений искусственного интеллекта для своих ключевых платформ, одной из которых является Bing. Помимо различных усовершенствований, Bing, по прогнозам, предоставит поддержку последней модели OpenAI DALLE-E 3, получит более персонализированный поиск и предложения чата, а также приобретет инструменты для нанесения водяных знаков на изображения, созданные ИИ.

Кроме того, Microsoft анонсировала несколько возможностей искусственного интеллекта для своих недавно представленных устройств Surface. Обновление Windows 11 также оснащено искусственным интеллектом: запуск AI Assistant Copilot запланирован на 26 сентября. Ожидается, что предстоящей осенью он будет распространен на Bing, Edge и Microsoft 365 Copilot. Доступность на рынке для корпоративных клиентов начнется с 1 ноября 2023 года, а также будет представлен Microsoft 365 Chat, новый помощник с искусственным интеллектом, разработанный для рабочих мест. Приложения Windows, такие как Paint, Photos, Clipchamp, также получат функции искусственного интеллекта.

Тем не менее, в центре внимания по-прежнему остаются новые улучшения искусственного интеллекта, которые планируется представить в Bing. Ключевым моментом является включение модели DALL-E 3 от OpenAI, революционного шага после успешного включения в Bing средства создания изображений DALL-E в марте, что позволяет потребителям создавать изображения в Bing Chat.

Microsoft подтверждает свой переход к комплексному обновлению до DALL-E 3, обещая детализированную визуализацию с акцентом на такие аспекты, как пальцы, глаза и тени. Компания также добивается успехов в обеспечении ответственного создания изображений — уже управляемого системой, разработанной для предотвращения создания вредных или небезопасных изображений — теперь начинает новую главу с введением учетных данных контента — невидимых цифровых водяных знаков, наносимых на все изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта. . Эта обновленная технология соответствует криптографическому протоколу в соответствии со стандартами, установленными «Коалицией за происхождение и подлинность контента (C2PA)», повышая прозрачность изображений AI — принцип, которого придерживаются такие компании, как Adobe, Intel, Sony, присоединившиеся к C2PA.

Для дальнейшей персонализации пользовательского опыта Bing намерен предложить улучшенные возможности поиска, влекущие за собой ответы, сосредоточенные на предыдущих взаимодействиях пользователей с Bing Chat. Microsoft признает, что платформа, если ее использовать для исследовательского изучения областей интересов пользователей, может упростить будущие разговоры и поиски, учитывая эти интересы при генерировании ответов. Тем не менее, пользователям предоставляется система, которую можно отключить из соображений конфиденциальности, что не позволяет истории их предыдущих чатов влиять на их результаты.

Эта функция, как подчеркивает Microsoft, улучшает результаты поиска за счет увеличения числа пользователей, выполняющих повторяющиеся поиски по одной теме. В связи с этим персонализированный контекст может изменить правила игры, предоставляя людям поиск, на который влияют их прошлые запросы или текущие шаблоны поиска в Интернете.

Кроме того, Microsoft продвигает Bing Chat Enterprise для поддержки мультимодального визуального поиска и Image Creator, охватывая 160 миллионов пользователей Microsoft 365, которые затем могут получить доступ к усовершенствованному чат-боту с искусственным интеллектом. Поскольку платформы развиваются вместе с разработками в области технологий low-code/ no-code, использование таких платформ, как Microsoft Bing и AppMaster, меняет способ взаимодействия отдельных лиц и компаний с технологиями, делая разработку программного обеспечения все более доступной и удобной для пользователя. No-code платформы, такие как AppMaster как известно, делают разработку приложений более быстрой и экономически эффективной, обеспечивая плавную цифровую трансформацию для компаний из различных секторов.