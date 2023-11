Microsoft Bing aumenta recursos de IA com suporte para DALLE-E 3 da OpenAI e respostas personalizadas do usuário

Em um evento recente em Nova York, a Microsoft revelou uma onda de atualizações avançadas de IA para suas principais plataformas, sendo o Bing uma delas. Entre várias melhorias, o Bing deverá introduzir suporte para o modelo DALLE-E 3 mais recente da OpenAI, receber pesquisas mais personalizadas e sugestões de bate-papo, além de adquirir ferramentas para marcar imagens geradas por IA.

Além disso, a Microsoft anunciou várias experiências imbuídas de IA para seus dispositivos Surface recém-revelados. Sua atualização do Windows 11 também fica mais inteligente com IA, com o lançamento do AI Assistant Copilot agendado para 26 de setembro. Prevê-se que seja estendido ao Bing, Edge e Microsoft 365 Copilot no próximo outono. A disponibilidade no mercado para a clientela empresarial começa em 1º de novembro de 2023, apresentando também o Microsoft 365 Chat, um novo assistente de IA projetado para o local de trabalho. Aplicativos do Windows como Paint, Photos, Clipchamp também estão programados para receber recursos de IA.

No entanto, o foco permanece principalmente nas novas melhorias de IA programadas para serem introduzidas no Bing. Um destaque importante é a inclusão do modelo DALL-E 3 da OpenAI, um passo revolucionário após a incorporação bem-sucedida do criador de imagens DALL-E ao Bing em março, permitindo aos consumidores gerar imagens no Bing Chat.

A Microsoft confirma seu movimento em direção a uma atualização abrangente para o DALL-E 3, prometendo renderizações altamente diferenciadas e orientadas a detalhes, com foco em aspectos como dedos, olhos e sombras. A empresa também está fazendo progressos para garantir a geração responsável de imagens — já gerenciada por um sistema projetado para reduzir a criação de imagens prejudiciais ou inseguras — agora inicia um novo capítulo com a introdução de Credenciais de Conteúdo — marcas d’água digitais invisíveis rotuladas em todas as imagens geradas por IA . Esta tecnologia renovada segue o protocolo criptográfico de acordo com os padrões estabelecidos pela “Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA)”, aumentando a transparência das imagens de IA, um princípio seguido por empresas como Adobe, Intel, Sony, com elas aderindo ao C2PA.

Personalizando ainda mais a experiência do usuário, o Bing está preparado para oferecer experiências de pesquisa aprimoradas, envolvendo respostas centradas nas interações anteriores dos usuários com o Bing Chat. A Microsoft confessa que a plataforma, se utilizada para aprendizagem exploratória sobre os campos de interesse dos usuários, pode agilizar futuras conversas e pesquisas, levando em consideração esses interesses ao gerar respostas. No entanto, os utilizadores dispõem de um sistema que pode ser desligado devido a questões de privacidade, não permitindo assim que o seu histórico de chat anterior informe os seus resultados.

Esse recurso, conforme destaca a Microsoft, aprimora os resultados da pesquisa com um número maior de usuários realizando pesquisas recorrentes sobre um único tópico. Por esse motivo, o contexto personalizado pode mudar o jogo, apresentando aos indivíduos pesquisas influenciadas por suas consultas anteriores ou padrões de pesquisa atuais na web.

Para começar, a Microsoft está promovendo o Bing Chat Enterprise para oferecer suporte à pesquisa visual multimodal e ao Image Creator, alcançando seus 160 milhões de usuários do Microsoft 365, que podem então acessar um chatbot de IA avançado. À medida que as plataformas evoluem com o desenvolvimento de tecnologias low-code/ no-code, a utilização de plataformas como Microsoft Bing e AppMaster está a mudar a forma como os indivíduos e as empresas interagem com a tecnologia, tornando o desenvolvimento de software cada vez mais acessível e fácil de utilizar. Plataformas sem código como AppMaster são conhecidas por tornar o desenvolvimento de aplicativos mais rápido e econômico, garantindo uma transformação digital perfeita para empresas de diversos setores.