Microsoft Bing erweitert die KI-Fähigkeiten durch Unterstützung für DALLE-E 3 von OpenAI und maßgeschneiderte Benutzerantworten

Bei einer kürzlichen Veranstaltung in New York stellte Microsoft eine Reihe fortschrittlicher KI-Upgrades für seine wichtigsten Plattformen vor, darunter auch Bing. Neben verschiedenen Verbesserungen wird Bing voraussichtlich die Unterstützung für das neueste DALLE-E 3-Modell von OpenAI einführen, personalisiertere Such- und Chatvorschläge erhalten und Tools zum Wasserzeichen von KI-generierten Bildern erwerben.

Darüber hinaus kündigte Microsoft mehrere KI-gestützte Erlebnisse für seine neu vorgestellten Surface-Geräte an. Das Windows 11-Upgrade wird auch mit KI intelligenter, wobei die Einführung des KI-Assistenten Copilot für den 26. September geplant ist. Es wird erwartet, dass es im kommenden Herbst auf Bing, Edge und Microsoft 365 Copilot ausgeweitet wird. Die Marktverfügbarkeit für Unternehmenskunden beginnt am 1. November 2023 und beinhaltet auch die Einführung von Microsoft 365 Chat, einem neuartigen KI-Assistenten für den Arbeitsplatz. Auch Windows-Anwendungen wie Paint, Photos und Clipchamp sollen KI-Funktionen erhalten.

Das Hauptaugenmerk liegt jedoch weiterhin auf den neuen KI-Verbesserungen, die auf Bing eingeführt werden sollen. Ein wichtiges Highlight ist die Einbeziehung des DALL-E 3-Modells von OpenAI, ein revolutionärer Schritt nach der erfolgreichen Integration des Bilderstellers DALL-E in Bing im März, der es Verbrauchern ermöglicht, Bilder im Bing-Chat zu generieren.

Microsoft bestätigt seinen Schritt in Richtung eines umfassenden Upgrades auf DALL-E 3 und verspricht eine äußerst nuancierte, detailorientierte Darstellung, die sich auf Aspekte wie Finger, Augen und Schatten konzentriert. Das Unternehmen macht auch Fortschritte bei der Sicherstellung einer verantwortungsvollen Bilderzeugung – die bereits durch ein System verwaltet wird, das die Erstellung schädlicher oder unsicherer Bilder eindämmen soll – und schlägt nun ein neues Kapitel mit der Einführung von Content Credentials auf – unsichtbaren digitalen Wasserzeichen, die auf allen KI-generierten Bildern angebracht sind . Diese überarbeitete Technologie folgt einem kryptografischen Protokoll gemäß den Standards der „Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA)“ und verbessert die Transparenz von KI-Bildern, ein Prinzip, das von Unternehmen wie Adobe, Intel und Sony befolgt wird, die sich der C2PA angeschlossen haben.

Durch die weitere Personalisierung des Benutzererlebnisses wird Bing verbesserte Sucherlebnisse bieten, die Antworten beinhalten, die sich auf frühere Interaktionen der Benutzer mit Bing Chat konzentrieren. Microsoft gibt zu, dass die Plattform, wenn sie zum explorativen Lernen über die Interessengebiete der Benutzer genutzt wird, zukünftige Gespräche und Suchen optimieren kann, indem diese Interessen bei der Generierung von Antworten berücksichtigt werden. Nichtsdestotrotz steht den Benutzern ein System zur Verfügung, das aus Datenschutzgründen abgeschaltet werden kann, sodass ihr bisheriger Chatverlauf nicht in die Ergebnisse einfließt.

Wie Microsoft hervorhebt, verbessert diese Funktion die Suchergebnisse, da mehr Benutzer wiederkehrende Suchen zu einem einzelnen Thema durchführen. Aus diesem Grund kann der personalisierte Kontext bahnbrechend sein, indem er Einzelpersonen Suchanfragen präsentiert, die von ihren früheren Suchanfragen oder aktuellen Suchmustern im Web beeinflusst werden.

Darüber hinaus erweitert Microsoft Bing Chat Enterprise um die Unterstützung der multimodalen visuellen Suche und des Image Creators und erreicht so seine 160 Millionen Microsoft 365-Benutzer, die dann auf einen fortschrittlichen KI-Chatbot zugreifen können. Da sich Plattformen mit der Entwicklung von Low-Code-/ no-code Technologien weiterentwickeln, verändert der Einsatz von Plattformen wie Microsoft Bing und AppMaster die Art und Weise, wie Einzelpersonen und Unternehmen mit Technologie interagieren, wodurch die Softwareentwicklung immer zugänglicher und benutzerfreundlicher wird. No-Code-Plattformen wie AppMaster machen die Anwendungsentwicklung bekanntermaßen schneller und kostengünstiger und sorgen so für eine nahtlose digitale Transformation für Unternehmen aus verschiedenen Branchen.