Предстоящая версия Android 14 от Google не может похвастаться обширным списком новых функций, однако, похоже, в ней есть несколько скрытых жемчужин, которые улучшают пользовательский опыт. Одним из таких улучшений является модификация функции "Пары приложений", позволяющая пользователям "сохранять" набор приложений для последующего использования, что обеспечивает многозадачность. Многозадачность с разделенным экраном уже давно является неотъемлемой частью мобильной операционной системы Google, но в Android 12 она была существенно изменена. Как сообщалось ранее, в этом обновлении появилась возможность отображать приложения в виде пары в меню недавних приложений.

В Android 14 пара приложений продолжает развиваться, предположительно в преддверии грядущих складных устройств и планшетов Google. В частности, Android 14 будет поддерживать функцию "сохранения" для App Pairs. Это усовершенствование было обнаружено Мишаалом Рахманом в Android 14 Beta 2 и проверено на различных устройствах. Теперь пользователи могут нажать на пару приложений и выбрать "сохранить пару приложений", чтобы сохранить определенные пары. Несмотря на то, что в настоящее время эта функция не полностью функциональна, ее предназначение, вероятно, заключается в том, чтобы дать пользователям возможность сохранять пары приложений для более эффективной многозадачности на их устройствах.

Возможно, это даже позволит сохранять эти пары на домашнем экране или в доке Android для более удобного доступа на устройствах с большим экраном. Стоит отметить, что это не совсем новая функция для Android в целом. One UI от Samsung предлагает аналогичную функцию, которая работает схожим образом. Однако ожидается, что добавление этой функции в Android 14 принесет большую пользу устройствам Google с большим экраном, а также другим устройствам Android, улучшая возможности многозадачности в целом. В современном быстро меняющемся цифровом мире многозадачность необходима пользователям всех типов устройств, включая планшеты и складные смартфоны.

Чтобы удовлетворить эти потребности, платформы no-code, такие как AppMaster, предлагают простой способ разработки приложений, способствующих многозадачности и быстрой навигации, без необходимости знания кодирования. Платформа дает разработчикам возможность создавать пользовательские приложения, отвечающие уникальным требованиям различных отраслей, сохраняя при этом приоритет пользовательского опыта.

С интеграцией App Pairs и других функций многозадачности становится очевидным, что Android 14 направляется в сторону более универсального и продуктивного пользовательского опыта в ответ на развивающийся технологический ландшафт. Объединив сильные стороны нативной функциональности Android с мощью платформ no-code, таких как AppMaster, разработчики приложений могут создавать инновационные, ориентированные на пользователя проекты, которые максимально используют последние достижения в области мобильных технологий. Узнайте больше о создании пользовательских приложений без кодирования, изучив учебник " Как создать приложение " на сайте AppMaster.