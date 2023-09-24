يعزز Microsoft Bing قدرات الذكاء الاصطناعي من خلال دعم DALLE-E 3 الخاص بـ OpenAI واستجابات المستخدم المخصصة

وفي حدث أقيم مؤخرًا في نيويورك، كشفت مايكروسوفت النقاب عن موجة من ترقيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمنصاتها الرئيسية، وكان محرك البحث Bing واحدًا منها. ومن بين التحسينات المختلفة، من المتوقع أن يقدم Bing الدعم لأحدث طراز DALLE-E 3 من OpenAI ، وتلقي المزيد من البحث المخصص، واقتراحات الدردشة، إلى جانب الحصول على أدوات لوضع علامة مائية على الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Microsoft عن العديد من التجارب المدعمة بالذكاء الاصطناعي في أجهزتها Surface التي تم الكشف عنها حديثًا. كما يتم تحسين ترقية نظام التشغيل Windows 11 باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن المقرر طرح مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot في 26 سبتمبر. ومن المتوقع أن يتم توسيعه عبر Bing وEdge وMicrosoft 365 Copilot في الخريف القادم. يبدأ التوفر في السوق لعملاء المؤسسات اعتبارًا من 1 نوفمبر 2023، ويقدم أيضًا Microsoft 365 Chat، وهو مساعد AI مبتكر مصمم لمكان العمل. تم أيضًا تجهيز تطبيقات Windows مثل Paint وPhotos وClipchamp لتلقي ميزات الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، يبقى التركيز في المقام الأول على تحسينات الذكاء الاصطناعي الجديدة المقرر تقديمها على محرك البحث Bing. ومن أبرز النقاط البارزة إدراج نموذج DALL-E 3 من OpenAI ، وهي خطوة ثورية بعد الدمج الناجح لمنشئ الصور DALL-E في Bing في مارس، مما يتيح للمستهلكين إنشاء صور في Bing Chat.

تؤكد Microsoft تحركها نحو ترقية شاملة إلى DALL-E 3، واعدة بتقديم عروض دقيقة للغاية وموجهة نحو التفاصيل تركز على جوانب مثل الأصابع والعينين والظلال. وتتخذ الشركة أيضًا خطوات واسعة في ضمان إنشاء صور مسؤولة - تتم إدارتها بالفعل من خلال نظام مصمم للحد من إنشاء صور ضارة أو غير آمنة - وتبدأ الآن فصلًا جديدًا مع تقديم بيانات اعتماد المحتوى - وهي علامات مائية رقمية غير مرئية مُصنفة على جميع الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي . تتبع هذه التكنولوجيا المجددة بروتوكول التشفير بموجب المعايير التي وضعها "التحالف من أجل مصدر المحتوى والأصالة (C2PA)"، مما يعزز شفافية صور الذكاء الاصطناعي، وهو مبدأ تلتزم به شركات مثل Adobe وIntel وSony مع انضمامها إلى C2PA.

لمزيد من تخصيص تجربة المستخدم، تم إعداد Bing لتقديم تجارب بحث محسنة، مما يستلزم استجابات تتمحور حول تفاعلات المستخدمين السابقة مع Bing Chat. تعترف Microsoft بأن النظام الأساسي، إذا تم استخدامه للتعلم الاستكشافي حول مجالات اهتمامات المستخدمين، يمكنه تبسيط المحادثات وعمليات البحث المستقبلية من خلال مراعاة هذه الاهتمامات عند إنشاء الإجابات. ومع ذلك، يتم تسهيل الأمر على المستخدمين من خلال نظام يمكن إيقاف تشغيله في ضوء المخاوف المتعلقة بالخصوصية، وبالتالي عدم السماح لسجل الدردشة السابق بإبلاغ نتائجهم.

تعمل هذه الميزة، كما أبرزت مايكروسوفت، على تحسين نتائج البحث مع زيادة عدد المستخدمين الذين يقومون بعمليات بحث متكررة حول موضوع واحد. وعلى هذا الحساب، يمكن للسياق المخصص أن يغير قواعد اللعبة، حيث يقدم للأفراد عمليات بحث متأثرة باستعلاماتهم السابقة أو أنماط البحث الحالية على الويب.

للتمهيد، تعمل Microsoft على تطوير Bing Chat Enterprise لدعم البحث المرئي متعدد الوسائط ومنشئ الصور، والوصول إلى 160 مليون من مستخدمي Microsoft 365 الذين يمكنهم بعد ذلك الوصول إلى chatbot متقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي. مع تطور الأنظمة الأساسية مع التطورات في التقنيات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة/ no-code ، فإن استخدام الأنظمة الأساسية مثل Microsoft Bing و AppMaster يغير الطريقة التي يتفاعل بها الأفراد والشركات مع التكنولوجيا، مما يجعل تطوير البرامج سهل الوصول إليه وسهل الاستخدام بشكل متزايد. من المعروف أن المنصات التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية مثل AppMaster تجعل تطوير التطبيقات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، مما يضمن التحول الرقمي السلس للشركات من مختلف القطاعات.