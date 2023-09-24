Microsoft Bing 通过支持 OpenAI 的 DALLE-E 3 和定制的用户响应来增强 AI 功能

最近在纽约举行的一次活动中，微软推出了对其关键平台的一系列高级人工智能升级，Bing 就是其中之一。在各种增强功能中，Bing 预计将引入对OpenAI最新 DALLE-E 3 模型的支持，接收更多个性化搜索和聊天建议，以及获取为 AI 生成的图像添加水印的工具。

此外，微软还宣布为其新推出的 Surface 设备提供多种人工智能体验。其 Windows 11 升级还通过人工智能实现了智能化，计划于 9 月 26 日推出人工智能助手 Copilot。预计将在即将到来的秋季扩展到 Bing、Edge 和 Microsoft 365 Copilot。自 2023 年 11 月 1 日起面向企业客户推出，同时还推出了 Microsoft 365 Chat，这是一款专为工作场所设计的新型 AI 助手。 Paint、Photos、Clipchamp 等 Windows 应用程序也已准备好接收 AI 功能。

然而，人们的关注焦点仍然主要集中在 Bing 上即将推出的新的人工智能增强功能上。一个关键亮点是OpenAI的 DALL-E 3 模型的加入，这是继三月份将图像创建者 DALL-E 成功纳入 Bing 后的革命性一步，使消费者能够在 Bing Chat 中生成图像。

微软确认将全面升级到 DALL-E 3，承诺提供高度细致、注重细节的渲染，重点关注手指、眼睛和阴影等方面。该公司还在确保负责任的图像生成方面取得了长足进步——已经由旨在减少破坏性或不安全图像创建的系统进行管理——现在通过引入内容凭证（在所有人工智能生成的图像上标记不可见的数字水印）开启了新的篇章。这项改进后的技术遵循“内容来源和真实性联盟（C2PA）”制定的标准下的加密协议，提高了人工智能图像的透明度，这是 Adob​​e、英特尔、索尼等加入 C2PA 的公司遵守的原则。

进一步个性化用户体验，Bing 将提供改进的搜索体验，需要围绕用户之前与 Bing Chat 的交互进行响应。微软声称，如果该平台用于探索性学习用户的兴趣领域，则可以通过在生成答案时考虑这些兴趣来简化未来的对话和搜索。尽管如此，出于隐私考虑，用户可以使用可以关闭的系统，从而不允许他们以前的聊天历史记录他们的结果。

正如微软所强调的，这一功能通过增加对单个主题进行重复搜索的用户数量来增强搜索结果。因此，个性化上下文可以改变游戏规则，为个人提供受过去查询或当前网络搜索模式影响的搜索。

首先，微软正在推进 Bing Chat Enterprise 以支持多模式视觉搜索和图像创建器，覆盖其 1.6 亿 Microsoft 365 用户，然后他们可以访问高级 AI 聊天机器人。随着平台随着低代码/ no-code技术的发展而发展，Microsoft Bing 和AppMaster等平台的使用正在改变个人和公司与技术交互的方式，使软件开发变得越来越容易和用户友好。众所周知，像AppMaster这样的无代码平台可以使应用程序开发更快、更具成本效益，从而确保各个行业的公司实现无缝数字化转型。