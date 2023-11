Microsoft Bing vergroot AI-mogelijkheden met ondersteuning voor OpenAI's DALLE-E 3 en op maat gemaakte gebruikersreacties

Tijdens een recent evenement in New York onthulde Microsoft een golf van geavanceerde AI-upgrades voor zijn belangrijkste platforms, waaronder Bing. Naast verschillende verbeteringen wordt verwacht dat Bing ondersteuning zal introduceren voor OpenAI 's nieuwste DALLE-E 3-model, meer gepersonaliseerde zoekopdrachten en chatsuggesties zal ontvangen, samen met het verwerven van tools om door AI gegenereerde afbeeldingen van een watermerk te voorzien.

Daarnaast heeft Microsoft verschillende AI-ervaringen aangekondigd voor hun nieuw onthulde Surface-apparaten. De Windows 11-upgrade wordt ook slimmer met AI, met de uitrol van AI-assistent Copilot gepland voor 26 september. Verwacht wordt dat deze in de komende herfst zal worden uitgebreid naar Bing, Edge en Microsoft 365 Copilot. De marktbeschikbaarheid voor zakelijke klanten begint vanaf 1 november 2023, waarbij ook Microsoft 365 Chat wordt geïntroduceerd, een nieuwe AI-assistent ontworpen voor de werkplek. Windows-applicaties zoals Paint, Photos en Clipchamp staan ​​ook in de rij om AI-functies te ontvangen.

De schijnwerpers blijven echter vooral gericht op de nieuwe AI-verbeteringen die op Bing zullen worden geïntroduceerd. Een belangrijk hoogtepunt is de opname van het DALL-E 3-model van OpenAI, een revolutionaire stap na de succesvolle integratie van de beeldmaker DALL-E in Bing in maart, waardoor consumenten afbeeldingen kunnen genereren in Bing Chat.

Microsoft bevestigt zijn stappen richting een uitgebreide upgrade naar DALL-E 3, waarbij zeer genuanceerde, detailgerichte weergaven worden beloofd die zich richten op aspecten als vingers, ogen en schaduwen. Het bedrijf boekt ook vooruitgang bij het garanderen van verantwoorde beeldproductie – al beheerd door een systeem dat is ontworpen om het maken van schadelijke of onveilige afbeeldingen aan banden te leggen – begint nu een nieuw hoofdstuk met de introductie van Content Credentials: onzichtbare digitale watermerken die op alle door AI gegenereerde afbeeldingen zijn gelabeld . Deze vernieuwde technologie volgt een cryptografisch protocol volgens de normen van de “Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA)”, waardoor de transparantie van AI-beelden wordt verbeterd, een principe dat wordt nageleefd door bedrijven als Adobe, Intel en Sony, die zich bij de C2PA aansluiten.

Door de gebruikerservaring verder te personaliseren, zal Bing verbeterde zoekervaringen bieden, waarbij reacties worden gecentreerd rond eerdere interacties van gebruikers met Bing Chat. Microsoft geeft toe dat het platform, als het wordt gebruikt voor verkennend leren over de interessegebieden van gebruikers, toekomstige gesprekken en zoekopdrachten kan stroomlijnen door bij het genereren van antwoorden rekening te houden met deze interesses. Desalniettemin worden gebruikers gefaciliteerd met een systeem dat kan worden uitgeschakeld in het licht van privacyoverwegingen, waardoor hun eerdere chatgeschiedenis geen invloed heeft op hun resultaten.

Deze functie verbetert, zoals Microsoft benadrukt, de zoekresultaten doordat een groter aantal gebruikers terugkerende zoekopdrachten uitvoert op één onderwerp. Daarom kan gepersonaliseerde context een gamechanger zijn, waarbij individuen zoekopdrachten worden gepresenteerd die zijn beïnvloed door hun eerdere zoekopdrachten of huidige zoekpatronen op internet.

Om te beginnen bevordert Microsoft Bing Chat Enterprise om multimodale Visual Search en Image Creator te ondersteunen, waarmee het zijn 160 miljoen Microsoft 365-gebruikers bereikt die vervolgens toegang krijgen tot een geavanceerde AI-chatbot. Naarmate platforms evolueren met de ontwikkelingen op het gebied van low-code/ no-code -technologieën, verandert het gebruik van platforms als Microsoft Bing en AppMaster de manier waarop individuen en bedrijven omgaan met technologie, waardoor softwareontwikkeling steeds toegankelijker en gebruiksvriendelijker wordt. Het is bekend dat no-code-platforms zoals AppMaster de ontwikkeling van applicaties sneller en kosteneffectiever maken, waardoor een naadloze digitale transformatie voor bedrijven uit verschillende sectoren wordt gegarandeerd.