Microsoft Bing tăng cường khả năng AI với sự hỗ trợ cho DALLE-E 3 của OpenAI và phản hồi của người dùng phù hợp

Trong một sự kiện gần đây ở New York, Microsoft đã tiết lộ một làn sóng nâng cấp AI tiên tiến cho các nền tảng chính của mình, Bing là một trong số đó. Trong số nhiều cải tiến khác nhau, Bing dự kiến ​​​​sẽ giới thiệu hỗ trợ cho mẫu DALLE-E 3 mới nhất của OpenAI, nhận được nhiều đề xuất trò chuyện và tìm kiếm được cá nhân hóa hơn, cùng với việc có được các công cụ để tạo hình mờ cho các hình ảnh do AI tạo ra.

Ngoài ra, Microsoft đã công bố một số trải nghiệm tích hợp AI cho các thiết bị Surface mới ra mắt của họ. Bản nâng cấp Windows 11 của nó cũng thông minh hơn với AI, với việc ra mắt trợ lý AI Copilot dự kiến ​​vào ngày 26 tháng 9. Nó dự kiến ​​sẽ được mở rộng trên Bing, Edge và Microsoft 365 Copilot vào mùa thu sắp tới. Tính khả dụng trên thị trường dành cho khách hàng doanh nghiệp bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2023, đồng thời giới thiệu Trò chuyện Microsoft 365, một trợ lý AI mới được thiết kế cho nơi làm việc. Các ứng dụng Windows như Paint, Photos, Clipchamp cũng được xếp hàng để nhận tính năng AI.

Tuy nhiên, sự chú ý chủ yếu vẫn tập trung vào các cải tiến AI mới dự kiến ​​sẽ được giới thiệu trên Bing. Điểm nổi bật chính là việc đưa mô hình DALL-E 3 của OpenAI vào, một bước mang tính cách mạng sau sự kết hợp thành công của trình tạo hình ảnh DALL-E với Bing vào tháng 3, cho phép người tiêu dùng tạo hình ảnh trong Bing Chat.

Microsoft xác nhận động thái hướng tới nâng cấp toàn diện lên DALL-E 3, hứa hẹn mang đến các kết xuất có nhiều sắc thái, hướng đến chi tiết, tập trung vào các khía cạnh như ngón tay, mắt và bóng. Công ty cũng đang có những bước tiến trong việc đảm bảo việc tạo ra hình ảnh có trách nhiệm — vốn đã được quản lý bởi một hệ thống nhằm hạn chế việc tạo ra các hình ảnh gây tổn hại hoặc không an toàn — giờ đây bắt đầu một chương mới với việc giới thiệu Thông tin xác thực Nội dung — các hình mờ kỹ thuật số vô hình được gắn nhãn trên tất cả các hình ảnh do AI tạo ra . Công nghệ cải tiến này tuân theo giao thức mã hóa theo các tiêu chuẩn do “Liên minh chứng minh và xác thực nội dung (C2PA)” đặt ra, nâng cao tính minh bạch của hình ảnh AI, một nguyên tắc được các công ty như Adobe, Intel, Sony tuân thủ khi họ tham gia C2PA.

Cá nhân hóa hơn nữa trải nghiệm người dùng, Bing được thiết lập để cung cấp trải nghiệm tìm kiếm được cải thiện, đưa ra các phản hồi tập trung vào các tương tác trước đây của người dùng với Bing Chat. Microsoft thừa nhận rằng nền tảng này, nếu được sử dụng để tìm hiểu khám phá về các lĩnh vực sở thích của người dùng, có thể hợp lý hóa các cuộc hội thoại và tìm kiếm trong tương lai bằng cách tính đến những sở thích này khi tạo câu trả lời. Tuy nhiên, người dùng được tạo điều kiện thuận lợi bằng một hệ thống có thể tắt do lo ngại về quyền riêng tư, do đó không cho phép lịch sử trò chuyện trước đó của họ thông báo kết quả của họ.

Tính năng này, như Microsoft nhấn mạnh, nâng cao kết quả tìm kiếm với số lượng người dùng thực hiện tìm kiếm định kỳ về một chủ đề duy nhất tăng lên. Trên tài khoản đó, bối cảnh được cá nhân hóa có thể là yếu tố thay đổi trò chơi, hiển thị cho các cá nhân những tìm kiếm bị ảnh hưởng bởi các truy vấn trước đây hoặc mẫu tìm kiếm hiện tại của họ trên web.

Để khởi động, Microsoft đang thúc đẩy Bing Chat Enterprise để hỗ trợ Trình tạo hình ảnh và Tìm kiếm trực quan đa phương thức, tiếp cận 160 triệu người dùng Microsoft 365, những người sau đó có thể truy cập vào một chatbot AI nâng cao. Khi các nền tảng phát triển cùng với sự phát triển của công nghệ mã ngắn/ no-code, việc sử dụng các nền tảng như Microsoft Bing và AppMaster đang thay đổi cách các cá nhân và công ty tương tác với công nghệ, giúp việc phát triển phần mềm ngày càng dễ tiếp cận và thân thiện với người dùng. Các nền tảng không cần mã như AppMaster được biết đến là giúp phát triển ứng dụng nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn, đảm bảo chuyển đổi kỹ thuật số liền mạch cho các công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.