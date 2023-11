Microsoft Bing renforce les capacités de l'IA avec la prise en charge de DALLE-E 3 d'OpenAI et des réponses utilisateur personnalisées

Lors d’un récent événement à New York, Microsoft a dévoilé une vague de mises à niveau avancées de l’IA pour ses plates-formes clés, dont Bing. Parmi diverses améliorations, Bing devrait introduire la prise en charge du dernier modèle DALLE-E 3 d' OpenAI, recevoir des recherches plus personnalisées et des suggestions de discussion, ainsi qu'acquérir des outils pour filigraner les images générées par l'IA.

En outre, Microsoft a annoncé plusieurs expériences imprégnées d’IA pour ses appareils Surface récemment dévoilés. Sa mise à niveau vers Windows 11 s'améliore également avec l'IA, avec le déploiement de l'assistant IA Copilot prévu pour le 26 septembre. Il devrait être étendu à Bing, Edge et Microsoft 365 Copilot à l'automne prochain. La disponibilité sur le marché pour la clientèle d'entreprise commence le 1er novembre 2023, avec également l'introduction de Microsoft 365 Chat, un nouvel assistant d'IA conçu pour le lieu de travail. Les applications Windows comme Paint, Photos, Clipchamp sont également prévues pour recevoir des fonctionnalités d'IA.

Cependant, l’attention se porte principalement sur les nouvelles améliorations de l’IA qui devraient être introduites sur Bing. L'un des points forts est l'inclusion du modèle DALL-E 3 d' OpenAI, une étape révolutionnaire suite à l'incorporation réussie du créateur d'images DALL-E à Bing en mars, permettant aux consommateurs de générer des images dans Bing Chat.

Microsoft confirme son évolution vers une mise à niveau complète vers DALL-E 3, promettant des rendus très nuancés et axés sur les détails, axés sur des aspects tels que les doigts, les yeux et les ombres. L'entreprise fait également des progrès en garantissant une génération d'images responsable - déjà gérée par un système conçu pour limiter la création d'images dommageables ou dangereuses - et ouvre désormais un nouveau chapitre avec l'introduction des informations d'identification de contenu - des filigranes numériques invisibles marqués sur toutes les images générées par l'IA. . Cette technologie remaniée suit le protocole cryptographique selon les normes établies par la « Coalition pour la provenance et l'authenticité du contenu (C2PA) », améliorant la transparence des images d'IA, un principe respecté par des entreprises comme Adobe, Intel et Sony en rejoignant la C2PA.

En personnalisant davantage l'expérience utilisateur, Bing est prêt à offrir des expériences de recherche améliorées, impliquant des réponses centrées sur les interactions précédentes des utilisateurs avec Bing Chat. Microsoft reconnaît que la plate-forme, si elle est utilisée à des fins d'apprentissage exploratoire sur les domaines d'intérêt des utilisateurs, peut rationaliser les conversations et les recherches futures en tenant compte de ces intérêts lors de la génération de réponses. Néanmoins, les utilisateurs disposent d'un système qui peut être désactivé à la lumière de problèmes de confidentialité, empêchant ainsi leur historique de discussion précédent d'informer leurs résultats.

Cette fonctionnalité, comme le souligne Microsoft, améliore les résultats de recherche avec un nombre accru d'utilisateurs effectuant des recherches récurrentes sur un seul sujet. À cet égard, le contexte personnalisé peut changer la donne, en présentant aux individus des recherches influencées par leurs requêtes passées ou leurs modèles de recherche actuels sur le Web.

Pour démarrer, Microsoft fait évoluer Bing Chat Enterprise pour prendre en charge la recherche visuelle multimodale et le créateur d'images, atteignant ainsi ses 160 millions d'utilisateurs Microsoft 365 qui peuvent ensuite accéder à un chatbot IA avancé. À mesure que les plates-formes évoluent avec le développement des technologies low-code/ no-code, l'utilisation de plates-formes telles que Microsoft Bing et AppMaster modifient la façon dont les individus et les entreprises interagissent avec la technologie, rendant le développement de logiciels de plus en plus accessible et convivial. Les plates-formes sans code comme AppMaster sont connues pour rendre le développement d'applications plus rapide et plus rentable, garantissant ainsi une transformation numérique transparente pour les entreprises de divers secteurs.