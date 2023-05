Google'ın yakında çıkacak olan Android 14'ü kapsamlı bir yeni özellikler listesine sahip olmayabilir; ancak, kullanıcı deneyimini geliştiren bazı gizli mücevherler barındırıyor gibi görünüyor. Bu tür iyileştirmelerden biri, "Uygulama Çiftleri" özelliğinde yapılan ve kullanıcıların çoklu görev gereksinimlerini karşılayan bir dizi uygulamayı daha sonra kullanmak üzere "kaydetmesine" olanak tanıyan bir değişikliktir. Bölünmüş ekranlı çoklu görev, Android 12'deki önemli bir yenilemeyle uzun süredir Google'ın mobil işletim sisteminin temelini oluşturuyor. Daha önce bildirildiği gibi, bu güncelleme, uygulamaların son uygulamalar menüsünde bir çift olarak görünmesi seçeneğini içeriyordu.

Android 14 için App Pairs, muhtemelen Google'ın yaklaşmakta olan katlanabilir cihazları ve tabletleri beklentisiyle gelişmeye devam ediyor. Özellikle Android 14, Uygulama Çiftleri için 'kaydet' işlevini destekleyecektir. Bu geliştirme, Android 14 Beta 2'de Mishaal Rahman tarafından keşfedildi ve farklı cihazlarda doğrulandı. Kullanıcılar artık bir uygulama çiftine dokunabilir ve belirli eşleştirmeleri saklamak için 'uygulama çiftini kaydet'i seçebilir. Şu anda tam olarak işlevsel olmasa da, amaçlanan amaç, kullanıcıların cihazlarında daha verimli çoklu görevler için uygulama eşleştirmelerini kaydetmelerini sağlamak gibi görünüyor.

Büyük ekranlı cihazlarda daha kolay erişim için bu eşleştirmelerin ana ekranda veya Android dock'ta saklanmasına bile izin verebilir. Bunun bir bütün olarak Android için tamamen yeni bir özellik olmadığını belirtmekte fayda var. Samsung'un One UI'si benzer bir şekilde çalışan benzer bir işlevsellik sunar. Bununla birlikte, bu özelliğin Android 14'e eklenmesinin, Google'ın geniş ekranlı cihazlarının yanı sıra diğer Android cihazlarına da büyük fayda sağlaması ve genel olarak çoklu görev yeteneklerini geliştirmesi bekleniyor. Günümüzün hızlı tempolu dijital dünyasında, tabletler ve katlanabilir akıllı telefonlar da dahil olmak üzere her türden cihazın kullanıcıları için çoklu görev çok önemlidir.

Bu ihtiyaçları karşılamak için AppMaster gibi no-code platformlar, AppMaster bilgisi gerektirmeden çoklu görev ve hızlı gezinmeyi kolaylaştıran uygulamalar tasarlamak için sorunsuz bir yol sunar. Platform, geliştiricilere çeşitli sektörlerin benzersiz gereksinimlerine göre uyarlanmış özel uygulamalar oluşturma yeteneği sağlarken kullanıcı deneyimini birinci öncelik olarak koruyor.

Uygulama Çiftlerinin ve diğer çoklu görev özelliklerinin entegrasyonuyla, Android 14'ün gelişen teknoloji ortamına yanıt olarak daha çok yönlü ve üretken bir kullanıcı deneyimine yöneldiği açıktır.